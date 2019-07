DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: Gezeichnete Kapitalbeschaffung in Höhe von 22 Mio. Dollar (deutsch)

De Grey Mining Ltd.



: Gezeichnete Kapitalbeschaffung in Höhe von 22 Mio. Dollar

DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e):

Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

De Grey Mining Ltd.: Gezeichnete Kapitalbeschaffung in Höhe von 22 Mio.

Dollar

18.07.2019 / 07:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey" oder das "Unternehmen") gibt

bekannt, dass es:

1. Zusagen für eine Platzierung von 60,3 Mio. Aktien an anspruchsvolle,

professionelle und andere steuerbefreite Investorenkunden von Bell Potter

Securities Limited zu einem Preis von 0,05 Dollar pro Aktie erhalten hat, um

3.017.180 Dollar (Platzierung) (vor den Kosten der Kapitalbeschaffung) zu

beschaffen.

2. eine Zeichnungsvereinbarung mit Bell Potter Securities Limited schloss,

die sich bereit erklärt hat, ein anteiliges, kündbares Bezugsrechtsangebot

(Angebot

oder Bezugsrechtsangebot) zu zeichnen, das allen Aktionären auf Basis von

1,28:1 zur Verfügung steht, um ungefähr 19,1 Mio. Dollar (vor Kosten der

Kapitalbeschaffung) ebenfalls zu einem Ausgabepreis von 0,05 Dollar je Aktie

zu beschaffen. Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Aktien sind mit

einem Bezugsrecht ausgestattet, d. h. die Teilnehmer sind berechtigt, am

Angebot teilzunehmen. Der Ausgabepreis von 0,05 Dollar entspricht einem

Abschlag von 40,8 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der

Aktien des Unternehmens an der ASX über die 30 Börsentage vor und

einschließlich des letzten Börsentages.

3. den Übernahmevertrag mit Northwest Nonferrous Australia Mining Pty Ltd

("NNAM")

abgeändert hat, um den Endtermin für den Abschluss der Übernahme von Indee

Gold durch das Unternehmen vom 24. Juli 2019 auf den 24. August 2019 zu

verschieben. Dies wird De Grey zusätzliche Zeit geben, die für den Abschluss

des Angebots notwendig ist.

Bell Potter Securities Limited als Konsortialführer:

- Erhalt von Zusagen für eine Platzierung von 60,3 Mio. Aktien zu einem

Preis von 0,05 Dollar pro Aktie für die Beschaffung von ungefähr 3 Mio.

Dollar.

- Die Platzierungsaktien sind mit Bezugsrechten verbunden: Das heißt, sie

nehmen am Bezugsrechtsangebot teil.

- Zustimmung zur vollständigen Zeichnung eines anteiligen kündbaren

Bezugsrechtsangebot zur Beschaffung von ca. 19,1 Mio. Dollar.

- 1 neue Aktie für jeweils 1,28 gehaltenen Aktien zu einem Angebotspreis von

0,05 Dollar.

- Stichtag für die Festlegung der Bezugsrechte ist der 24. Juli 2019.

- Handel der Bezugsrechte beginnt am 23. Juli 2019.

- Handel der Bezugsrechte endet am 31. Juli 2019.

Endtermin für den Erwerb von Indee Gold wurde bis zum 24. August 2019

verlängert.

Erlöse des Angebots dienen zur Finanzierung des Erwerbs von 100 % der Indee

Gold und Bereitstellung von Mitteln für die laufende Exploration.

Board-Änderungen umfassen:

- Ernennung von Herrn Eduard Eshuys und Herrn Bruce Parncutt AO.

- Rücktritt von Steve Morris und eines weiteren Directors von De Grey.

Executive Chairman, Herr Simon Lill, sagte: "Die Fähigkeit, einen Broker mit

der Qualität von Bell Potter für die Kapitalbeschaffung zu gewinnen, ist ein

Beweis für die Qualität des Liegenschaftspakets, das De Grey nach der

Akquisition von Indee Gold zu 100 % besitzen wird. Wir sehen das Interesse

von Bell Potter an dem Unternehmen und die Einführung einer neuen Gruppe von

Aktionären als transformierend an.

