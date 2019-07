DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Zunahme der gesamten Goldressource um 21 % auf 1,7 Mio. Unzen im Jahr 2019 (deutsch)

De Grey Mining Ltd.



: Zunahme der gesamten Goldressource um 21 % auf 1,7 Mio. Unzen im Jahr 2019

De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Expansion/Research Update

De Grey Mining Ltd.: Zunahme der gesamten Goldressource um 21 % auf 1,7 Mio.

Unzen im Jahr 2019

16.07.2019

De Grey Mining (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") berichtet für

Juli 2019 eine signifikante Zunahme um 21 % der gesamten Goldressourcen

(JORC 2012) auf dem Goldprojekt Pilbara. Das Projekt befindet sich in der

Nähe von Port Hedland in der Region Pilbara, Western Australia.

Gesamtmineralressource 29,65 Mio. t mit 1,8 g/t Au (1.679.700 Unzen)

Erkundet u. Angezeigt (62 %) 16,97 Mio. t mit 1,8 g/t Au (999.100 Unzen)

Geschlussfolgert (38 %) 12,68 Mio. t mit 1,7 g/t Au (680.700 Unzen)

Oxid (34 %) 11,83 Mio. t mit 1,5 g/t Au (570.100 Unzen)

Frisch (66 %) 17,81 Mio. t mit 1,9 g/t Au (1.109.700 Unzen)

- Zunahme der enthaltenen Unzen Gold um 21 %.

- Zunahme des durchschnittlichen Goldgehalts um 11 % auf 1,8 g/t.

Withnell, gesamt (Zunahme um 14 %) 4,65 Mio. t mit 2,9 g/t für 429.300

Unzen.

Withnell Untertageabbau (neu klassifiziert) 2,22 Mio. t mit 4,1 g/t für

291.900 Unzen.

Toweranna (Zunahme um 148 %) 5,33 Mio. t mit 2,1 g/t für 356.600 Unzen.

Amanda (Zunahme um 37 %) 2,03 Mio. t mit 1,1 g/t für 69.700 Unzen.

Andy Beckwith, technischer Direktor, sagte: "Auf Withnell ist die

verbesserte Abgrenzung und Erweiterung der hochgradigen untertägigen

Erzgänge ein großer Schritt nach vorn. Der durchschnittliche Goldgehalt

liegt bei 4,1 g/t für 291.900 Unzen bei einem unteren Cut-off-Gehalt von 2

g/t und springt auf 5 g/t für 228.000 Unzen bei einem unteren Cut-off-Gehalt

von 3 g/t. Der Goldgehalt der untertägigen Ressource auf Withnell ist mit

vielen untertägigen Goldminen in Western Australia gut vergleichbar.

Toweranna verzeichnete eine Zunahme um 148% auf 356.600 Unzen und wird zur

zweitgrößten Ressource des Projekts. Das Potenzial für eine größere

Tagebaugrube ist aufgrund der kreisförmigen Form der bis auf 200 m

Mächtigkeit mehrfach gestapelten Erzgänge und des Gehalts von 2,1 g/t

günstig.

Wir freuen uns darauf, unser Programm der tieferen Erkundungskernbohrungen

zunächst bis in 600 m Tiefe und dann unsere mitfinanzierte Bohrung bis in

1000 m Tiefe durchzuführen. Wir gehen davon aus, dass die gestapelten

Erzgänge sich in der Tiefe über die gesamte Bohrungslänge fortsetzen und

unser nächstes Explorationsziel auf Toweranna unterstützen: 9,6 bis 11,2

Millionen Tonnen mit 2,1 bis 2,3 g/t für 680.000 bis 800.000 Unzen(*) bis

400 m Tiefe.

Sowohl Withnell als auch Toweranna werden laut Erwartungen eine signifikante

Rolle spielen, unser Unternehmensziel von 3,0 Mio. Unzen zu erreichen."

Fußnote (*): Siehe Pressemitteilung vom 13. März 2019: Toweranna -

beeindruckende Bohrungen zur Ressourcenerweiterung im Laufen.

