DGAP-News: Delivery Hero plant Börsengang in 2017 (deutsch)

Berlin, 6. Juni 2017 - Die Delivery Hero AG ("das Unternehmen") bereitet einen Börsengang durch die Erstplatzierung neu ausgegebener Namensaktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bestehender Namensaktien ("das Angebot") vor, die zum regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden sollen. Der Börsengang soll, abhängig vom Marktumfeld, in den kommenden Monaten stattfinden.

Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, sagte: "Delivery Hero hat seit seiner Gründung ein starkes Wachstum hingelegt. Der Gang an die Börse wird uns ermöglichen, das Unternehmen weiterzuentwickeln und uns zusätzliches Kapital verschaffen, um unsere Führungsposition im Markt für Essensbestellung und -lieferung weiter auszubauen. Ein Börsengang gibt uns zusätzliche Flexibilität während wir uns weiterhin darauf fokussieren, ein einzigartiges Liefererlebnis zu schaffen."

Delivery Hero ist der weltweit führende Marktplatz für Essensbestellung und -lieferung

- Delivery Hero, gegründet in 2011, ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellung und -lieferung mit mehr führenden Marktpositionen nach Zahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als alle Konkurrenten.

- Delivery Hero konzentriert sich auf Märkte, in denen es besonders großes Wachstumspotential sieht.

- In Europa, dem Mittleren Osten, Amerika und der Asien-Pazifik-Region betreibt das Unternehmen Online-Marktplätze für Essensbestellung und -lieferung unter verschiedenen lokalen Marken, über die Delivery Hero 2,7 Milliarden Menschen erreicht.

- In einer Reihe von städtischen Gebieten auf der ganzen Welt betreibt Delivery Hero auch einen eigenen Essenslieferdienst, der es Kunden ermöglicht, auch von Restaurants zu bestellen, die keinen Lieferservice anbieten.

- Heute beschäftigt Delivery Hero über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer in mehr als 40 Ländern.

Starkes Leistungsversprechen für Kunden und Restaurants

- Delivery Hero bietet Kunden über eine Vielzahl von Kanälen eine inspirierende, individuelle und einfache Möglichkeit der Essensbestellung auf seinen Online-Marktplätzen von einem sorgfältig ausgewählten Portfolio an lokalen Restaurants.

- Restaurants profitieren durch die Auflistung auf den Online-Markplätzen vom Zugang zu Delivery Heros großer Kundenbasis. Delivery Hero bietet Restaurants darüber hinaus wertvolle operative Unterstützung bei der Optimierung ihrer Wertschöpfungskette. Zudem stellt Delivery Hero Marketinginstrumente, Instrumente zur Verbesserung der Sichtbarkeit, datenbasierte Erkenntnisse und Delivery Heros bewährte Essensbestell- und Liefertechnologie sowie seinen eigenen Essenslieferdienst zur Verfügung.

- Im Jahr 2016 platzierten Delivery Heros Endkunden 197 Millionen Bestellungen1, ein Anstieg von 52% gegenüber 2015 auf Like-for-Like Basis2, 3, mit einem Transaktionsvolumen (GMV)5 in Höhe von EUR 2.618 Millionen, ein Anstieg von 51% auf Like-for-Like Basis.2, 3

- Delivery Hero nutzt innovative und skalierbare Technologie, die darauf abzielt, das Essensbestell- und Essensliefererlebnis durch Automatisierung und Individualisierung des gesamten Essensbestellprozesses zu transformieren und ihn für Restaurants, Kunden und Fahrer möglichst transparent zu machen.

Starker Wachstumskurs, verbesserte Profitabilität und signifikante Chancen

- Seit seiner Gründung ist Delivery Hero durch eine Kombination aus organischem Wachstum und Akquisitionen erheblich gewachsen.

- Im Jahr 2016 stieg der Umsatz6 von Delivery Hero um 71% auf EUR 347 Millionen auf Like-for-Like Basis2, 3, unterstützt durch ein starkes Wachstum in allen Regionen, in denen Delivery Hero tätig ist.

- Der Umsatz6 stieg im ersten Quartal 2017 um 68%7 auf EUR 121 Millionen auf Like-for-Like Basis2, 4.

- Das Ergebnis verbesserte sich 2016 sowie im ersten Quartal 2017 kontinuierlich, trotz fortlaufenden und umfangreichen Investitionen in organisches Wachstum und Akquisitionen.

- Das aggregierte bereinigte EBITDA8 (Summe der berichteten bereinigten EBITDA von Delivery Hero und foodpanda) verbesserte sich auf EUR -116 Millionen in 2016 (GJ 2015: EUR -175 Millionen)2. Im selben Jahr erreichte Delivery Hero im MENA-Segment9 ein ausgeglichenes Ergebnis (sog. break-even) auf Basis des bereinigten EBITDA8.

