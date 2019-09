DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Neue hochgradige Goldzonen auf Mallina (deutsch)

De Grey Mining Ltd.



De Grey Mining (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") berichtet über

den aktuellen Stand der ermutigenden Aircore-Bohrergebnisse aus der

Lagerstätte Mallina. Basierend auf den Bohrungen bis Juli 2018 verfügt

Mallina über eine definierte Goldressource von 3,83 Mio. Tonnen mit einem

Gehalt von 1,3 g/t Gold für 160.700 oz* und ist in einem 7 km langen

Abschnitt der großen regionalen Mallina-Scherzone beherbergt. Die

Lagerstätte und die umliegenden Ziele weisen ein erhebliches

Explorationspotenzial auf und befinden sich nur 15 km von der Lagerstätte

Withnell entfernt. (*siehe Pressemitteilung vom 16. Juli 2019 "Zunahme der

gesamten Goldressource um 21 % auf 1,7 Mio. Unzen im Jahr 2019").

Signifikante, in geringer Tiefe liegende Goldzonen wurden mittels

Lufthebebohrungen (Aircore Drilling) durchteuft:

40 m mit 3,9 g/t Au ab 8 m Tiefe einschl. 8 m mit 9,2 g/t Au und 12 m mit

5,6 g/t Au in MLAC037

28 m mit 2,6 g/t Au ab 40 m Tiefe einschl. 4 m mit 5,4 g/t Au in MLAC052

32 m mit 1,6 g/t Au ab 16 m Tiefe einschl. 4 m mit 5,8 g/t Au in MLAC066

20 m mit 1,7 g/t Au ab 4 m Tiefe einschl. 8m mit 3,4 g/t Au in MLAC041

Entdeckung neuer Goldzone 3 km westlich:

8 m mit 1,1 g/t Au ab 20 m Tiefe in MLAC101

8 m mit 0,6 g/t Au ab 52 m Tiefe in MLAC098

Signifikante Steigerung des Ressourcenpotenzials - alle neuen Zonen liegen

außerhalb der Ressourcenbereiche.

Der Goldkorridor wurde jetzt auf über 7 km Streichlänge erweitert und bleibt

offen.

RC- und Aircore-Folgebohrprogramme sind zurzeit im Laufen.

Andy Beckwith, technischer Direktor, kommentierte: "Die neuen

Aircore-Bohrergebnisse sind sehr ermutigend und unterstützen unsere

aggressive Bohrkampagne mit dem Ziel, die Ressourcen signifikant zu erhöhen.

Diese neuen Goldzonen stellen mächtige Zonen einer neuen Vererzung dar, die

weit außerhalb der bestehenden Ressource und vor allem in geringen Tiefen

liegen. Das Potenzial in Streichrichtung bleibt offen, und auf Mallina

werden bereits nachfolgende für Aircore- und RC-Bohrprogramme durchgeführt,

da sie die Kapazität haben, die Ressourcen erheblich zu erhöhen.

Die Bohrungen im Rest des Jahres 2019 konzentrieren sich auf die

Ressourcenerweiterungen in Mallina, Withnell und Toweranna, was unsere

oberste Priorität ist. Parallel dazu zielt ein umfangreiches

Aircore-Bohrprogramm auf neue Entdeckungen entlang der vielversprechenden

Scherzonen und auf Zielgebiete in Intrusionsgesteinen in unserem großen

Landpaket in der Goldprovinz Pilbara."

Kürzlich wurde auf Mallina ein weiträumiges 104 Bohrungen (insgesamt 6.305

Bohrmeter) umfassendes Aircore-Bohrprogramm abgeschlossen. Die Bohrungen

wurden auf Bohrlinien mit Abständen von 200 bis 400 m niedergebracht. Die

einzelnen Bohrungen erfolgten in Abständen von 40 m zueinander. Die

Bohrungen zielten auf neue geophysikalische SAM-Ziele und auf die

strukturelle Interpretation unter der dünnen Flugsandüberdeckung. Basierend

auf der Aeromagnetik wurden zwei Abschnitte 1,8 km und 3,0 km westlich des

Ressourcengebiets Mallina in Abständen von 80 m entlang eines

interpretierten Ausläufers des Mallina-Scherzonenkorridors abgebohrt.

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung enthält eine

Auflistung aller Ergebnisse (> 2 g*m) und Abbildungen 1 und 2 zeigen eine

Zusammenfassung der neuen Bohrergebnisse.