Der Board of Directors hat das Angebot so strukturiert und dessen Preis so

festgesetzt, dass alle Aktionäre ermutigt werden, die Kapitalbeschaffung zu

unterstützen. Gleichzeitig wurde sichergestellt, dass die erforderliche

Kapitalbeschaffung mittels des von Bell Potter vollständig gezeichneten

Angebots durchgeführt wird. Der Board von De Grey ermutigt alle Aktionäre,

dieses Angebot zu unterstützen.

Wir danken DGO Gold Limited ebenfalls für ihre anhaltende Unterstützung des

Unternehmens durch ihre Zusage von bis zu 5,0 Mio. Dollar bei dieser

Kapitalbeschaffung."

Die im Rahmen des Angebots beschafften Geldmittel werden verwendet, um die

Akquisition von Indee Gold abzuschließen und so die vollständige

Eigentümerschaft an der Indee Gold-Liegenschaft zu konsolidieren und

sicherzustellen. Die verbleibenden Mittel werden für die Fortsetzung der

Explorationsaktivitäten im gesamten Projekt verwendet, um die Ressourcen auf

3,0 Mio. Unzen zu erhöhen und die Kosten für die Kapitalbeschaffung sowie

die laufenden Verwaltungs- und Unternehmenskosten zu tragen.

Akquisition von Indee Gold

Am 9. Februar 2017 gab De Grey bekannt, dass das Unternehmen eine

Optionsvereinbarung geschlossen hat, um am oder vor dem 24. Juli 2018 Indee

Gold für insgesamt 15 Mio. Dollar (bestehend aus Barmitteln und Aktien) zu

erwerben.

In den 2 œ Jahren seit dieser Vereinbarung hat das Unternehmen die

Ressourcen erkundet und erhöht, sodass die jüngste Ressourcenschätzung zu

einer Erhöhung der Goldressourcen auf den Liegenschaften von Indee Gold um

230 % führte, was zu einem endgültigen Kaufpreis von 13,14 Dollar pro Unze

führte.

Die Akquisition von Indee Gold umfasst auch bewilligte Minenpachtverträge,

bestehende Halden mit Material für die Haufenlaugung, Bergbauabkommen mit

den Ureinwohnern Australiens, zugehörige Infrastruktur und erhebliches

Explorationspotenzial einschließlich der Goldkonglomeratziele.

In diesem Zeitraum haben De Grey und NNAM zusammen an Verlängerungen,

Teilzahlungen und einer Eigenkapitalkomponente des Schlussabrechnungspreises

gearbeitet. Die Endabrechnung umfasst jetzt die Zahlung von 9,7 Mio. Dollar

in bar und die Ausgabe von De Grey-Aktien im Wert von 3,0 Mio. Dollar. Der

Kurs dieser Aktien muss noch bestimmt werden, wird jedoch für die 20

Handelstage vor der Abrechnung, die nun für den 24. August 2019 oder vor

diesem Termin geplant ist, bei 90 % des VWAP (volumengewichteter

Durchschnittskurs) liegen.

Der Abschluss der Akquisition wird auch dazu führen, dass zusätzliche

300.000 Dollar aus dem Treuhandkonto im Rahmen der jüngsten

Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit Novo Resources freigegeben

werden. Novo hat im gesamten Projektgebiet bereits mit ersten

Explorationsaktivitäten in Flussschottern begonnen. (Pressemitteilung vom 1.

Juli 2019: " De Grey Mining erweitert Explorationspotenzial durch LOI mit

Novo").

Abschluss der Platzierung

Das Unternehmen hat feste Zusagen erhalten, um mittels einer Platzierung von

60.343.600 neuen, voll eingezahlten Stammaktien (Platzierungsaktien) zu

einem Ausgabepreis von 0,05 Dollar je Aktie (Platzierung) 3,017 Mio. Dollar

(vor Kosten) zu beschaffen.

Die Platzierungsaktien wurden an Kunden von Bell Potter Securities Limited

(institutionell und anspruchsvoll) laut der verfügbaren

Platzierungskapazität der Gesellschaft von 15 % gemäß ASX Listing Rule 7.1

ausgegeben. Die Platzierungsaktien werden mit den an der ASX notierten De

Grey-Stammaktien gleichrangig sein. Gemäß dem nachstehenden Zeitplan wird

die Ausgabe der Platzierungsaktien voraussichtlich am Dienstag, den 24. Juli

2019, erfolgen. Die Platzierungsaktien werden mit einem Bezugsrecht

ausgestattet, d. h. die Teilnehmer an der Platzierung sind ebenfalls zur

Teilnahme am Angebot berechtigt, wie nachstehend beschrieben.

