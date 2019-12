DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Neue Goldentdeckungen auf Hemi und Antwerp (deutsch)

De Grey Mining Ltd.



: Neue Goldentdeckungen auf Hemi und Antwerp

De Grey Mining Ltd.: Neue Goldentdeckungen auf Hemi und Antwerp

17.12.2019 / 08:51

De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "das Unternehmen") teilt mit,

dass weitständige Aircore-Bohrungen auf Hemi und Antwerp sowie ausgewählte

RC-Bohrungen auf Scooby signifikante Goldvererzungen durchteuft haben

(Abbildungen 2, 6 und 7). Die Aircore-Bohrungen sind Teil eines großen

regionalen Aircore-Bohrprogramms (> 47.500 Bohrmeter), das in vielen

Bereichen des Projekts durchgeführt wurde und sich auf neue Goldentdeckungen

in aussichtsreichen tektonischen Korridoren konzentrierte. Die in dieser

Pressemitteilung berichteten Ergebnisse beziehen sich nur auf den

tektonischen Trend von Scooby nach Antwerp ("SAST", Scooby to Antwerp

Structural Trend).

- Hochgradige Goldabschnitte wurden von kurzen, weitständigen

Aircore-Bohrungen (Bohrungen mit Luftspülung) im neuen Prospektionsgebiet

Hemi durchteuft.

43 m mit 3,7 g/t Au ab 36 m in BWAC245, einschließlich 12 m mit 9,0 g/t

25 m mit 2,7 g/t ab 32 m in BWAC258, einschließlich 8 m mit 4,5 g/t

- Auf Antwerp trafen Aircore-Bohrungen ebenfalls in geringer Tiefe auf

hochgradige Abschnitte.

6 m mit 10,7 g/t ab 4 m in BWAC185

4 m mit 21,7 g/t ab 32 m in BWAC211

- RC-Bohrungen durchteuften auf Scooby weitere positive Zonen

14 m mit 3,5 g/t ab 37 m in SRC007, einschließlich 1 m mit 40 g/t

- Alle Goldzonen bleiben offen und zeigen Potenzial für mehrere in großen

Scherzonen und Intrusionen beherbergte Goldlagerstätten.

Abbildung, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der

originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Andy Beckwith, technischer Leiter, sagte: "Hemi und Antwerp sind aufregende

neue Greenfield-Entdeckungen unter einer geringmächtigen Sandüberdeckung und

das direkte Ergebnis unseres regionalen Aircore-Bohrprogramms entlang

ausgedehnter aussichtsreicher Korridore. Diese neuen Entdeckungen bestätigen

die umfangreichen geologischen Beurteilungsarbeiten, die seit über 12

Monaten durchgeführt werden und stützen unsere Ansicht, dass das

Mallina-Becken das Potenzial besitzt, viele große tektonisch kontrollierte

Goldlagerstätten zu beherbergen.

De Grey besitzt das dominierende Landpaket entlang des Mallina-Beckens und

wir sind fest davon überzeugt, dass das Mallina-Becken eine große und

vielversprechende Goldprovinz ist, die jedoch nur sehr wenig erkundet wurde.

Unserer Ansicht nach gleicht das Mallina-Becken dem Yandal Belt (Gürtel) und

dem Yamarna Belt vor 30 bzw. 5 Jahren. Beide Regionen haben seitdem nach

engagierter und systematischer Exploration Goldlagerstätten von mehreren

Millionen Unzen hervorgebracht."

