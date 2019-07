DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Viele neue Ziele erhöhen Explorationspotenzial (deutsch)

De Grey Mining Ltd.



De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Research Update/Expansion

De Grey Mining Ltd.: Viele neue Ziele erhöhen Explorationspotenzial

04.07.2019 / 11:22



De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Unternehmen") freut sich, die

Ergebnisse einer systematischen Überprüfung der umfangreichen Datenbanken

des Unternehmens bekanntzugeben, die eine starke Pipeline mit nahen bis

langfristigen Explorationszielen auf dem Goldprojekt Pilbara ergab, die

innerhalb einer Autostunde von Port Hedland gelegen sind.

Die Ziele reichen von unmittelbaren Ressourcenausläufern bekannter großer

Goldsysteme und Walk-up-Goldziele an neuen aussichtsreichen Schürfstellen

bis hin zu geochemischen oder geologischen Anomalien in einer frühen Phase

der Priorität. Die verschiedenen Komponenten der Evaluierung wurden über

einen Zeitraum von 12 Monaten durch unabhängige geologische Berater, Model

Earth Global Geological Services ("Model Earth") und Herrn Allan Kneeshaw

("Kneeshaw" FAusIMM, FAIG) in Zusammenarbeit mit dem Technikteam von De Grey

durchgeführt.

Sieben neue Analoga auf Toweranna bei systematischer Überprüfung aller

Datenbanken festgestellt

Toweranna ist eine in der Intrusion enthaltene Goldlagerstätte mit einem

Durchmesser von 250 m und übereinander gestapelten Quarzadern, die sich nun

in eine Tiefe von mehr als 200 m fortsetzen. Es ist geplant, die

gegenwärtige Ressource von 2,01 Mt @ 2,2 g/t bei 143.900 Unzen im Juli bis

in 100 m Tiefe zu aktualisieren.

Die Lagerstätte Toweranna ist die erste in einer Intrusion enthaltene

Goldlagerstätte, die im Pilbara-Kraton gefunden wurde, und hat nach der

Bestätigung ihrer Free-Milling-Eigenschaften und hohen Goldgewinnungsraten

größere Bedeutung gewonnen.

Alle sieben Ziele sind erheblich größer als Toweranna, mit einer

Streichlänge von 0,5 km bis 2 km.

Fünf "Walk up"-Bohrziele mit ermutigenden historischen Goldergebnissen

definiert, nämlich:

Scooby - 3m @ 2,67g/t, 2m @ 5,22g/t, 6m @ 1,03g/t and 2m @ 2,77g/t.

Shaggy - 12m @ 1,25g/t incl 3m @ 4,19g/t, 13m @ 0,98g/t incl 3m @ 2,86g/t

Antwerp -16m @ 0,74g/t incl 8m @ 1,28g/t, 8m @ 0,84g/t incl 4m @ 1,25g/t

Charity Well - 2m @ 14,28g/t, 4m @ 2,24g/t, 1m @ 7,80g/t

Geemas - 5m @ 1,20g/t, 1m @ 13,5g/t, 1m @ 7,02g/t, 3m @ 1,10g/t

Alectroenus & Hemiphaga - keine Testbohrungen

Neue erweiterte Ressourcenziele auf Withnell, Mallina und Mt Berghaus

definiert

Beim 6 Kilometer langen Withnell-Trend mit Ressourcen von 9,05 Millionen

Tonnen bei 1,8 g / t Gold für 517.300 Unzen hat Model Earth, ein umfassendes

Programm zum Remapping, Relogging und zur 3D-Modellierung durch unabhängige

geologische Berater, zahlreiche neue potenzielle Ressourcenerweiterungsziele

definiert.

Auf Mt Berghaus und Mallina zeigen magnetische Untersuchungen im

Sub-Audio-Bereich ("SAM") eine großflächige Ansammlung von neuen Zielen

entlang des Streichens bekannter Goldadern und an anderen Stelle innerhalb

der jeweiligen Trends von 6 km und 5 km.

Explorationskosten unter dem Branchendurchschnitt und hohe Erfolgsquote bei

RC- und Diamantbohrung

Historisch geringe Explorationskosten von weniger als 20 $ je Unze

Ressource im gesamten Projekt.

Explorationskosten bei Toweranna stellen sich als erheblich geringer

heraus.

53 % der Diamantbohrlöcher durchteuften mehr als 10 Gramm x Meter (d.h. 5

m @ 2 g/t).

