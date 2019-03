DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Toweranna - beeindruckende Bohrungen zur Ressourcenerweiterung im Laufen (deutsch)

De Grey Mining Ltd.



: Toweranna - beeindruckende Bohrungen zur Ressourcenerweiterung im Laufen

De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update

De Grey Mining Ltd.: Toweranna - beeindruckende Bohrungen zur

Ressourcenerweiterung im Laufen

13.03.2019

De Grey Mining (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") berichtet

vielversprechende Kernbohrungsergebnisse sowie ein beachtliches erstes

Ressourcenexplorationsziel in der Goldlagerstätte Toweranna.

Wichtige Punkte:

- Toweranna zeigt beachtliches Potenzial für Ressourcenerweiterung.

Step-out-RC-Bohrprogramm mit über 5.000 Bohrmetern hat begonnen.

Fokus auf Ressourcenerweiterungen bis in eine Tiefe von mindestens 200-250

m.

Kernbohrungen werden zu Beginn Tiefen von bis zu 400 m anvisieren, danach

sind Tiefen bis 800 m geplant.

- Kernbohrungen durchteufen signifikante Vererzung in der Eastern Zone und

Western Zone.

- Neue Kernbohrergebnisse in Eastern Zone schließen ein:

5,8 m mit 5,79 g/t Au ab 140,2 m in TD002 einschl. 1,6 m mit 16,04 g/t Au ab

140,2 m.

7 m mit 4,02 g/t Au ab 8 m in TD003 einschl. 1 m mit 22 g/t Au ab 8 m.

- Metallurgische Kernbohrung bestätigt hochgradige Zonen in der Western

Zone:

10,4 m mit 4,93 g/t Au ab 8 m in TD007 einschl. 3,25 m mit 12,51 g/t Au ab

11 m.

4,8 m mit 9,94 g/t Au ab 48,2 m in TD007

Beginn der vorläufigen Erzsortierungsbewertung.

- Explorationsziele auf Toweranna wurden wie folgt definiert:

(0-200 m) 4,8 Mio. - 5,6 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t bis 2,3 g/t für 340.000

Unzen - 400.000 Unzen

Einschl. bestehender Ressourcen von 2,01 Mio. Tonnen mit 2,2 g/t Au für

143.900 Unzen.

(200-400 m) 4,8 Mio. - 5,6 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t bis 2,3 g/t für 340.000

Unzen - 400.000 Unzen

Unterstützt durch begrenzte aber positive Bohrungen bis 420 m Tiefe.

Gesamtes Explorationsziel (0-400 m) 9,6 Mio. - 11,2 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t

bis 2,3 g/t für 680.000 Unzen - 800.000 Unzen

Einschl. bestehender Ressourcen von 2,01 Mio. Tonnen mit 2,2 g/t Au für

143.900 Unzen.

Warnhinweis Explorationsziel - die potenzielle Quantität und der Gehalt des

Explorationsziels ist konzeptioneller Art, da noch keine ausreichenden

Explorationsarbeiten durchgeführt wurden, um eine Mineralressource

abzuschätzen und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zu einer

Schätzung der Mineralressource führen werden.

Andy Beckwith, technischer Direktor, sagte: "Toweranna gewinnt mit jeder

Bohrung an Ausmaß und das in geringer Tiefe liegende Ressourcenpotenzial bis

200-250 m Tiefe bietet die Gelegenheit, eine markante Änderung im Ausmaß der

zukünftigen Tagebaugrube und Wirtschaftlichkeit zu unterstützen. Diese neue

Vererzungsart in der Region verlangt Beachtung durch die laufenden

vorrangigen Bohrungen zur Ressourcenerweiterung.

An der regionalen Explorationsfront untersuchen wir zwei sich in der

Anfangsphase befindliche Ziele auf einen ähnlichen in Granit beherbergten

Goldvererzungstyp, eines östlich von Toweranna und eines südwestlich von Mt

Berghaus."

Alle Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der

originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Toweranna - vorrangiges Ressourcenerweiterungsziel

Das Unternehmen meldet ebenfalls den Beginn eines über 5.000 Bohrmeter

umfassenden RC-Bohrprogramms zur Ressourcenerweiterung auf Toweranna, das

einen Teil des 1,4 Mio. Unzen umfassenden Goldprojekts Pilbara (Pilbara Gold

Project, "PGP") bildet. Das Goldprojekt Pilbara liegt in der Nähe von Port

Hedland in der Region Pilbara des australischen Bundesstaates Western

Australia. (Siehe Pressemitteilung "Zunahme der gesamten Goldressource auf

1,4 Mio. Unzen im Jahr 2018", 3. Oktober 2018).

