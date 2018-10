DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Kontinuierliche hochgradige Goldtreffer auf Mallina und Toweranna (deutsch)

De Grey Mining Ltd.



: Kontinuierliche hochgradige Goldtreffer auf Mallina und Toweranna

^

DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update

De Grey Mining Ltd.: Kontinuierliche hochgradige Goldtreffer auf Mallina und

Toweranna

15.10.2018 / 07:28

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Goldprojekt Pilbara, Port Hedland in Western Australia

De Grey Mining (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") berichtet neue

Kernbohrungsergebnisse aus den Goldlagerstätten Toweranna und Mallina, die

innerhalb des Goldprojekts Pilbara liegen, das ungefähr 75 km von Port

Hedland, Western Australia, entfernt ist (Siehe Abbildung 1 in der

originalen englischen Pressemitteilung).

Wichtige Punkte:

- Wieder aufgenommene Bohrung auf Mallina (MLRC214D) lieferte 56 m mit 3,04

g/t Au (einschließlich 30 m mit 5,29 g/t) ab 14 m.

- Kontinuierliche Vererzung in 90 m Tiefe neben felsischem Porphyr - 8 m mit

1,05 g/t.

- Signifikante hochgradige Golderzgänge wurden in Western Zone und Southern

Zone auf Toweranna durchteuft.

Towerranna - Western Zone

- 17,3 m mit 3,91 g/t Au ab 50 m (einschließlich Teil der Vorbohrung).

- 10,2 m mit 2,52 g/t Au ab 144,8 m (einschließlich 0,3 m mit 44,1 g/t Au ab

104,5 m).

- 3,97 m mit 24,45 g/t Au ab 172,3 m (einschließlich 2,5 m mit 37,33 g/t Au

ab 172,3 m).

- 4,1 m mit 5,77 g/t Au ab 67,6 m (einschließlich 1 m mit 23,14 g/t Au ab

70,7 m).

Toweranna - Southern Zone

- 1,4 m mit 9,79 g/t Au ab 100 m.

- 4,1 m mit 5,77 g/t Au ab 67,6 m (einschließlich 1 m mit 23,14 g/t Au ab

70,7 m).

- 6,8 m mit 4,72 g/t Au ab 55,7 m (einschließlich 0,5 m mit 58,6 g/t ab 57,9

m).

- 6,3 m mit 2,25 g/t Au ab 51 m.

- Weitere Arbeiten wurden unverzüglich für beide Ressourcenbereiche

angesetzt.

De Greys Explorationsmanager, Herr Phil Tornatora, sagte:

"Mallina hat einen der besten Abschnitte des gesamten Projekts geliefert,

den wir gesehen haben. Eine mächtige Zone mit intensiver Alteration und

Sulfidausbildung mit einer Vererzung über 56 m zeigt den großen Umfang des

Systems. Die jüngste Ressourcenaktualisierung auf Mallina erfolgte

vollständig oberhalb von 100 m. Folglich gibt es eine Menge an Gelegenheiten

für fortlaufende Ressourcenvergrößerungen, während wir die

Step-out-Bohrungen fortsetzen.

Toweranna zeigt weiterhin mehr des Gleichen - hochgradige vertikal

gestapelte geschichtete Erzgänge, die sich laut unserer Erwartung durch die

nördlichen und östlichen Granitkontakte und zur Tiefe fortsetzen, was unser

nächstes Programm überprüfen wird."

Alle Abbildungen und Tabellen in dieser Meldung sind in der originalen

englischen Pressemitteilung zu sehen.

Das Goldprojekt Pilbara besitzt ein ausgezeichnetes Potenzial, um

signifikante zusätzliche Ressourcenunzen entlang seiner vererzten Scherzonen

mit einer Streichlänge von über 200 km im gesamten 1.480 km2 umfassendem

Landpaket abzugrenzen. Bis dato wurden auf ungefähr 10 % der Scherzonen

kurze detaillierte RC- und Kernbohrungen bis in eine Nominaltiefe von 100

bis 150 m niedergebracht. Sie haben bereits erfolgreich 1,4 Mio. Unzen an

Goldressourcen (JORC 2012 (*)) abgegrenzt.

Das Unternehmen intensiviert aktiv die Exploration im gesamten

Liegenschaftspaket, um die bekannten Ressourcen höherzustufen und zu

erweitern sowie neue Lagerstätten zu entdecken. Es gibt entlang der sehr

aussichtsreichen Scherzonen und Konglomerate mit regionalem Ausmaß über 40

identifizierte aber ungeprüfte Bodenanomalien. Das Unternehmen zielt darauf,

die Ressourcen in dem nur gering erkundeten und sehr aussichtsreichen

Projektgebiet beachtlich zu erhöhen.

