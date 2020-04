DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Zunahme der gesamten Goldressource auf 2,2 Mio. Unzen (deutsch)

De Grey Mining Ltd.



: Zunahme der gesamten Goldressource auf 2,2 Mio. Unzen

^

DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Research Update/Expansion

De Grey Mining Ltd.: Zunahme der gesamten Goldressource auf 2,2 Mio. Unzen

02.04.2020 / 17:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

De Grey Mining (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") berichtet eine

signifikante Zunahme der gesamten Mineralressourcen auf dem Projekt Mallina

um 29 % verglichen mit der gesamten Goldressource (JORC 2012), Stand Juli

2019. Die aktuelle Ressourcenschätzung basiert auf den bis 31. Dezember 2019

niedergebrachten Bohrungen.

Gesamte Mineralressource (alle Bohrungen bis zum 31. Dezember 2019) - 37,44

Mio. t mit 1,8 g/t Au (2,2 Mio. Unzen)

Erkundet u. Angezeigt (49 %) 18,95 Mio. t mit 1,7 g/t Au (1,1 Mio. Unzen)

Geschlussfolgert (51 %) 18,49 Mio. t mit 1,9 g/t Au (1,1 Mio. Unzen)

Oxid (30 %) 13,56 Mio. t mit 1,5 g/t Au (0,64 Mio. Unzen)

Free Milling1 (29 %) 11,03 Mio. t mit 1,8 g/t Au (0,62 Mio. Unzen)

Sulfide (41 %) 12,83 Mio. t mit 2,2 g/t (Au) (0,90 Mio. Unzen)

1Free Milling: durch Zerkleinerung aufschließbares Erz

Anstieg der enthaltenen Unzen Gold um 29%

Gleichbleibender durchschnittlicher Goldgehalt von 1,8 g/t

Withnell, gesamt ( 40 %) 7,49 Mio. t mit 2,5 g/t für 599.900 Unzen

Withnell, Untertageabbau ( 9 %) 2,50 Mio. t mit 3,9 g/t für 317.100 Unzen

Toweranna ( 47 %) 7,35 Mio. t mit 2,2 g/t für 524.100 Unzen

Mallina ( 91 %) 6,76 Mio. t mit 1,4 g/t für 307.400 Unzen

**Hemi ist in diesem neuen Ressourcen-Upgrade nicht enthalten und bietet

erhebliches Ressourcenpotenzial**

Andy Beckwith, technischer Leiter, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass wir bis

Ende 2019 basierend auf allen Bohrungen 2,2 Mio. Unzen erreicht haben.

Wichtig ist, dass wir den hohen Durchschnittsgehalt von 1,8 g/t beibehalten

haben. Alle Lagerstätten beginnen an der Oberfläche und sind daher für den

Tagebau leicht zugänglich und alle bleiben offen.

Unsere neue Entdeckung Hemi entwickelt sich zu einem Game-Changer und ist in

diesem Ressourcenbericht nicht enthalten. Die Mächtigkeit der Vererzung in

Hemi ist um eine Größenordnung größer als in unseren vorhandenen

Lagerstätten, was eine aufregende Gelegenheit bietet, unsere Ressourcen

erheblich zu vergrößern. Wie wir wiederholt erklärt haben, besteht unser

nächstes Unternehmensziel darin, +3 Mio. Unzen zu erreichen. Wir sind fest

davon überzeugt, dass diese Zielsetzung bis Ende 2020 in den Schatten

gestellt wird.

Mit der Einbeziehung der Lagerstätte Hemi wird eine erhebliche Steigerung

der Wirtschaftlichkeit des Projekts erwartet. Dementsprechend werden die

wirtschaftlichen Untersuchungen aktualisiert, sobald der Umfang und die

Ressourcen in Hemi festgelegt sind. Laufende Machbarkeitsaktivitäten

einschließlich detaillierter metallurgischer Testarbeiten sowie Studien mit

langen Laufzeiten wie z. B. Umwelt-, Infrastruktur- und Gewässerstudien

werden während der Bohrarbeiten zur Ressourcenabgrenzung in Hemi

fortgesetzt.

In Hemi werden die Bohrarbeiten mit zwei Kernbohrgeräten und einem

RC-Bohrgerät bis in absehbare Zukunft fortgesetzt. Die nächsten Ergebnisse

aus Hemi sind für Anfang nächster Woche geplant."

Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der

originalen englischen Pressemitteilung sehen.

Die Ressourcenaktualisierung umfasst aktualisierte Ressourcenmodelle für

Withnell Open Pit (Tagebau), Withnell Underground (Untertagebau),

Tiefenerweiterungen der Toweranna Open Pit (Tagebau) und Toweranna

Underground (Untertagebau) sowie signifikante und in geringer Tiefe liegende

Erweiterungen der Mallina-Ressource. Die neuen Ressourcen basieren auf allen

Bohrungen, die bis zum 31. Dezember 2019 in jeder Lagerstätte niedergebracht

wurden. Die Tagebauressourcen werden unter Verwendung eines unteren

Cut-off-Gehalts von 0,5 g/t und die untertägigen Ressourcen auf Withnell und

Toweranna werden unter Verwendung eines unteren Cut-off-Gehalts von 2 g/t

angegeben. Die Ressourcen auf Mt Berghaus, Wingina, Amanda, Camel, Roe,

Dromedary und Calvert bleiben unverändert und werden nach Durchführung

weiterer Bohrungen auf jeder Lagerstätte aktualisiert.