Das Unternehmen hat ein Unternehmensziel gesteckt, die Erhöhung der gesamten

Projektressourcen im PGP auf 2,0 Mio. Unzen bis zum Ende des Jahres 2019.

Toweranna wird als eines von vier vorrangigen Zielen für signifikante

Ressourcenerweiterungen betrachtet einschließlich Withnell Underground

(unter Tage), Mallina und Mt Berghaus. Diese Ressourcenerweiterungen werden

sich möglicherweise auf die zurzeit laufende Vormachbarkeitsstudie 2019 für

eine Abbaurate von 2,0 Mio. Tonnen pro Jahr auswirken.

Die Lagerstätte Toweranna beherbergt zurzeit eine in geringer Tiefe liegende

(bis ca. 100-120 m Tiefe) Ressource von 2,01 Mio. Tonnen mit 2,2 g/t Au für

143.900 Unzen (JORC 2012). Jüngste Untersuchungen zeigen, dass auf der

Lagerstätte Toweranna nur in geringem Umfang gebohrt wurde und das Potenzial

für eine Erweiterung der in geringer Tiefe liegenden Ressource nach Westen

innerhalb des Granitkörpers und ebenfalls das Potenzial für eine beachtliche

Ausdehnung der Ressourcen zur Tiefe besteht. Weitere Bohrungen zur

Ressourcenerweiterung sind gerechtfertigt, um die genaue Definition der

endgültigen Grenzen der geplanten Tagebaugrube zu ermöglichen. Ein geplantes

über 5.000 Bohrmeter umfassendes RC-Bohrprogramm hat begonnen, um die

Vererzung bis in eine Tiefe von 200-250 m zu überprüfen (Siehe Abbildung 1

in der originalen englischen Pressemitteilung). Weitere Infill- und

Erweiterungs-Bohrungen werden vorbehaltlich positiver Ergebnisse geplant.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Toweranna -

schematischer Profilschnitt.

Die aktuelle Ressource zeigt im Durchschnitt ungefähr 1.400 Unzen pro

vertikalen Meter in den ersten 100 m. Dieses RC-Bohrprogramm wird laut

Erwartungen die Ressourcen in den östlichen oberen Bereichen (<100 m) der

Lagerstätte erhöhen, was wiederum die Unzen pro vertikalen Meter

möglicherweise erhöhen wird. Jede Erhöhung der Unzen pro vertikalen Meter

wird laut Erwartungen den endgültigen Tagebaugrubenentwurf und die

Wirtschaftlichkeit verbessern.

Die Goldvererzung erstreckt sich deutlich bis über 100 m Tiefe und es wurde

gezeigt, dass sie in begrenzten historischen Bohrungen bis mindestens 420 m

Tiefe vorkommt. Historische Goldergebnisse unterhalb von 200 m Tiefe

umfassen 3,05 m mit 13,46 g/t, 2,13 m mit 6,77 g/t, 0,61 m mit 38,7 g/t,

1,22 m mit 11,25 g/t und 0,61 m mit 4,61 g/t (siehe Abbildung 1). Diese

hochgradigen Ergebnisse stehen im Einklang mit den Ergebnissen kürzerer

Ressourcenbohrungen und sie stehen in Zusammenhang mit ähnlichen

Quarz-Sulfid-Gangbildungen. Tiefere Kernbohrungen zur Überprüfung unter 250

m werden voraussichtlich dem aktuellen RC-Programm folgen und die Vererzung

bis in eine Tiefe von 400-500 m überprüfen. Ausgewählte tiefere Bohrungen

werden Tiefen von bis zu 800 m anvisieren.

Neue Bohrergebnisse aus Toweranna

Ein Bohrprogramm bestehend aus RC-Vorbohrungen mit einer Gesamtlänge von 175

m und Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 747 m wurde vor Kurzem

abgeschlossen. Vier Kernbohrungen wurden in der Eastern Zone zur Bestimmung

der Orientierung der Erzgänge niedergebracht, um die RC-Bohrungen für die

Ressourcenbohrungen auszurichten. Eine zusätzliche Kernbohrung, TD007

(PQ-Kerndurchmesser) wurde von der Oberfläche aus für die metallurgische

Untersuchung der oxidischen und frischen Bereiche der Western Zone

niedergebracht.

Die Bohrungen durchteuften eine signifikante Vererzung in der Eastern Zone

und Western Zone. Die Ergebnisse lagen bei über 20 Gramm x Meter, siehe

unten. Vollständige Abschnitte sind in Tabelle 1 der originalen englischen

Pressemitteilung aufgeführt.