45 % der Diamantbohrlöcher durchteuften mehr als 5 Gramm x Meter (d.h. 5 m

@ 1 g/t).

Primäre Studien sind:

ein neuer verbesserter Rahmen mit einem besseren Verständnis der

grundlegenden strukturellen Kontrollen der mineralisierten Systeme im ganzen

Projekt (Kneeshaw).

detaillierte geologische und strukturelle Bewertung der Mineralisierung

Withnell Trend, die zu neuen Zielen entlang des Streichens und im

Neigungswinkel abwärts führte (Model Earth).

Die Evaluierung hat zu einer Reihe neuer Initiativen geführt, unter anderem:

Anwendung neuer geophysikalischer Untersuchungen für die Zwecke des

direkten Anpeilens von Ressourcen, zum Beispiel geophysikalische magnetische

Untersuchungen im Sub-Audio-Bereich (SAM) und optische Tele-Sichtgeräte.

Modernste geochemische Forschung in geringer Tiefe in Zusammenarbeit mit

CSIRO, die durch die dünne Streu der Sandschicht blicken soll.

Die in diesem Bericht erörtere direkte Ergebnisse sind:

7 neue "Walk-up" intrusionsbezogene Goldziele nach dem Muster von

Toweranna.

Erhebliche Fortschritte beim geologischen Rahmen und der Einordung der

Ziele im ganzen Projekt.

Detaillierte Ziele und stärkere Abgrenzung der bevorzugten Kontaktstellen

an der Lagerstätte Withnell und der Mineralisierung entlang des Streichens.

SAM-geophysikalische Untersuchungsziele auf Mt Berghaus und Mallina.

Verbesserter geologischer Rahmen

Die neue geologische Interpretation durch Kneeshaw, einen erfahrenen

Geologen aus der Branche, hat einen starken Fokus auf die verschiedenen

Arten des Mineralisierungspotenzials innerhalb des Projekts erbracht, unter

anderen Gold-, Basismetall- (Zink-Blei-Kupfer-Gold-Silber), magmatische

Nickel-Kupfer-PGE-Sulfide und Lithium-Mineralisierungen im Mallina Basin und

dem Tabba Tabba Grünsteingürtel, wo De Grey einen großflächigen

zusammenhängenden Landbesitz kontrolliert. Die Evaluierung umfasste eine

detaillierte Überprüfung der öffentlichen Informationen, eine umfangreiche

Zusammenstellung, Validierung und Analyse der bestehenden geologischen,

geophysikalischen, geochemischen und Bohrungs-Datenbanken von De Grey. Die

Ergebnisse bestätigen und verfeinern die zahlreichen großen bekannten Ziele

und es war wichtig, dass sie die Bedeutung der vorher nicht anerkannten oder

nicht geschätzten "verborgenen Ziele" innerhalb des großen historischen

Datensatzes unterstreichen, einschließlich der neuen Ziele in der Art von

Toweranna.

Der neue geologische Rahmen (Siehe Abbildung 1 in der originalen englischen

Pressemitteilung) gibt eine überzeugende Begründung, warum das Mallina Basin

als das geologische Gebiet für mit archäischen Erzadern und

Goldmineralisierung in Granitoid mit der höchsten Priorität im

Pilbara-Kraton angesehen wird. Die Lithologien und Mineralisierungen sind

ähnlicher Art wie die, die man in der Region Kalgoorlie des Yilgarn-Kraton

von WA findet, der über 80 Millionen Unzen Gold produziert hat. Die

wichtigste Differenz zu der gut ausgestatteten Region Kalgoorlie ist der

grundlegende Mangel an Exploration im Mallina Basin im ganzen letzten

Jahrhundert.

Die Evaluierung hat auch ein klares Verständnis der effektiven und

ineffektiven geochemischen Probenahmeverfahren in der Vergangenheit und neue

innovative Probenahmeverfahren erbracht, die in Zukunft zu testen sind. Eine

Reihe von führenden Initiativen haben sich aus der Überprüfung von Kneeshaw

ergeben, auch die geochemische Forschung in geringer Tiefe unter der Decke

des Sandbelags in Zusammenarbeit mit der CSIRO. Es ist geplant, im nächsten

Quartal mit größeren Versuchszielgebieten zu beginnen.

Alle Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der

originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Abbildung 1 darin zeigt: Neuer geologischer Rahmen mit den sieben

"Walk-up"-Bohrzielen und Bereiche mit Goldressourcen auf Toweranna.

