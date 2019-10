DGAP-News: Delivery Hero erhöht Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 auf 1,44 bis 1,48 Mrd. EUR nach beschleunigtem Umsatzwachstum von 117 % in Q3 2019 gegenüber dem Vorjahr (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Berlin, 31. Oktober 2019 - Die Delivery Hero SE (nachfolgend auch "Delivery

Hero" oder "Unternehmen" genannt), einer der weltweit führenden

Online-Marktplätze für Essensbestellungen und -lieferungen berichtet über

die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal, das am 30. September endete:

* Delivery Hero erhöht die Prognose für den Umsatz im Gesamtjahr 2019 auf

1,44 bis 1,48 Mrd. EUR (zuvor "oberes Ende der Umsatzprognose zwischen

1,3 und 1,4 Mrd. EUR) aufgrund der besser als erwarteten Entwicklung in

Q3 2019 und des für Q4 2019 erwarteten anhaltenden starken Wachstums

* Die Gruppe hat ihr Wachstum in Q3 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum

auf Basis konstanter Wechselkurse deutlich auf 117 % beschleunigt,

begünstigt durch ein verbessertes Serviceangebot und gezielte

Investitionen im Bereich der Kundenakquise

* Das Asien Segment verzeichnete attraktive Renditen mit niedriger als

erwarteten Akquisitionskosten für Neukunden, die zu

überdurchschnittlichen Wachstumsraten bei den Bestellungen führten

* Delivery Hero stärkt sein Kundenangebot durch die deutliche Ausweitung

der Restaurantabdeckung, verbesserte Technologie- und

Produktinnovationen sowie verbesserte Lieferzeiten

* Mit einem strategischen Fokus auf Innovationsführerschaft im Bereich der

Essenslieferung zeigt Delivery Hero Fortschritte bei der Einführung

zusätzlicher vertikaler Angebote

* Angesichts starker Kohorten und besseren Renditen erwartet Delivery

Hero, Gewinne aus der Outperformance wieder anzulegen und kurzfristig

überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen

* Durch die wachsende Marktgröße und die höhere Bestellhäufigkeit erwartet

Delivery Hero mittel- bis langfristig ein überdurchschnittliches,

nachhaltiges Wachstum zu erzielen

Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero kommentierte:

"Die Gruppe hat im dritten Quartel hervorragende Ergebnisse erziehlt. Der

deutliche Anstieg des Bestellvolumens und Ausbau der eigenen Lieferservices

unterstreicht das unglaubliche Umsatzwachstum von 117 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum. Wir haben dies durch die Fokussierung auf Innovation und

die Verbesserung des Kundenerlebnisses erreicht, wobei unsere Investitionen

das Top-Line-Wachstum weiter beschleunigen. Wir setzen unsere Ressourcen

weiterhin für die Märkte mit den überzeugendsten langfristigen Chancen ein.

Der erfreuliche Start in das vierte Quartal stimmt uns zuversichtlich, dass

wir unsere erhöhte Umsatzprognose für das Gesamtjahr erreichen können."

Q3 2019 Operative Highlights

* Starkes Wachstum getrieben durch das im Jahresverlauf verbesserte

Serviceangebot:

* Gesteigerte Quantität, Qualität und Auswahl durch die erweiterte

Abdeckung mit rund 390.000 aktiven Restaurants (+82 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum) in mehr als 4.000 Städten weltweit

* Verbesserte Technologie- und Produktinnovation mit 20 Milliarden

verarbeiteten Datenpunkten pro Monat

* Verbessertes Liefergeschäft mit einer gesunkenen durchschnittlichen

Lieferzeit von weniger als 30 Minuten. Eigene Lieferungen machen 40%

der Gesamtaufträge aus

* Steigerung der Neukundenzahl um 100 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum bei leicht gesunkenen Kosten für

Kundenakquisitionen

* Verbessertes Kundenerlebnis führt zu häufigeren Bestellungen durch Neu-

und Bestandskunden

* Investitionen in zusätzliche vertikale Angebote erhöhen die Häufigkeit

der Bestellungen auf der Plattform deutlich:

* Zusätzliche vertikale Angebote in weiteren sechs Ländern eingeführt,

jetzt in 18 Ländern live

* Eröffnung von Dark Stores1 in vier weiteren Märkten in MENA in Q4

2019

* Delivery Hero investiert in Wachstum und Marktführerschaft. Dabei

verfolgt das Unternehmen einen klaren Weg in Richtung Profitabilität.

