DGAP-News: Delivery Hero erhöht Investitionen nach starkem H1 2018 mit 60 % Umsatzplus (deutsch)

Delivery Hero erhöht Investitionen nach starkem H1 2018 mit 60 % Umsatzplus

02.08.2018 / 07:37

Berlin, 2. August 2018 - Die Delivery Hero Gruppe ("Delivery Hero"), einer

der weltweit führenden Online-Marktplätze für Essensbestellungen und

-Lieferungen, setzte ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2018 mit einer

Umsatzsteigerung von 60 % fort. Angesichts der positiven

Geschäftsentwicklung und des weltweit wachsenden Marktes für

Essensbestellungen wird das Unternehmen seine Investitionen erhöhen, um die

sich bietenden Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen.

Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, sagte:

"Wir hatten ein ausgezeichnetes erstes Halbjahr mit anhaltend hohem Wachstum

im gesamten Unternehmen. Wir haben gesehen, dass der Markt für

Essenslieferungen weiter wächst, schneller noch als wir es beim Börsengang

erwartet hatten. Dies eröffnet uns viele neue Möglichkeiten, in unseren

Märkten zu investieren. Wie wir bereits bei unserem Börsengang dargelegt

haben, liegt unser Fokus auf Wachstum und dem weiteren Ausbau unserer

Führungspositionen, um auch weiterhin langfristigen Shareholder Value zu

schaffen."

Konzernfinanzkennzahlen H1 2018 :

* Die Bestellungen stiegen um 46 % auf 184 Millionen

* Der "GMV" (Gross Merchandise Value / Bruttowarenwert) wuchs bereinigt um

Währungseffekte um 50 % bzw. um 37 % in Berichtswährung auf 2,359 Mio.

EUR

* Der Umsatz stieg bereinigt um Währungseffekte um 60 % bzw. um 48 % in

Berichtswährung auf 357 Mio. EUR

* Die Take-Rate der Gruppe verbesserte sich von 14.3 % im

Vorjahreszeitraum auf 15.1 %

* Die vorläufige bereinigte EBITDA Marge lag bei -15% und trifft die

Erwartungen des Managements

* Delivery Hero setzt weiter auf seine M&A-Strategie, um

Marktführungspositionen zu konsolidieren:

* Akquisition von hipMenu, einem Marktplatz für

Online-Essenslieferungen in Rumänien mit Führungspositionen in

vielen Städten, die Delivery Hero's starke Reichweite in diesem

Market weiter ergänzen wird

* Akquisition des argentinischen Geschäfts von iFood, einem Marktplatz

für Online-Essenslieferungen, der unsere Marktführungsposition in

der Region weiter ausbauen wird

* Investition in Glovo in Höhe von 51 Mio. EUR. Glovo mit Hauptsitz in

Spanien ist die führende europäische Plattform für

On-Demand-Lieferungen mit multivertikaler Ausrichtung. Das

Unternehmen ist u.a. aktiv in Spanien, Italien und Frankreich. Diese

Investition macht Delivery Hero zum größten Minderheitsanteilseigner

bei Glovo

* Veräußerung von Delivery Hero's Brasilien-Geschäft an iFood

* Geplante Veräußerung der Geschäfte in Australien, Frankreich,

Italien und in den Niederlanden

Ausblick

In der zweiten Jahreshälfte 2018, wird Delivery Hero selektiv bis zu 80 Mio.

EUR für zusätzliche Investitionen aufwenden, um von der positiven

Gechäftsentwicklung im Essensliefermarkt zu profitieren. Delivery Hero hat

hat nach entsprechenden Analysen Investitionsmöglichkeiten mit attraktiven

Renditen zum weiteren Ausbau ihrer Marktführungspositionen identifiziert.

Diese Investitionen werden in der zweiten Jahrehälfte in den Bereichen

Marketing, Restaurantabdeckung, Technologien und fuer den Produktbereich

getätigt.

Die geplanten Investitionen sollen einen zusätzlichen Umsatz von 9 Mio. EUR

im Jahr 2018 und 25 Mio. EUR im Jahr 2019 sowie weitere Umsätze durch

wiederkehrende Kunden erwirtschaften.

Delivery Hero erwartet weitere Investitionen in vergleichbarer Höhe im Laufe

des Jahres 2019, die ebenfalls zusätzliche Kunden und Umsätze mit sich

bringen werden.

Delivery Hero hebt die Umsatzprognose um 35 Mio. EUR an, beruhend auf der

positiven Geschäftsentwicklung und den zusätzlichen Investitionen. Nach

Bereinigung der geplanten Veräußerungen in einzelnen Ländern mit

Planumsätzen von 20 Mio. EUR, erwartet Delivery Hero einen Umsatz im

Gesamtjahr 2018 zwischen 760 Mio. EUR und 780 Mio. EUR.

Blendet man die zusätzlichen Investitionen von 80 Mio. EUR aus, wäre

Delivery Hero auf Kurs gewesen die zuvor aufgestellte bereinigte EBITDA

Prognose zu erreichen. Aufgrund der zusätzlichen Investitionen rechnet

Delivery Hero nicht wie bisher geplant damit, im Dezember 2018 auf

Monatsbasis und für das Gesamtjahr 2019 den Break-even auf bereinigter

EBITDA-Basis zu erreichen.