Abbildung 2 zeigt: Fünf Ziele von Toweranna in der Nähe von Mt Berghaus.

Abbildung 3 zeigt: Zwei Ziele von Toweranna - Charity Well und Geemas.

Potenzial des Mallina Basin

Das Mallina Basin ist, was die Streichlänge und das Volumen betrifft, das

großflächigste archaische Sedimentbecken in Pilbara und wird dahingehend

interpretiert, dass es von großen, tiefsitzenden, den Erdmantel

durchschneidenden Strukturen (NW-Korridor) beherrscht wird, die den Zustrom

von primären goldreichen Flüssigkeiten in das Becken ermöglichten. Diese

Architektur des "tiefsitzenden Durchbohrens des Erdmantels" schafft einen

ausgezeichneten Pfad für die Flüssigkeit, und die komplexe Geschichte des

Faltens und Scherens bietet ausgezeichnete strukturelle Fallen für eine

Goldmineralisierung in den verschiedenen Scherzonen, Antiklinalstrukturen

und den damit verbundenen Intrusionen.

Die Art der Scherzone der Goldmineralisierung ist in definierten Ressourcen,

auch den Lagerstätten von Withnell, Wingina, Mt Berghaus und Mallina, gut

dokumentiert, die im Allgemeinen als steile sub-vertikale Erzadern innerhalb

großflächiger Scherzonen im regionalen Maßstab vorkommen. De Grey schätzt,

das bis heute nur 10 % der 200 km vielversprechender und geochemisch

anomaler Scherzonen durch detaillierte RC- und Diamantbohrungen getestet

worden sind. Weite Bereiche der Scherzonen haben vielversprechende Zonen mit

einem starken Gehalt an Gold und Indikator Spurenelementen definiert, die

aber bis heute nicht durch Bohrungen getestet worden sind. Diese Art der

Mineralisierung bildet den größten Teil der gegenwärtig bekannten

Ressourcen, die voraussichtlich erheblich zunehmen werden, wenn die

Exploration vorankommt.

Die Bedeutung der relativ späten Folge von dazwischenliegenden Intrusionen

und der mit ihnen verbundenen strukturell beherrschten Goldmineralisierung

ist erst seit kurzem anerkannt, wobei die expandierende Ressource von

Toweranna einen Einblick in das substanzielle Potenzial dieser Art der

Mineralisierung im Projektgebiet gewährt. Die jüngste Überprüfung der

Datenbank hat sieben (7) neue intrusionsbezogene Goldziele definiert,

einschließlich der fünf "Walk-up"-Bohrziele mit hoher Priorität mit

ermutigenden, flachen Goldabschnitten, die in der Bohrungs-Datenbank

hervorgehoben waren. Diese fünf Zielen wurden seit der Bohrung und

Probeentnahme, die 1998 bis 2005 stattfanden, nie nachverfolgt. Siehe den

folgenden Abschnitt, in dem die Ziele von Toweranna behandelt werden.

Um das ganze Potenzial des Projekts zu demonstrieren, hat De Grey alle Bohr-

und Explorationskosten in der Vergangenheit im gesamten Projektgebiet

überprüft und Entdeckungskosten je Unze Goldressource von 15-20 $ je Unze

für die gegenwärtige Ressource von 1,4 Millionen Unzen errechnet. Das liegt

unter dem australischen Branchendurchschnitt von etwa 20-25 $ je Unze. Die

Bohrungs-Datenbank zeigt auch eine hohe Trefferquote für den Abschnitt

erheblicher Goldmineralisierung bei Diamantkern- und RC-Bohrungen, die

wiederum zu Ressourcen führt:

1. DDH-Bohrlöcher >10 Gramm x Meter (d.h. 5 m @ 2 g/t) ergeben 53 %.

2. 2. DDH-Bohrung >5 Gramm x Meter (d.h. 5 m @ 1 g/t) ergeben 45 %.

Sieben neue in Intrusionen gelegene Ziele in der Art von Toweranna definiert

Sieben (7) neue in Intrusionen gelegene Goldziele in der Art von Toweranna

wurden aus der Evaluierung von Kneeshaw definiert. Die Schürfstellen Scooby,

Shaggy, Antwerp (Abbildung 2), Charity Well und Geemas (Abbildung 3) sind

Beispiele vorher missverstandener "blinder" flacher Intrusionsziele

innerhalb der Bohrungs-Datenbank, die auf Grundlage unseres besseren

Verständnisses der Goldlagerstätte Toweranna kürzlich in den Fokus gerückt

ist.