Neue Golderzgänge, die mittels weiträumiger Aircore-Bohrungen definiert

wurden

Im Rahmen des kürzlich bis in geringe Tiefen durchgeführten

Aircore-Bohrprogramm wurden mehrere neue Erzgänge entdeckt, die eine äußerst

ermutigende mächtige und hochgradige Goldvererzung weit außerhalb der

aktuellen Ressourcengebiete bieten. Die neuen Erzgänge zeigen das Potenzial,

dass Mallina mehrere subparallele Erzgänge in einem 700 m breiten Korridor

beherbergen kann.

Die Entdeckung der neuen Erzgänge ist ermutigend, da sie das Potenzial für

eine erhebliche Steigerung der Ressourcen bieten. In vielen Fällen sind die

neuen Aircore-Abschnitte über mindestens einige hundert Meter in

Streichrichtung offen.

Die Ergebnisse der Sammelproben über vier Meter aus den Aircore-Bohrungen

sind nachstehend aufgeführt.

40 m mit 3,9 g/t Au ab 8 m Tiefe einschl. 8 m mit 9,2 g/t Au und 12 m mit

5,6 g/t Au in MLAC037

28 m mit 2,6 g/t Au ab 40 m Tiefe einschl. 4 m mit 5,4 g/t Au in MLAC052

32 m mit 1,6 g/t Au ab 16 m Tiefe einschl. 4 m mit 5,8 g/t Au in MLAC066

20 m mit 1,7 g/t Au ab 4 m Tiefe einschl. 8m mit 3,4 g/t Au in MLAC041

24 m mit 0,9 g/t Au ab der Oberfläche in MLAC080

Entdeckung einer starken Goldvererzung 3 km westlich

Eine Linie mit Aircore-Bohrungen 1,8 km westlich und im Streichen aller

vorherigen Bohrungen durchteufte 8 m mit 1,1 g/t Au. Dies ist laut

Interpretation ein Ausläufer des vererzten Mallina-Korridors. Dieses

Ergebnis wird durch andere anomale Bohrabschnitte im gleichen Bereich

ergänzt (4 m mit 0,53 g/t Au ab 16 m Tiefe und 8 m mit 0,64 g/t Au ab 52 m

Tiefe in MLAC098), zusätzlich zu 4 m mit 0,3 g/t weitere 1,2 km westlich

davon. Diese neuen Ergebnisse erweitern die Goldvererzung um weitere 3 km

nach Westen, was den aussichtsreichen vererzten Korridor auf 7 km Länge x

700 m Breite erweitert. Dieser bleibt in Streichrichtung noch offen.

Zunahme des Potenzials für eine Ressourcenerweiterung

Die Mallina-Ressource (3,83 Mio. Tonnen 1,3 g/t für 160.700 Unzen*) basiert

auf bis Juli 2018 niedergebrachten Bohrungen, wobei die Bohrungen seit

diesem Datum weiterhin neue Vererzungen in Streichrichtung und in der Tiefe

der bekannten Erzgänge hervorheben, einschließlich der zuvor berichteten 56

m mit 3,0 g/t, 16 m mit 3,0 g/t und 13,4 m mit 5,1 g/t. Die Entdeckung

mehrerer neuer Erzgänge mittels weiträumiger Aircore-Bohrungen ist sehr

ermutigend. Zusätzliche Folgebohrungen wurden bereits in Auftrag gegeben,

einschließlich ca. + 5.000 m Aircore- und 1.500 m RC-Bohrungen. Das

RC-Bohrgerät hat bereits mit den detaillierten Bohrungen über den neu

definierten Erzgängen begonnen. Das zusätzliche Aircore-Bohrprogramm wird

voraussichtlich noch in dieser Woche beginnen, um den Trend der Erzgänge

entlang des Streichens zu erweitern und besser zu definieren, bevor weitere

nachfolgende RC-Bohrungen niedergebracht werden.

Abbildung1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Mallina -

neue Golderzgänge wurden mittels weiträumiger Aircore-Bohrungen definiert.

Abbildung 2 darin zeigt: Profilschnitt 609290E zeigt neue Goldzonen nördlich

und südlich des bestehenden Ressourcengebietes.

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Signifikante

Bohrabschnitte (>2 Gramm x m).

Competent Persons Statement

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora

ist ein Berater der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u.

Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd

Tel. +61-8-9381 4108

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

