DGAP-News: De Grey Mining Ltd.- Kernbohrungen bestätigen mächtige hochgradige Goldzonen (deutsch)

- Kernbohrungen bestätigen mächtige hochgradige Goldzonen

22.08.2017

Entwicklung des Goldprojekts Pilbara mit über 1 Mio. Unzen

Die wichtigsten Punkte:

Kernbohrungen auf Whithnell, Calvert und Mt Berghaus wurden vor Kurzem durchgeführt, um eine frische Vererzung aus dem Grundgebirge für metallurgische Testarbeiten zu erhalten und um die Kontinuität der Gehalte innerhalb der Ressourcenmodelle zu bestätigen.

Bohrungen:

- Bestätigung der mächtigen hochgradigen Goldvererzung innerhalb der geplanten Tagebaugrubengrenzen.

- Gute Korrelation mit bestehenden Ressourcenmodellen.

- Folgend die besten Bohrabschnitte:

Withnell 12,0m mit 6,61g/t ab 74m Tiefe

Calvert 24,3m mit 2,52g/t ab 34,7m Tiefe Einschließlich 8,0m mit 5,34g/t

Mt Berghaus 12,9m mit 3,13g/t ab 50m Tiefe

- Den vorläufigen metallurgischen Testarbeiten an zusammengestellten Bohrkernproben werden jetzt detailliertere Testarbeiten zur Bestimmung der Ausbringung im frischen Grundgebirge, der Zerkleinerung, des Arbeitsablaufdiagramms und zur Weiterentwicklung der Anlagenplanung folgen.

- Kernbohrungen auf Dromedary, Roe und Camel zur Überprüfung der Oxidzone müssen aufbereitet und berichtet werden.

Zusammenfassung:

De Grey Mining Limited ((WKN: 633879; ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") gibt die ersten Analysenergebnisse der Kernbohrungen mit PQ-Durchmesser (85mm) bekannt, die vor Kurzem auf demn Lagerstätten Withnell, Calvert und Mt Berghaus niedergebracht wurden.

Diese Bohrungen wurden mit zwei Zielsetzungen geplant:

- Das Ressourcenmodell in den optimierten Tagebaugruben zu Zwecken der Due Diligence zu bestätigen und Vertrauen in das Modell zu schaffen.

- Metallurgische Proben für die detaillierte Bewertung der Vererzung im frischen Grundgebirge zu liefern. Die Proben werden zur Bestätigung der Ausbringungsraten, Zerkleinerung und des Arbeitsablaufdiagramms verwendet, um die Anlagenplanung weiterzuentwickeln.

Die PQ-Bohrkerne wurden protokolliert und ein Viertel davon analysiert. Eine Hälfte wurde für metallurgische Zwecke verwendet und das restliche Viertel für spätere geologische Arbeiten zurückbehalten. Tabelle 1 fasst die Analysenergebnisse der Beprobung des Viertels der Bohrkerne zusammen. Abbildungen 1 bis 2 der original englischen Pressemitteilung heben die Kernbohrergebnisse hervor hinsichtlich der früheren Bohrungen, der Ressourcenblockmodelle und der geplanten Tagebaugruben. Abbildungen 3 bis 4 zeigen die hochgradigen Zonen Withnell und Calvert im Bohrkern.

Tabelle 1: Signifikante Goldabschnitte

Withnell (4,9Mio. Tonnen mit 1,6 g/t für 255.700 Unzen über 100mRL) NDD100 4,0m mit 2.2 g/t ab 63m Tiefe 12,0m mit 6,61g/t ab 74m Tiefe 16,0m mit 1,5g/t Au ab 90m Tiefe Einschließlich 3,0m mit 3,39 g/t NDD101 20,0m mit 1,82 g/t ab 47m Tiefe einschließlich 4,3m mit 5,49 g/t

Calvert (1,27Mio. Tonnen mit 1,3 g/t für 52.400 Unzen) "Bester Bohrabschnitt auf Calvert" NDD102 24,3m mit 2,52 g/t ab 34,7m Tiefe einschließlich 8,0m mit 5,34 g/t

Mt Berghaus (3,52Mio. Tonnen mit 1,2 g/t für 140.800 Unzen) NDD104 12.9m mit 3,13 g/t ab 50m Tiefe einschließlich 1,4m mit 8,45 g/t und einschließlich 0,9m mit 24,5 g/t

Die Bohrergebnisse sind besonders ermutigend, da alle drei Lagerstätten eine signifikant höher gradige Goldvererzung aufweisen als der Durchschnitt der Gesamtressource in jeder Lagerstätte.

Auf Withnell lassen sich die Bohrergebnisse gut mit den angrenzenden Bohrergebnissen (Abbildung 1 der originalen englischen Pressemitteilung) vergleichen, was eine beachtliche hochgradige Zone des Ressourcenmodells in der geplanten Tagebaugrube bestätigt.

Der Calvert-Bohrabschnitt (24,3m mit 2,52 g/t einschließlich 8,0m mit 5,34 g/t) liegt ebenfalls innerhalb der geplanten Tagebaugrube, wie in Abbildung 2 der originalen englischen Pressemitteilung zu sehen, und reflektiert die Grenzen des Ressourcenmodells. Dieser Bohrabschnitt ist das beste Bohrergebnis, das bis dato in dieser Lagerstätte mit einer deutlich höhergradigen Zone entlang der basalen Kontaktgrenze erzielt wurde.

Die hochgradige Goldvererzung (1,4m mit 8,45 g/t und 0,9m mit 24,5 g/t) auf Mt Berghaus steht in Zusammenhang mit Quarzgängen, was frühere hochgradige Gesteinsproben aus Quarzgängen an der Oberfläche bestätigt.

Die metallurgischen Proben werden jetzt basierend auf den Ergebnissen vorbereitet. Die detaillierten Testarbeiten beginnen in Kürze.

Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) or Andy Beckwith (Betriebsleiter) De Grey Mining Ltd

Tel. +61-8-9381 4108 admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Folgendes ist auf der originalen englischen Pressemitteilung zu sehen:

Abbildung 1 - Withnell Section 624250E, Bohrungen, Ressourcenmodell und geplante Tagebaugrube.

Abbildung 2 - Calvert Section 7689125N, Bohrungen, Ressourcenmodell und geplante Tagebaugrube.

Abbildung 3 - Withnell - NDD100 - hochgradige Zone 12,0m mit 6,61g/t.

Abbildung 4 Calvert - NDD102 - hochgradige Zone 8,0m mit 5,34g/t innerhalb 24,3m mit 2,52g/t./

Tabelle 2 - Bohrinformationen