Fünf Ziele, Scooby, Shaggy, Antwerp, Hemiphaga und Alectroenas liegen in der

Überschneidungszone der vielversprechenden Struktur Brierley Link und der

Berghaus Shear Zone (Abbildung 1), in der die Goldressourcen des

nahegelegenen Mt Berghaus lagern (4,3 Mt @ 1,3 g/t mit 181.000 Unzen). Diese

Ziele treten nicht zu Tage und werden von einer flachen Sandschicht (5-35 m)

verborgen, die in der Vergangenheit mit der Entnahme von geochemischen

Proben an der Oberfläche schwer zu bewerten war. Wo frühere Bohrungen

durchgeführt worden sind, enthalten die Ziele erhebliche Goldabschnitte

durch großflächige Zonen von hohem anomalem Gehalt an Gold und

Spurenelementen. Die Schürfstellen Hemiphaga und Alectroenas beruhen auf der

revidierten geologischen Interpretation und müssen noch durch Bohrungen

getestet werden.

Eine versuchsweise Entnahme von feinkörnigen Bodenproben in diesem Bereich

hat die Scherzonen im regionalen Maßstab bestätigt, die in den geochemischen

Untersuchungen in der Vergangenheit "blind", in diesen Probemedien aber

anomal waren, und es wurde eine weitere Erforschung der ultrafeinen

geochemischen Probeentnahme in Zusammenarbeit mit der CSIRO eingeleitet.

Diese neue Technik soll den Bedarf an extensiven ausgedehnten

Luft-/RAB-Bohrprogrammen in neuen Gebieten vor den teureren RC- und

Diamantbohrungen verringern.

Die zusätzlichen zwei Walk-in-Bohrziele, Charity Well und Geemas, liegen

näher bei Toweranna (Abbildungen 1 und 3) und sehr nah an der Withnell Shear

Zone, und dort gab es vor 2000 nur kursorische Bohrungen der früheren

Pachtinhaber Resolute Mining Limited und Normandy Mining Limited.

Alle sieben Ziele gelten als repräsentativ für dieselbe Folge von

dazwischenliegenden Intrusionen, in der die Goldmineralisierung auf

Toweranna liegt. Alle sieben Ziele sind erheblich größere Intrusionen mit

einer Streichlänge von 0,5 km bis 2 km im Vergleich zu dem Pfropfen von

Toweranna mit einem Durchmesser von 250 m. Die anerkannte Geologie,

ermutigende Bohrergebnisse in der Vergangenheit und die Dimensionen größerer

Intrusionen zeigen an, dass es ein erhebliches Potenzial für die Entdeckung

einer großen Ressource gibt, und spielen eine wichtige Rolle. Alle sieben

Ziele rechtfertigen Nachfolgebohrungen, die während der nächsten Phase der

regionalen Bohrkampagnen von der zweiten Jahreshälfte 2019 bis zur ersten

Jahreshälfte 2020 geplant sind und auf neue Tagebauressourcen abzielen. Bei

Shaggy, Alectroenas, Charity Well und Geemas werden

Unbedenklichkeitsbescheinigungen in Bezug auf das kulturelle Erbe notwendig

sein.

SCHÜRFSTELLE SCOOBY

An der Schürfstelle Scooby (ehemals De Grey T1) gab es frühere Bohrungen

(Abbildungen 4-6) bis zu einer maximalen vertikalen Tiefe von etwa 70 m. Die

Bohrungen durchschnitten eine "blinde" Goldmineralisierung unter einer

dünnen Sandschicht in 25-35 m Tiefe. Es gab keine früheren Bohrungen zur

Nachverfolgung der ermutigenden Luftbohrungen an der Schürfstelle Scooby.

Die Bohrergebnisse zeigen Goldabschnitte über eine Streichlänge von 300 m am

westlichen Ende der Intrusion und anomale Geochemie über eine Streichlänge

von 1,2 km bei einer Länge des Intrusionskörpers von 1,5 km. Frühere

Bohrungen aus dem Jahre 2005 zeigen viele ermutigende Anschnitte:

3m @ 2,67g/t Au

6m @ 1,03g/t Au

2m @ 5,22g/t Au

6m @ 1,03g/t Au

Abbildung 4 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Schürfstelle Scooby Abschnitt 650580E mit flachen Bohrabschnitten.

