DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Hochgradige Erzgänge bestätigen Untertageziel Whithnell (deutsch)

De Grey Mining Ltd.: Hochgradige Erzgänge bestätigen Untertageziel Whithnell

01.10.2018 / 08:09

De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen")

berichtet die Ergebnisse aus den ersten 9 Bohrungen des vor Kurzem

abgeschlossenen Kernbohrprogramms (insgesamt 15 Bohrungen), das auf

hochgradige untertägige Erzgänge unterhalb der geplanten Tagebaugrube

Withnell zielte.

Wichtige Punkte:

- Alle Abbildungen, Tabellen und Bildtafeln in dieser Meldung sind der

originalen englischen Pressemitteilung zu entnehmen.

- Hochgradige Abschnitte aus neuen Infill-Bohrungen bestätigen zwei

hochgradige Erzgänge unmittelbar unter der Tagebaugrube Withnell.

Lode 1 (Erzgang) 4,85 m mit 8,46 g/t Au ab 158,15 m (einschl. 0,35 m mit

70,4 g/t Au ab 159,2 m)

5,6 m mit 5,24 g/t Au ab 166,3 m (einschl. 0,95 m mit 21,3 g/t Au ab 170,2

m)

1,4 m mit 20,05 g/t Au ab 228,7 m

4,8 m mit 6,63 g/t Au ab 165 m (einschl. 1 m mit 22,78 g/t Au ab 165,5 m)

Lode 2 3,8 m mit 6,85 g/t Au ab 151,7 m

7,97 m mit 7,48 g/t Au ab 137,03 m (einschl. 2,5 m mit 14,52 g/t Au ab 138,5

m)

- Großes Goldsystem mit mehreren hochgradigen gestapelten Erzgängen.

- Goldsystem bleibt zur Tiefe und im Streichen offen.

- Analysenergebnisse aus weiteren 6 Kernbohrungen werden erwartet.

- Ausgewählte frühere Bohrergebnisse aus Lode 1 schließen ein:

9,7 m mit 4,82 g/t Au 3,0 m mit 16,0 g/t Au

7,3 m mit 5,37 g/t Au 2,7 m mit 10,81 g/t Au

12,5 m mit 5,13 g/t Au 3,1 m mit 8,37 g/t Au

9,1 m mit 7,34 g/t Au 10,5 m mit 2,06 g/t Au

6,1 m mit 6,01 g/t Au 4,3 m mit 3,25 g/t Au

- Untertageexplorationsziel Withnell befindet sich unmittelbar unter

bestehender Ressource von 377.300 Unzen.

2,6 Mio. Tonnen - 3,5 Mio. Tonnen mit 4,0 g/t bis 6,5 g/t für 330.000 Unzen

- 720.000 Unzen

Warnhinweis für Explorationsziel - die potenzielle Menge und der Gehalt des

Explorationsziels sind konzeptioneller Art. Es wurden nur unzureichende

Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu bestimmen,

und es gibt keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur

Ermittlung von Mineralressourcen führen werden. Siehe Sektion

Explorationsziel für Zusatzinformationen.

"Unser zukünftiger Fokus wird die Fortsetzung der Step-out-Bohrungen zur

Definition der Grenzen der hochgradigen Erzgänge sowohl in Fall- als auch

Streichrichtung sein, da das Potenzial zur wesentlichen Erhöhung der

Ressourcen und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, für eine Hinzunahme

eines hochgradigen Untertagebaus überzeugend ist," sagte Andy Beckwith

(technischer Direktor)

Goldprojekt Pilbara, Port Hedland in Western Australia

Das Goldprojekt Pilbara (PGP), das ungefähr 60 km südlich von Port Hedland,

Western Australia, liegt (Abbildung 1 in der originalen englischen

Pressemitteilung), besitzt ein ausgezeichnetes Potenzial, um signifikante

zusätzliche Ressourcenunzen entlang seiner vererzten Scherzonen mit einer

Streichlänge von über 200 km und zur Tiefe im gesamten über 1.500 km2

umfassendem Landpaket abzugrenzen. Bis dato wurden auf ungefähr 10 % der

Scherzonen kurze detaillierte RC- und Kernbohrungen bis in eine Nominaltiefe

von 100 bis 150 m niedergebracht. Sie haben bereits erfolgreich

Mineralressourcen von über 1,2 Mio. Unzen Gold (*) abgegrenzt. Die

Veröffentlichung einer Ressourcenaktualisierung wird Anfang Oktober 2018

erwartet.