Die Ressourcenaktualisierung umfasst:

- Aktualisierte Ressourcenmodelle für die Tagebaugrube Withnell;

- Erweiterungen und Neumodellierung der untertägigen hochgradigen Erzgänge

auf Withnell;

- Erweiterung der Tagebaugrube Toweranna von 100 m auf 200 m Tiefe; und

- Erweiterungen in geringer Tiefe auf Amanda und Hester.

Die neuen Ressourcen basieren auf allen Bohrungen, die auf jeder Lagerstätte

bis Ende Juni 2019 niedergebracht wurden. Die Tagebauressourcen werden unter

Verwendung eines unteren Cut-off-Gehalts von 0,5 g/t und die untertägige

Ressource auf Withnell wird unter Verwendung eines niedrigeren

Cut-off-Gehalts von 2 g/t angegeben. Die Ressourcen auf Mt Berghaus,

Mallina, Wingina, Camel, Roe, Dromedary und Calvert bleiben unverändert und

werden nach Durchführung weiterer Bohrungen auf jeder Lagerstätte

aktualisiert.

Die signifikantesten Ressourcenänderungen sind folgende:

- Zunahme der Gesamtressourcen um 21 %.

- Zunahme des Gesamtgehalts auf 1,8 g/t.

- Der Untertageabbau Withnell (2,2 Mio. t mit 4,1 g/t Au für 291.900 Unzen)

wurde von der Tagebauressource Withnell abgetrennt. Dies erfolgte unter

Verwendung der nominalen Tagebaugrube Nr. 33 für einen Goldpreis von 1600

USD/Unze gemäß der im Jahr 2017 durchgeführten Scoping-Studie. Die

Untertageressource wurde unter dieser Tagebaugrube basierend auf kürzlich

durchgeführter Infill- und Step-out-Bohrungen neu modelliert, wodurch die

zuvor definierten mehreren hochgradigen Erzgängen vergrößert und ausgedehnt

wurden. Der Gesamtgehalt liegt im Durchschnitt bei 4,1 g/t Au, wobei

einzelne Erzgänge Gehalte von 2,7 g/t bis 7,3 g/t besitzen. Die Vererzung

bleibt in Streichrichtung und zur Tiefe entlang des gesamten 6 km langen

bekannten Streichpotenzials von Withnell über die Lagerstätten Hester,

Camel, Roe und Dromedary offen.

- Das Ressourcenmodell des Tagebaus Toweranna (5,33 Mio. t mit 2,1 g/t Au

für 356.600 Unzen) wurde von 100 m bis auf 200 m Tiefe erweitert, um die

jüngsten Infill- und Erweiterungsbohrungen zu reflektieren, die bis Ende

Juni 2019 niedergebracht worden sind. Die mehrfach übereinandergestapelten

Erzgänge bleiben in Streichrichtung und insbesondre zur Tiefe offen. Ein

Programm mit sieben tieferen Kernbohrungen, die die Bereiche zwischen 200 m

und 600 m Tiefe überprüfen, ist noch im Gange und diese Bohrungen wurden

nicht in diese Ressourcenaktualisierung aufgenommen.

- Das Tagebaumodell für die Ressource Amanda (2,03 Mio. t mit 1,1 g/t Au für

69.700 Unzen) wurde basierend auf den begrenzten neuen kurzen Bohrungen mit

einer stufenweisen Zunahme der Unzen erweitert.

Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der

originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Tabelle 1 darin zeigt: Gesamtgoldressourcen (Juli 2019) des Goldprojekts

Pilbara nach Abbauzentrum (es können Rundungsfehler auftreten).

Tabelle 2 zeigt: Juli 2019 - Gesamtgoldressource (JORC 2012) nach

Lagerstätte (es können Rundungsfehler auftreten).

Modelle für Tagebau und Untertagebau Withnell

Der Withnell-Erzkörper wurde neu modelliert, um die jüngsten Bohrungen von

De Gray einzubeziehen, die sich auf eine verbesserte Abgrenzung der

höhergradigen Erzgänge unter dem vorhandenen flachen Tagebau und den

größeren geplanten 1,2 km langen Tagebau konzentriert haben, der in der

Scoping-Studie des Jahres 2017 definiert wurde (Siehe Abbildung 1 in der

originalen englischen Pressemitteilung).

