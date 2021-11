DGAP-News: Deciphera erhält Zulassung der Europäischen Kommission für Ripretinib (Qinlock(R)) zur Viertlinienbehandlung gastrointestinaler Stromatumoren (deutsch)

Deciphera erhält Zulassung der Europäischen Kommission für Ripretinib (Qinlock(R)) zur Viertlinienbehandlung gastrointestinaler Stromatumoren

Deciphera erhält Zulassung der Europäischen Kommission für Ripretinib

(Qinlock(R)) zur Viertlinienbehandlung gastrointestinaler Stromatumoren

22.11.2021 / 13:52

Deciphera erhält Zulassung der Europäischen Kommission für Ripretinib

(Qinlock(R)) zur Viertlinienbehandlung gastrointestinaler Stromatumoren

- In der Phase 3-Studie INVICTUS zeigte Ripretinib eine signifikante

Reduktion von Krankheitsprogression oder Tod um 85 % -

Waltham, MA (USA) - 22. November 2021 - Deciphera Pharmaceuticals, Inc.,

(NASDAQ: DCPH), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative

Arzneimittel für Krebspatienten entwickelt und vermarktet, hat die Zulassung

der Europäischen Kommission für Ripretinib (Qinlock(R)) zur Behandlung

erwachsener Patienten mit gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) im

fortgeschrittenen Stadium nach Vorbehandlung mit drei oder mehr

Kinase-Inhibitoren einschließlich Imatinib1 erhalten. Diese Zulassung gilt

für alle 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) sowie für Island,

Norwegen und Liechtenstein.

Im September 2021 war Ripretinib zudem als Viertlinienbehandlung für

GIST-Patienten mit weiter fortschreitenden oder auf Imatinib, Sunitinib oder

Regorafenib nicht ansprechenden Tumoren in die klinischen Praxis-Leitlinien

der ESMO-EURACAN-GENTURIS für GIST2 aufgenommen worden.

"Diese Zulassung von Ripretinib durch die Europäische Kommission ist

weltweit die achte behördliche Zulassung für dieses bedeutsame Arzneimittel.

Das ist ein wichtiger Meilenstein für Patienten in der EU, die an GIST im

fortgeschrittenen Stadium leiden und dringend eine neue therapeutische

Option brauchen", sagte Steve Hoerter, Präsident und Chief Executive Officer

von Deciphera. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den

Gesundheitsbehörden, damit alle Patienten, die von Ripretinib profitieren

könnten, so rasch wie möglich Zugang zu dem Arzneimittel erhalten."

"Bei einer so komplexen Erkrankung wie fortgeschrittenem GIST ist die

Verfügbarkeit neuer, wirksamer und verträglicher Behandlungsoptionen für die

Patienten von größter Wichtigkeit", sagte Prof. Dr. med. Jean-Yves Blay,

Korrespondierender Autor und Studienleiter in der INVICTUS-Studie, Professor

für Medizin an der Université Claude Bernard in Lyon (Frankreich). "Für die

Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenen GIST, bei denen es nach

anfänglichem Ansprechen auf herkömmliche Kinase-Inhibitoren infolge

sekundärer Mutationen zu einer Tumorprogression kommt, besteht in Europa

nach wie vor ein hoher ungedeckter Bedarf. In der INVICTUS-Studie wurde

Ripretinib gut vertragen und zeigte überzeugende klinische Vorteile beim

progressionsfreien Überleben sowie beim Gesamtüberleben.1,3 Dieses

Medikament ist ein neuer Ansatz für die Patienten, bei denen die bisher

zugelassenen Kinase-Inhibitoren aufgrund sekundärer Mutationen keine

Therapieoption mehr darstellen."

"Für Patienten mit fortgeschrittenen GIST, bei denen die bisher verfügbaren

Wirkstoffe nur bedingt erfolgreich sind, bedeutet die Zulassung von

Ripretinib durch die Europäische Kommission eine dringend benötigte

Therapieoption", ergänzte Univ.-Prof. Dr. med. Sebastian Bauer, Onkologe am

Westdeutschen Tumorzentrum in Essen. "In der INVICTUS-Studie wurde

Ripretinib in der Behandlung von Patienten untersucht, bei denen bereits

alle zugelassenen Optionen ausgeschöpft waren. Dabei zeigte Ripretinib im

Vergleich zur besten Supportiv-Therapie nicht nur hinsichtlich der

Tumorkontrolle einen deutlichen Vorteil. Erstmals im Rahmen einer

randomisierten GIST-Studie zu diesem Krankheitsstadium kann den Daten auch

beim Gesamtüberleben ein Vorteil entnommen werden. Bemerkenswert ist auch,

dass unter Ripretinib die Lebensqualität der Patienten in diesem weit

fortgeschrittenen Krankheitsstadium erhalten werden konnte."