Derzeit werden 50 % des GMV in profitablen Märkten generiert. Einige

Best-in-Class-Märkte erreichten bereits das Ziel von 5-8 als Prozentsatz

des GMV

Konzernfinanzkennzahlen Q3 2019

* Die Bestellzahlen stiegen um 92 % im Vorjahresvergleich von 95 Mio. in

Q3 2018 auf 181 Mio. in Q3 2019 (Q3 2018: 49 % im Vorjahresvergleich)

* Der GMV stieg währungsbereinigt um 73 % im Vorjahresvergleich bzw. in

Berichtswährung um 76 % auf 1.972 Mio. EUR (Q3 2018: 40 % im

Vorjahresvergleich in Berichtswährung)

* Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 117 % gegenüber dem Vorjahr und in

Berichtswährung um 122 % auf 391 Mio. EUR (Q3 2018: 65 % im

Vorjahresvergleich in Berichtswährung)

* Die Take-rate der Gruppe stieg auf 19,8 %. Ohne die eigenen

Lieferservices lag die Take-rate bei 12,0 % (gestiegen von 11,2 % in Q3

2018), wobei sie aufgrund der frühen Entwicklungsphase dieses Geschäfts

noch auf sehr geringem Niveau ist und daher über ein deutliches

Upside-Potenzial verfügt

Ausblick für das Geschäftsjahr 2019

* Delivery Hero erhöht seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 auf

1,44 bis 1,48 Mrd. EUR. Zuvor war ein Erreichen des "oberen Endes der

Umsatzprognose von 1,3 bis 1,4 Mrd. EUR erwartet worden

* Das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2019 wird von Delivery Hero am

unteren Ende der zuvor kommunizierten Prognose von minus 370 Mio. EUR

bis minus 420 Mio. EUR erwartet. Grund hierfür sind beschleunigte

Investitionen in zusätzliche vertikale Angebote

* Für das Segment Europa wird erwartet, dass in Q4 2019 die

Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten EBITDA erreicht wird

* Das MENA Essenliefergeschäft2 dürfte im Geschäftsjahr 2019 ein

bereinigtes EBITDA von 65 Mio. EUR erwirtschaften. Dabei sollte das

für H2 2019 erwartete bereinigte EBITDA von 75 Mio. EUR die

Verluste, die in H1 2019 im Zusammenhang mit der Änderung der

Drittlogistik bei Hungerstation und der Integration von Zomato UAE

entstanden sind, nahezu ausgleichen

* Außerhalb des Essenliefergeschäfts ist es das Ziel des MENA

Segments, in Dark Stores und Virtuelle Restaurants zu investieren.

Diese werden das bereinigte EBITDA netto mit rund 20 Mio. Euro

belasten. Damit baut Delivery Hero die Präsenz seiner Dark Stores in

Q4 2019 von 1 auf 5 Märkte aus und steigert die Zahl seiner

Virtuellen Restaurants von 20 auf über 100.

1. Ausschließlich zu Lieferzwecken aufgesetzte Lager, mit einer Größe von

200-500 qm2, die bis zu 2,000 Bestandseinheiten aufbewahren können. Die

Lager sind für einen optimalen "Picking" Prozess entworfen worden, um

Lieferzeiten von weniger als 15 Minuten gewährleisten zu können.2. MENA

Essenliefergeschäft wird definiert als das MENA Segment ausschließlich der

Investitionen in Dark Stores und Virtuelle Restaurants.