Die Tagebauressource Withnell umfasst 2,43 Mio. t mit 1,8 g/t für 137.400

Unzen, wobei 96 % in den Kategorien "Erkundet" und "Angezeigt" beherbergt

sind. Die Modellierung umfasst zusätzliche historische Bohrungen zur

Kontrolle des Goldgehalts in der Tagebaugrube und war auf die Tagebaugrube

Nr. 33 (Goldpreis 1600 USD/Unze) der im Jahr 2017 durchgeführten

Scoping-Studie beschränkt. Die Ressource wird unter Verwendung eines unteren

Grenzwertes von 0,5 g/t abgegrenzt und ist in den Abbildungen 3 und 4

dargestellt.

Das Modell des Untertagebaus Withnell umfasst 2,22Mio. t mit 4,1 g/t für

291.900 Unzen, wobei 32 % in der Kategorie "Angezeigt" beherbergt sind.

Insgesamt zeigt die Vererzung eine verbesserte Abgrenzung und Kontinuität

der verschiedenen parallelen vertikalen Erzgänge unterhalb des Tagebaus,

wobei sich der größte Erzgang durchgehend über die gesamte Streichlänge von

1,2 km erstreckt. Die Vererzung bleibt offen und es wird erwartet, dass

weitere Bohrungen die Ressourcenkategorien verbessern und Erweiterungen

sowohl im Streichen als auch in der Tiefe hinzufügen werden (Abbildung 2).

Der untertägige Ressourcengehalt von 4,1 g/t wird unter Verwendung eines

unteren Cut-off-Gehaltes von 2 g/t definiert und steigt unter Verwendung

eines unteren Cut-off-Gehaltes von 3 g/t auf 5,0 g/t an. Tabelle 3 hebt die

Ressource bei verschiedenen Cut-Off-Gehalten hervor und die Ressource ist in

den Abbildungen 3 und 4 dargestellt. Zum Vergleich, eine Reihe von

Untertagegoldminen in Western Australia, die innerhalb von Ressourcen mit

ähnlichen Ressourcengehalten betrieben werden, darunter:

- Dacian Golds(*) Westralia mit 4,7 g/t, Transvaal mit 5,2 g/t, Ramonie mit

4,1 g/t; und

- Re 5 Limited's Mine Darlot mit 5,1 g/t, Northern Stars Jundee mit 4,0g/t

und Kundana mit 4,5 g/t(#).

Fußnoten:

(*)Pressemitteilung der Dacian Gold vom 10. Juli 2019: FY2020 GUIDANCE AND

UPDATED 8-YEAR LIFE OF MINE.

(#)Pressemitteilung der Red 5 vom 20. Mai 2019: INVESTOR PRESENTATION.

Tabelle 3 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Untertageressourcen bei unterschiedlichen niedrigen Cut-off-Gehalten.

Tagebaumodell Toweranna

Die Tagebauressource Toweranna umfasst 5,33 Mio. t mit 2,1 g/t für 356.600

Unzen, wobei 80 % in der Kategorie "Angezeigt" beherbergt sind. Die

Tagebauressource umfasst alle neuen Bohrungen bis zum 30. Juni 2019 und

erstreckt sich von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 200 m. Die Ressource

wird unter Verwendung eines unteren Cut-off-Gehalts von 0,5 g/t abgegrenzt.

Die modellierten Erzgänge sind in Abbildung 5 dargestellt.

Die mehrfach gestapelten Erzgänge sind relativ flach verschachtelte und

"untertassenförmige" Strukturen, die sich bis zur Basis des Modells in 200 m

Tiefe erstrecken. De Gray ist zuversichtlich, dass basierend auf

historischen Bohrungen in der Tiefe zusätzliche Erzgänge existieren, was

darauf hinweist, dass Erzgänge ähnlicher Art bis in eine vertikale Tiefe von

über 400 m offensichtlich sind. De Gray bringt Erkundungsbohrungen in großen

Abständen nieder, um die Zone zwischen 200 m und 600 m Tiefe zu überprüfen.