Abbildung 5 zeigt: Schürfstelle Scooby Abschnitt 650580E mit flachen

Bohrabschnitten.

Abbildung 6 zeigt: Schürfstelle Scooby mit Bohrstellen und anomalem Gold im

Loch.

SCHÜRFSTELLE SHAGGY

Erhebliche und breite Goldmineralisierung wurde in begrenzten früheren Luft-

und RC-Bohrungen an der Schürfstelle Shaggy definiert (Abbildungen 7 und 8).

Das Ziel ist ein 3 km langer und 700 m breiter Intrusionskomplex in der Nähe

eine größeren Schnitts mit anomalem Gold, definiert als >50 ppb Au über die

gesamte Streichlänge der großflächigen Luftbohrung. Die Goldmineralisierung

in der Bohrung umfasst:

21m @ 0,71g/t Au inc. 4m @ 2,08g/t Au

32m @ 0,42g/t Au inc. 8m @ 0,93g/t Au

12m @ 1,25g/t Au inc. 3m @ 4,19g/t Au

13m @ 0,98g/t Au inc. 5m @ 1,97g/t Au

18m @ 0,41g/t Au inc. 2m @ 1,4g/t Au

Abbildung 7 zeigt: Plan der Schürfstelle Shaggy mit Bohrstellen und anomalem

Gold im Loch.

Abbildung 8 zeigt: Schürfstelle Shaggy Abschnitt 642940E mit flachen Luft-

und RC-Bohrabschnitten.

Abbildung 9 zeigt: Plan der Schürfstelle Antwerp mit Bohrstellen und

anomalem Gold im Loch.

SCHÜRFSTELLE ANTWERP

Der Intrusionskörper Antwerp mit Abmessungen von etwa 2,5 km x 1 km

(Abbildung 9), gebunden durch zwei vermutete Stiche, stellt eine

interessante geologische und strukturelle Umgebung dar. Frühere Bohrungen

sind auf großflächige Lufttraversen in Abständen von 400 m bis 1 km

begrenzt. Erhebliche Abschnitte von flachen Bohrungen:

8m @ 0,84g/t Au inc. 4m @ 1,25g/t Au

16m @ 0,74g/t Au inc. 8m @ 1,28g/t Au

CHARITY WELL

Bei Charity Well hat die aussichtsvolle Intrusion eine Streichlänge von etwa

500 m, etwa die doppelte Streichlänge von Toweranna (Abbildung 10). Frühere

flache RAB-Bohrungen in RAB-Traversen im Abstand von 200 m mit Lochtiefen

von 5 bis 48 m bei einem Felsuntergrund unter 5-10 m transportierten

Materials. Wesentliche Ergebnisse:

2m @ 14,28g/t Au, 4m @ 2,24g/t Au, 1m @ 7,8g/t Au

4m @ 0,54g/t Au, 1m @ 2,20g/t Au, 2m @ 0,97g/t Au

1m @ 1,15g/t Au, 8m @ 0,77g/t Au

GEEMAS

Die Schürfstelle Geemas ist eine vermutete Ansammlung von 3 Intrusionen, von

denen die größte eine Streichlänge von etwa 750 m aufweist. (Abbildung 11).

Die Bohrungen in den Jahren 1998 bis 2000 wurden von Resolute and Normandy

vorgenommen und bestanden aus RAB-Bohrungen auf Traversen in verschiedenen

Abständen von 100 m bis 400 m mit maximalen Lochtiefen von 8-45 m.

Wesentliche Ergebnisse:

1m @ 13,5g/t Au, 1m @ 4,30g/t Au, 1m @ 2,55g/t Au

1m @ 1,85g/t Au, 1m @ 1,20g/t Au, 1m @ 2,55g/t Au

12m @ 0,42g/t Au, 16m @ 0,70g/t Au, 16m @ 0,35g/t Au

3m @ 1,10g/t Au, 1m @ 5,95g/t Au, 5m @ 1,20g/t Au, 3m @ 0,51g/t Au

Abbildung 10 zeigt: Plan der Schürfstelle Charity Well mit Bohrstellen und

anomalem Gold im Loch.

Abbildung 11 zeigt: Plan der Schürfstelle Geemas mit Bohrstellen und

anomalem Gold im Loch.

