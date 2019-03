DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Weitere hochgradige Bohrergebnisse aus Withnell (deutsch)

De Grey Mining Ltd.



: Weitere hochgradige Bohrergebnisse aus Withnell

De Grey Mining Ltd.: Weitere hochgradige Bohrergebnisse aus Withnell

20.03.2019 / 06:57

De Grey Mining (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") berichtet neue

RC- und Kernbohrergebnisse aus der Goldlagerstätte Withnell. Sie ist ein

wesentlicher Bestandteil des 1,4 Mio. Unzen umfassenden Goldprojekts

Pilbara. Das Goldprojekt Pilbara liegt in der Nähe von Port Hedland in der

Region Pilbara des australischen Bundesstaates Western Australia. (Siehe

Pressemitteilung "Zunahme der gesamten Goldressource auf 1,4 Mio. Unzen im

Jahr 2018", 3. Oktober 2018).

Wichtige Punkte:

- Jüngste hochgradige Bohrergebnisse verbessern das Ressourcenpotenzial

weiter.

Lode 1 (West) 5 m mit 7,8 g/t Au ab 43 m einschl. 2 m mit 14,95 g/t Au

2 m mit 11,14 g/t Au ab 61 m einschl. 1 m mit 20,6 g/t Au

8 m mit 20,11 g/t Au ab 168 m einschl. 4 m mit 38,5 g/t Au

4 m mit 5,93 g/t Au ab 188 m

Lode 1 (East) 5,47 m mit 4,57 g/t Au ab 293 m

Lode 2 16 m mit 4,21 g/t Au ab 94 m einschl. 1 m mit 29,3 g/t Au

Lode 4 8 m mit 3,62 g/t Au ab 100 m; 4m mit 16,4 g/t Au ab 240 m

- Ergebnisse der kurzen Bohrungen (<150 m) liefern den Rahmen für die

Erweiterung der geplanten Tagebaugrube Whithnell.

- Hochgradige abtauchende Erzfälle entwickeln sich in der Tiefe und bleiben

offen, verstärken das Potenzial für einen Untertageabbau.

- Weitere Bohrergebnisse stehen noch aus.

Chairman Simon Lill äußerte sich dazu:

"Diese Bohrergebnisse sind sehr ermutigend. Wir haben ein anfängliches

Ressourcenziel von 2,0 Mio. Unzen bis Ende des Jahres 2019 gesteckt und wir

glauben, dass Withnell und Toweranna einen deutlichen Weg in Richtung dieser

Zahl vorgeben. Die Bohrarbeiten erzielen mit 2 laufenden Bohrgeräten auf

beiden Lagerstätten Fortschritte. In den kommenden Monaten wird es einen

kontinuierlichen Strom von Explorationsergebnissen geben."

Alle Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der

originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Withnell ist zurzeit die größte Lagerstätte (6,37 Mio. Tonnen mit 1,8 g/t

für 377.300 Unzen) innerhalb des Projektgebietes und sie ist die einzige

Lagerstätte entlang des direkten 6 km langen Trends mit Bohrungen bis unter

100 m Tiefe. Die Goldvererzung ist in der 60 km langen, von Ost nach West

streichenden regionalen Scherzone Mallina beherbergt. Die Scherzone Mallina

wird als sehr aussichtsreich betrachtet für weitere Entdeckungen sowohl im

Streichen unter der dünnen Sandüberdeckung als auch in der Tiefe unter den

bestehenden in geringer Tiefe liegenden Ressourcen.

Die Lagerstätten Withnell, Toweranna und Wingina zeigen ein erhebliches

Potenzial für eine beachtliche Steigerung der Untertageressourcen, was sich

möglicherweise positiv auf die zurzeit laufende Vormachbarkeitsstudie 2019

(Pre-Feasibility Study, PFS) für eine Abbaurate von 2,0 Mio. Tonnen pro Jahr

auswirken wird. Diese jüngsten Bohrergebnisse unterstützen weiter das

Untertageexplorationsziel auf Withnell von 2,6 Mio. Tonnen bis 3,5 Mio.