Die signifikantesten Ressourcenänderungen sind folgende:

- Zunahme der Gesamtressourcen um 29%.

- Der Gesamtgehalt bleibt unverändert bei 1,8 g/t.

- Der Untertageabbau Withnell (2,5 Mio. t mit 3,9 g/t Au für 317.100 Unzen)

wird weiterhin getrennt von der Tagebauressource Withnell angegeben. Die

Mineralressourcen (unter Tage gegenüber über Tage) wurden durch eine

Optimierung des Umrisses der Tagebaugrube begrenzt, die basierend auf einem

Goldpreis von 2.400 AUD/Unze generiert wurde. Zu den wichtigsten

Kostenannahmen, die bei der Generierung der Umrisse der Tagebaugrube

verwendet wurden, zählen durchschnittliche Bergbaukosten von rund 3,30 AUD

pro abgebauter Tonne, Aufbereitungskosten von 31 AUD pro aufbereiteter Tonne

Erz und eine durchschnittliche metallurgische Ausbringung von 91%.

Der Goldgehalt der untertägigen Ressource beträgt jetzt durchschnittlich 3,9

g/t Au wobei einzelne Lodes (Erzgänge) im Bereich von 2,7 g/t bis 7,3 g/t

liegen. Die Vererzung bleibt entlang der gesamten 6 km des bekannten

Streichpotenzials von Withnell über die Lagerstätten Hester, Camel, Roe und

Dromedary in Streichrichtung und zur Tiefe offen.

- Das Ressourcenmodell des Tagebaus Toweranna (6,79 Mio. t mit 2,1 g/t Au

für 459.600 Unzen) erstreckt sich bis in 300 m Tiefe, was die bis Ende

Dezember 2019 niedergebrachten Infill- und Erweiterungsbohrungen

widerspiegelt. Die mehrfach übereinandergestapelten Erzgänge bleiben in

Streichrichtung und insbesondre zur Tiefe offen. Die Vererzung wird jetzt

bis zu einer vertikalen Tiefe von 600 m gezeigt und hat zur Berücksichtigung

einer potenziell untertägig abbaubaren Komponente von 0,56 Mio. t mit 3,6

g/t für weitere 64.500 Unzen (insgesamt 7,35 Mio. t mit 2,2 g/t für 524.100

Unzen) geführt. Die untertägige Komponente wurde unter 220 mRL (300 m

vertikal) angegeben, wobei ein Cut-off-Gehalt von 2 g/t verwendet wurde, um

die möglicherweise höheren Kosten einer untertägigen Minenentwicklung

widerzuspiegeln.

- Das Ressourcenmodell des Tagebaus Mallina (6,76 Mio. t mit 1,4 g/t Au für

307.400 Unzen) wurde durch eine signifikante Zunahme der Unzen erweitert,

die hauptsächlich auf einem 9.500 Bohrmeter umfassenden RC-Bohrprogramm

gegen Ende 2019 basiert. Das Modell hat auch die Tiefe der angegebenen

Ressource auf vertikale 150 m erhöht, was die jüngsten tieferen Bohrungen

widerspiegelt. Die Mallina-Ressource befindet sich derzeit in einer 7 km

langen von Osten nach Westen streichenden Zone und bleibt nach Osten und

Westen sowie zur Tiefe offen.

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Gesamte

Goldressource (März 2020) des Goldprojekts Pilbara nach Mining Centre

Modelle für Tagebau und Untertagebau Withnell

Die Lagerstätte Withnell basiert auf allen Bohrungen bis Ende 2019. Dies

schließt die bedeutenden Bohrkampagnen zur Erkundung der Tiefenerweiterungen

und einen Schwerpunkt auf die Verbesserung der Abgrenzung der höhergradigen

Erzgänge unter dem vorhandenen flachen Tagebau und den größeren geplanten

1,2 km langen Tagebau ein (Abbildung 1).

Die Tagebauressource Withnell umfasst jetzt 4,99 Mio. t mit 1,8 g/t für

282.900 Unzen mit 84 % in den Kategorien "erkundet" und "angezeigt". Die

Ressource wird mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t angegeben.

Das Modell des Untertagebaus Withnell umfasst 2,50 Mio. t mit 3,9 g/t für

317.062 Unzen. Die Vererzung bleibt offen und es wird erwartet, dass weitere

Bohrungen die Ressourcenkategorien verbessern, wobei die meisten dieser

Ressourcen in der Kategorie "geschlussfolgert" liegen. Dies spiegelt die

Explorationsbohrungen für Erweiterungen sowohl in Streichrichtung als auch

zur Tiefe wider. Die untertägige Ressource wurde mit einem unteren

Cut-off-Gehalt von 2 g/t angegeben.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Draufsicht

Withnell zeigt geplanten Tagebaurückversatz und interpretierte untertägige

Erzgänge.