Neue Ziele auf Withnell Trend - Model Earth

Der Withnell Trend von Lagerstätten, darunter die Lagerstätten Camel,

Dromedary, Roe und Hester, bilden ein 6 km langes "Goldgebiet" (Abbildung

12), in dem jede Lagerstätte einen stark abfallender Schuss entlang des

sub-vertikal in Ost-West-Richtung verlaufenden Withnell Shear bildet

(ehemals als Mallina Shear bezeichnet, siehe Abbildung 1). Die

Mineralisierung Withnell erscheint als

Quarzsulfid-Karbonat-"Erzader"-System, ähnlich vielen Gold-Lagerstätten der

Region Kalgoorlie im Yilgarn-Kraton in Westaustralien und anderen

mineralisierten archaischen Erzader-Goldgürteln der Welt. Die Berater für

strukturelle Geologie, Model Earth, wurden mit einer detaillierten

Kartierung in verschiedenen Maßstäben und einer erneuten Formationsmessung

zur Bestimmung der strukturellen Umgebung, Kontrollen der Mineralisierung

und der Definition neuer Ziele sowohl entlang der Streichlänge als auch nach

unten beauftragt.

Die Arbeit von Model Earth zeigt an, dass die Goldmineralisierung innerhalb

der Lagerstätte Withnell nach einer frühen Faltung und während der

Entwicklung des in Ost-West-Richtung verlaufenden Withnell Shear entstand.

Daher sind die goldhaltigen Quarzkarbonat-Adern vorwiegend entlang dieser

großen Scherzone im regionalen Maßstab konzentriert. Die Mineralisierung ist

an den Graten der steilen Falten (Tagebau-Mineralisierung Withnell) und den

stark gescherten Seiten der Falten (zum Beispiel der Lagerstätte Camel)

erheblich dicker und besser erhalten. In der Tiefe enthält die Scherzone

Withnell die subvertikalen Strukturen, in denen die unterirdischen Erzadern

von Withnell lagern. Kritisch ist, dass die Schnittstelle zwischen der

Abfolge der dünnen Schichten aus Schiefer und Sandstein und einem massiveren

(vulkanischen) Sandstein als günstiger Pfad für die Flüssigkeit und als

effektive Falle für die Goldmineralisierung gedient zu haben scheint.

Spätere umgekehrte Verwerfungen haben den Erzkörper teilweise verschoben,

und ein Verständnis dieser Verhältnisse wird bei der künftigen Fokussierung

der durch Verwerfung verschobenen Ausläufer helfen.

Abbildung 12 zeigt: Ziele des Withnell Trend in Draufsicht.

Die Ziele des Withnell Trend sind in Abbildung 12 dargestellt, die Ziele mit

höchster Priorität in lila und rot. Die lila Ziele stellen abfallende Ziele

entlang der Lagerstätte Withnell dar und sind Teil des gegenwärtigen

Programms tieferer Diamantbohrungen, die nach Ressourcenausläufern suchen.

Es wird damit gerechnet, dass weitere Ergebnisse dieses Programms von

Diamantbohrungen im Juli bekanntgegeben werden. Die roten Ziele sind neu

interpretierte Wiederholungen von Falten des aussichtsvollen Kontakts

zwischen Sandstein und Schiefer, die bis heute kaum durch Bohrungen getestet

wurden. Diese Ziele werden wegen des Kontakts von Sandstein und Schiefer und

des Tiefenpotenzials aufgrund der Geometrie der Faltung und der Nähe zu

wichtigen Strukturen des Withnell Shear als hohe Priorität angesehen. Die

Ziele geringerer Priorität in gelb, grün und grau werden als aussichtsvoll

angesehen, sind allerdings begrenzt durch das Tiefenpotenzial oder einen

schlichten Mangel an Daten, anhand derer die Interpretation verbessert

werden kann.

Umfangreiche Ansammlung von Zielen entlang der Streichlänge auf Mt Berghaus

und Mallina - SAM-Untersuchungen.

Zwei magnetische Untersuchungen im Sub-Audio-Bereich (SAM), eine

Untersuchung von 6 km x 1 km auf Mt Berghaus (Abbildung 13) und eine zweite

Untersuchung von 5 km x 1 km auf Mallina (Abbildung 16) sind fertiggestellt

und umfassen die bekannten Goldressourcen und die aussichtsvollen Bereiche

entlang der Streichlänge. Die Untersuchungen sollen die beherrschenden

Goldstrukturen besser definieren und für eine verbesserte Ausrichtung

künftiger Bohrkampagnen sorgen.

