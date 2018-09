DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Weitere solide Goldergebnisse auf Mt Berghaus (deutsch)

De Grey Mining Ltd.



: Weitere solide Goldergebnisse auf Mt Berghaus

DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update

De Grey Mining Ltd.: Weitere solide Goldergebnisse auf Mt Berghaus

10.09.2018 / 08:58

De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen")

berichtet neue Bohrergebnisse aus der Goldlagerstätte Amanda innerhalb des

Goldprojekts Pilbara, das ungefähr 60km südlich von Port Hedland, Western

Australia, entfernt ist (Siehe Abbildung 1 in der originalen englischen

Pressemitteilung).

Infill-Bohrungen durchteufen weitere signifikante Goldvererzung in geringer

Tiefe, die in weniger als 60 m vertikaler Tiefe liegt, offenbleibt und laut

Erwartungen die neuen Tagebaugrubenumrisse der PFS (Preliminary Feasibility

Study, Vormachbarkeitsstudie) verbessern werden.

Main Lode (>20 g*m)

18 m mit 2,48 g/t Au ab 0 m in BGRC230

24 m mit 2,05 g/t Au ab 21 m in BGRC231

Einschl. 4 m mit 6,24 g/t Au ab 40 m

23 m mit 2,2 g/t Au ab 2 m in BGRC241

Einschl. 6 m mit 5,22 g/t Au ab 12 m

17 m mit 2,08 g/t Au ab 42 m in BGRC242

Einschl. 9 m mit 3,5 g/t Au ab 42 m

8 m mit 5,92 g/t Au ab 49 m in BGRC255

Einschl. 2 m mit 21,81 g/t Au ab49 m

17 m mit 3,25 g/t Au ab 28 m in BGRC259

Einschl. 4 m mit 7,92 g/t Au ab 33 m

2 m mit 12,83 g/t Au ab 61 m in BGRC275

26 m mit 3,45 g/t Au ab 3 m in BGRC294

Einschl. 3 m mit 24,37 g/t Au ab 3 m

(Bohrungen BGRC230 -242 früher als 4m lange Sammelproben berichtet)

North Lode (>20 g*m)

13 m mit 3,49 g/t Au ab 16 m in BGRC281

Einschl. 4 m mit 10,35 g/t Au ab 21 m

21 m mit 2,22 g/t Au ab 26 m in BGRC282

Einschl. 3 m mit 8,45 g/t Au ab 44 m

11 m mit 4,92 g/t Au ab 22 m in BGRC291

Einschl. 2 m mit 24,07 g/t Au ab 27 m

9 m mit 2,62 g/t Au ab 55 m in BGRC291

Die Ergebnisse werden in die neue Ressourcenaktualisierung aufgenommen, die

im September erwartet wird.

Ein nachfolgendes Kernbohrprogramm wird in Kürze beginnen, um die

geologischen Interpretationen und die zukünftige Zielplanung zu

unterstützen.

Alle Tabellen und Abbildungen in dieser Meldung sind in der originalen

englischen Pressemitteilung zu sehen.

Andy Beckwith (technischer Direktor) sagte:

"Die Infill-Bohrungen auf Mt Berghaus haben eine signifikante Goldvererzung

in geringer Tiefe bestätigt, die laut unseren Erwartungen die

Gesamtressourcen vergrößern und sich positiv auf die

Tagebauoptimierungsstudien auswirken wird, während wir uns auf die

Vormachbarkeitsstudie zubewegen."

Goldprojekt Pilbara, Port Hedland in Western Australia

Das Goldprojekt Pilbara besitzt ein ausgezeichnetes Potenzial, um

signifikante zusätzliche Ressourcenunzen entlang seiner vererzten Scherzonen

mit einer Streichlänge von über 200km im gesamten über 1.500 km2 umfassendem

Landpaket abzugrenzen. Bis dato wurden auf ungefähr 10% der Scherzonen kurze

detaillierte RC- und Kernbohrungen bis in eine Nominaltiefe von 100 bis 150m

niedergebracht. Sie haben bereits erfolgreich Mineralressourcen von über 1,2

Mio. Unzen Gold* abgegrenzt. Die Veröffentlichung der zurzeit laufenden

Ressourcenaktualisierung wird Ende September/Anfang Oktober 2018 erwartet.

