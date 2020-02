DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Weitere beeindruckende mächtige und hochgradige Goldabschnitte in Hemi (deutsch)

De Grey Mining Ltd.



: Weitere beeindruckende mächtige und hochgradige Goldabschnitte in Hemi

^

DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update

De Grey Mining Ltd.: Weitere beeindruckende mächtige und hochgradige

Goldabschnitte in Hemi

11.02.2020 / 09:03

---------------------------------------------------------------------------

De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "das Unternehmen") berichtet

weitere herausragende Ergebnisse aus den Aircore-Folgebohrungen im neu

entdeckten Prospektionsgebiet Hemi (Abbildung 2). Diese Pressemitteilung

enthält die Ergebnisse aus weiteren 20 Aircore-Bohrungen (BWAC316 -

BWAC335), die in Sektion A der ersten Entdeckung niedergebracht wurden,

sowie die ersten Ergebnisse der Infill-Linie in einem Abstand von 320 m

(halbe Strecke zwischen den Sektionen A und B). Weitere 39 Aircore-Bohrungen

(BWAC336 bis BWAC374) wurden abgeschlossen, die Ergebnisse stehen noch aus.

Die Bohrarbeiten haben sich aufgrund von Zyklon Damien verzögert und werden

voraussichtlich in Kürze wieder aufgenommen.

Die zusätzliche mächtige und hochgradige Goldvererzung, die in Sektion A

durchteuft wurde, konsolidiert eine signifikante 30 m breite Goldzone bis in

eine Tiefe von 130 m, die in alle Richtungen offen ist.

44 m mit 5,1 g/t Au ab 40 m Tiefe in BWAC320, einschließlich 13 m mit 8,8

g/t

46 m mit 6,6 g/t Au ab 92 m Tiefe in BWAC321, einschließlich 21 m mit 8,3

g/t

Die Ergebnisse korrelieren stark mit den am 6. Februar 2020 bekannt

gegebenen Ergebnissen, einschließlich:

24 m mit 7,5 g/t Au ab 126 m Tiefe in BWAC315, einschließlich 18 m mit 8,6

g/t (EOH, Ende der Bohrung)

49 m mit 3,7 g/t Au ab 65 m Tiefe in BWAC309, einschließlich 18 m mit 6,6

g/t

36 m mit 4,0 g/t ab 39 m Tiefe in BWAC245, einschließlich 11 m mit 8,9 g/t

Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der

originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Abbildung 1 darin zeigt: Prospektionsgebiet Hemi - Sektion A

Andy Beckwith, technischer Leiter, sagte: "Das sind beeindruckende

Ergebnisse - hochgradig, mächtig und gleichbleibend. Die Bohrungen unterhalb

dieser Zone und der Vererzung in Sektion B sind eindeutig zwei wichtige

vorrangige RC-Ziele. Wir freuen uns darauf, die verbleibenden

Aircore-Bohrergebnisse zu erhalten und die Bohraktivitäten wieder

aufzunehmen, sobald sich der Zyklon aufgelöst hat."

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Goldprojekt

Mallina mit den Hauptgoldlagerstätten und der Entdeckung Hemi.

Hintergrundinformationen zu Hemi

Hemi ist eine neue "Greenfield"-Entdeckung. Die ersten Bohrergebnisse wurden

im Dezember 2019 bekannt gegeben, und am 6. Februar 2020 wurden weitere

ermutigende hochgradige Ergebnisse gemeldet. Die Aircore-Bohrungen grenzen

weiterhin eine signifikante Vererzung (Abbildung 3) ab. Die Infill-Bohrungen

werden entlang des höffigen Korridors auf weitständigen Linien mit Basis von

320 x 80 m über eine Streichlänge von 2,5 km fortgesetzt. Die Goldvererzung

ist mit feinkörnigem, disseminiertem Sulfid (Pyrit und Arsenkies)

vergesellschaftet und nur begrenzte Quarzgangbildungen sind in Sedimenten

und Intrusionen beherbergt. Der Beginn detaillierter RC- und Kernbohrungen

zur Ressourcenabgrenzung ist in Kürze in Verbindung mit weiteren

Infill-Aircore-Bohrungen geplant.

Ergebnisse der Aircore-Bohrungen

Die in dieser Pressemitteilung berichteten neuen Aircore-Bohrergebnisse

umfassen die detaillierten Infill-Bohrungen BWAC320-321 in Sektion A, die

Infill-Bohrungen in Abständen von 80 m in Sektion A und ungefähr 60 % der

Bohrungen in Sektion C (Bohrsektion im Abstand von 320 m auf halber Strecke

zwischen Sektion A und B). Signifikante Ergebnisse (> 2 g*m) sind in Tabelle

1 aufgeführt.

Sektion A

Die neuen Bohrergebnisse korrelieren sehr gut mit der bereits berichteten

Goldvererzung (Abbildungen 1 und 4) und bestätigen eine beachtliche steil

nach Süden einfallende Zone mit einer hochgradigen Goldvererzung. Die

Vererzung ist 30 m breit (scheinbare Mächtigkeit), erstreckt sich bis 130 m

unter die Oberfläche und bleibt in der Tiefe und in Streichrichtung offen.

Der gewichtete Durchschnittsgehalt aller Ergebnisse des vererzten Hofes in

Sektion A liegt bei 5,2 g/t.

