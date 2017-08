DGAP-News: Decheng Technology AG: Anerkennung als führendes Unternehmen (deutsch)

Decheng Technology AG: Anerkennung als führendes Unternehmen

Decheng Technology AG: Anerkennung als führendes Unternehmen

CORPORATE NEWS 31.08.2017

Decheng Technology AG: Anerkennung als führendes Unternehmen

- Decheng von der Stadtregierung Quanzhou offiziell als eines der führenden Unternehmen gelistet

- Vorstandsvorsitzender ZHU: "Belohnung unserer harten Arbeit"

Köln, 31. August 2017. Die Decheng Technology AG (ISIN: DE000A1YDDM9, WKN: A1YDDM, Ticker Symbol: 333), ein chinesischer Produzent von Polyurethanen und Additiven für die Veredelung von Textilien und Leder, hat von der chinesischen Stadtregierung Quanzhou eine Auszeichnung erhalten. Durch diese Würdigung zählt die Gesellschaft ab sofort offiziell zu den führenden Unternehmen in Quanzhou City.

Anerkennung für harte Arbeit In einer offiziellen Mitteilung hat die Stadtregierung von Quanzhou dem Tochterunternehmen der Decheng Technology AG, der Quanzhou Decheng Tech Resin Co., Ltd, den Status eines führenden Unternehmens der Werkstoffindustrie in Quanzhou City im Jahr 2017 verliehen. Diese Regierungsauszeichnung unterstreicht die Bedeutung der Decheng-Gruppe in der chinesischen Polyurethanindustrie und wird in der Geschäftswelt als Qualitätssiegel bewertet. Mithilfe offizieller Ehrungen wie dieser werden in China Beziehungen zu bestehenden Geschäftspartnern intensiviert. Darüber hinaus bestätigt die Auszeichnung das Vertrauen der Regierung und schafft damit für Unternehmen die Voraussetzung, neue Partnerschaften einzugehen, um das Bestandsgeschäft auszubauen.

ZHU Xiaofang, der Vorstandsvorsitzende der Decheng Technology AG: "Die offizielle Anerkennung durch die die Stadt Quanzhou ist eine Belohnung unserer harten Arbeit und unseres Bemühens, eine führende Rolle in unserer Branche einzunehmen. Sie dient uns auch als weitere Bestätigung unseres nachhaltigen Geschäftserfolgs. Wir sind entschlossen, unseren Weg der Innovation, Qualität und Verlässlichkeit weiterzugehen."

Die Stadt Quanzhou liegt in der südostchinesischen Provinz Fujian und verfügt über eine Verwaltungsgebiet von 11.244 Quadratkilometern. Unter den bezirksfreien Städten Fujians ist Quanzhou die Stadt mit der größten Wirtschaftskraft. Mit ihren rund 13 Millionen Einwohnern ist sie bevölkerungsreicher als Bayern. Zudem verfügt die Stadt über einen der bedeutendsten Häfen Chinas.

Über Decheng Technology AG Decheng Technology AG erforscht, entwickelt und produziert innovative Polyurethane und Additive, die zur Veredelung und Verbesserung der Produkteigenschaften von Textilien, Leder und elektronischen Komponenten eingesetzt werden. Der Produktionsstandort befindet sich in Quangang, Quanzhou City, Provinz Fujian, Volksrepublik China. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte sie einen Umsatz von 75,8 Mio. Euro, einen Reingewinn nach Steuern von 25,4 Mio. Euro und beschäftigte 119 Mitarbeiter. Die Aktien der Decheng Technology AG sind im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kontakt: VPC Group Niederlassung Frankfurt Bleichstraße 64-66 60313 Frankfurt am Main Tel. +49 69 175371963 ir@dechengtechnology.com