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Tektonischer Trend von Scooby nach Antwerp - signifikante Ergebnisse

jüngster Aircore- und RC-Bohrungen

Die Ergebnisse der weitständigen Aircore-Bohrungen stammen von Bohrungen,

die in Abständen von nominal 640 m x 160 m im Prospektionsgebiet Hemi und

mit variablen Abständen auf 200 bis 640 m auseinanderliegenden Bohrlinien im

Prospektionsgebiet Antwerp niedergebracht wurden. Zusätzliche

Analyseergebnisse der Aircore-Bohrungen auf Scooby stehen noch aus

(Abbildung 4). Die Probenahme wurde basierend auf nominalen 4 m langen

Sammelproben durchgeführt und berichtet. Die signifikanten Ergebnisse sind

in Tabelle 1 aufgeführt. Eine nachfolgende Probenentnahme aus 1 m langen

Abschnitten wird derzeit durchgeführt. Der SAST ist über 15 km lang und

liegt subparallel und mehrere Kilometer südlich des Mt Berghaus-Trends, der

die Lagerstätte Mt Berghaus (181.000 Unzen) beherbergt. Der SAST setzt sich

zusammen aus einem Netzwerk von mehreren Scherzonen und zusammenhängender

Intrusionen des Toweranna-Typs, die einen ausgezeichneten Weg für die Fluide

und zahlreiche strukturelle Fallen bieten, die das Potenzial besitzen, große

Goldlagerstätten zu beherbergen. Frühere Explorationsunternehmen haben

mittels begrenzter Bohrungen gezeigt, dass ermutigende Goldvererzungen in

verschiedenen Bereichen des Korridors vorkommen, z. B. in den

Prospektionsgebieten Scooby und Antwerp (Pressemitteilung: "Mehrere neue

Ziele erhöhen das Explorationspotenzial" (Multiple new targets increase

exploration potential), 2. Juli 2019).

PROSPEKTIONSGEBIET HEMI

Die von Hemi in BWAC245 berichtete hochgradige Goldvererzung (43 m mit 3,7

g/t Au ab 36 m, einschließlich 12 mit 9,0 g/t) ist laut Interpretation in

einer mit Quarz-Sulfid-Gängen durchzogenen Scherzone mit Serizit-Alteration

innerhalb der Sedimente des Mallina-Beckens beherbergt (Abbildung 5). Die

Bohrung BWAC258 (25 m mit 2,7 g/t ab 32 m einschließlich 8 m mit 4,5 g/t)

befindet sich in einer mit Quarzgängen durchzogenen und alterierten

mafischen Intrusion (Abbildung 6). Die beiden neuen hochgradigen Goldzonen

liegen ungefähr 700 m auseinander. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um

zu verstehen, ob diese Zonen zusammenhängen oder tatsächlich zwei neue

unabhängige vererzte Zonen darstellen (Abbildung 3 und 4).

PROSPEKTIONSGEBIET ANTWERP

In Antwerp, ungefähr 5 km südwestlich des Prospektionsgebietes Hemi, haben

die Bohrungen BWAC185 (6 m mit 10,7 g/t) und BWAC211 (4 m mit 21,7 g/t) des

neuen Aircore-Bohrprogramms eine in geringer Tiefe liegende hochgradige

Goldvererzung durchteuft. Diese Goldvererzung ist in einer ungefähr 2,5 km x

1 km großen mafischen Intrusion beherbergt, die laut Interpretation von zwei

Überschiebungszonen begrenzt wird (Abbildung 2). Diese ermutigenden

hochgradigen Ergebnisse ergänzen die Ergebnisse der historischen kurzen

Bohrungen in großen Abständen (200-400 m), einschließlich 8 m mit 0,8 g/t Au

einschl. 4 m mit 1,3 g/t Au und 16 m mit 0,7 g / t Au (einschließlich 8 m

mit 1,3 g/t Au). Weitere Folgebohrungen sind erforderlich, um das Potenzial

dieses Prospektionsgebietes besser beurteilen zu können.

PROSPEKTIONSGEBIET SCOOBY

Das Prospektionsgebiet Scooby liegt ungefähr 2 km nordöstlich des

Prospektionsgebietes Hemi. Die RC-Bohrungen haben ebenfalls eine zusätzliche

ermutigende hochgradige Goldvererzung (14 m mit 3,5 g/t ab 37 m,

einschließlich 1 m mit 40,1 g/t in SRC007) durchteuft, die mit der Intrusion

im Zusammenhang steht. Dieses Ergebnis und andere frühere ermutigende

Ergebnisse, einschließlich 3 m mit 2,67 g/t, 2 m mit 5,22 g/t, 6 m mit 1,03

g/t und 2 m mit 2,77 g/t, müssen noch vollständig bewertet werden, da

weitere Aircore-Bohrergebnisse noch ausstehen.

