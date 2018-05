DGAP-News: Decheng Technology AG: Gruppe tritt in Verhandlungen mit zwei potenziellen Akquisitionszielen ein (deutsch)

Decheng Technology AG: Gruppe tritt in Verhandlungen mit zwei potenziellen Akquisitionszielen ein

^

DGAP-News: Decheng Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Decheng Technology AG: Gruppe tritt in Verhandlungen mit zwei potenziellen

Akquisitionszielen ein

28.05.2018 / 11:51

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

CORPORATE NEWS 28. Mai 2018

Decheng Technology AG: Gruppe tritt in Verhandlungen

mit zwei potenziellen Akquisitionszielen ein

- Umsatzplus von 8,2% im Geschäftsjahr 2017 bestätigt Solidität des

Geschäftsmodells

- CEO ZHU: "Wir suchen Akquisitionsziele, die das Potenzial haben, unser

Geschäft und unsere Perspektiven zu stärken"

- Unternehmen wird von einer starken finanziellen Position profitieren

Köln, 28. Mai 2018. Die Decheng Technology AG (ISIN: DE000A1YDDM9, WKN:

A1YDDM, Ticker-Symbol: 333), ein chinesischer Produzent von Polyurethanen

und Additiven für die Veredlung von Textilien und Leder sowie für den

Einsatz in Elektronikkomponenten, veröffentlicht die folgende Erklärung.

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von EUR 82.050.160,

was einem Anstieg von 8,2 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 entspricht,

sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von EUR 26.038.082, was einem

Anstieg von 2,8 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 entspricht. Angesichts

des von steigenden Rohstoffpreisen geprägten herausfordernden Marktumfelds

beweist dieses solide Wachstum nicht nur die Zuverlässigkeit, sondern auch

die Solidität des Geschäftsmodells. Zudem trafen die neu eingeführten

Produkte auf eine positive Reaktion der Kunden. Für das Geschäftsjahr 2018

geht der Vorstand derzeit von einer weiteren Steigerung des Umsatzes aus und

strebt an, den Bruttogewinn zu erhöhen.

Um die vorteilhafte Wettbewerbsposition zu erhalten und eine stabile Basis

für zukünftiges Wachstum zu schaffen, setzt das Unternehmen nicht nur auf

eigene F&E - beispielsweise das 2017 eingeführte Material mit magnetischen

Absorptionseigenschaften und das neue wasserbasierte PU für

Lebensmittelverpackungen, das im Laufe des Jahres 2018 eingeführt werden

soll -, sondern auch auf externes Wachstum. Daher überwacht das Unternehmen

ständig den Markt im Hinblick auf mögliche Akquisitionsziele, die sowohl die

Produktpalette als auch die Produktionskapazität erhöhen könnten. Der

Vorstand hat zwei mögliche Akquisitionsziele identifiziert und ist in

Verhandlungen mit ihnen eingetreten.

Der Vorstandsvorsitzende ZHU Xiaofang kommentierte: "In den vergangenen

Jahren haben wir einige Unternehmen sowohl in China als auch in Europa in

Bezug auf mögliche Kooperationen oder M&A-Transaktionen besucht. Wir denken,

die beiden Unternehmen, mit denen wir in Verhandlungen getreten sind, haben

das Potenzial, die langfristigen Wachstumsaussichten der Decheng Technology

AG zu verbessern. Wir befinden uns jedoch am Anfang des Prozesses und die

Verhandlungen dauern an. Dank unserer finanziellen Stärke befinden wir uns

in einer guten Position. Wir werden den Kapitalmarkt sofort informieren,

sobald ein Ergebnis vorliegt. Sollten sich diese Projekte realisieren,

werden sie die Gruppe deutlich stärken und somit einen Wert für unsere

Aktionäre bieten."

ZHU Xiaofang verdeutlichte zudem die Position des Vorstands in Bezug auf die

deutsche Holding: "Unser Geschäft ist in China angesiedelt. Die

Holdinggesellschaft in Deutschland stellt den Tochtergesellschaften

Management-Dienstleistungen zur Verfügung. Die deutsche Holding erhält von

den Tochtergesellschaften in China ausreichende finanzielle Mittel."

"Wie viele unserer Aktionäre sind auch wir von der Kursentwicklung der Aktie

- trotz eines Umsatzanstiegs von mehr als 8 % im Geschäftsjahr 2017 -

enttäuscht. Wir arbeiten intensiv daran, mit unseren starken

F&E-Kapazitäten, neuen Produkte und möglichen Akquisitionen, die Position

der Gruppe zu stärken. Dies schlägt sich leider noch nicht im Aktienkurs

nieder. Wir prüfen momentan mehrere Möglichkeiten zur Verbesserung des

Aktienkurses und werden die Märkte entsprechend informieren, sobald

Entscheidungen getroffen worden sind", sagte ZHU.

Über Decheng Technology AG

Decheng Technology AG erforscht, entwickelt und produziert innovative

Polyurethane und Additive, die zur Veredelung und Verbesserung der

Produkteigenschaften von Textilien, Leder und elektronischen Komponenten

eingesetzt werden. Der Produktionsstandort befindet sich in Quangang,

Quanzhou City, Provinz Fujian, Volksrepublik China. Im Geschäftsjahr 2017

erzielte sie einen Umsatz von 82,1 Mio. Euro, operatives Ergebnis (EBIT) von

26,0 Mio. Euro und beschäftigte 115 Mitarbeiter. Die Aktien der Decheng

Technology AG sind im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

notiert.

Kontakt:

VPC Group

Niederlassung Frankfurt

Bleichstraße 64-66

60313 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 175371963

ir@dechengtechnology.com

---------------------------------------------------------------------------

28.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Decheng Technology AG

Martin-Luther-Platz 26

40212 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)211-78179033

E-Mail: contact@dechengtechnology.com

Internet: www.dechengtechnology.com

ISIN: DE000A1YDDM9

WKN: A1YDDM

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

689991 28.05.2018

°