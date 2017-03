DGAP-News: Daldrup & Söhne AG: Großaufträge von über 20 Mio. Euro für Geothermiebohrungen in Geretsried und Bad Bellingen erhalten (deutsch)

Daldrup & Söhne AG: Großaufträge von über 20 Mio.



Euro für Geothermiebohrungen in Geretsried und Bad Bellingen erhalten

CORPORATE NEWS

Daldrup & Söhne AG erhält Großaufträge von über 20 Mio. Euro für Geothermiebohrungen in Geretsried und Bad Bellingen

- Daldrup setzt erstmals in Deutschland integriertes Versicherungsmodell ein

- Thermalwasserbohrung für Kurverwaltung Bad Bellingen

Grünwald / Ascheberg, 27. März 2017 - Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572) hat von der Enex Geothermieprojekt Geretsried Nord GmbH & Co. KG, Gelting, den Auftrag erhalten, am Standort Geretsried, südlich von München, zwei Bohrungen nach Thermalwasser niederzubringen. Der Auftragswert beträgt ca. 19 Mio. Euro. In diesem Projekt setzt Daldrup erstmalig in Deutschland das bereits im Ausland erfolgreich eingesetzte integrierte Versicherungsmodell zur Absicherung von Fündigkeitsrisiken um. Unter Einbeziehung des Forschungsprojektes "Dolomitkluft", soll die im Jahr 2013 in Geretsried erstellte, 6036 m lange Bohrung wirtschaftlich nutzbar gemacht werden. Dazu soll ein Sidetrack von der bestehenden Hauptbohrung aus abzweigen und diese über einen geänderten Bohrpfad bis 5.700 m an das geothermische Reservoir anbinden. Eine zweite Bohrung soll das Reservoir in einer Tiefe von 4.900 m erschließen. Die geologischen und seismischen Voruntersuchungen sowie die gewonnenen Erkenntnisse aus der im Jahr 2013 abgeteuften Bohrung zeigen Strukturen, die eine Annahme erlauben, neben bereits gesicherter Temperaturen von 160 Grad Celsius auch eine ausreichende Wassermenge (Schüttung) anzutreffen. Ist eine solche Fündigkeit gegeben, plant der Auftraggeber die Errichtung eines stromgeführten Geothermiekraftwerks.

Tiefengeothermieprojekt mit integriertem Versicherungsmodell Die Daldrup & Söhne AG setzt in diesem Projekt - erstmals in Deutschland - ihre eigens für die Absicherung von Fündigkeitsrisiken neu entwickelte Alternative Risk Transfer (ART)-Struktur ein. Diese stellt ein einzigartiges integriertes Sicherungsmodell dar, das im Rahmen einer Rückversicherungsstruktur derartige geothermische Bohr- und Energieprojekte ermöglicht, indem sie sie bereits in einer frühen Projektphase durch Fremdkapital finanzierbar macht. Neben einer Absicherung der Fündigkeitsrisiken wird dadurch der Eigenkapitalbedarf der Auftraggeber schon in der Aufsuchungsphase signifikant gesenkt. Enex finanziert das Energieprojekt unter Einbezug einer internationalen Bank.

Josef Daldrup, Vorstandsvorsitzender der Daldrup & Söhne AG, erläutert dazu: "Das Geothermie-Projekt in Geretsried ist das erste integrierte Projekt dieser Art in Deutschland. Mit der erfolgreichen Umsetzung haben wir dort ein beispielhaftes Referenzprojekt. In den Niederlanden wurde es bereits erfolgreich etabliert. Wir gehen davon aus, dass wir weitere Geothermieprojekte mit unserer ART-Struktur sowohl in Deutschland als auch in unseren europäischen Nachbarländern akquirieren werden. Denn Geothermiebohrungen - inklusive der ersten Bohrung, die das höchste Risiko trägt - sind für Eigenkapitalinvestoren und Banken mit unserer ART-Struktur wieder bereits von Beginn an finanzierbar."

Thermalwasserbohrung in Bad Bellingen Von der Kurverwaltung Bad Bellingen hat die Daldrup & Söhne AG einen Bohrauftrag zur Aufsuchung von Thermalwasser in ca. 1.200 Metern Tiefe erhalten. Die Gesamt-Projektkosten werden vom Auftraggeber mit ca. 3,8 Mio. Euro beziffert. Der Bohranschlag fand Anfang März statt. Aus der Tiefe soll 70 Grad heißes Wasser gefördert werden, dass dem Bad Bellinger Thermalbad zur Verfügung gestellt wird. Die Restwärme soll für die Beheizung einer weiteren Therme genutzt werden und so die Energiekosten senken.

Über die Daldrup & Söhne AG Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 60 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.

Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Geysir Europe GmbH verfügt die Daldrup-Gruppe zusätzlich über eigene Erlaubnisfelder zur Aufsuchung von Erdwärme im bayerischen Molassebecken und im Oberrheingraben. Durch die vorhandene Projektmanagement- und Kraftwerkskompetenz werden alle Wertschöpfungsstufen eines Tiefgeothermieprojektes besetzt.

Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert.

Presse- & Investor Relations-Kontakt:

Daldrup & Söhne AG Falk v. Kriegsheim Fon +49 (0)2593-9593-29 Fax +49 (0)2593-9593-60 Bavariafilmplatz 7 ir@daldrup.eu 82031 Grünwald/Geiselgasteig www.daldrup.eu