Das Unternehmen intensiviert aktiv die Exploration im gesamten

Liegenschaftspaket, um die bekannten Ressourcen höherzustufen und zu

erweitern sowie neue Lagerstätten zu entdecken. Die jüngsten Kernbohrungen

zielten auf höhergradige untertägige Ressourcen in den beiden größten

Goldlagerstätten Withnell und Wingina. Zusätzlich gibt es eine umfassende

Pipeline an über 40 identifizierten aber noch ungeprüften Bodenanomalien

entlang der sehr aussichtsreichen Scherzonen und Konglomerate mit regionalem

Ausmaß. Das Unternehmen zielt darauf, die Ressourcen in dem nur gering

erkundeten und sehr aussichtsreichen Projektgebiet beachtlich zu erhöhen,

während die Explorationsarbeiten weiter fortschreiten.

(*Pressemitteilung "Erhöhung der Goldressourcen des Goldprojekts Pilbara um

>20% auf über 1,2 Mio. Unzen", 28. September 2017).

Bohrprogramme

Im März begann das Unternehmen ein Infill- und Erweiterungs-RC-Bohrprogramm,

das auf die Verbesserung und Hinzufügung weiterer Ressourcen in den

Goldlagerstätten Mt Berghaus, Mallina, Toweranna und Amanda zielte. Die

unten veröffentlichten Bohrergebnisse stammen aus den jüngsten RC-Bohrungen,

die in das aktualisierte Ressourcenmodell 2018 aufgenommen werden. Zurzeit

werden weitere Kern- und RC-Bohrungen geplant, um dieses große vererzte

System weiter zu untersuchen.

Bohrungen auf Mt Berghaus

Das RC-Bohrprogramm auf Mt Berghaus konzentrierte sich auf:

- Engere Bohrabstände in den bestehenden Ressourcenbereichen, um das

geologische Verständnis und die Kontinuität der Vererzung zu verbessern,

damit eine verbesserte Modellierung und Ressourcenkategorien möglich werden;

und

- Zusätzliche Ausläufer außerhalb der bestehenden Ressourcen und der

Tagebauumrisse der Scoping-Studie 2017.

Insgesamt wurden 76 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 5.155 m während

dieser jüngsten Phase des RC-Bohrprogramms auf Mt Berghaus im Jahr 2018

niedergebracht. Alle Einzelheiten der Bohrungen für diesen Teil des

Programms sind in den Tabellen 3 und 4 der originalen englischen

Pressemitteilung zu sehen.

Die neuen Bohrergebnisse unterstützen weiterhin die kurzen und robusten

Bohrabschnitte entlang des bis dato identifizierten 1,2 km langen vererzten

Trends. Er bleibt weiterhin offen und ist im Allgemeinen über große Teile

der 5 km langen Anomalie (Abbildung 6) ungeprüft. Die Abbildungen 2 bis 4

zeigen die vererzten Gangzüge in Draufsicht und Abbildung 5 zeigt neue

Erweiterungen der North Lode und hebt insbesondre mehrere übereinander

angeordnete Erzgänge innerhalb des vererzten Trends hervor. Diese

übereinander angeordneten Erzgänge sind ermutigend und die zahlreichen

höhergradigen Ergebnisse (>3 g/t) über ähnliche ermutigende mögliche

Abbaumächtigkeiten unterstützen ebenfalls die Ressourcenvergrößerung und die

Verbesserungen der geplanten Optimierungen der Tagebaugruben in der

geplanten PFS.

Die Tabellen 1 und 2 bieten eine Zusammenfassung der signifikanten

Abschnitte (>20 g*m) für die Main Lode sowie North Lode und heben die

oberflächennahe, robuste und mächtige Art der Goldvererzung hervor. Ähnlich

den früher berichteten Bohrergebnissen enthalten viele der Bohrabschnitte

signifikant höhergradige interne Zonen (>5 g/t).