Wesentliche Kennzahlen

Q- Q2 H1 Q3 Q4 FY 2018 Q1 Q2 H1 Q-

1 20- 20- 20- 20- 2019 20- 20- 3

2- 18 18 18 18 19 19 2-

0- 0-

1- 1-

8 9

E- EU- EU- EU- EU- EUR EUR EU- EU- E-

U- R R R R Mio. Mio. R R U-

R Mi- Mi- Mi- Mi- Mi- Mi- R

M- o. o. o. o. o. o. M-

i- i-

o- o-

. .

Grup-

pe

Be- 8- 86- 16- 94- 10- 369,4 124,- 14- 26- 1-

stel- 0- ,4 6,- ,5 8,- 5 4,- 8,- 8-

lun- ,- 6 3 2 8 1-

gen 2 ,-

(Stüc- 3

k

Mio.)

% YoY 5- 48- 5- 4- 4- 4- 5- 6- 6- 9-

Verän- 1- ,3- 0- 9- 6- 8- 5- 7- 1- 1-

de- ,- % ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,-

rung 8- 0- 0- 7- 8- 2- 0- 4- 8-

% % % % % % % % %

% 1- 11- 11- 16- 19- 14,9% 25,0- 29- 27- 4-

Eigen- 0- ,9- ,1- ,4- ,5- % ,9- ,6- 0-

liefe- ,- % % % % % % ,-

run- 2- 4-

gen % %

Brut- 9- 1.- 2.- 1.- 1.- 4.454,4 1.50- 1.- 3.- 1-

towa- 7- 04- 01- 11- 32- 7,6 68- 19- .-

ren- 0- 1,- 1,- 9,- 2,- 4,- 1,- 9-

wert ,- 1 8 8 8 1 7 7-

("GMV- 7 1-

")3,4 ,-

7

% YoY 4- 40- 41- 39- 45- 42,3% 55,3- 61- 58- 7-

Verän- 2- ,7- ,6- ,7- ,7- % ,8- ,6- 6-

de- ,- % % % % % % ,-

rung 5- 1-

(BW) % %

% YoY 5- 55- 57- 46- 57- 54,7% 56,8- 63- 60- 7-

Verän- 9- ,6- ,4- ,2- ,8- % ,7- ,4- 3-

de- ,- % % % % % % ,-

rung 4- 2-

(KW) % %

Um- 1- 15- 29- 17- 21- 687,0 267,- 31- 58- 3-

satz 3- 4,- 2,- 5,- 8,- 2 4,- 1,- 9-

der 7- 5 2 9 9 6 7 0-

Seg- ,- ,-

men- 7 5

te3,4

% YoY 5- 58- 57- 65- 74- 64,6% 94,1- 10- 99- 1-

Verän- 6- ,7- ,5- ,3- ,4- % 3,- ,1- 2-

de- ,- % % % % 6% % 2-

rung 2- ,-

(BW) % 1-

%

% YoY 7- 74- 74- 71- 85- 76,8% 93,0- 10- 98- 1-

Verän- 3- ,0- ,0- ,4- ,5- % 3,- ,3- 1-

de- ,- % % % % 0% % 7-

rung 9- ,-

(KW) % 0-

%

MENA

Be- 4- 44- 85- 48- 56- 190,6 64,6 70- 13- 7-

stel- 1- ,2 ,4 ,7 ,5 ,6 5,- 6-

lun- ,- 2 ,-

gen 1 9

(Stüc-

k

Mio.)

% YoY 6- 56- 58- 53- 50- 54,9% 57,0- 59- 58- 5-

Verän- 0- ,5- ,3- ,8- ,9- % ,7- ,4- 7-

de- ,- % % % % % % ,-

rung 4- 9-

% %

% 7- 9,- 8,- 14- 18- 13,1% 26,5- 28- 27- 3-

Eigen- ,- 4% 7% ,4- ,6- % ,3- ,4- 3-

liefe- 9- % % % % ,-

run- % 1-

gen %

Brut- 4- 47- 91- 54- 63- 2.099,9 744,- 81- 1.- 9-

towa- 3- 9,- 9,- 9,- 0,- 8 3,- 55- 2-

ren- 9- 9 7 7 6 8 8,- 7-

wert ,- 5 ,-

("GMV- 8 8

")