Abbildung 3 zeigt: 640 m voneinander entfernte Profilschnitte der Bohrungen

auf Hemi (Abschnitte A und B).

REGIONALPROGRAMM

Das regionale und weitständige Aircore-Programm von De Grey zielt darauf ab,

die verschiedenen großen aussichtsreichen Korridore im gesamten

Projektgebiet systematisch auf neue große Goldlagerstätten zu testen. Die

jüngsten Bohrergebnisse auf Hemi, Scooby und Antwerp rechtfertigen diese

groß angelegte Vorgehensweise. Zukünftige Bohrungen im Jahr 2020 werden den

tektonischen Trend von Scooby nach Antwerp und andere ähnlich

aussichtsreiche Korridore weiterhin systematisch überprüfen. Folgeprogramme

sind in Planung und werden fortlaufende weitständige Aircore-Bohrungen und

Infill-Aircore-Bohrungen bis hin zu detaillierten nachfolgenden

RC-Bohrprogrammen zur Abgrenzung potenzieller Ressourcen umfassen.

Kürzlich wurde eine Bestandsaufnahme des Kulturerbes auf dem parallelen

Berghaus-Trend durchgeführt, die eine zusätzliche aussichtsreiche Struktur

von ungefähr 10 km abdeckt. Für die Feldsaison 2020 sind erste weitständige

Aircore-Bohrungen geplant (Abbildung 4 grün umrandet).

Abbildung 4 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Tektonischer Trend von Scooby nach Antwerp - Bohrstellen

EXPLORATION PROGRAMM IM JAHR 2019 AUF DEM GOLDPROJEKT MALLINA

Das Explorationsprogramm für 2019 ist jetzt abgeschlossen. In den letzten

drei Wochen wurden auf Mallina RC-Bohrungen und Kernbohrungen mit einer

Gesamtlänge von ungefähr 9.500 m niedergebracht. Die Ergebnisse aus Mallina,

Withnell und anderen regionalen Aircore-Bohrprogrammen werden

voraussichtlich im Januar 2020 veröffentlicht.

Abbildung 5 zeigt: HEMI - BWAC245 Goldanalyseergebnisse des Bohrkleins in 4

m langen Sammelproben aus mit Quarzgängen stark durchzogenen Sedimenten mit

Serizit-Alteration.

Abbildung 6 zeigt: HEMI - BWAC258 Goldanalyseergebnisse des Bohrkleins in 4

m langen Sammelproben aus der stark alterierten Intrusion.

Abbildung 7 zeigt: Goldprojekt Mallina - Bohrgebiete

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora

ist ein Berater der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Früher veröffentlichte Presseberichte

Die Information in diesem Bericht, die sich auf das Prospektionsgebiet Hemi

und im Allgemeinen auf das Gebiet Berghaus West bezieht, wurde bereits wie

folgt veröffentlicht:

Ressourcen:

- Erhöhung der Goldressourcen des Goldprojekts Pilbara um >20 % auf über 1,2

Mio. Unzen, 28. September 2017.

- Zunahme der gesamten Goldressource auf 1,4 Mio. Unzen im Jahr 2018, 3.

Oktober 2018.

- Zunahme der gesamten Goldressource um 21 % auf 1,7 Mio. Unzen im Jahr

2019, 16. Juli 2019.

Exploration:

- Mehrere neue Ziele erhöhen das Explorationspotenzial, 2. Juli 2019.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors der De Grey zur

Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) oder

Andy Beckwith (Technischer Direktor u. Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd

Tel. +61-8-9381 4108

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

