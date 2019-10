DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Hochgradige Goldgänge auf Toweranna (deutsch)

De Grey Mining Ltd.



: Hochgradige Goldgänge auf Toweranna

03.10.2019 / 09:30

3. Oktober 2019

Hochgradige Goldgänge auf Toweranna

- Hochgradige Kernbohrungsergebnisse unterhalb der bestehenden Ressource

schließen ein:

4,34 m mit 8,3 g/t Au ab 284,45 m Tiefe in TRC144D

einschl. 1,2 m mit 29,6 g/t Au

6,74 m mit 3,9 g/t Au ab 170,26 m Tiefe in TRC097D

einschl. 1,03 m mit 18,6 g/t Au

0,45 m mit 67,4 g/t Au ab 325,3 m Tiefe in TRC136D

0,64 m mit 40,6 g/t Au ab 413,04 m Tiefe in TRC156D

0,45 m mit 30,7 g/t Au ab 308,3 m Tiefe in TRC136D

- Signifikante RC-Bohrungsergebnisse aus geringerer Tiefe lateral der

bestehenden Ressource schließen ein:

3 m mit 7,2 g/t Au ab 167 m Tiefe in TRC172

einschl. 1 m mit 19,4 g/t Au

8 m mit 2,6 g/t Au ab 138 m Tiefe in TRC174

10 m mit 2,3 g/t Au ab 193 m tiefe in TRC168

- Die laufenden Bohrprogramme zur Ressourcenerweiterung konzentrieren sich

zurzeit auf Whitnell und Mallina.

Andy Beckwith, technischer Direktor, sagte:

"Eine Ausdehnung der Vererzung um das Dreifache in der Tiefe innerhalb der

Intrusion und angrenzender Sedimente mit mehreren gestapelten hochgradigen

Erzgängen ist besonders ermutigend. Alle Kernbohrergebnisse liegen außerhalb

der bestehenden Ressource und zeigen, dass sich die hochgradige Vererzung in

der Tiefe fortgesetzt wird und offenbleibt.

Die neuen RC-Bohrungsergebnisse aus geringerer Tiefe liegen ebenfalls

außerhalb der bestehenden Ressource und bieten im Nordosten im Streichen der

Hauptintrusion eine neue strukturelle Kontrolle."

De Grey Mining (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") gibt die

jüngsten Bohrergebnisse im Zusammenhang mit dem laufenden Bohrprogramm zur

Ressourcenerweiterung (Kern- und RC-Bohrungen) auf Toweranna bekannt.

Wichtig ist, dass alle Bohrergebnisse außerhalb der bestehenden Ressource

liegen. Die vollständigen Ergebnisse sind in Tabelle 1 und den

repräsentativen Abbildungen 1 bis 4 aufgeführt.

Kernbohrungen zwischen 200 und 400 m Tiefe

Die Kernbohrungen zwischen 200 und 400 m werden auf einer nominellen Basis

in Abständen von 40 x 80 m niedergebracht. Das Ziel ist die Erweiterung der

geschlussfolgerten Ressourcen unter der bestehenden Tagebauressource, 5,33

Mio. Tonnen mit 2,1 g/t Au für 356.600 Unzen Gold. Die anfänglichen

Ergebnisse aus den ersten 10 Kernbohrungen werden aufgrund des hohen Gehalts

und der mehrfach übereinandergeschichteten Erzgänge als besonders ermutigend

angesehen. Die Vererzung kommt sowohl innerhalb der Intrusion, die einen

Durchmesser von 250 m besitzt, als auch mit einer stärkeren Gangausbildung

an den Rändern der Sedimente vor, die dem in geringer Tiefe darüber

lagernden Ressourcenbereich ähneln.

Signifikante neue Abschnitte schließen ein:

4,34 m mit 8,3 g/t Au ab 284,45 m Tiefe in TRC144D

3,32 m mit 5,0 g/t Au ab 307,85 m Tiefe in TRC136D

(einschl. 0,45 m mit 30,7 g/t Au ab 308,3 m Tiefe

4,34 m mit 8,3 g/t Au ab 284,45 m Tiefe in TRC144D

(einschl. 1,2 m mit 29,6 g/t Au ab 287,59 m Tiefe)

16,7 m mit 1,5 g/t Au ab 310,3 m Tiefe in TRC158D

(einschl. 1 m mit 8,4 g/t Au ab 310,3 m Tiefe)