Das Untertagepotenzial der zwei größten Goldlagerstätten, Withnell und

Wingina, wird hinsichtlich zusätzlicher Tonnage, Gehalte und Ressourcenunzen

als hoch betrachtet. Die wirtschaftliche Auswirkung einer hochgradigen

Untertagemine, die der geplanten Tagebaustrategie hinzugefügt wird, ist

hinsichtlich des Potenzials der höheren Erträge, der Lebensdauer der Mine

und der jährlichen Produktionsraten beachtlich.

Das PGP verfügt über eine große Pipeline attraktiver Explorationsziele und

das Unternehmen verstärkt zurzeit aktiv die Explorationsaktivitäten im

gesamten Liegenschaftspaket, um neue Ressourcen zu entdecken und die

aktuelle Ressource von 1,2 Mio. Unzen (*) zu erweitern. Die Pipeline der

Zielgebiete umfasst über 40 identifizierte und bis dato nicht überprüfte

Bodenanomalien zusammen mit sehr aussichtsreichen Scherzonen von regionaler

Ausdehnung und die neu entdeckte Goldvererzung in Konglomeraten.

Fußnote (*): Pressemitteilung "Erhöhung der Goldressourcen des Goldprojekts

Pilbara um >20% auf über 1,2 Mio. Unzen", 28. September 2017.

Bohrprogramm

Im Jahr 2017 definierte die Scoping-Studie für die Tagebaugrube auf Withnell

das Potenzial, die bestehende zuvor bis in eine Tiefe von 45 m abgebaute

Tagebaugrube bis zu einer neuen Tiefe von ungefähr 120m zu erweitern. Die

Bohrungen früherer Besitzer untersuchten teilweise die Zone unter den

geplanten Grenzen der neuen Tagebaugrube und lieferten zahlreiche

ermutigende hochgradige Abschnitte über eine Streichlänge von 800 m mit

Mächtigkeiten und Gehalten, die für viele moderne australische

Untertagegoldminen typisch sind.

Bislang wurden vier subvertikale Erzgänge auf Withnell definiert (Abbildung

2), die sich unter die Tagebaugrenzen erstrecken, wobei die Erzgänge (Lodes)

1 u. 2 semikontinuierlich über eine Streichlänge von 800 m definiert wurden.

Die Erzgänge 1 u. 2 wurden mittels in großen Abständen niedergebrachter

Bohrungen bis in eine Tiefe von 350 m bzw. 300 m unter der Oberfläche (ca.

200 m unter der geplanten Tagebaugrenzen, siehe Abbildung 3 und 4)

durchteuft. Die Erzgänge wurden als gestapelte, planare und semiparallele

Erzgänge modelliert. Die Vererzung bleibt im Streichen und zur Tiefe offen.

Die Erzgänge 3 und 4 wurden im Rahmen dieses Programms nicht überprüft und

bieten ein zusätzliches Potenzial.

Das jüngste Bohrprogramm umfasste 15 Kernbohrungen, die von der Oberfläche

aus niedergebracht wurden und zielten auf die Erzgänge 1 u. 2 innerhalb

eines 400 m x 100 m großen Bereichs mit bekannter Vererzung direkt unter dem

Ostteil der geplanten Tagebaugrube (Abbildungen 2, 3 und 4). Die Bohrungen

wurden konzipiert, um auszufüllen und die Kontinuität, die Gehaltsverteilung

und die geologische Definition jedes Erzganges zu bestätigen und die

Richtigkeit der früherer in weiteren Abständen erbohrten Abschnitte zu

bewerten. Die Bohrungen werden ebenfalls für eine zusätzliche metallurgische

Charakterisierung und Ausbringungstestarbeiten verwendet werden.

Die Ergebnisse haben erfolgreich bestätigt:

1. Die Erzgangdefinition, die Geologie und Kontinuität in Streich- und

Fallrichtung.