Im Laufe des Jahres 2018 führte das Unternehmen ein Infill- und

Erweiterungsbohrprogramm (Rückspülbohrungen, Reverse Circulation, RC) durch,

das auf verbesserte und zusätzliche Ressourcen in den Goldlagerstätten Mt

Berghaus, Mallina, Toweranna, Amanda und Withnell zielte. Zurzeit sind

regionale Explorationsbohrungen auf der Joint-Venture-Liegenschaft Farno und

den Prospektionsgebieten Clarke und White Quartz Hill im Laufen.

Fußnote (*): Pressemitteilung "Zunahme der gesamten Goldressource auf 1,4

Mio. Unzen im Jahr 2018", 3. Oktober 2018).

Bohrprogramm Mallina

Vor Kurzem wurde eine aktualisierte Mineralressource für die Lagerstätte

Mallina von 3,83 Mio. Tonnen mit 1,3 g/t Au für 160.700 Unzen (JORC 2012(*))

bekannt gegeben.

Drei Kernbohrungen wurden vor Kurzem auf Mallina niedergebracht, um

zusätzliche geologische und tektonische Informationen zusätzlich zu

Bohrkernen für metallurgische Testarbeiten (Abbildung 2) zu liefern.

Testarbeiten an den zwei Bohrungen, die für metallurgische Zwecke

niedergebracht wurden, sind zurzeit als Teil der Vormachbarkeitsstude für

den Tagebau im Gange. Die Ergebnisse für Bohrung MLRC214D, eine Verlängerung

der berichteten RC-Bohrung MLRC214 durch eine Kernbohrung, sind jetzt

vollständig. Die RC-Bohrung MLRC214 endete in einer signifikanten Vererzung

(+46 m mit 3,04 g/t Au). Die vererzte Zone setzt sich in dem Kernbohrteil

der Bohrung fort, wobei der endgültige 56 m lange Abschnitt 3,04 g/t Au

enthält einschließlich eines höhergradigen Kernbereichs von 30 m mit 5,29

g/t Au (Abbildung 3). Die erhöhten Goldgehalte gingen einher mit einer

mächtigen Zone intensiver Alteration und Sulfidausbildung.

Die Bohrung durchteufte einen felsischen Porphyr ungefähr 20 m unter der 56

m mächtigen vererzten Zone, der ebenfalls eine Vererzung an den Kontakten

des Hangenden und Liegenden aufweist einschließlich 8,25 m mit 1,05 g/t.

Signifikante Abschnitte und Standortdaten für MLRC214D sind in Tabelle 1 in

der originalen englischen Pressemitteilung aufgeführt.

Die visuelle Untersuchung des Bohrkerns zeigt, dass die Bohrung nicht in

Fallrichtung der vererzten Zone niedergebracht wurde. Nachfolgebohrungen zur

Überprüfung dieser signifikanten Vererzungszone werden in Kürze

niedergebracht. Eine geophysikalische Erkundung (Sub-Audio Magnetic, SAM)

ist ebenfalls geplant vorbehaltlich der Überprüfung einer vor Kurzem auf Mt

Berghaus durchgeführten SAM-Erkundung.

Bohrprogramm Toweranna

Vor Kurzem wurde eine aktualisierte Mineralressource für die Lagerstätte

Toweranna von 2,01 Mio. Tonnen mit 2,2 g/t Au für 143.900 Unzen (JORC

2012(*)) bekannt gegeben.

Das Bohrprogramm 2018 umfasste 9 "Diamond Tails" (Verlängerungen der

RC-Bohrungen durch Kernbohrungen), um die ausgewählten RC-Bohrlöcher um

insgesamt zusätzliche 555,8 m an Kernbohrungen zu verlängern einschließlich

3 "Diamond Tails" in früheren RC-Bohrungen aus dem Jahr 20917 (Abbildungen 4

und 5). In dieser Pressemitteilung werden nur die vor Kurzem erhaltenen

Ergebnisse der 9 "Diamond Tails" berichtet. Tabelle 2 gibt die Lagedaten und

signifikante Abschnittsinformationen für die Kernbohrungen.