(einschl. 0,3 m mit 12,4 g/t Au ab 320,35 m Tiefe)

6,6 m mit 2,3 g/t Au ab 280,35 m Tiefe in TRC171D

(einschl. 0,3 m mit 28,2 g/t Au ab 283,4 m Tiefe)

Tiefere Kernbohrungen zielen auf Vererzung unterhalb von 400 m Tiefe

Ausgewählte Kernbohrungen wurden über 400 m Tiefe bis in eine Tiefe von

ungefähr 600 m verlängert. Die tieferen Bohrungen haben erfolgreich gezeigt,

dass eine starke Goldvererzung bis in eine Tiefe von mindestens 600 m

vorkommt. Ferner haben sie den westlichen Kontakt mit den Sedimenten

abgegrenzt.

Signifikante Abschnitte unterhalb 400 m Bohrtiefe schließen ein:

4,05 m mit 3,1 g/t Au ab 575,95 m Tiefe in TRC156D

(einschl. 1 m mit 12,2 g/t Au ab 579 m Tiefe)

3,32 m mit 2,7 g/t Au ab 403,05 m Tiefe in TRC147D

0,64 m mit 40,6 g/t Au ab 413,04 m Tiefe in TRC156D

0,3 m mit 32,4 g/t Au ab 441,55 m Tiefe in TRC139D

0,3 m mit 29 g/t Au ab 418,55 m Tiefe in TRC156D

0,46 m mit 21,6 g/t Au ab 578,07 m Tiefe in TRC139D

0,75 m mit 17,7 g/t Au ab 522,15 m Tiefe in TRC158D

Zusätzliche Ergebnisse der Wiederholungsprobennahme über jeweils 1 m aus

früheren kürzeren RC-Bohrungen

Die Wiederholungsprobennahme aus den früher berichteten 4 m langen Proben

der RC-Bohrungen im Nordosten der Hauptintrusion hat zu verbesserten

Ergebnissen geführt und bestätigt das Potenzial, die Ressource entlang

dieses NO-Trends zu erweitern. Diese Vererzung steht mit einem kleineren

Intrusionskörper in Zusammenhang und stützt die historischen Bohrergebnisse

(Abbildung 4).

Signifikante neue Abschnitte schließen ein:

10 m mit 2,3 g/t Au ab 193 m Tiefe in TRC168

(einschl. 2 m mit 5,7 g/t Au ab 201 m Tiefe)

21 m mit 0,7 g/t Au ab 154 m Tiefe in TRC167

Spezifische Kernbohrungen für das Erzsortieren

Drei zweckgebohrte Kernbohrungen (TD006, TRC062D und TRC097D) wurden

innerhalb des bestehenden Ressourcenbereichs niedergebracht. Die Bohrkerne

wurden routinemäßig einer Brandprobe unterzogen und die verbleibenden

Bohrkerne werden nun zur Durchführung vergleichender Erzsortiertests durch

TOMRA Sorting Pty Ltd. verwendet.

Signifikante neue Abschnitte schließen ein:

1,6 m mit 9,1 g/t Au ab 231 m Tiefe in TD006

6,74 m mit 3,9 g/t Au ab 170,26 m Tiefe in TRC097D

2,26 m mit 4,4 g/t Au ab 149,89 m Tiefe in TRC097D

Weitere Programme

Die Ressourcenschätzung vom Juli 2019 auf Toweranna liefert die Grundlage

für die Bewertung des Tagebaupotenzials auf Toweranna mit einer bis in 200 m

Tiefe definierten starken übereinandergeschichteten starken Goldvererzung.

Diese neuen Bohrergebnisse bestätigen, dass noch erhebliches

Ressourcenpotenzial vorhanden ist, das innerhalb der Intrusion in

Fallrichtung bis unterhalb von 200 m Tiefe und im Streichen nach Nordosten

zu überprüfen ist. Die zukünftigen Programme umfassen:

- Bewertung der Erzsortierung bei Trennung von Erzgangmaterial und Abraum

sowie der Gehaltsverteilung in speziell niedergebrachten Kernbohrungen.

- Beurteilung der Grobzerkleinerung (20-100 mm) von ca. 4 Tonnen oxidischen

und frischen Gestein.

Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) oder

Andy Beckwith (technischer Direktor u. Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd

Tel. +61 8 6117 9328

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum

AXINO GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Abbildung 1.

Toweranna - Profilschnitt 7679950N. (*Beachten Sie, Bohrungen sind ca. 140 m

voneinander entfernt)

Abbildung 2.