Eastern Zone 5,8 m mit 5,79 g/t Au ab 140,2 m in TD002 einschl. 1,6 m mit

16,04 g/t Au ab 140,2 m.

7 m mit 4,02 g/t Au ab 8 m in TD003 einschl. 1 m mit 22 g/t Au ab 8 m.

Western Zone 10,4 m mit 4,93 g/t Au ab 8 m in TD007 einschl. 3,25 m mit

12,51 g/t Au ab 11 m.

4,8 m mit 9,94 g/t Au ab 48,2 m in TD007

In der Western Zone bestätigten die Bohrungen die hochgradige Vererzung und

ähnliche nach Osten einfallende Quarzgänge, wie sie in der Western Zone

beobachtet werden. Neue RC-Ressourcenbohrungen wurden jetzt basierend auf

dieser Gangorientierung geplant und sind jetzt im Laufen.

Die Bohrung TD007 wurde eigens für metallurgische Zwecke niedergebracht. Die

Ergebnisse bestätigen die früheren RC-Bohrungen auf den Erzgängen und die

Bohrung lieferte Bohrkernmaterial von guter Qualität für detaillierte

metallurgische Testarbeiten (Abbildung 2). Die metallurgischen Testarbeiten

werden von ALS Metallurgy durchgeführt. Die Ergebnisse werden in der

erweiterten Vormachbarkeitsstudie für eine Abbaurate von 2,0 Mio. Tonnen pro

Jahr (2,0 Mtpa PFS) verwendet.

Bohrungen zur Ressourcenerweiterung im März 2019

Das neue Programm zur Ressourcenerweiterung umfasst RC-Bohrungen mit einer

Gesamtlänge von ca. 5.000 m auf einem Raster mit Abständen von 40 m x 40 m.

Dieses anfängliche RC-Bohrprogramm ist bereits im Laufen und wird laut

Erwartungen im März abgeschlossen.

Nach dem RC-Bohrprogramm ist ein Programm tieferer Kernbohrungen geplant, um

das Ressourcenpotenzial zwischen 250 m und 400 m Tiefe zu überprüfen. Dieses

Programm wird RC-Bohrungen als Vorbohrungen verwenden, die durch

Kernbohrungen bis in die entsprechenden Tiefen verlängert werden. Der

endgültige Bohrlochentwurf unterliegt den Ergebnissen des zurzeit laufenden

RC-Programms.

Als Teil des tieferen Kernbohrprogramms wird eine zusätzliche tiefer

reichende Erkundungskernbohrung geplant, um die Vererzung zwischen 400 m und

800 m Tiefe zu überprüfen.

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Toweranna -

Profilschnitt Sektion 7679970N.

Abbildung 3 zeigt: Toweranna - Quarz-Sulfid-Gänge (Erz) verglichen mit

Granitwirtsgestein (taubes Gestein) im Bohrkern.

Erzsortierpotenzial

Vorläufige Erzsortiertestarbeiten haben bei Tomra Sorting Pty Ltd (Tomra)

begonnen. Bohrkernproben aus früheren Kernbohrungen wurden eingeschickt. Die

anfänglichen Arbeiten konzentrierten sich auf die Fähigkeit, die

verschiedenen lithologischen Gesteinsarten und Quarz-Sulfid-Gänge mittels

verschiedener Sortiertechniken zu unterscheiden und zu trennen. Nach Erhalt

und Bewertung der Ergebnisse wird die Aufbereitung einer größeren

Sammelprobe von 200 kg Gewicht zur Bewertung der Vorteile des Sortierens

hinsichtlich der sortierten Prozentanteile, Gehaltsverteilung in den

Produkten und der potenziellen Kosten-Nutzen-Analyse erwartet.

Aus geologischer Sicht wird die Fähigkeit zum Erzsortieren als hoch

eingeschätzt, da sich die weißen Quarz-Sulfid-Gänge visuell von dem grauen

mittelkörnigen Granit unterscheiden (Abbildung 3). Bei Eignung für das

Erzsortieren wird der wirtschaftliche Nutzen des resultierenden hochgradigen

"Quarzgangkonzentrats" als Beschickungsmaterial für die Mühle und die

reduzierten Transportkosten als Teil der 2,0 Mtpa PFS bewertet werden.