Tonnen mit 4,0 g/t bis 6,5 g/t für 330.000 Unzen - 720.000 Unzen

(Pressemitteilung

- "Weitere hochgradige Treffer unterhalb Withnell", 5. November 2018.)

Hochgradige Bohrergebnisse verbessern weiterhin das Ressourcenpotenzial

Ein über 10.000 Bohrmeter umfassendes RC- und Kernbohrprogramm zielt

weiterhin auf die hochgradigen Erzgänge (Lodes) unter der geplanten

Tagebaugrube Withnell. Die Goldvererzung kommt in Form mehrerer vertikaler

Erzgänge (Siehe Abbildungen 1 und 2 der originalen englischen

Pressemitteilung) in Vergesellschaftung mit Quarz-Sulfid

(Pyrit)-Gangbildungen und Alteration vor. Die Ergebnisse beginnen eine Reihe

hochgradiger abtauchender Erzfälle hervorzuheben. Dies wird laut Erwartungen

die zukünftige Bohrzielabgrenzung unterstützen und die positive Trefferrate

erhöhen.

Eine in geringer Tiefe liegende oxidische Ressource wurde von früheren

Betreibern bis in 45 m Tiefe abgebaut. In der Scoping-Studie des Jahres 2017

wurde ein Tagebau bis in eine Tiefe von ungefähr 120 m vorgeschlagen. Die

erweiterte PFS 2019 wird das Tagebau- und Untertagebaupotenzial neu

bewerten.

Im Großen und Ganzen wurde das aktuelle Programm zur Ausdehnung der

Ressourcen bis unmittelbar unter die geplante 1.300 m lange Tagebaugrube und

zur Bereitstellung des Rahmens für eine Erweiterung des Abbaus unter Tage

entlang der hochgradigen vertikalen Erzgänge entworfen. Die Vererzung wurde

bereits bis in eine Tiefe von über 400 m ausgedehnt und bleibt offen.

Seit der letzten Bekanntgabe der Withnell-Bohrergebnisse wurden 19

RC-Bohrungen und Vorbohrungen (3.415 m) sowie 9 Kernbohrungen (3.576 m)

niedergebracht. Die Ergebnisse der RC-Bohrungen und der ersten 3œ

Kernbohrungen werden in dieser Pressemitteilung berichtet. Die RC-Ergebnisse

umfassen die Analysen von 4 m langen Bohrabschnitten. 1 m lange

Teilabschnitte werden zurzeit analysiert. Die Analyseergebnisse der nächsten

5œ Kernbohrungen stehen noch aus und werden in den kommenden paar Wochen

erwartet. Zusätzliche Bohrungen sind zur weiteren Ausdehnung der Vererzung

geplant.

Wichtig ist, dass die Bohrungen weiterhin hochgradige Erzgänge durchteufen

und sich die geologische Kenntnis der Geometrie der hochgradigen

abtauchenden Erzgänge verbessert. Die Bohrungen zielten auf in geringer

Tiefe liegende Teile der Erzgänge (Lodes) 1, 2 und 4 in Richtung des

Westendes und auf tiefere Bereiche im Ostteil (Abbildungen 1 und 2). Die

Erzgänge (Lodes) 3, 6 und 8 müssen noch genauer anvisiert werden. Tabelle 1

gibt eine Zusammenfassung der neuen Abschnitte nach Erzgang mit über 2 gm

(Gramm*Meter im Bohrloch). Eine vollständige Auflistung finden Sie in

Tabelle 2.

Lode 1

Laut Interpretation erstreckt sich Lode 1 über eine Streichlänge von 1,1 km

(Abbildungen 1 und 2) und umfasst in der Tiefe abtauchende höhergradige

Erzfälle. Relativ kurze RC-Bohrungen unter dem Westteil von Lode 1 haben das

Potenzial zur Erweiterung des Tagebauentwurfs in diesem Gebiet. Ferner

grenzen sie die untertägigen Erzfälle besser ab und dehnen sie in die Tiefe

aus. Die Abschnitte schließen ein: 8 m mit 20,1 g/t Au und 4 m mit 5,93 g/t

Au (Abbildung 3).