SAM ist eine oberflächenbasierte elektro-geophysikalische Technik, bei der

ein elektrischer Strom auf den Boden gelenkt und das induzierte magnetische

Feld gemessen wird. Die sich ergebenden positiven Trends, die in den Bildern

der Untersuchung definiert sind, geben die elektrischen Ströme durch den

Boden wieder. Die positiven Trends (rot bis orange und gelb) stellen die

Features dar, die den induzierten elektrischen Strom besser durch die

Gesteinsschichten leiten. Diese Trends werden als Darstellung geologischer

Scherungen/Störungen, wassergefüllter Strukturen und/oder spezifischer

Gesteinsarten oder Alterationszonen interpretiert.

Auf Mt Berghaus wurde eine Untersuchung von 6 km x 1 km über dem anomalen

Trend von 5 km durchgeführt. Das Ergebnis der SAM-Untersuchung hat eine

Vielzahl neuer Strukturen/Ziele und außergewöhnlicher direkter Korrelationen

zu bekannten Goldadern definiert.

Außergewöhnliche Korrelation (1:1) des SAM-Trends mit bekannten Goldadern.

Unmittelbare Ausläufer von Ressourcenzielen in Verbindung mit spätem

Störungsausgleich entlang definierter Goldadern.

Großflächige Ausläuferziele entlang der Streichlänge definiert.

Große Streichlänge nicht getesteter SAM-Anomalien.

Bietet eine neuen Fokus für die Ausrichtung auf Goldadern/-strukturen

unter der dünnen Sandschicht.

Die positive Korrelation der neuen SAM-Trends mit den bestehenden Goldadern

(weiße Trends in Abbildung 14 und 15) ist ein sehr ermutigendes Ergebnis.

Natürliche spiegeln die Goldadern eng die zugrundeliegenden SAM-Trends

wider, und entlang der Streichlänge kommen verschiedene Fortsetzungen

ähnlicher SAM-Features vor. Die SAM-Trends zeigen auch kleine Verschiebungen

von Störungen an, was erklärt, warum die Goldadern bei der Bohrung zu enden

scheinen. In vielen Fälle kann das Enden der Adern tatsächlich an der

Verschiebung von Störungen liegen, was zu neuen und unmittelbaren

erweiterten Ressourcentargets für weitere Testbohrungen führt.

Ein Programm großflächiger Erkundungs-RC-Bohrlöcher wurde entlang einer

Reihe von Zielen durchgeführt, da ein erster Test bei jedem Ziel ermutigende

Goldergebnisse erbrachte, unter anderem: (Vollständige Ergebnisse finden

sich in Tabelle 6 der originalen englischen Pressemitteilung).

2m @ 0,47g/t, 3m @ 1,16g/t, 1m @ 2,0/t, 2m @ 1,45g/t, 7m @ 0,82g/t,

2m @ 1,22g/t, 12m @ 0,37g/t, 3m @ 1,14g/t, 1m @ 1,29g/t

Auf Mallina wurde eine Untersuchung von 5 km x 1 km über die

Ost-West-Zielzone durchgeführt. Eine Reihe von 8 prioritären Zielen

(Abbildung 16) wurden entlang eines 500 m breiten, von Ost nach West

verlaufenden Korridors definiert. Bei den Zielen sind bis heute im

Allgemeinen nur begrenzte und in einigen Fällen keine früheren Bohrungen

durchgeführt worden. Die gegenwärtige Ressource (3,83 Mt @ 1,3 g/t 160.700

Unzen) ist durch die größere Konzentration früherer Bohrungen (graue Punkte)

definiert, und die neuen Daten ergeben Ziele unmittelbar entlang der

Streichlänge. Ähnlich der Untersuchung von Mt Berghaus bieten die

strukturellen Beziehungen eine gewisse Klarheit darüber, warum Goldadern

beim Bohren endeten. In vielen Fällen scheinen späte Störungen die Adern zu

verschieben und mögliche Fortsetzungen bieten nun große Ziele für weitere

Testbohrungen. Wichtig ist, dass zwei subparallele Trends definiert werden,

wobei nur in einer von fünf Zonen Testbohrungen entlang des nördlichen

Trends durchgeführt und drei Bereiche entlang des südlichen Trends nur

teilweise getestet wurden. Eine zusätzliches 2 km langes lineares Ziel wird

entlang einer signifikanten von West nach Nordwest verlaufenden Struktur

identifiziert und muss noch weiter evaluiert werden.