- Delivery Hero ist in einem adressierbaren Markt von EUR 72 Milliarden im Bereich Essenslieferung tätig, der lediglich einen Bruchteil des gesamten Gastronomie-Markts in Höhe von EUR 593 Milliarden und des weltweit EUR 7,5 Billionen großen Lebensmittelmarkts darstellt.

- Delivery Hero sieht weitere Wachstumschancen in einer steigenden Nutzung von Online- und mobilen Diensten sowie in Verschiebungen im Konsumverhalten der Kunden aufgrund von Veränderungen des Lebensstils, der Urbanisierung und der Convenience.

Angebotsübersicht

- Das Angebot, sofern es durchgeführt wird, soll neu ausgegebene Namensaktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bestehende Namensaktien von bestehenden Aktionären umfassen.

- Das Unternehmen strebt einen Bruttoerlös von rund EUR 450 Millionen aus neu ausgegebenen (Primary) Aktien an, der eine deutlich positive Netto-Cash-Position nach dem Abschluss des Angebots gewährleistet, abzüglich Restaurant-Guthaben und nach Tilgung bestimmter finanzieller Verbindlichkeiten, der Zahlung von bestimmten Earn-out-Komponenten in Verbindung mit dem Angebot und der Zahlung des Basis-Kaufpreises für den Erwerb von Carriage.

- Der endgültige Streubesitz hängt ab von der Anzahl der von der Gesellschaft herausgegebenen neuen Aktien und der Anzahl bestehender Aktien, die an die Investoren im Zusammenhang mit dem Angebot verkauft werden.

- Zum heutigen Zeitpunkt werden ca. 35% des aktuellen Delivery Hero-Aktienkapitals indirekt von Rocket Internet SE und ca. 10% von Naspers gehalten, jeweils auf unverwässerter Basis.

- Das Angebot umfasst eine marktübliche Greenshoe-Option.

- Das Angebot besteht aus Erstplatzierungen in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten anderen Ländern außerhalb Deutschlands und Luxemburgs.

- Citigroup, Goldman Sachs International und Morgan Stanley agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. UniCredit Bank AG, Berenberg, Jefferies und UBS Investment Bank wurden als zusätzliche Joint Bookrunners mandatiert.

1 Die Anzahl an Bestellungen erfasst die Bestellungen, die vom Endkunden im dargelegten Zeitraum getätigt wurden. 2 Alle Zahlen ausschließlich UK Tätigkeiten (eingestellte Tätigkeiten). 3 "Like-for-Like" stellt Delivery Heros Ergebnisse für 2016 als ob die Akquisition von foodpanda, Yemek Sepeti, Talabat und E-food am 1. Januar 2015 getätigt worden wäre und schließt Beiträge aus Tätigkeiten, die als "eingestellte Tätigkeiten" ausgewiesen sind, sowie Bestellungen und GMV von Delivery Heros chinesischen Tätigkeiten, die in der ersten Jahreshälfte 2016 verkauft wurden, aus. Es wurden keine Anpassungen für Hungerstation vorgenommen (ab Juli 2016 einbezogen). 4 "Like-for-Like" stellt Delivery Heros Ergebnisse für die ersten drei Monate des Jahres 2017 dar als ob die Akquisition von foodpanda am 1. Januar 2016 getätigt worden wäre und schließt Beiträge aus Tätigkeiten, die als "eingestellte Tätigkeiten" ausgewiesen sind, sowie Bestellungen und GMV von Delivery Heros chinesischen Tätigkeiten, die in der ersten Jahreshälfte 2016 verkauft wurden, aus. Es wurden keine Anpassungen für Hungerstation vorgenommen (ab Juli 2016 einbezogen). 5 GMV stellt den an Restaurants übermittelten Warenwert einschließlich Mehrwertsteuer dar und wird als Basis genutzt, um Provisionen zu ermitteln. 6 Der Konzernumsatz beinhaltet die Umsätze aller Segmente und andere Ausgleichsposten. 7 Wachstumsrate errechnet auf Basis der Like-for-like Umsätze aller Segmente. Die auf Basis der Like-for-like konsolidierten Konzernumsätze errechnete Wachstumsrate würde 71% betragen. 8 Das bereinigte EBITDA ist das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten vor Ertragssteuern, Finanzergebnis, Abschreibungen und Wertminderungen und Sondereinflüssen. 9 MENA: Mittlerer Osten & Nordafrika; einschließlich der Türkei

Über Delivery Hero Delivery Hero ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellung und -lieferung mit mehr führenden Marktpositionen nach Zahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als alle Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Mittleren Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Lieferungsdienst, hauptsächlich in mehr als 50 dichtbesiedelten Stadtgebieten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer.

Medienanfragen Bodo v. Braunmühl, Head of Corporate Communications, Delivery Hero +49 (30) 544 45 9090

Investorenanfragen Duncan McIntyre, SVP Corporate Finance & Investor Relations, Delivery Hero +49 (30) 544 45 9072