Wichtige neue Ergebnisse in Sektion A schließen ein:

44 m mit 5,1 g/t Au ab 40 m Tiefe in BWAC320, einschließlich 13 m mit 8,8

g/t

46 m mit 6,6 g/t Au ab 92 m Tiefe in BWAC321, einschließlich 21 m mit 8,3

g/t

Die Ergebnisse korrelieren stark mit den am 6. Februar 2020 bekannt

gegebenen Ergebnissen, einschließlich:

24 m mit 7,5 g/t Au ab 126 m Tiefe in BWAC315, einschließlich 18 m mit 8,6

g/t (EOH)

49 m mit 3,7 g/t Au ab 65 m Tiefe in BWAC309, einschließlich 18 m mit 6,6

g/t

36 m mit 4,0 g/t ab 39 m Tiefe in BWAC245, einschließlich 11 m mit 8,9 g/t

Abbildung 3 zeigt: Bohrplan für Prospektionsgebiet Hemi mit neuen

Aircore-Bohrungen und geplanten Bohrungen

Neue Aircore-Bohrungen in Sektion C

Step-out- Aircore-Bohrungen über eine Streichlänge von 2,5 km mit einem

nominalen Bohrabstand von 320 m x 80 m sind im Laufen. Sektion C befindet

sich auf halber Strecke zwischen den Sektionen A und B (Abbildung 3). Die

Ergebnisse für ungefähr 60 % der Bohrungen entlang dieser Sektion wurden

erhalten. Signifikante Ergebnisse (> 2 g*m) sind in Tabelle 1 in der

originalen englischen Pressemitteilung aufgeführt.

Die bis dato signifikanteste Zone in Sektion C umfasst eine ermutigende

breite Vererzungszone, die von Bohrung BWAC333 durchteuft wurde (Abbildung

5). Signifikante neue Ergebnisse aus Sektion C schließen ein:

8 m mit 1,4 g/t Au ab 44 m Tiefe in BWAC333

20 m mit 0,9 g/t Au ab 88 m Tiefe in BWAC333

Diese neue Goldzone repräsentiert eine große, breite und niedrig-haltige

Zone von 79 m mit 0,5 g/t (unter Verwendung eines unteren Cut-off-Gehaltes

von 0,1 g/t), einschließlich 8 m mit 1,4 g/t und 20 m mit 0,9 g/t (unter

Verwendung eines unteren Cut-off-Gehaltes von 0,5 g/t). Da die Bohrungen

weitständig sind und sich vollständig überlappende Bohrungen noch

niedergebracht werden müssen, wird diese Zone als signifikant und ermutigend

angesehen.

Der maximale Goldgehalt in jeder Bohrung ist in Abbildung 6 dargestellt und

zeigt ausgedehnte Gebiete, wo zusätzliche Infill-Bohrungen notwendig sind.

Weitere tiefere und detailliertere RC-Bohrungen sind geplant, um die

vorrangigen hochgradigen Zonen und andere anomale Zielbereiche im frischen

Grundgebirge zu überprüfen und eine vollständige Erfassung des frischen

Grundgebirges zu gewährleisten.

Nachfolgende Bohrprogramme - AC-, RC-Bohrgeräte und Kernbohrgeräte werden

mobilisiert

Zyklon Damien hat sich jetzt aufgelöst und das Unternehmen überprüft den

Zustand der Zufahrtswege ins Prospektionsgebiet Hemi. Die Aircore- und

RC-Bohrgeräte sowie die Kernbohrgeräte sind verfügbar und können kurzfristig

wieder mobilisiert werden.

Abbildung 4 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Prospektionsgebiet Hemi - Sektion A (vergrößert) mit neuen Bohlochanalysen

und robuster Goldvererzung

Abbildung 5 zeigt: Prospektionsgebiet Hemi - Sektion C

Abbildung 6 zeigt: Prospektionsgebiet Hemi - Bohrungsplan mit maximalen

Goldgehalten in den Bohrungen

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora

ist ein Berater der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Früher veröffentlichte Presseberichte

Die Information in diesem Bericht, die sich auf das Prospektionsgebiet Hemi

und im Allgemeinen auf das Gebiet Berghaus West bezieht, wurde bereits wie

folgt veröffentlicht:

Ressourcen:

- Erhöhung der Goldressourcen des Goldprojekts Pilbara um >20 % auf über 1,2

Mio. Unzen, 28. September 2017.

- Zunahme der gesamten Goldressource auf 1,4 Mio. Unzen im Jahr 2018, 3.

Oktober 2018.

- Zunahme der gesamten Goldressource um 21 % auf 1,7 Mio. Unzen im Jahr

2019, 16. Juli 2019.

Exploration:

- Mehrere neue Ziele erhöhen das Explorationspotenzial, 2. Juli 2019.

- Neue Goldentdeckungen auf Hemi und Antwerp, 17. Dezember 2019

- Auf Hemi wird Potenzial für wichtige Entdeckung bestätigt, 6. Februar 2020

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Signifikante

Bohrabschnitte (>2 Gramm x m) basierend auf Beprobungslängen von 1m

(BWAC320-321) und Sammelproben über 4 m (alle anderen Bohrungen)

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors der De Grey Mining zur

Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen:

De Grey Mining Ltd

Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u.

Betriebsleiter)

Tel. +61-8-9381 4108

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