% YoY 5- 53- 52- 50- 56- 53,3% 69,3- 69- 69- 6-

Verän- 2- ,2- ,8- ,1- ,9- % ,6- ,5- 8-

de- ,- % % % % % % ,-

rung 4- 8-

(BW) % %

% YoY 7- 74- 75- 64- 66- 69,9% 69,6- 70- 69- 6-

Verän- 6- ,6- ,6- ,7- ,3- % ,0- ,8- 2-

de- ,- % % % % % % ,-

rung 6- 1-

(KW) % %

Um- 5- 66- 12- 85- 10- 316,4 143,- 16- 30- 1-

satz 6- ,7 3,- ,0 8,- 9 4,- 8,- 9-

der ,- 3 1 3 2 3-

Seg- 6 ,-

mente 2

% YoY 9- 10- 97- 10- 11- 106,4% 154,- 14- 14- 1-

Verän- 1- 3,- ,9- 3,- 9,- 1% 6,- 9,- 2-

de- ,- 8% % 4% 7% 4% 9% 7-

rung 5- ,-

(BW) % 4-

%

% YoY 1- 13- 12- 11- 12- 123,9% 146,- 14- 14- 1-

Verän- 2- 0,- 6,- 7,- 6,- 8% 1,- 3,- 1-

de- 1- 1% 1% 6% 5% 2% 8% 7-

rung ,- ,-

(KW) 5- 9-

% %

Euro-

pe

Be- 1- 14- 28- 14- 17- 60,3 19,2 20- 39- 2-

stel- 3- ,6 ,4 ,3 ,5 ,8 ,9 0-

lun- ,- ,-

gen 8 7

(Stüc-

k

Mio.)

% YoY 3- 39- 38- 43- 44- 41,4% 38,5- 42- 40- 4-

Verän- 7- ,1- ,5- ,5- ,6- % ,1- ,4- 4-

de- ,- % % % % % % ,-

rung 9- 5-

% %

% 6- 6,- 6,- 7,- 8,- 7,3% 10,2- 13- 11- 1-

Eigen- ,- 4% 2% 8% 5% % ,1- ,7- 4-

liefe- 1- % % ,-

run- % 8-

gen %

Brut- 1- 17- 34- 17- 21- 734,5 232,- 24- 48- 2-

towa- 7- 3,- 6,- 4,- 3,- 0 8,- 0,- 5-

ren- 3- 2 3 8 4 6 6 8-

wert ,- ,-

("GMV- 1 4

")

% YoY 3- 31- 33- 33- 36- 34,2% 34,1- 43- 38- 4-

Verän- 4- ,4- ,1- ,7- ,4- % ,5- ,8- 7-

de- ,- % % % % % % ,-

rung 8- 8-

(BW) % %

% YoY 3- 32- 34- 36- 37- 35,7% 35,4- 44- 40- 4-

Verän- 5- ,8- ,2- ,1- ,9- % ,7- ,0- 8-

de- ,- % % % % % % ,-

rung 7- 8-

(KW) % %

Um- 2- 27- 54- 27- 33- 115,9 37,0 41- 78- 4-

satz 7- ,4 ,8 ,6 ,6 ,3 ,2 2-

der ,- ,-

Seg- 4 7

mente

% YoY 2- 25- 27- 28- 34- 29,6% 34,9- 50- 42- 5-

Verän- 9- ,1- ,1- ,5- ,8- % ,7- ,8- 5-

de- ,- % % % % % % ,-

rung 1- 0-

(BW) % %

% YoY 3- 26- 28- 31- 36- 31,5% 36,6- 52- 44- 5-

Verän- 0- ,8- ,7- ,1- ,5- % ,2- ,4- 6-

de- ,- % % % % % % ,-

rung 6- 4-

(KW) % %

Asia

Be- 1- 18- 36- 21- 24- 82,6 30,4 40- 70- 6-

stel- 7- ,7 ,3 ,9 ,4 ,2 ,6 8-

lun- ,- ,-

gen 6 1

(Stüc-

k

Mio.)