Toweranna - Profilschnitt 7679990N. (*Analyseergebnisse für TRC141D stehen

aus und TRC174D muss noch gebohrt werden)

Abbildung 3.

Toweranna - Profilschnitt 7680030N. (*TRC170D muss noch durch Kernbohrung

verlängert werden)

Abbildung 4.

Toweranna - Karte

Abbildung 5.

Großer Landbesitz von De Grey erstreckt sich über 150 km

Hintergrund

Toweranna

Die Lagerstätte Toweranna zeigt einen Goldvererzungstyp, der in Pilbara

bisher unbekannt war, aber anderen weltweit in Graniten beherbergten

Goldlagerstätten ähnlich ist. Viele dieser Lagerstätten beherbergen große

Goldressourcen (über 1,0 Mio. Unzen). Zwei entsprechende Lagerstätten in

Western Australia liegen in der Region Laverton der Eastern Goldfields und

umfassen:

- Die Lagerstätte Wallaby (Goldfields Limited) - Ressource von über 8 Mio.

Unzen und Produktion von über 250.000 Unzen pro Jahr.

- Die in der Nähe liegende Lagerstätte Jupiter1 (Dacian Gold Limited) -

Ressource von 1,6 Mio. Unzen.

Ferner hat jede der Goldlagerstätten Lamaque und Sigma in Quebec, Kanada,

über 4,5 Mio. Unzen produziert. Die Produktion der beiden Minen lag bei über

9.0 Mio. Unzen2. Auf Sigma erstrecken sich die Vererzung und der Abbau bis

in eine Tiefe von über 1.800 m.

Von Bedeutung ist, dass diese großen Goldlagerstätten mit mehreren Millionen

Unzen ebenfalls dazu neigen, in Cluster (Gruppen) vorzukommen, was ein

längerfristiges Potenzial für die Entdeckung zusätzlicher Ziele des

Toweranna-Typs innerhalb von De Greys Liegenschaftsportfolio bietet. De Grey

hat basierend auf der jüngsten geologischen Überprüfung und Bewertung von

früheren Bohrergebnissen 7 neue Ziele identifiziert. Aircore-/RAB-Bohrungen

sind geplant, um diese Ziele während der Gelände Saison 2019/2020 zu

überprüfen.

Die Lagerstätte Toweranna beherbergt zurzeit eine in geringer Tiefe liegende

Ressource von 5,33 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t Au für 356.600 Unzen (JORC 2012)*

zwischen 0 und 200 m Tiefe. Weitere Bohrungen zur Ressourcenerweiterung sind

im Gange, um diese Ressource im Streichen und bis unter 200 m Tiefe sowie

nach Nordosten auszudehnen.

Explorationsziel (200-400 m) 4,8 Mio. - 5,6 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t bis 2,3

g/t für 340.000 Unzen - 400.000 Unzen

Unterstützt durch begrenzte, aber positive Bohrungen bis 420 m Tiefe.

Warnhinweis Explorationsziel

Explorationsziel - die potenzielle Quantität und der Gehalt des

Explorationsziels ist konzeptioneller Art, da noch keine ausreichenden

Explorationsarbeiten durchgeführt wurden, um eine Mineralressource

abzuschätzen und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zu einer

Schätzung der Mineralressource führen werden.

Quellen:

1

www.daciangold.com.au/site/operations/mt-morgans-gold-project/jupiter-gold-mine

2 Integra Gold N43-101 Report, Lamaque, 2017

* DEG Pressemitteilung vom 16. Juli 2019: "2019 Total Gold Mineral Resource

- 21% increase to 1.7Moz" (Zunahme der gesamten Goldressource um 21 % auf

1,7 Mio. Unzen im Jahr 2019).

Competent Persons Statement

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora

ist ein Angestellter der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Mineralressourcen bezieht, basiert auf der von Herrn Paul Payne

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Paul Payne ist eine sachkundige Person und ein Mitglied

des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Payne ist ein

Vollzeitangestellter der Payne Geological Services. Herr Payne verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Paul Payne stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Toweranna

Explorationsziele bezieht, basiert auf der von Herrn Andrew Beckwith

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Beckwith ist eine sachkundige Person und ein Mitglied

des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Beckwith ist ein

Berater der De Grey Mining Limited. Herr Beckwith verfügt über ausreichendes

Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und

Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person

gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for

Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr

Beckwith stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und

im jeweiligen Kontext zu.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

°