Die Erlöse der Platzierung und des Angebots sind in der nachstehenden

Tabelle zur Verwendung der Mittel aufgeführt.

Anteiliges kündbares Bezugsrechtsangebot

Das Unternehmen plant, den berechtigten Aktionären ein anteiliges, kündbares

Bezugsrechtsangebot zu unterbreiten. Dieses Angebot wird auf der Grundlage

von 1 neuen Aktie (Neue Aktie) für jeweils 1,28 bestehende Aktien im Besitz

der berechtigten Aktionäre zum 23. Juli 2019 (Stichtag) zu einem

Ausgabepreis von 0,05 Dollar je neuer Aktie erfolgen.

Das Angebot steht allen Aktionären des Unternehmens (Aktionäre) offen, die

am Stichtag registriert sind und deren eingetragene Adresse in Australien,

oder vorbehaltlich bestimmter Angebotsbeschränkungen in Neuseeland, Kanada

(nur British Columbia, Ontario und Quebec), Hongkong, Niederlande

(berechtigte

Aktionäre) liegt. Das Angebot wird nicht auf Aktionäre mit Adressen

außerhalb dieser Gerichtsbarkeiten ausgedehnt.

Das Unternehmen wird im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bis zu 381.198.414

neue Aktien ausgeben, um ca. 19,1 Mio. Dollar (vor Kosten) zu beschaffen.

Für die Zwecke der Berechnung des Bezugsrechtsanspruchs jedes berechtigten

Aktionärs werden Teilansprüche auf Aktien auf die nächste ganze Zahl

aufgerundet.

Das Bezugsrechtsangebot wird vollständig vom Konsortialführer Bell Potter

Securities Limited gezeichnet.

Tabelle: Zeitplan des Angebots, siehe originale englische Pressemitteilung.

*Vorbehaltlich der ASX-Kotierungsregeln behalten sich die Directors das

Recht vor, den Annahmeschluss für das Angebot nach eigenem Ermessen zu

verlängern. In diesem Fall hat die Verlängerung eine Folgewirkung auf das

voraussichtliche Ausgabedatum der neuen Aktien. Da das Angebot garantiert

ist, ist es unwahrscheinlich, dass diese Verlängerung eintritt.

**Diese Termine sind nur Richtwerte und können sich ändern.

Verwendung der Geldmittel

Der Abschluss der Platzierung und des Bezugsrechtsangebots führt zu einer

Erhöhung des Kassenbestands um ca. 22 Mio. Dollar (vor Kosten).

Der Erlös des Angebots wird verwendet, um:

Siehe Tabelle in der originalen englischen Pressemitteilung.

Das Obige ist eine Erklärung der aktuellen Vorhaben zum heutigen Datum.

Unvorhergesehene Ereignisse und neue Umstände können die Art und Weise

beeinflussen, in der die Mittel letztendlich verwendet werden. Der Board

behält sich das Recht vor, die Art und Weise der Mittelverwendung auf dieser

Grundlage zu ändern - mit Ausnahme der Verwendung von Mitteln im

Zusammenhang mit dem Erwerb von Indee Gold, die am oder vor dem 24. August

2019 gezahlt werden.

Weitere Informationen zum Bezugsrechtsangebot

Alle Einzelheiten des Bezugsrechtsangebots sind in einem Angebotsdokument

enthalten, die den berechtigten Aktionären gemäß dem oben angegebenen

vorläufigen Zeitplan zugesandt wird.

Für alle Anfragen bezüglich des Anspruchsangebots wenden Sie sich bitte

telefonisch Company Secretary unter +61 8 6117 9328 und für Anfragen

bezüglich eines Antragsformulars oder Ihres Bezugsrechts wenden Sie sich

bitte an Automic Pty Ltd unter 1300 288 664 (innerhalb Australiens) oder +61

2 9698 5414 (außerhalb Australiens).

Für weitere Informationen:

Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u.

Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd

Tel. +61-8-9381 4108

admin@degreymining.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

18.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Sprache: Deutsch

Unternehmen: De Grey Mining Ltd.

22 Railway Road

WA, 6008 Subiaco

Australien

ISIN: AU000000DEG6

WKN: 633879

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

EQS News ID: 842979

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

842979 18.07.2019