% YoY 5- 46- 50- 50- 48- 49,8% 73,0- 11- 94- 2-

Verän- 3- ,9- ,2- ,6- ,6- % 4,- ,6- 1-

de- ,- % % % % 8% % 1-

rung 8- ,-

% 6-

%

% 1- 21- 20- 25- 27- 24,0% 29,3- 38- 34- 5-

Eigen- 9- ,8- ,6- ,7- ,5- % ,8- ,7- 4-

liefe- ,- % % % % % % ,-

run- 4- 6-

gen % %

Brut- 2- 28- 54- 31- 35- 1.213,7 416,- 47- 89- 6-

towa- 6- 0,- 1,- 7,- 4,- 3 9,- 5,- 5-

ren- 1- 0 7 4 5 0 3 4-

wert ,- ,-

("GMV- 7 2

")

% YoY 4- 39- 40- 50- 43- 43,8% 59,1- 71- 65- 1-

Verän- 1- ,8- ,6- ,4- ,2- % ,1- ,3- 0-

de- ,- % % % % % % 6-

rung 4- ,-

(BW) % 1-

%

% YoY 5- 45- 49- 48- 42- 46,9% 54,3- 72- 63- 1-

Verän- 2- ,7- ,0- ,7- ,0- % ,5- ,7- 0-

de- ,- % % % % % % 6-

rung 7- ,-

(KW) % 6-

%

Um- 3- 44- 84- 50- 57- 192,5 66,7 83- 14- 1-

satz 9- ,7 ,6 ,8 ,1 ,0 9,- 2-

der ,- 7 6-

Seg- 9 ,-

mente 4

% YoY 4- 44- 44- 63- 52- 51,3% 67,3- 85- 77- 1-

Verän- 4- ,2- ,4- ,2- ,1- % ,7- ,0- 4-

de- ,- % % % % % % 8-

rung 7- ,-

(BW) % 8-

%

% YoY 5- 50- 53- 61- 50- 54,3% 61,4- 84- 73- 1-

Verän- 6- ,2- ,1- ,3- ,4- % ,9- ,8- 4-

de- ,- % % % % % % 6-

rung 4- ,-

(KW) % 0-

%

Ameri-

cas

Be- 7- 8,- 16- 9,- 9,- 36,0 10,4 12- 23- 1-

stel- ,- 8 ,5 6 8 ,6 ,1 5-

lun- 7 ,-

gen 6

(Stüc-

k

Mio.)

% YoY 3- 31- 32- 32- 25- 30,6% 35,5- 43- 39- 6-

Verän- 3- ,1- ,4- ,6- ,9- % ,8- ,9- 1-

de- ,- % % % % % % ,-

rung 8- 6-

% %

% 9- 12- 11- 18- 24- 16,8% 30,2- 37- 34- 4-

Eigen- ,- ,9- ,3- ,6- ,2- % ,6- ,3- 8-

liefe- 5- % % % % % % ,-

run- % 5-

gen %

Brut- 9- 10- 20- 77- 12- 406,3 114,- 14- 25- 1-

towa- 6- 8,- 4,- ,9 4,- 5 2,- 7,- 3-

ren- ,- 0 2 3 7 2 1-

wert 1 ,-

("GMV- 2

")