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Main Zone -

signifikante Bohrabschnitte (>20 g*m).

Tabelle 2 zeigt: North Lode - signifikante Bohrabschnitte (>20g*m).

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Goldprojekt

Pilbara- Mt Berghaus hervorgehoben.

Abbildung 2 zeigt: Mt Berghaus - Bohrplan (lokales Raster).

*Beachten Sie bitte, dass nur RC-Bohrabschnitte der neuen Phase 2 mit

Gesamterzgängen hervorgehoben werden.

Abbildung 3 zeigt: Mt Berghaus - jüngste Bohrabschnitte in Main Zone

(lokales Raster).

* Beachten Sie bitte, dass nur RC-Bohrabschnitte der neuen Phase 2 mit

Gesamterzgängen hervorgehoben werden. Nur Abschnitte mit >10 g*m sind

gekennzeichnet.

Abbildung 4 zeigt: Mt Berghaus - jüngste Bohrabschnitte in North Lode

(lokales Raster).

* Beachten Sie bitte, dass nur RC-Bohrabschnitte der neuen Phase 2 mit

Gesamterzgängen hervorgehoben werden. Nur Abschnitte mit >10 g*m sind

gekennzeichnet.

Abbildung 5 zeigt: Mt Berghaus - Sektion 51700E zeigt übereinander

angeordnete Erzgänge entlang North Lode.

Abbildung 6 zeigt: Mt Berghaus - Regionalplan mit 5 km langem Goldsystem und

Ressourcengebiete aus dem Jahr 2017.

Ressourcenaktualisierung

Das bis zum Juli 2018 durchgeführte RC-Bohrprogramm auf Mt Berghaus ist

jetzt abgeschlossen und die Modellierung der neuen Ressource ist im Gange.

Die aktuelle Ressource auf Mt Berghaus umfasst 3,52 Mio. Tonnen mit 1,2 g/t

Au für 140.800 Unzen und die jüngsten Bohrungen bieten eine weitere Aussicht

auf verbesserten Ressourcenkategorien und gesamte Ressourcenunzen.

Nach Fertigstellung des neuen Ressourcenmodells werden als Teil der

umfassenden Vormachbarkeitsstudie des Tagebaus des Goldprojekts Pilbara

Optimierungen an den Tagebaugruben durchgeführt.

Zukünftige Programme

Ein Programm kurzer Kernbohrungen zur Verlängerung bestehender RC-Bohrungen

wird laut Planung in Kürze beginnen. Die Bohrungen wurden geplant, die

bestehenden RC-Bohrungen zu verlängern, um weitere geologische Informationen

vor der Planung nachfolgender Bohrprogramme zu erhalten. Sie werden

voraussichtlich unter anderem auf oberflächennahe laterale Erweiterungen und

tiefer liegende hochgradige untertägige Vererzungen zielen.

Wie in früheren Pressemitteilungen besprochen wurde, plant De Grey die

Durchführung einer geophysikalischen Erkundung (Sub-Audio Magnetic, SAM)

über der 5 km langen Anomalie Mt Berghaus, die auf eine bessere Abgrenzung

der das Gold beherbergenden Strukturen zielen wird. Die erfolgreiche

Abgrenzung der kontrollierenden Goldstrukturen würde Untersuchungen durch

gezielte RC- und/oder Luftspül-Bohrungen bei der Suche nach weiteren

oberflächennahen Ressourcen erlauben. Die Planung dieser Erkundung ist im

Gange und man erwartet den Abschluss im Laufe des Oktobers vorbehaltlich der

Verfügbarkeit der Auftragnehmer.

Competent Persons Statement

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora

ist ein Angestellter der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Tabelle 3 zeigt: Mt Berghaus - Informationen über RC-Bohrungen der Phase 2,

2018.

Tabelle 4 zeigt: Signifikante Bohrabschnitte (>2 gm*m).

Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) oder

Andy Beckwith (Technischer Direktor u. Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd

Tel. +61-8-9381 4108

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Neckarstraße 45

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

10.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

°