Die Zulassung von Ripretinib stützt sich auf die Wirksamkeitsdaten aus der

Primäranalyse der Phase 3-Zulassungsstudie INVICTUS bei Patienten mit GIST

im fortgeschrittenen Stadium sowie auf die kombinierten Sicherheitsdaten aus

INVICTUS und aus der Phase 1-Studie zu diesem Wirkstoff. In der

INVICTUS-Studie verlängerte Ripretinib das mediane progressionsfreie

Überleben auf 6,3 Monate gegenüber 1,0 Monat im Placebo-Arm; zudem

verringerte sich unter Ripretinib das Risiko von Krankheitsprogression oder

Tod um 85 % (Hazard Ratio: 0,15; p<0,0001).1,3 Zu den sekundären Endpunkten

zählten die objektive Responserate (ORR), die anhand unabhängiger

radiologischer Überprüfung (basierend auf modifizierten RECIST-Kriterien)

beurteilt wurde, sowie das Gesamtüberleben (Overall Survival, OS). Für

Ripretinib wurde eine ORR von 9,4 % ermittelt, gegenüber 0 % unter Placebo

(p=0,0504).1,3 Des Weiteren zeigte Ripretinib ein medianes Gesamtüberleben

von 18,2 Monaten gegenüber 6,3 Monaten im Placebo-Arm und senkte das

Mortalitätsrisiko um 58 % (Hazard Ratio: 0,42).1,4

Über Ripretinib (Qinlock)

Qinlock ist ein Switch-Control-Tyrosinkinase-Inhibitor, der eine weitgehende

Hemmung der KIT-5 und PDGFRA-mutierten6 Kinasen durch einen dualen

Wirkmechanismus erzielt; die duale Wirkung besteht in der

Kinase-Switch-Pocket-Regulierung und der Regulierung der entsprechenden

Aktivierungsschleife. Ripretinib hemmt die an GIST beteiligten primären und

sekundären KIT-Mutationen in den Exonen 9, 11, 13, 14, 17 und 18 sowie die

primäre D816V-Mutation in Exon 17.7,8 Weiterhin hemmt es die primären

PDGFRA-Mutationen in den Exonen 12, 14 und 18 einschließlich der

D842V-Mutation in Exon 18, die bei manchen GIST-Fällen mitbeteiligt sind.7,8

Über Deciphera Pharmaceuticals

Deciphera ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die

Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung wichtiger neuer Arzneimittel

spezialisiert hat, um das Leben von Krebspatienten zu verbessern. Unsere

proprietäre Switch-Control-Kinaseinhibitor-Plattform und umfangreiche

Expertise in der Kinasebiologie nutzen wir zur Entwicklung eines breiten

Portfolios innovativer Arzneimittel. Aktuell werden mehrere

Produktkandidaten aus unserer Plattform im Rahmen von klinischen Studien

untersucht. Unser Switch-Control-Inhibitor Ripretinib (Handelsname

Qinlock(R))

zur Viertlinienbehandlung von GIST verfügt über die Marktzulassung für

Australien9, Kanada10, China11, die Europäische Union1, Hongkong12, die

Schweiz13, Taiwan12 und die USA14.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des

Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in der jeweils gültigen

Fassung, einschließlich unter anderem unsere Erwartungen und Zeitpläne

betreffend bezüglich der Zusammenarbeit mit den Behörden hinsichtlich einer

schnellstmöglichen Sicherstellung des Zugangs zu Qinlock(R) für geeignete

Patienten. Die Wörter "können", "werden", "könnten", "würden", "sollten",

"erwarten", "planen", "beabsichtigen", "rechnen mit", "schätzen",

"vorhersagen", "vorhaben", "potenziell", "fortfahren", "anstreben", "zielen

auf" und ähnliche Formulierungen dienen der Kenntlichmachung, dass es sich

um zukunftsgerichtete Aussagen handelt. Allerdings enthalten nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter. In dieser

Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf

aktuellen Erwartungen und Einschätzungen der Unternehmensleitung und

unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Unsicherheiten und wichtigen

Faktoren, die zur Folge haben können, dass tatsächliche Ereignisse oder

Ergebnisse deutlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Hierzu zählen unter anderem

Risken und Unsicherheiten im Hinblick auf die Schwere und Dauer der

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unseren Geschäftsbetrieb, unsere

Fähigkeit, die Wirksamkeit und Sicherheit unserer Wirkstoffkandidaten

erfolgreich nachzuweisen, die Wirksamkeit und Sicherheit unseres etablierten

Wirkstoffes für zusätzliche Indikationen wie Zweitlinien-Behandlung von

GIST-Patienten in unserer Phase 3-Studie INTRIGUE nachzuweisen, die

prä-klinischen oder klinischen Ergebnisse zu unseren Produktkandidaten, die

möglicherweise die Weiterentwicklung solcher Produktkandidaten nicht

unterstützen, unsere Fähigkeit, die Abhängigkeit von Alleinanbietern, wie

zum Beispiel unseren Vertragsherstellern von Wirkstoffen und Arzneiprodukten

zu steuern, Kommentare, Stellungnahmen und Maßnahmen von Zulassungsbehörden,

unsere Fähigkeit, Qinlock(R) zu vermarkten und unsere Vermarktungspläne für

Medikamente und Indikationen, die zukünftig möglicherweise zur Zulassung

gelangen, umzusetzen, die Ergebnisse einer Neubeurteilung unseres

Portfolios, um eine Entscheidung zur bestmöglichen Verwendung unserer

bedeutenden Mittel im Sinne einer Maximierung des Unternehmenswerts zu

treffen, unsere Fähigkeit, unsere Geschäftsaktivitäten auszubauen und zu

skalieren, um das Wachstum in zusätzlichen Regionen zu unterstützen, die

inhärente Ungewissheit bei Schätzungen zu Patientenpopulationen, Wettbewerb

durch andere Produkte, unsere Fähigkeit, die Kostenerstattung für ein

zugelassenes Produkt zu erhalten und zu behalten und das Ausmaß, in dem

Programme zur Unterstützung von Patienten (Patient Assistance Programs, PAP)

in Anspruch genommen werden, unsere Fähigkeit, Vorschriften und Gesetze im

Gesundheitswesen einzuhalten, unsere Fähigkeit, unsere geistigen

Eigentumsrechte zu erhalten, aufrechtzuerhalten und durchzusetzen, wobei

einzelne oder alle dieser Risiken den Beginn, den Zeitplan und den

Fortschritt klinischer Studien beeinflussen können, sowie den Zeitplan für

zusätzliche Zulassungen und unsere Fähigkeit, diese zu erhalten, sowie

andere Risiken, die in den von uns bei der Securities and Exchange

Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, darunter unser

Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 30. September 2021 abgelaufene

Quartal und nachfolgend beim SEC eingereichte Unterlagen. Wir warnen davor,

sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen,

da diese nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht werden. Wir lehnen

jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu

aktualisieren oder zu revidieren, um geänderten Erwartungen oder

Ereignissen, Bedingungen oder Umständen Rechnung zu tragen, auf denen solche

Aussagen möglicherweise beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von in den zukunftsgerichteten

Aussagen dargelegten Ergebnissen abweichen werden. Alle in dieser

Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen geben

ausschließlich unsere Ansichten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder

und sollten nicht als Ausdruck unserer Ansichten zu einem späteren Zeitpunkt

angesehen werden. Wir lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Deciphera, das Deciphera-Logo, Qinlock und das Qinlock-Logo sind

eingetragene Warenzeichen von Deciphera Pharmaceuticals, LLC.

Ansprechpartner:

Investor Relations:

Maghan Meyers

Argot Partners

E-Mail: Deciphera@argotpartners.com

Telefon: +1-212-600-1902

Media:

MC Services AG

Eva Bauer

E-Mail: deciphera@mc-services.eu

Telefon: +49-89-210228-0