Die Kernbohrungen richteten sich auf die Western Zone und Southern Zone und

zielten auf die Lieferung geologischer Informationen über die Strukturen und

die Vererzung im Ressourcengebiet zusätzlich zur Bekräftigung der

RC-Bohrergebnisse.

Die Ergebnisse haben die Goldvererzung entlang der Western Zone und Southern

Zone erfolgreich bestätigt und zusätzlich zum Durchteufen der signifikanten

Vererzung lieferten sie wichtige tektonische Informationen, die zur

Aktualisierung und Präzisierung des geologischen Modelles verwendet wurden.

Die Vererzung auf Toweranna kommt hauptsächlich als flach einfallende

Quarz-Sulfid-Erzgänge mit Alterationshöfen innerhalb einer Granitintrusion

vor. Freigold wurde in einigen Erzgängen bemerkt (Abbildung 5). Der hohe

Goldgehalt der einzelnen Erzgänge und die Zunahme der Unzen in der gesamten

Ressource wird laut Erwartungen das Potenzial der nicht sehr tiefen

Tagebaugruben der Lagerstätte anheben sowie die Lebensdauer der gesamten

Tagebaumine und die Wirtschaftlichkeit des Goldprojekts Pilbara verbessern.

Abschnitte mit über 10 Gramm x Meter schließen ein:

Western Zone

- 17,3 m mit 3,91 g/t Au ab 50 m in TRC052D (einschließlich Vorbohrung).

- 10,2 m mit 2,52 g/t Au ab 144,8 m in TRC061D (einschließlich 0,3 m mit

34,1 g/t Au ab 144,8 m und 2,2 m mit 5,2 g/t Au ab 150 m).

- 3 m mit 6,23 g/t Au ab 104,5 m (einschließlich 0,3 m 44,1 g/t Au ab 104,5

m).

- 3,97 m mit 24,45 g/t Au ab 172,33 m in TRC085D (einschließlich 2,56 m mit

37,33 g/t Au ab 172,33 m.

- 4,1 m mit 5,77 g/t Au ab 67,6 m in TRC089D (einschließlich 1 m mit 23,14

g/t ab 70,7 m).

Southern Zone

- 1,4 m mit 9,79 g/t Au ab 100 m in TRC087D.

- 4,1 m mit 5,77 g/t Au ab 67,6 m in TRC089D (einschließlich 1 m mit 23,14

g/t ab 70,7 m).

- 6,8 m mit 4,72 g/t Au ab 55,7 m in TRC098D (einschließlich 0,5 m mit 58,6

g/t Au ab 57,9 m).

- 6,3 m mit 2,25 g/t Au ab 51 m in TRC125D.

Nachfolgende Arbeiten

Toweranna zeigte in der jüngsten Ressourcenaktualisierung eine Zunahme der

Mineralressourcen um 254 % auf 143.900 Unzen. Die Ressourcen sind noch zum

größten Teil auf die Western Zone und Southern Zone begrenzt. Nachfolgende

RC- und Kernbohrprogramme, die zusätzlich zur Erweiterung der Ressourcen in

die Tiefe die Erweiterung der Ressource an den östlichen und nördlichen

Granitkontakten anvisieren, werden zurzeit geplant. Diese Arbeiten besitzen

das Potenzial, die bestehenden Ressourcen beachtlich zu vergrößern.

Competent Persons Statement

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora

ist ein Angestellter der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Alle Abbildungen und Tabellen in dieser Meldung sind in der originalen

englischen Pressemitteilung zu sehen.

Abbildung 1 zeigt: Goldprojekt Pilbara - Mallina und Toweranna

hervorgehoben.

Abbildung 2 zeigt: Mallina Central Lage der Bohransatzpunkte.

Abbildung 3 zeigt: Mallina Central Sektion 609315E.

Abbildung 3 zeigt: Toweranna - Bohrplan zeigt neue Abschnitte >10gm*m.

Abbildung 4 zeigt: Toweranna - Sektion 7679930N.

Abbildung 5 zeigt: Toweranna - Freigold in TRC085D (3,97m mit 24,45g/t Au ab

172,33m).

Tabelle 1 zeigt: Mallina - Signifikante Bohrabschnitte.

Tabelle 2 zeigt: Toweranna - Signifikante Bohrabschnitte.

Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u.

Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd

Tel. +61-8-9381 4108

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

15.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: De Grey Mining Ltd.

22 Railway Road

WA, 6008 Subiaco

Australien

ISIN: AU000000DEG6

WKN: 633879

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

733351 15.10.2018

°