DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Indee Gold zu 100 % in Unternehmensbesitz und 3 Bohrgeräte in Betrieb (deutsch)

De Grey Mining Ltd.



: Indee Gold zu 100 % in Unternehmensbesitz und 3 Bohrgeräte in Betrieb

^

DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

De Grey Mining Ltd.: Indee Gold zu 100 % in Unternehmensbesitz und 3

Bohrgeräte in Betrieb

23.08.2019 / 08:34

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

23. August 2019

Indee Gold zu 100 % in Unternehmensbesitz und 3 Bohrgeräte in Betrieb

- Abwicklung der Indee Gold-Transaktion führt zu vollständigem Besitz.

- Ressourcenbasis von 1,7 Mio. Unzen* und Potenzial für erhebliches

Ressourcenwachstum.

- Die nächste Explorationsphase ist finanziert; zurzeit sind 3 Bohrgeräte in

Betrieb.

Simon Lill, Executive Chairman, sagte:

"Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für De Grey und ein äußerst

erfreulicher Abschluss eines Prozesses, den wir im Februar 2017 eingeleitet

haben. Bei einer Marktkapitalisierung von ca. 3,5 Mio. Dollar haben wir uns

mit unseren chinesischen Partnern und Freunden geeinigt, Indee Gold Pty Ltd

für 15 Mio. Dollar zu erwerben.

Seitdem haben wir die Gesamtprojektressourcen schnell auf 1,7 Millionen

Unzen erhöht und können deutlich mehr Unzen am Horizont erkennen. Wir haben

jetzt die vollständige Kontrolle über eine der besten nur gering erkundeten

neuen Goldprovinzen in Australien.

Wir sind voll finanziert, um uns weiterhin auf die Expansion der Ressourcen

in unseren fünf großen und nur spärlich abgebohrten Ressourcengebieten

Toweranna, Withnell, Mallina, Mt. Berghaus und Wingina zu konzentrieren. Wir

beginnen jetzt ebenfalls mit den ersten regionalen Bohrungen, um entlang

unserer 200 km langen, sehr aussichtsreichen Scherzonen und auf neuen Zielen

in Intrusionsgesteinen nach neuen Entdeckungen zu suchen."

De Grey Mining (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") berichtet, dass

das Unternehmen die Akquisition von Indee Gold Pty Ltd abgeschlossen hat und

die Bohrprogramme Anfang August angelaufen sind. Zurzeit sind 3 Bohrgeräte

in Toweranna, Withnell, Mallina und auf neuen regionalen Zielen im Einsatz.

Indee Gold - Akquisition

Im Februar 2017 hat das Unternehmen eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von

100 % der Indee Gold Pty Ltd für 15 Mio. Dollar abgeschlossen. Diese

Akquisition wurde jetzt mit der endgültigen Zahlung von 9,7 Mio. Dollar in

bar und der Ausgabe von 59.065.579 De Gray-Aktien, was einem Besitz von 6,3

% der Aktien entspricht, erfolgreich abgeschlossen.

Seit Abschluss der Optionsvereinbarung hat De Grey:

- Das Liegenschaftspaket Indee Gold aggressiv erkundet und die Ressourcen

von 9,15 Mio. Tonnen mit 1,8 g/t Au für 538.000 Unzen (Pressemitteilung vom

3. April 2017: "Meilenstein von 1,0 Mio. Unzen wurde mit

Indee-Ressourcenupdate erreicht") auf 17,79 Mio. Tonnen mit 2,0 g/t für

1.141.400 Unzen erhöht (*Pressemitteilung vom 16. Juli 2019: "Zunahme der

gesamten Goldressource um 21 % auf 1,7 Mio. Unzen im Jahr 2019").

- Signifikante neue Ressourcenzentren hinzugefügt, die nicht Teil der

Ressourcenschätzung im Jahr 2017 waren, nämlich Mallina und Toweranna.

- Signifikante neue Ziele abgegrenzt, die ein beachtliches neues

Ressourcenpotenzial besitzen.

Exploration ist finanziert und im Gange

Die Explorationsstrategie konzentriert sich weiterhin auf die Steigerung der

Ressourcen in Richtung eines anfänglichen Unternehmensziels von 3,0 Mio.

Unzen und auf einen regionalen Vorstoß, der neue Entdeckungen entlang

unserer 200 km langen, sehr aussichtsreichen Scherzonen und auf neuen Zielen

in Intrusionsgesteinen anvisiert.

Die Explorationsbohrungen wurden Anfang August wieder aufgenommen und 3

Bohrgeräte sind derzeit in Betrieb. In Toweranna und Withnell werden RC- und

Kernbohrungen zur Ressourcenerweiterung niedergebracht. Über 10.000 m an

Aircore-Bohrungen (Lufthebebohrungen) wurden in verschiedenen regionalen

Zielgebieten niedergebracht. Alle Ergebnisse stehen noch aus und in den

kommenden Monaten wird ein starker Nachrichtenstrom erwartet.

Abbildung: feierliche Unterzeichnungszeremonie für Indee Gold

Für weitere Informationen:

De Grey Mining Ltd

Tel. +61 8 9381 4108

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum

AXINO GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

23.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: De Grey Mining Ltd.

22 Railway Road

WA, 6008 Subiaco

Australien

ISIN: AU000000DEG6

WKN: 633879

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

EQS News ID: 862267

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

862267 23.08.2019

°