Key Performance Indicators H1 2018:

Q2 Q2 Verän- Verände- H1 H1 Verän- Verände-

2018 2017 de- rung bei 2018 2017 de- rung bei

(LfL) rung konst. (LfL) rung konst.

(LfL) Wechsel- (LfL) Wechsel-

kurs (LfL) kurs (LfL)

Gru- Mio. Mio. % % Mio. Mio. % %

ppe / / / /

Mio. Mio. Mio. Mio.

EUR EUR EUR EUR

Be- 94.6 65.8 44% 44% 183.7 126.0 46% 46%

ste-

llu-

nge-

n

GMV 1,209 892 36% 48% 2,359 1,723 37% 50%

Um- 186 126 48% 60% 357 242 48% 60%

sat-

zer-

lö-

se

Eu-

ro-

pa

Be- 22.7 17.9 27% 27% 45.2 35.2 28% 28%

ste-

llu-

nge-

n

GMV 337 278 21% 22% 684 551 24% 25%

Um- 58 48 19% 20% 116 96 22% 22%

sat-

zer-

lö-

se

MEN-

A

Be- 44.2 28.3 56% 56% 85.4 53.9 58% 58%

ste-

llu-

nge-

n

GMV 479 313 53% 74% 919 602 53% 75%

Um- 67 33 104% 130% 123 62 98% 126%

sat-

zer-

lö-

se

Asi-

en

Be- 18.9 12.9 47% 47% 36.7 24.5 50% 50%

ste-

llu-

nge-

n

GMV 285 206 38% 44% 551 397 39% 48%

Um- 46 33 41% 47% 88 62 41% 50%

sat-

zer-

lö-

se

Ame-

ri-

cas

Be- 8.8 6.7 31% 31% 16.5 12.4 32% 32%

ste-

llu-

nge-

n

GMV 108 94 14% 46% 204 174 17% 48%

Um- 16 12 34% 68% 30 22 37% 71%

sat-

zer-

lö-

se

Definitionen:

* GMV (Gross Merchandise Value / Bruttowarenwert) gibt den Gesamtwert der

an die Restaurants übermittelten Bestellungen wieder (inklusive

Mehrwertsteuer).

* Die "Like-for-like"-Zahlen beinhalten nicht die Ergebnisse aus dem

verkauften Geschäft in Indien. 2017 betrugen die Umsatzerlöse in Indien

2,3 Mio. EUR in Q1, 2,6 Mio. EUR in Q2, 2,5 Mio. EUR in Q3 und 2,5 Mio.

EUR in Q4. Ergebnisse aus kleineren Akquisitionen und Verkäufen wurden

nicht angepasst.

* Die für die Delivery Hero Gruppe ausgewiesenen Umsatzerlöse stellen die

Summe aller Segmentumsatzerlöse dar.

Finanzkalender 2018:

Date Event

Sep 13, 2018 Halbjahresbericht 2018

Nov 7, 2018 Quartalsmitteilung Q3/9M 2018

Haftungsausschluss und weitere Hinweise

Diese Mitteilung enthält auch zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, auf Erwartungen und Annahmen des

Managements der Delivery Hero AG ("Delivery Hero"). Solche Aussagen

unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die

außerhalb der Möglichkeiten von Delivery Hero bezüglich einer Kontrolle oder

präzisen Einschätzung liegen, wie beispielsweise dem zukünftigen Marktumfeld

und den wirtschaftlichen, gesetzlichen und regulatorischen

Rahmenbedingungen, dem Verhalten der übrigen Marktteilnehmer, der

erfolgreichen Integration von neu erworbenen Unternehmen und der

Realisierung von erwarteten Synergieeffekten sowie von Maßnahmen staatlicher

Stellen. Sollten einer dieser oder andere Unsicherheitsfaktoren und

Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, auf denen diese

Aussagen basieren, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen explizit genannten oder

implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Delivery Hero übernimmt keine

Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und

die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in diesem Bericht

geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Es ist von

Delivery Hero weder beabsichtigt, noch übernimmt Delivery Hero eine

gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, um sie

an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieses Berichts anzupassen,

soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht dazu besteht.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem

und anderen Dokumenten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass

dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln,

auf die sie sich beziehen.

Dieses Dokument veröffentlichen wir auch auf Englisch. Bei Abweichungen geht

die deutsche Fassung des Berichts der englischen Übersetzung vor.

Über Delivery Hero

Delivery Hero ist einer der weltweit führenden Online-Marktplätze für

Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug

auf Anzahl der Restaurants, aktive Nutzer und Bestellvolumen in mehr Ländern

als irgendeiner seiner Wettbewerber. Delivery Hero bietet seine Dienste über

Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen

Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-PazifikRegion an.

Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in

mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit

Sitz in Berlin beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter.

Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com.

WKN: A2E4K4; ISIN: DE000A2E4K43.

Investor Relations Enquiries

Duncan McIntyre

SVP Corporate Finance & Head of Investor Relations

ir@deliveryhero.com

Media Enquiries

Bodo v. Braunmühl

Head of Corporate Communications

press@deliveryhero.com