2. Die hochgradige Art der Vererzung.

3. Die gestapelte Art der Erzgänge und das Potenzial für zusätzliche

Ausläufer der Haupterzgänge.

4. Die Trefferrate für das Durchteufen der Erzgänge 1 u. 2 ist sehr hoch

sowohl in Streich- als auch Fallrichtung.

5. Frühere Bohrabschnitte, sowohl niedrighaltig als auch hochgradig, die

Vertrauen schaffen in die tieferen Bohrergebnisse aus Bohrungen in weiteren

Abständen.

6. Das Potenzial für höhergradige Erzfälle innerhalb des gesamten vererzten

Systems.

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung bietet eine

Zusammenfassung der Abschnitte nach Erzgang >2 gm (Gramm (*) Meter im

Bohrloch) mit Angabe der niedrighaltigen und hochgradigen Abschnitte. Die

vollständigen Informationen der Abschnitte und der Bohrungen sind in Tabelle

2 zu sehen. Die Ergebnisse für weitere 6 Bohrungen stehen noch aus.

Die hochgradigen Erzgänge werden mit den einzelnen Goldanalysen in den

Bohrkernfotos in den Bildtafeln 1 bis 7 gezeigt. Ein repräsentativer

Abschnitt (Abbildung 5) zeigt die subvertikalen Erzgänge im Abstand von

ungefähr 20m mit Bohrabschnitten in ungefähr 150 m Tiefe. Erzgang 1 ist eine

Struktur mit vorherrschend Quarz-Sulfid und Erzgang 2 ist eine Gangstruktur,

die reicher an Sulfid und ärmer an Quarz ist. Erzgang 1 zeigt sehr hohe

Goldgehalte ("Bonanza Grade") weit über 30 g/t bis zu einem Maximum von 70,4

g/t (siehe Bildtafeln 1 bis 3).

Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:Neue

Bohrabschnitte >20 g (*) m

Zukünftige Programme

Zurzeit werden nachfolgende Kernbohrprogramme geplant, um die

Tiefenerstreckung des 800 m x 400 m großen Untertageexplorationsziels

Withnell zu überprüfen. Das Ziel der Bohrungen wird die Durchführung von

Step-out-Bohrungen in Abständen von 50 bis 80 m sein, um die Grenzen der mit

Erzgang 1 bis Erzgang 4 vergesellschafteten Goldvererzung zu definieren.

Anschließende Infill-Bohrungen, die von weiteren positiven Ergebnissen

abhängig sind, werden darauf zielen, die hochgradigen Erzfälle innerhalb der

ausgedehnten Vererzung besser abzugrenzen.

Wie bereits berichtet bewertet das Unternehmen zurzeit die potenzielle

Wirtschaftlichkeit des Untergrunds von Withnell in einer Scoping-Studie.

Diese neuen Ergebnisse unterstützen die Bedeutung und das Potenzial eines

Untertageabbaus weiter. Eine erweiterte Wirtschaftlichkeitsstudie des

kombinierten Über- und Untertageabbaus wird als sehr wahrscheinlich

betrachtet.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Pilbara

Gold Project - Withnell Trend hervorgehoben.

Abbildung 2 zeigt: Draufsicht Withnell zeigt geplanten Tagebaurückversatz

und die vier bekannten untertägigen Erzgänge. Beachten Sie, dass das

Bohrprogramm nur auf die Erzgänge 1 u. 2 innerhalb eines 400 m langen

Bereichs zielte.

Abbildung 3 zeigt: Withnell-Erzgang 1 - Längsschnitt mit Bohrabschnitten und

früheren Bohrabschnitten.

Abbildung 4 zeigt: Withnell-Erzgang 2 - Längsschnitt mit Bohrabschnitten und

früheren Bohrabschnitten.

Abbildung 5 zeigt: Withnell Representativer Profilschnitt 624330E.

Abbildung 6 zeigt: Withnell Explorationsziel.

Bildtafel 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Withnell

NDD109 Erzgang 1.

Bildtafel 2 zeigt: Withnell NDD117 Erzgang 1.