3,4

% YoY 2- 14- 17- -1- 22- 10,0% 19,1- 32- 26- 6-

Verän- 1- ,3- ,4- 6,- ,0- % ,1- ,0- 8-

de- ,- % % 9% % % % ,-

rung 1- 4-

(BW) % %

% YoY 5- 45- 48- -1- 93- 44,0% 44,0- 43- 43- 7-

Verän- 1- ,8- ,1- 7,- ,4- % ,7- ,8- 0-

de- ,- % % 5% % % % ,-

rung 0- 6-

(KW) % %

Um- 1- 15- 29- 12- 20- 62,1 19,6 26- 45- 2-

satz3- 3- ,8 ,6 ,5 ,1 ,1 ,7 8-

,4 ,- ,-

8 2

% YoY 4- 34- 37- 4,- 45- 31,2% 42,5- 65- 54- 1-

Verän- 0- ,3- ,2- 0% ,4- % ,0- ,5- 2-

de- ,- % % % % % 5-

rung 7- ,-

(BW) % 2-

%

% YoY 7- 68- 70- 8,- 12- 70,3% 75,7- 80- 78- 1-

Verän- 3- ,5- ,6- 4% 3,- % ,4- ,2- 2-

de- ,- % % 8% % % 6-

rung 1- ,-

(KW) % 6-

%

Q3 2019 Q3 2018 Verän- Verän- 9M 2019 9M 2018 Verä- Verän-

derung de- nde- de-

in rung rung rung

Be- bei in bei

richts- konst- Be- konst-

währun- . rich- .

g Wech- ts- Wech-

sel-- währ- sel--

kur- ung kur-

sen sen

EUR EUR % % EUR EUR % %

Mio. Mio. Mio. Mio.

Grup-

pe

Be- 181,3 94,5 91,8% 91,8% 450,1 261,1 72,4- 72,4%

stel- %

lun-

gen

(Stüc-

k

Mio.)

Brut- 1.971,7 1.119,8 76,1% 73,2% 5.163,3 3.131,6 64,9- 65,0%

towa- %

ren-

wert

("GMV-

")3,4

Um- 390,5 175,9 122,1% 117,0- 972,2 468,1 107,- 105,3-

satz % 7% %

der

Seg-

men-

te3,4

MENA

Be- 76,9 48,7 57,9% 57,9% 212,1 134,1 58,2- 58,2%

stel- %

lun-

gen

(Stüc-

k

Mio.)

Brut- 927,8 549,7 68,8% 62,1% 2.486,3 1.469,3 69,2- 66,9%

towa- %

ren-

wert

("GMV-

")

Um- 193,2 85,0 127,4% 117,9- 501,3 208,3 140,- 133,2-

satz % 7% %

Euro-

pa

Be- 20,7 14,3 44,5% 44,5% 60,6 42,8 41,8- 41,8%

stel- %

lun-

gen

(Stüc-

k

Mio.)

Brut- 258,4 174,8 47,8% 48,8% 739,1 521,1 41,8- 43,0%

towa- %

ren-

wert

("GMV-

")

Um- 42,7 27,6 55,0% 56,4% 120,9 82,3 46,9- 48,4%

satz %

Asien

Be- 68,1 21,9 211,6% 211,6- 138,7 58,2 138,- 138,5-

stel- % 5% %

lun-

gen

(Stüc-

k

Mio.)

Brut- 654,2 317,4 106,1% 106,6- 1.549,5 859,1 80,4- 79,6%

towa- % %

ren-

wert

("GMV-

")

Um- 126,4 50,8 148,8% 146,0- 276,1 135,4 103,- 100,9-

satz % 9% %

Ameri-

kas

Be- 15,6 9,6 61,6% 61,6% 38,6 26,1 47,9- 47,9%

stel- %

lun-

gen

(Stüc-

k

Mio.)

Brut- 131,2 77,9 68,4% 70,6% 388,4 282,1 37,7- 51,2%

towa- %

ren-

wert

"GMV"-

)3,4

Um- 28,2 12,5 125,2% 126,6- 73,8 42,1 75,5- 92.6%

satz3- % %

,4

Definitionen

* Die berichteten Zahlen wurden rückwirkend um die Veräußerungen von

foodora (Australien, Frankreich, Italien und Niederlande) und

Deutschland angepasst (proforma). Die Zahlen wurden nicht um kleinere

Akquisitionen oder Veräußerungen angepasst. Das Wachstum der

Bestellzahlen wäre 87% gegenüber dem Vorjahr gewesen, sofern man für

alle Akquisitionen oder Veräußerungen angepasst hätte. Der Unterschied

zum berichteten Wachstum der Bestellzahlen ist hauptsächlich auf die

Akquisition von Zomato UAE zurückzuführen, die ab dem 1. März 2019 voll

konsolidiert wurde

* GMV (Gross Merchandise Value / Bruttowarenwert) gibt den Gesamtwert der

an die Restaurants übermittelten Bestellungen wieder (inklusive

Mehrwertsteuer).

