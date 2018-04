DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Goldvorkommen in Konglomerat Kulturerbeerfassung hat begonnen (deutsch)

De Grey Mining Ltd.



: Goldvorkommen in Konglomerat Kulturerbeerfassung hat begonnen

De Grey Mining Ltd.: Goldvorkommen in Konglomerat Kulturerbeerfassung hat

begonnen

18.04.2018 / 15:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

De Grey Mining Limited ((WKN: 633879; ASX: DEG, "De Grey" oder "das

Unternehmen") berichtet, dass die geplanten Kulturerbeerfassungen auf drei

Goldvorkommen in Konglomerat, Loudens Patch, Jarret Well und Steel Well, in

dieser Woche begannen.

De Grey erwartet den Abschluss dieses am Boden durchgeführten Teils der

Erfassung im Lauf der kommenden Woche. Die Ergebnisse werden dann innerhalb

von 4 Wochen nach Abschluss der Erfassung erwartet.

Nach erfolgreicher Durchführung der Kulturerbeerfassungen und Erhalt des

endgültigen Berichts wird das Unternehmen mit den anfänglichen Erdarbeiten

und den Großprobenentnahmeprogrammen beginnen, wobei das Zielgebiet Loudens

Patch vorrangig ist.

Die Programme umfassen:

- Erdarbeiten entlang der 1,4km langen Loudens Range zur Freilegung des

Konglomerathorizonts an spezifischen Stellen an der Basis des Mt Roe Basalt

und über den stratigrafischen Horizonten auf Jarret Well und Steel Well.

- Detaillierte Kartierung zum besseren Verständnis der allgemeinen Geologie

der Abfolge, der Alteration und der möglichen Kontrollen der Goldvererzung.

- Anfängliche detaillierte Großprobenentnahme (ca. 250kg) aus den

verschiedenen lithologischen Einheiten vor Ort zur Bestimmung der

spezifischen Gold führenden Untereinheiten innerhalb der Abfolge. Der Beginn

dieser Probennahme wird unmittelbar nach der Genehmigung erwartet und wird

die Zerkleinerung und Aufbereitung vor Ort einschließen, um eine rasche

visuelle Bewertung des Goldinhalts zu liefern.

- Eine nachfolgende quantitative Goldanalyse umfangreicherer Großproben

(>1.000kg) aus den Gold führenden lithologischen Einheiten. Diese werden

anschließend an ein unabhängiges Analysenlabor zur zertifizierten Analyse

geschickt.

De Grey hat ebenfalls die Genehmigung für ein Arbeitsprogramm (Program of

Works, POW) erhalten, das Erdarbeiten im Umfang von insgesamt 7.800 Tonnen

auf den drei Zielen zulässt, was die Entnahme geeigneter Großproben

ermöglichen wird.

Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (technischer Direktor und

Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd

Tel. +61-8-9381 4108

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Neckarstraße 45

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: De Grey Mining Ltd.

389 Oxford Street

Mt Hawthorn WA 6016

Australien

ISIN: AU000000DEG6

WKN: 633879

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