Bildtafel 3 zeigt: Withnell NDD119.

Bildtafel 4 zeigt: Withnell NDD123 Erzgang 1 Ergebnisse stehen aus.

Bildtafel 5 zeigt: Withnell NDD090 Erzgang 1 (frühere Bohrungen).

Bildtafel 6 zeigt: Withnell NDD115 Erzgang 2.

Bildtafel 7 zeigt: Withnell NDD117 Erzgang 2.

Untertageexplorationsziel Withnell

(*) Warnhinweis für Explorationsziel - die potenzielle Menge und der Gehalt

des Explorationsziels ist konzeptioneller Art. Es wurden nur unzureichende

Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu bestimmen,

und es gibt keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur

Ermittlung von Mineralressourcen führen werden.

Das Untertageexplorationsziel Withnell wird als eine subvertikale Serie

paralleler Erzgänge unmittelbar unterhalb der geplanten Tagebaugrube

Withnell definiert, die in der Scoping-Studie der Tagebaumine* im Jahr 2017

optimiert wurde.

Fußnote (*): Pressemitteilung vom 4. August 2017 "Positive Scoping-Studie

auf Goldprojekt Pilbara".

Die geplante Tagebaugrube Withnell, wie in der Scoping-Studie 2017

optimiert, umfasst Ressourcen von 1.887.652 Tonnen mit 1,8 g/t für 111.995

Unzen enthaltenes Gold in oxidischem und frischem Material. Diese geplante

Tagebaugrube repräsentiert einen neuen größeren Rückversatz und Vertiefung

des früher abgebauten Oxiderzes, wovon 860.000 Tonnen Erz bis zu einer

maximalen Tiefe von 45 m abgebaut und daraus 30.000 Unzen gewonnen wurden.

Die Aufbereitung erfolgte durch ein Haufenlaugungsverfahren. Das bestehende

Haufenlaugungsbecken enthält laut Schätzungen von De Grey 0,86 Mio. Tonnen

mit 0,7 g/t Au für 19.300 Unzen.

Die Bohrungen unter die geplante Tagebaugrube Withnell umfassen sowohl

detaillierte RC- und Kernbohrungen in engen Abständen unmittelbar unter die

Tagebaugrubengrenzen und überwiegend Kernbohrungen in größeren Abständen bis

in Tiefen von 350 m unter der Oberfläche. Ein Großteil dieser Bohrungen

wurde von den ehemaligen Besitzern des Projekts zwischen 2002 und 2016

niedergebracht. Während der Zeit von Anfang 2017 bis September 2018 hat De

Grey die geologische und metallurgische Bewertung der Lagerstätte

fortgesetzt und vor Kurzem ein neues tektonisches Modell der Lagerstätte

zusammen mit externen unabhängigen Geologieberater angefertigt. Diese

detaillierten Arbeiten umfassten die erneute Protokollierung der großen Zahl

an Bohrkernen aus den Kernbohrungen und die Neukartierung der Lagerstätte

Withnell mit Schwerpunkt auf den Kontrollen der Vererzung.

Das neue geologische Modell bestätigt viele früher anerkannte Kontrollen

zwischen der frühen Faltung, der Ost-West-Scherung und der subvertikalen

Erzgänge. Die neue Kartierung und 3D-Modellierung zeigt ebenfalls eine

untergeordnete Serie später, nach der Vererzung entstandener Verwerfungen,

die die Vererzung verschieben. Das Erkennen dieser späten Verwerfungen

bietet einen zusätzlichen Spielraum, die Erzgänge zur Tiefe auszudehnen, da

früher diese Erzgänge laut Interpretation zur Tiefe hin auskeilen, aber

jetzt sehr wahrscheinlich versetzt wurden und sich in der Tiefe fortsetzen.

Die späten Verwerfungen scheinen ebenfalls, die Vererzung an den

Hintertiefen der aktuellen Tagebaugrube zu beenden. Vor allem haben die

früheren Bohrungen viele dieser Verschiebungen in der Tiefe oder im

Streichen unter den Tagebaugrenzen nicht überprüft. Weitere Bohrungen sind

geplant, um nach weiteren verschobenen Erzgängen sowohl im Streichen als

auch in der Tiefe unter der scheinbaren Trunkierung der Vererzung zu testen.