Explorationsziele auf Toweranna

Die Lagerstätte Toweranna gewinnt an Bedeutung und das Gesamtausmaß der

Lagerstätte wird laut Erwartungen beachtlich zunehmen. Die jüngsten

Modellierungen und Bewertungen deuten an, dass die aktuelle Ressource durch

die Bohrungen begrenzt ist und die zukünftigen Tagebaugruben das Potenzial

besitzen, aufgrund der erweiterten Ressourcen größer und tiefer zu werden.

Die positive Auswirkung einer größeren Tagebaugrube auf die PFS ist

potenziell von Bedeutung und kann zu einer markanten Änderung der Planung

der Tagebaugruben und der finanziellen Vorteile führen.

Die aktuelle Ressource bleibt in der Zone zwischen 0-100 m Tiefe offen. Das

aktuelle RC-Bohrprogramm zielt auf die Überprüfung und Erweiterung der

Ressource in dieser Zone. Das Volumen entspricht ungefähr 20 bis 40 % des

zwischen 0 m und 100 m Tiefe nicht überprüften Granits.

Unter 100 m bleibt die Ressource vollständig offen und es gibt starke

Anzeichen, dass sich die Ressource in die Tiefe erstreckt. Frühere Bohrungen

am Westrand unterstützen die Fortsetzung der Erzgangabgrenzung und ein

ähnliches Erzgehaltpotenzial. Bohrungen zum Test der Vererzung zwischen

insgesamt 200 m und 250 m tiefe sind im Laufen.

Für das Explorationsziel (0-200 m) wird vorausgesetzt, dass sich in dem

überprüften Gebiet die Vererzung bei ähnlicher Tonnage und ähnlichem Gehalt

wie in der bestehenden Ressource bis in 200 m Tiefe erstreckt. Diese

Gesamttiefe wird möglicherweise als geeignet für Tagebauverfahren

betrachtet.

Unterhalb von 200 m Tiefe wird für das Explorationsziel (200-400 m) eine

Verdopplung des gesamten Explorationsziels (0-200 m) vorausgesetzt. Dies

basiert auf einem ähnlichen Granitwirtsgestein und unterstützender

hochgradiger Goldvererzung einschließlich 3,05 m mit 13,46 g/t, 2,13 m mit

6,77 g/t, 0,61 m mit 38,7 g/t, 1,22 m mit 11,25 g/t und 0,61 m mit 4,61 g/t,

die sich in den begrenzten historischen Bohrungen bis in eine Tiefe von

mindestens 420 m erstreckt. Diese hohen Gehalte unterstützen möglicherweise

selektive Untertageabbauverfahren in diesen Tiefen vorausgesetzt

ausreichende Ressourcen können abgegrenzt werden.

Die Explorationsziele auf Toweranna (Abbildung 4) basieren auf

Tiefenabschnitten und wurden wie folgt definiert:

Explorationsziel (0-200 m) 4,8 Mio. - 5,6 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t bis 2,3

g/t für 340.000 Unzen - 400.000 Unzen

Einschl. bestehender Ressourcen von 2,01 Mio. Tonnen mit 2,2 g/t Au für

143.900 Unzen

Explorationsziel (200-400 m) 4,8 Mio. - 5,6 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t bis 2,3

g/t für 340.000 Unzen - 400.000 Unzen

Unterstützt durch begrenzte aber positive Bohrungen bis 420 m Tiefe

Gesamtes Explorationsziel (0-400 m) 9,6 Mio. - 11,2 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t

bis 2,3 g/t für 680.000 Unzen - 800.000 Unzen

Warnhinweis Explorationsziel

*Explorationsziel - die potenzielle Quantität und der Gehalt des

Explorationsziels ist konzeptioneller Art, da noch keine ausreichenden

Explorationsarbeiten durchgeführt wurden, um eine Mineralressource

abzuschätzen und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zu einer

Schätzung der Mineralressource führen werden.

Die Explorationsziele auf Toweranna basieren auf folgenden Annahmen:

- Zylindrischer Granitwirtsgesteinskörper mit einem einheitlichen

Durchmesser von ungefähr 250 m definiert durch die bis ungefähr 140 m Tiefe

bestehenden gut abgebohrten Bereiche und begrenzte Bohrungen, die das

Granitwirtsgestein bis in über 420 m Tiefe ausdehnen.

- Die Vererzung wird durch die jüngsten Bohrungen von De Grey bis ungefähr

100-120 m gut definiert und eine Ressource in den Kategorien angezeigt und

geschlussfolgert wurde erstellt. Bohrungen in begrenztem Umfang wurden von

Dritterkundungsunternehmen niedergebracht. Diese Bohrungen zeigen ähnliche

Quarz-Sulfid-Gänge und hohe Gehalte bis in eine Tiefe von mindestens 420 m.