Der Mehrzahl der Ergebnisse aus den Kernbohrungen am Ostende von Lode 1

werden noch erwartet. Jedoch bis dato eingetroffene Ergebnisse schließen

ein: 5,47 m mit 4,57 g/t Au in NDD125C und 4,70 m mit 3,66 g/t Au

(einschließlich 0,61 m mit 12,35 g/t Au und 0,97 m mit 9,88 g/t Au) in

NDD124.

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Neue

Bohrabschnitte >20 g*m.

Lode 2

Lode 2 liegt ungefähr 20 m nördlich von und subparallel zu Lode 1 und

besitzt eine Streichlänge von ungefähr 500 m. Signifikante Abschnitte in den

jüngsten Kernbohrungen schließen ein: 2,77 m mit 3,73 g/t Au in NDD127

(einschließlich 0,56 m mit 10,6 g/t Au und 1 m mit 6,07 g/t Au). Die

RC-Vorbohrung für NDD137 durchteufte Lode 2 nahe der Basis der geplanten

Tagebaugrube und lieferte 16 m mit 4,21 g/t Au (Abbildung 4).

Lode 4

Lode 4 liegt unter dem Südteil der geplanten Tagebaugrube. Die jüngsten

Abschnitte schließen ein: 8 m mit 3,62 g/t Au in NRC102, 4 m mit 3,63 g/t Au

in NRC103, 4 m mit 3,72 g/t Au in NRC105 und den tiefsten Abschnitt von 4 m

mit 16,4 g/t Au in NRC104, der ungefähr 70 m unter den früheren Abschnitten

liegt (Abbildung 5).

Fortsetzung der Bohrarbeiten wird Unternehmensvision erzielen

Die Bohrungen auf Withnell und Toweranna werden laut Planung in der ersten

Hälfte des Jahres 2019 fortgesetzt und konzentrieren sich auf neue

Ressourcenerweiterungen. Das Ziel ist die Abgrenzung einer Ressource von

mindestens 2,0 Mio. Unzen Gold bis Ende 2019 und die Ebnung eines weitern

Weges in Richtung 3,0 Mio. Unzen. Withnell und Toweranna sind direkte

vorrangige Ziele, um den Ressourcenzuwachs zu liefern. Mallina und Mt

Berghaus besitzen ebenfalls ein signifikantes Potenzial und werden

anschließend anvisiert.

Competent Persons Statement

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora

ist ein Berater der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Withnell -

Draufsicht mit geplantem Tagebau und interpretierten untertägigen Erzgängen.

Abbildung 2 zeigt: Withnell - schematischer Längsschnitt mit Haupterzgängen

und Ansatzpunkte neuer Bohrungen.

Abbildung 3 zeigt: Withnell - West Lode 1, Längsschnitt mit neuen

Bohrungsabschnitten und zunehmender Abmessung der abtauchenden Erzfälle.

Abbildung 4 zeigt: Withnell - Lode 2, Längsschnitt mit neuen

Bohrungsabschnitten und zunehmender Abmessung des abtauchenden Erzfalls.

Abbildung 5 zeigt: Withnell - Lode 4, Längsschnitt mit neuen

Bohrungsabschnitten und zunehmender Abmessung der abtauchenden Erzfälle.

Abbildung 6 zeigt: Withnell - Lode 1, Vererzung im Bohrkern.

Tabelle 2 zeigt: Withnell - Kernbohrabschnitte und Bohrlochinformation.

Anmerkung: Ergebnisse für NRC100 bis NRC111 sind nur für 4 m lange

Bohrabschnitte. 1 m lange Teilabschnitte werden zurzeit analysiert.

Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u.

Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd

Tel. +61-8-9381 4108

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: De Grey Mining Ltd.

22 Railway Road

WA, 6008 Subiaco

Australien

ISIN: AU000000DEG6

WKN: 633879

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