Das jüngste untertägige Kernbohrprogramm, das in dieser Pressemitteilung zum

Teil bekannt gegeben wird, hat einen Bereich mit einer tieferen Vererzung

über ein 400 m x 100 m großes vertikales Ziel oder "Panel" mit Vererzung

anvisiert, wo begrenzte Bohrungen in der Vergangenheit eine starke

höhergradige bis niedrighaltige Vererzung angetroffen hatten. Die bis dato

jüngsten Infill-Bohrergebnisse bestätigen die starke geologische Kontrolle

der Erzgänge und Bereiche mit niedriger-haltigem Material. Die Erzgänge sind

vorhersagbar und werden geologisch durch intensive Quarzgangbildung und oder

die Entwicklung von Sulfidäderchen innerhalb des

Serizit-Karbonat-Pyrit-Alterationshofs im Nebengestein identifiziert.

Der Profilschnitt Withnell (Abbildung 3 u. 4) zeigt die bekannte Ausdehnung

der Lagerstätte Withnell und die Optimierung der Tagebaugrube im Jahr 2017

sowie die Durchstoßpunkte der Bohrungen in Erzgang 1 u. 2 in der Tiefe. Die

Erzgänge sind ab der Oberfläche gut vererzt und erstrecken sich bis in

mindestens 350 m Tiefe. Sie wurden jedoch nur zum Teil durch Bohrungen in

großen Anständen unterhalb von ungefähr 200 m Tiefe überprüft. Das

Untertageexplorationsziele Withnell ist als die gesamte bekannte

Streichlänge der Lagerstätte Withnell definiert, während die durchgehende

Vererzung entlang dieser gesamten Streichlänge definiert ist. Die

Tiefenerstreckung ist von 200 m unter der Oberfläche bis in 600 m Tiefe

definiert, wobei die Vererzung teilweise durch Bohrungen in großen Abständen

bis 350 m Tiefe überprüft wurde und zur Tiefe und um Streichen offenbleibt.

Die Mächtigkeit und der Gehalt werden basierend auf früheren Bohrergebnissen

definiert, die die Vererzung bereits im Zielgebiet als auch die Vererzung

gegen die Fallrichtung durchteuften. Die verwendete Mächtigkeit und der

verwendete Gehalt des Erzgangs basieren auf dem Durchschnitt nur eines

Erzganges mit einer durchschnittlichen wahren Mächtigkeit von 3 m bis 4 m

und einem Durchschnittsgehalt von 4 g/t bis 6,5 g/t.

Der Mächtigkeits- und Gehaltsbereich wird durch den tatsächlichen

Durchschnitt der Abschnitte aus Erzgang 1 innerhalb und am Rand des Ziels

unterstützt. Die wahre Mächtigkeit wird bei einer Bohrlänge von ungefähr 6,3

m auf 4,0 m geschätzt und der Durchschnittsgehalt liegt bei 6,5 g/t. Das

Explorationsziel hat einen oberen Gehalt, der dem Durchschnittsgehalt der

tatsächlichen Bohrabschnitte und einer interpretierten Mächtigkeit

entspricht, die auf der Verteilung in den tatsächlichen Bohrabschnitten

basiert. Das spezifische Gewicht von 2,7 basiert auf Messungen an frischen

Bohrkernen aus den bekannten Erzgängen. Das Explorationsziel basiert

ebenfalls auf nur einem Erzgang, der über das gesamte Zielgebiet entwickelt

ist und keine weiteren mehrfach gestapelten Erzgänge, die abgegrenzt werden

könnten, berücksichtigt.

Untertageexplorationsziel Withnell East

Mengenbereich: 2,6 Mio. Tonnen bis 3,5 Mio. Tonnen.

Gehaltsbereich: 4,0 bis 6,5 g/t Au.

Unterer Zielbereich: 2,6 Mio. Tonnen mit 4,0 g/t für 330.000 Unzen.

Oberer Zielbereich: 3,5 Mio. Tonnen mit 6,5 g/t für 720.000 Unzen.

