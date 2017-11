DGAP-News: Datron AG: Zahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2017 (deutsch)

Datron AG: Zahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2017

DATRON AG: Zahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2017

- Anhaltend positive Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal

- Branchenmesse EMO bestätigte sich als Wachstumstreiber

- Umsatzstarkes 4. Quartal 2017 erwartet

- Ausblick 2018

Mühltal, 9. November 2017 - Die DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen High-Speed Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen, Dosiermaschinen und High-Speed Werkzeugen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, verzeichnete im 3. Quartal 2017 eine anhaltend positive Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen erhöhte seinen Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in den ersten 9 Monaten um rund 8% auf TEUR 37.967 (Vorjahreszeitraum TEUR 35.165) sowie den Umsatz ebenfalls um rund 8% auf TEUR 34.664 (Vorjahr TEUR 32.209). Daraus resultierte eine Book-to-Bill Ratio für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2017 von 1,11 (Vorjahreswert 1,11).

Inklusive dem im ersten Halbjahr aus dem Beteiligungsverkauf an der Datron Technology Ltd. UK gewonnenen EBIT-Sonderertrag i.H.v. TEUR 870 erzielte die DATRON AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2017 ein EBIT von TEUR 2.449 (Vorjahreswert TEUR 1.457). Das Ergebnis je Aktie belief sich auf EUR 0,50 (Vorjahreswert EUR 0,27).

Auf Quartalsebene erwirtschaftete die DATRON AG in den Monaten Juli bis September 2017 einen Auftragseingang von TEUR 13.697, einen Umsatz von TEUR 11.112 sowie ein EBIT von TEUR 275. "Nicht zuletzt durch unseren sehr erfolgreichen EMO-Auftritt konnten wir im abgelaufenen Quartal vor allem beim Auftragseingang deutlich zulegen. Unsere (r)evolutionäre Maschinensteuerung DATRON next wurde dort erstmalig auf unserem Standard-Maschinen-Portfolio vorgestellt und hat im Markt entsprechende Aufmerksamkeit erregt, die wir durch nachhaltige Marketing-Maßnahmen ausbauen werden. Unsere aktuelle Maschinenpipeline reflektiert die weiter ansteigende Nachfrage nach DATRON Produkten. Wir freuen uns über bereits gut gefüllte Auftragsbücher, so dass wir im letzten Quartal 2017 umsatzseitig rund EUR 15 Mio. als Ergebnis erwarten. Unser Zielwert für das gesamte Geschäftsjahr 2017 bleibt somit unverändert: Inklusive dem Sonderertrag aus dem UK-Beteiligungsverkauf peilen wir ein Ergebnis (nach Steuern) von EUR 0,91 je Aktie an," resümiert Michael Daniel, CFO der DATRON AG, zur Geschäftslage 2017.

Die aktuelle Geschäftsentwicklung stimmt die DATRON AG zudem optimistisch, auch in 2018 die Wachstumsrate der Agenda 2025 fortschreiben zu können. Unter Voraussetzung einer anhaltend positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung aus DATRON Sicht plant die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 mit einem organischen Wachstum von mindestens 10% (d.h. einem Umsatzniveau von ca. EUR 55 Mio.) bei weiterer Steigerung der Ertragskennzahlen (EBIT rund EUR 5 Mio., entspricht einer EBIT-Marge von 9%).

Über DATRON: Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative CNC-Fräsmaschinen für die Bearbeitung von zukunftsorientierten Werkstoffen wie Aluminium und Verbundmaterialien, Dentalfräsmaschinen für die effiziente Bearbeitung aller gängigen Zahnersatzmaterialien in Dentallaboren, High-Speed Fräswerkzeuge sowie HochleistungsDosiermaschinen für industrielle Dicht und Klebanwendungen. Durch neueste Technologie, abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen an.

DATRON Maschinen zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit bei sehr niedrigem Energieverbrauch aus. Eingesetzt werden DATRON Lösungen unter anderem in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff und Automobilindustrie, der Luftfahrt sowie in der Dentaltechnik. Unsere derzeit aktiven 2.000 Maschinenkunden aus dem In und Ausland arbeiten mit etwa 4.000 DATRON Maschinensystemen.

DATRON befindet sich seit Jahren auf profitablem Wachstumskurs. So wurde 2016 mit mehr als 25 Vertretungen weltweit ein Umsatz von rund EUR 45,7 Mio. und ein EBIT von EUR 2,9 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON über 250 Mitarbeiter.

DATRON wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet. Das Beratungsunternehmen Munich Strategy Group (MSG) zählt die DATRON AG in seiner Ende 2016 veröffentlichten unabhängigen Studie zu Deutschlands Wachstums- und Ertragsstars und hat DATRON als TOP 100 Unternehmen prämiert. Zuletzt erhielt die DATRON AG den red dot industrial design award 2016 für die neue DATRON neo CNC-Fräsmaschine und den red dot communication award für die Steuerungssoftware DATRON next.

Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.

Kontakt:

DATRON AG In den Gänsäckern 5 64367 Mühltal ir@datron.de www.datron.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Datron AG In den Gänsäckern 5 64367 Mühltal Deutschland Internet: www.datron.de ISIN: DE000A0V9LA7 WKN: A0V9LA