Die Ergebnisse dieses Programms werden veröffentlicht, sobald die

endgültigen Ergebnisse vorliegen. Dies wird für das laufende

September-Quartal erwartet.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Draufsicht

Withnell zeigt geplanten Tagebaurückversatz und interpretierte untertägige

Erzgänge.

Abbildung 2 zeigt: Längsschnitt Withnell Lode 1, der die Streichlänge von

1,2 km und jüngste Bohrabschnitte zeigt. Die Vererzung bleibt zur Tiefe und

im Streichen offen.

Abbildung 3 zeigt: Blick nach Westen auf Withnell Tagebau- und

Untertagebauressourcen.

Abbildung 4 zeigt: Isometrische Ansicht mit Blickrichtung Nord auf Withnell

Tagebau- und Untertagebauressourcen.

Abbildung 5 zeigt: Toweranna - 3D-ansicht Blickrichtung NW auf

verschachtelte mehrfach gestapelte Erzgänge bis 200 m Tiefe. Vererzung

bleibt zur Tiefe offen.

Explorationsschwerpunkt 2019-2020

De Gray ist besonders ermutigt durch die Lagerstätten Toweranna und

Withnell, die neue wesentliche Ressourcenerweiterungen und höhere

Goldgehalte aufweisen.

In Toweranna ist in historischen Bohrungen das Potenzial in Fallrichtung bis

mindestens 400 m vertikaler Tiefe erkennbar und De Gray ist der Ansicht,

dass sich die Vererzung bis in viel größere Tiefen erstrecken könnte.

Tiefenerweiterungen werden bis in 600 m Tiefe überprüft und eine einzelne

Bohrung (mitfinanziert von der WA Government EIS) soll in der zweiten Hälfte

des Jahres 2019 bis in eine Tiefe von über 1000 m niedergebracht werden.

Die Erzgänge in Toweranna umfassen einzelne hochgradige Goldgänge, die im

Allgemeinen einen Gehalt von 10 bis 70 g/t besitzen. Insgesamt erreichen die

Erzgänge aufgrund interner Erzverdünnung einen unteren Durchschnittsgehalt

von 2,1 g/t. Das Konzept der Erzsortierung kann ein Verfahren bieten, um den

durchschnittlichen Erzgehalt nach dem Abbau und vor dem Transport des Erzes

zur Verarbeitung zu erhöhen und zu verbessern. Die vorläufigen Tests zur

Erzsortierung an Bohrkernproben aus Toweranna waren sehr ermutigend und die

weitere Bewertung dieses Konzepts wird in den nächsten 6 Monaten

vorangetrieben. Wenn nachgewiesen wird, dass dies anwendbar ist, kann die

Erzsortierung die potenzielle Rentabilität des untertägigen Großabbaus der

tieferen Toweranna-Erzgänge verbessern.

Die höhergradigen untertägigen Withnell-Erzgänge zeigen ein signifikantes

Potenzial, sich zu einer wesentlichen untertägigen Ressource zu entwickeln.

Bohrungen sind geplant, um die Ressourcenerweiterungen in Fallrichtung bis

in eine Tiefe von mindestens 500 m und im Streichen anzuvisieren. Das

zusätzliche Potenzial entlang der verbleibenden 5 km des Streichens der

vererzten Withnell-Scherzone wird im Laufe des Jahres 2019/2020 ebenfalls in

der Tiefe überprüft.

Jede Goldressource im Goldprojekt Pilbara bleibt in der Tiefe offen und

rechtfertigt weitere Bohrungen zur Ressourcenerweiterung. Auf Mallina, Mt

Berghaus und Wingina werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 ebenfalls

Ressourcenerweiterungen anvisiert.

Competent Persons Statement

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora

ist ein Angestellter der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Mineralressourcen bezieht, basiert auf der von Herrn Paul Payne

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Paul Payne ist eine sachkundige Person und ein Mitglied

des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Payne ist ein

Vollzeitangestellter der Payne Geological Services. Herr Payne verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Paul Payne stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u.

Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd

Tel. +61-8-9381 4108

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