Das Untertageexplorationsziel Withnell basiert auf folgenden Annahmen:

- 800 m Streichlänge - definiert durch die vorliegenden positiven

Bohrergebnisse.

- 400 m Tiefenerstreckung - unterstützt durch positive Ergebnisse der in

weiten Abständen niedergebrachten Bohrungen innerhalb der oberen Bereiche

bis 350 Vm.

- Interpretierte wahre Mächtigkeit von 3,0 m bis 4,0 m basierend auf einem

Bohrabschnitt von im Durchschnitt 6,3 m Länge in Erzgang 1 aus bestehenden

Bohrungen neben dem Ziel.

- Spezifisches Gewicht von 2,7 basierend auf aktuellem frischem

Gesteinsmaterial und Bohrkernuntersuchungen.

- Goldgehalt von 4,0 bis 6,5 g/t basierend auf einem durchschnittlichen

Gehalt in Bohrabschnitten von ca. 6,5 g/t.

Die unterstützende Information hinsichtlich des Untertageexplorationsziel

Withnell umfasst:

- Jüngste Infill-Kernbohrungen in Abständen von 50 m x 25 m innerhalb eines

100 m x 400 m großen Panels unmittelbar über dem Zielgebiet, die die

Ergebnisse der Bohrungen in größeren Abständen der früheren Besitzer durch

starke geologische Kontrolle und Kontinuität zwischen den Bohrungen entlang

der Erzgänge bestätigen.

- Tiefere Kernbohrungen in größeren Abständen, die von den früheren

Besitzern niedergebracht wurden, zeigen ähnliche geologische Erzgänge und

ermutigende Goldvererzung bis mindestens 350 m Tiefe und bleiben zur Tiefe

und im Streichen offen.

- Bestimmung der Streichlänge durch Streichen der bestehenden Bohrung zum

Test der Vererzung ab Oberfläche. Die verwendete Streichlänge wird als

konservativ betrachtet, da die Vererzung nach Osten und Westen über die

aktuellen Bohrgrenzen offenbleibt.

- Jüngste detaillierte Kartierung durch unabhängige Geologieberater und

erneute Protokollierung älterer Bohrungen früherer Besitzer und neuer

Kernbohrungen der De Grey führen zu einem neuen tektonischen Geologiemodell,

das die subvertikal abtauchenden Erzfälle entlang der von Ost nach West

streichenden kontrollierenden Strukturen unterstützt. Diese Strukturen sind

laut Interpretation durch Erzgang 1 bis 4 repräsentiert.

- Die an den bestehenden und neuen Kernbohrungen durchgeführte Probennahme

eignet sich für eine Ressourcenschätzung auf einer nominalen 1-m-Basis oder

weniger oder geologischer Grenzen. Die Bohrkerne wurden halbiert und

analysiert in einem unabhängigen australischen Labor.

- Die 3D-Modellierung durch De Greys unabhängigen Ressourcenberater enthält

bereits Teile dieses Ziels und bestehenden Gittermodellen und

geschlussfolgerten Ressourcen.

- Die 3D-Modellierung durch unabhängige Geologieberater unterstützt die von

Ost nach West streichenden Erzgänge. Starke geologische und tektonische

Kontrollen sind entlang der gesamten Streichlänge von 800 m und bis in

mindestens 3590 m Tiefe definiert. Es gibt keinen Grund, der der darauf

deutet, dass die Vererzung sich nicht bis unter 600 m Tiefe fortsetzen

sollte.

- De Grey beabsichtigt, beachtliche Kernbohrungen durchzuführen, damit eine

ausreichende Bohrdichte erhalten wird, um die Kontinuität der Vererzung und

die Grenzen der Vererzung zu verdeutlichen. Der Beginn dieser Bohrungen wird

im Dezemberquartal 2018 erwartet und sie werden bis 2019 andauern. Das Ziel

ist die Bestätigung des Explorationsziels, was dann zu einer mit JORC 2012

konformen Ressource führen wird.

Competent Persons Statement

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora

zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen

repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora

ist ein Angestellter der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen

Form und im jeweiligen Kontext zu.

Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (technischer Direktor u.

Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd

Tel. +61-8-9381 4108

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