Tagebaumodell Toweranna

Die Tagebauressource Toweranna umfasst 6,79 Mio. t mit 2,1 g/t für 459.600

Unzen, wobei 64 % in der Kategorie "angezeigt" beherbergt sind. Die

Tagebauressource umfasst alle neuen Bohrungen bis zum 31. Dezember 2019 und

erstreckt sich von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 300 m. Die Ressource

wird unter Verwendung eines unteren Cut-off-Gehalts von 0,5 g/t abgegrenzt.

Die modellierten Erzgänge sind in Abbildung 2 dargestellt.

Die mehrfach gestapelten Erzgänge sind relativ flach verschachtelte und

"untertassenförmige" Strukturen, die sich bis zur Basis der aktuellen

Bohrungen erstrecken, was zeigt, dass eine Vererzung bis zu einer Tiefe von

mindestens 600 m vorliegt.

Untertageabbau Toweranna

Die untertägige Ressource Toweranna (alles geschlussfolgert) umfasst 0,56

Mio. t mit 3,6 g/t für 64.500 Unzen. Die untertägige Ressource schließt alle

neuen Bohrungen bis zum 31. Dezember 2019 ein und wurde bis unter 220 mRL

(vertikale Tiefe 300 m) unter Verwendung eines unteren Cut-off-Gehalts von 2

g/t angegeben.

Abbildung 2 zeigt: Toweranna - 3D-Ansicht Blickrichtung NW auf

verschachtelte mehrfach gestapelte Erzgänge bis 600 m Tiefe.

Tagebaumodell Mallina

Die Tagebauressource Mallina umfasst 6,76 Mio. t mit 1,4 g/t für 307.400

Unzen mit 20 % in der Kategorie "angezeigt". Die Tagebauressource schließt

alle neuen Bohrungen bis zum 31. Dezember 2019 ein und erstreckt sich von

der Oberfläche bis in eine Tiefe von 150 m. Die Ressource wird unter

Verwendung eines unteren Cut-off-Gehalts von 0,5 g/t abgegrenzt. Die

modellierten Erzgänge sind in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 3 zeigt: Mallina - Golderzgänge bei 40 m RL.

Explorationsschwerpunkt 2019 - 2020

Die Bohrprogramme in Mallina und Withnell wurden Mitte Dezember 2019

abgeschlossen. Kurz darauf veröffentlichte das Unternehmen die ersten

Analyseergebnisse aus den Entdeckungsbohrungen entlang des

Scooby-Antwerp-Trends (siehe Pressemitteilung: "Neue Goldentdeckungen auf

Hemi und Antwerp", 17. Dezember 2019).

Folgend die wichtigsten Ergebnisse:

Hemi - 43 m mit 3,7 g/t Au ab 36 m Tiefe; und 25 m mit 2,7 g/t ab 32 m Tiefe

Scooby - 14 m mit 3,5 g/t ab 37 m Tiefe

Antwerp - 6 m mit 10,7 g/t ab 4 m Tiefe; und 4 m mit 21,7 g/t ab 32 m Tiefe

Nach dem Beginn der Bohrungen Anfang 2020 hat das Unternehmen sofort weitere

Aircore-Bohrungen im Prospektionsgebiet Hemi niedergebracht und muss noch in

Scooby oder Antwerp Nachfolgearbeiten durchführen - erste Ergebnisse zeigen

eine signifikante hochgradige und mächtige Vererzung.

Das Unternehmen bringt weiterhin RC- und Kernbohrungen nieder, um das Ausmaß

dieser wichtigen Entdeckung festzulegen, und erwartet die Abgrenzung einer

ersten geschlussfolgerten Ressource bis zu einer Tiefe von 400 m.

Das Unternehmen hat zwei Kernbohrgeräte und ein RC-Bohrgerät vor Ort. De

Grey hat seinen Mitarbeitern erweiterte Dienstpläne angeboten, damit die

Bohrgeräte weiterhin in Betrieb bleiben, diese aufregende Entdeckung weiter

abzugrenzen.

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein

Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists. Herr Tornatora ist ein

Angestellter der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Mineralressourcen bezieht, basiert auf der von Herrn Paul Payne

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Paul Payne ist eine sachkundige Person und ein Mitglied

des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Payne ist ein

Vollzeitangestellter der Payne Geological Services. Herr Payne verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Paul Payne stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors der De Grey Mining zur

Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) oder

Andy Beckwith (technischer Direktor u. Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd

Tel. +61-411-479 144

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

02.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: De Grey Mining Ltd.

22 Railway Road

WA, 6008 Subiaco

Australien

ISIN: AU000000DEG6

WKN: 633879

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

EQS News ID: 1014451

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1014451 02.04.2020

°