* Für die Delivery Hero Gruppe stellen die ausgewiesenen Umsatzerlöse die

Summe aller Segmentumsätze vor Abzug von Vouchern dar.

* Seit Jan 2019 unterliegt das bereinigte EBITDA den Vorgaben von IFRS 16.

* Währungsbereinigte Finanzkennzahlen ermöglichen eine Darstellung des

Geschäftsverlaufs unter Ausschluss der Auswirkungen von

Wechselkursschwankungen.

Conference Call and Webcast Details

Mitgründer Niklas Östberg (CEO), Emmanuel Thomassin (CFO), Duncan McIntyre

(Global Head of Strategy) und Maryia Berasneva-McNamara (Head of Investor

Relations) werden am 31. Oktober 2019 um 10:00 Uhr (CET) / 9:00 Uhr (GMT)

eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren veranstalten, um die

Ergebnisse des Q3 2019 zu diskutieren. Die Audio-Übertragung kann auf

https://webcasts.eqs.com/delivery20191031 verfolgt werden.

Eine On-Demand-Wiederholung wird im Nachgang zur Präsentation auf der

Unternehmenswebsite verfügbar sein. Die Präsentation kann auf der Website

von Delivery Hero über den folgenden Link heruntergeladen werden:

https://ir.deliveryhero.com/websites/delivery/English/3500/presentations-and-webcasts.html.

Über Delivery Hero

Delivery Hero ist einer der weltweit führenden Online-Marktplätze für

Essensbestellungen und -Lieferungen in Bezug auf Anzahl der Restaurants,

aktiver Nutzer, Bestellungen und Anzahl an Online- und mobile Plattformen.

Delivery Hero unterhält 34 marktführenden Positionen in 41 Ländern in

Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der

Asien-Pazifik-Region. Delivery Hero betreibt zudem in über 400 Städten

weltweit seinen eigenen Logistikdienst. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin

beschäftigt weltweit über 22.000 Mitarbeiter.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.deliveryhero.com

WKN: A2E4K4; ISIN: DE000A2E4K43

Investorenkontakt Maryia Medienkontakt Vincent

Berasneva-McNamara Head of Investor Pfeifer Sr. Manager

Relations ir@deliveryhero.com Julia Corporate Communications &

Stoetzel Director, Investor Relations Spokesperson

ir@deliveryhero.com press@deliveryhero.com

Haftungsausschluss und weitere Hinweise

Diese Mitteilung enthält auch zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, auf Erwartungen und Annahmen des

Managements der Delivery Hero SE ("Delivery Hero"). Solche Aussagen

unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die

außerhalb der Möglichkeiten von Delivery Hero bezüglich einer Kontrolle oder

präzisen Einschätzung liegen, wie beispielsweise dem zukünftigen Marktumfeld

und den wirtschaftlichen, gesetzlichen und regulatorischen

Rahmenbedingungen, dem Verhalten der übrigen Marktteilnehmer, der

erfolgreichen Integration von neu erworbenen Unternehmen und der

Realisierung von erwarteten Synergieeffekten sowie von Maßnahmen staatlicher

Stellen. Sollten einer dieser oder andere Unsicherheitsfaktoren und

Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, auf denen diese

Aussagen basieren, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen explizit genannten oder

implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Delivery Hero übernimmt keine

Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und

die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in diesem Bericht

geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Es ist von

Delivery Hero weder beabsichtigt, noch übernimmt Delivery Hero eine

gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, um sie

an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieses Berichts anzupassen,

soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht dazu besteht. Dieses

Dokument veröffentlichen wir auch auf Englisch. Bei Abweichungen geht die

deutsche Fassung des Berichts der englischen Übersetzung vor.