- Das Vererzungspotenzial steht laut Vermutung im Einklang mit den in

geringer Tiefe liegenden Ressourcenbereichen. Dies basiert auf der

Erstreckung des Granits und des Vererzungssystems in die Tiefe. Dieser

Vererzungstyp wird weltweit in anderen Goldminen beobachtet.

- Die Dichte des Granits bleibt laut Annahme wie in den Ressourcenbereichen

gleich, da das angenommene Wirtsgestein in der Tiefe gleichbleibt.

- Ein Gehaltsbereich von 2,1 bis 2,3 g/t Au wird basierend auf dem jüngsten

Ressourcengehalt angenommen. Dieser Gehalt ist geringer als in einer

früheren Ressource, in der der Gehalt mit 2,9 g/t Au höher war. Diese

frühere Ressourcenschätzung enthielt jedoch weniger Bohrinformationen.

Folglich wird ein Gehalt angenommen, der sich dem Gehalt der jüngsten

Ressource und höheren Bohrniveaus nähert. Es wird auch angenommen, dass die

Gangvererzung im gesamten Erzkörper konstant ist.

- Unterstützende Bohrinformationen umfassen jüngste von De Grey

durchgeführte RC- und Kernbohrungen auf einen 20 m x 20 m und 40 m x 40 m

Raster innerhalb von 140 m ab der Oberfläche sowie begrenzte Kernbohrungen

in großen Abständen bis in Tiefen von über 420 m.

- Starke geologische Kontrolle und Kontinuität der Gangbildung basierend auf

detaillierten geologischen Protokollierungen der Bohrkerne und RC-Chips.

- Ähnlicher Typ der Quarz-Sulfid-Gänge wie er im Bohrkern bis 420 m Tiefe zu

sehen ist.

- Die Beschaffenheit des Granitwirtsgesteins und die Interpretation dieses

Granitstocks setzen sich einheitlich in die Tiefe fort.

- Übertägige Kartierung der geologischen Einheiten und Kontakte.

- Nicht sehr tiefer Untertageabbau entlang eines Hauptquarzgangs bis

ungefähr 40 m Tiefe in einer Reihe von schächten für eine berichtete

Goldproduktion von insgesamt 5.000 Unzen bei einem Durchschnittsgehalt von

40 g/t/.

- Probenentnahme aus Bohrungen auf Nominalbasis von 1 m oder weniger oder

bis zu geologischen Grenzen ist für eine Ressourcenschätzung von De Grey

geeignet. Das Aufteilen und die Analyse der Proben werden in einem

unabhängigen australischen Labor durchgeführt.

- Die 3D-Modellierung durch De Greys unabhängigen Ressourcenberater umfasst

bereits Teile dieses Ziels in bestehenden vererzten Gitterrahmen.

- De Grey beabsichtigt, signifikante RC- und Kernbohrungen niederzubringen.

Diese Bohrungen sollen eine ausreichende Bohrdichte liefern, um die

Kontinuität der Vererzung und die Grenzen der Vererzung zu verdeutlichen.

Diese Bohrungen haben begonnen und sie zielen im März 2019 auf eine Tiefe

von 200-250 m. Nachfolgende zusätzliche Kernbohrungen werden geplant, um die

Vererzung bis 400 m tiefe zu testen. Danach sind ausgewählte

Step-out-Kernbohrungen bis in eine Tiefe von 800 m geplant. Das Ziel dieser

Bohrungen ist die Bestätigung der Explorationsziele und bis hin zur Erhöhung

der Ressourcen (JORC 2012).

Abbildung 4 zeigt: Toweranna - Explorationsziele.

Competent Persons Statement

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora

ist ein Angestellter der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Mineralressourcen bezieht, basiert auf der von Herrn Paul Payne

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Paul Payne ist eine sachkundige Person und ein Mitglied

des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Payne ist ein

Vollzeitangestellter der Payne Geological Services. Herr Payne verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Paul Payne stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Toweranna

Explorationsziele bezieht, basiert auf der von Herrn Andrew Beckwith

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Beckwith ist eine sachkundige Person und ein Mitglied

des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Beckwith ist ein

Berater der De Grey Mining Limited. Herr Beckwith verfügt über ausreichendes

Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und

Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person

gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for

Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr

Beckwith stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und

im jeweiligen Kontext zu.

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Toweranna -

signifikante Bohrabschnitte (>2 Gramm*m).

Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u.

Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd

Tel. +61-8-9381 4108

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