Abbildung 13 zeigt: SAM-Untersuchung (6 km x 1 km) auf Mt Berghaus.

Abbildung 14 zeigt: SAM-Untersuchung (6 km x 1 km) auf Mt Berghaus - starke

Korrelation der SAM-Trends mit bekannten Goldadern.

Abbildung 15zeigt: Ergebnisse der RC-Erkundungsbohrungen entlang den

SAM-Zielen auf Mt Berghaus.

Abbildung 16 zeigt: SAM-Untersuchung (5 km x 1 km) auf Mallina.

Fokus der Exploration 2019-2020

Die kürzliche Überprüfung der Exploration hat einen großen Sprung im

geologischen, strukturellen und geochemischen Verständnis der regionalen

Ziele außerhalb der bekannten Ressourcengebiete sowie innerhalb der

Ressourcengebiete Withnell Trend, Mallina und Mt Berghaus ergeben.

Der jüngste Bohrungserfolg auf Toweranna, wo geschichtete Erzadern innerhalb

einer Intrusion auftreten und die Mineralisierung eine hohe

Goldgewinnungsrate und Free-Milling-Eigenschaften zeigt, hat einen scharfen

Fokus ergeben und einen Impetus, Mineralisierungen ähnlicher Art an anderen

Stellen des Projektgebiets zu entdecken. Bis vor kurzem wurde diese Art der

Mineralisierung kaum verstanden und war an anderen Stellen in der Region

Pilbara auch nicht bemerkt worden. Das ist ein wichtiges Eingeständnis, da

diese Art der Mineralisierung in anderen archaischen Goldfördergebieten der

Welt, auch in Kalgoorlie, in großflächigen Lagerstätten mit vielen Millionen

Unzen zu finden ist.

Sieben Ziele in der Art von Toweranna wurden in den vorhandenen Datenbanken

und ultrafeinen Bodenproben erkannt, und Luftbohrprogramme, die im zweiten

Halbjahr 2019 beginnen sowie nachfolgende RC-Bohrporgramme sind geplant sind

für die kommenden 12 Monate geplant, sofern die Ergebnisse positiv sind. Bei

einigen Zielen werden vor dem Bohren Unbedenklichkeitsbescheinigungen in

Bezug auf das kulturelle Erbe notwendig sein.

Auf Mt Berghaus und Mallina sind Luftbohrprogramme geplant, um, beginnend im

zweiten Halbjahr 2019 die Ziele entlang der Streichlänge zu testen, die in

den neuen SAM-Untersuchungen definiert sind.

Insgesamt plant De Grey, eine Reihe von signifikanten Luftbohrprogrammen

durchzuführen, die voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2019 und ersten

Halbjahr 2020 bei allen diesen Zielen mit hoher Priorität mehr als 70.000 m

ausmachen werden.

Alle Tabellen können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung

ansehen.

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Schürfstelle

Scooby - Signifikante Bohrschnitte (>0,1 g/t Au, max. 4 m interne Abfälle).

Tabelle 2 zeigt: Schürfstelle Shaggy - Signifikante Bohrschnitte (>0,1 g/t

Au, max. 4 m interne Abfälle).

Tabelle 3 zeigt: Schürfstelle Antwerp - Signifikante Bohrschnitte (>0,1 g/t

Au, max. 4 m interne Abfälle).

Tabelle 4 zeigt: Schürfstelle Charity Well - Signifikante Bohrschnitte (>0,1

g/t Au, max. 4 m interne Abfälle).

Tabelle 5 zeigt: Schürfstelle Geemas - Signifikante Bohrschnitte (>0,1 g/t

Au, max. 4 m interne Abfälle).

Tabelle 6 zeigt: Schürfstelle Mt Berghaus - Signifikante Bohrschnitte (>0,3

g/t Au, max. 3m interne Abfälle).

Competent Persons Statement

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora

ist ein Angestellter der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Mineralressourcen bezieht, basiert auf der von Herrn Paul Payne

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Paul Payne ist eine sachkundige Person und ein Mitglied

des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Payne ist ein

Vollzeitangestellter der Payne Geological Services. Herr Payne verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Paul Payne stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u.

Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd

Tel. +61-8-6117 9328

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

