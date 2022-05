DGAP-News: DREAM BIG. DO BIG. Sunrise wird zur Hauptmarke und lanciert mit dem Sunrise Up Portfolio «das Upgrade für dein Leben» (deutsch)

DREAM BIG. DO BIG. Sunrise wird zur Hauptmarke und lanciert mit dem Sunrise Up Portfolio «das Upgrade für dein Leben»

Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

DREAM BIG. DO BIG. Sunrise wird zur Hauptmarke und lanciert mit dem Sunrise

Up Portfolio «das Upgrade für dein Leben»

19.05.2022 / 11:15

Pressemitteilung

Opfikon, 19. Mai 2022

* DREAM BIG. DO BIG. Sunrise will mehr sein als ein

Telekommunikationsanbieter. Sunrise will Menschen ermutigen und

inspirieren, ihre Träume zu verwirklichen.

* Ab dem 23. Mai tritt Sunrise als Hauptmarke von Sunrise UPC mit einem

neuen Markendesign und Symbol (Aurora) im Markt auf. Zusammen mit dem

Neuauftritt von Sunrise erhält auch MySports ein neues Design.

* Für die Geschäftskunden erhält die Hauptmarke «Sunrise» den Zusatz

«Business».

* Bestehende UPC Kundinnen und Kunden erhalten ihre bisherigen Produkte

und Dienstleistungen weiter unter der Marke UPC und können auch von den

Vorteilen der anderen Marken profitieren.

* Sunrise unterscheidet sich von Wettbewerbern durch:

* schnelle und zuverlässige Verbindungen dank grösstem und schnellstem

5G-Netz sowie bestem Internet der Schweiz mit echtem Giga Speed für

über 90% der Schweiz, ergänzt mit preisgekrönter WiFi-Lösung für

beste Verbindungen zuhause und im Büro.

* umfangreiche und personalisierte Unterhaltung mit der Sunrise

Edition von oneplus sowie beste Sport- und Entertainment-Inhalte

dank vielen Streaming Apps (wie Netflix, alle Premium-Sportangebote

usw.) an einem Ort. Persönliches TV-Erlebnis mit individuell

abgestimmten Empfehlungen und Profilen. Nahtlose TV-Unterhaltung

zuhause, unterwegs und auch im Ausland dank der Sunrise TV App.

* bestes Erlebnis und höchsten Mehrwert für jede Kundin und jeden

Kunden mit dem besten Kundendienst der Schweiz, persönlichem lokalen

und intuitivem digitalen Support. Belohnung der Kundentreue mit

unschlagbaren Kombi-Vorteilen sowie unvergesslichen Erlebnissen bei

Sport- und Musikevents dank exklusiver Vorteile des

Loyalitätsprogramms Sunrise Moments.

* Alle Leistungen sind mit dem neuen Sunrise Up Portfolio, dem «Upgrade

für dein Leben» ab 23. Mai erhältlich.

* Marktführende Kombi-Vorteile: Werden Mobile, Internet und TV kombiniert,

gibt's die Up Benefits: 50% Rabatt für jedes weitere Mobile-Abo, bis zu

CHF 40.- Kombi-Rabatt, Smart WiFi start inklusive, kostenloses Upgrade

auf 5G-Top Speed, kostenloses Upgrade auf TV XL mit Netflix, MySports

oder Premium Plus.

«Wir erreichen den wichtigsten Meilenstein in der Integration von Sunrise

UPC. Sunrise wird zur Hauptmarke und Sunrise Up ist das erste voll

integrierte Angebot unter dem einheitlichen Auftritt. Damit bieten wir

unseren Kundinnen und Kunden klare Vorteile und gewinnen weiterhin

Marktanteile», freut sich André Krause, CEO von Sunrise UPC.

Sunrise macht das vernetzte Leben der Kundinnen und Kunden einfacher und

besser. Als Hauptmarke erfüllt Sunrise höchste Ansprüche in allen Bereichen.

Mit dem Markenversprechen «DREAM BIG. DO BIG.» ermutigt und inspiriert

Sunrise die Menschen und die Gesellschaft, von Grossem zu träumen und

Grossartiges zu tun. Auch dann, wenn es nicht beim ersten Versuch gelingt -

wie der neue Sunrise Brand Image TV-Spot zeigt. Weitere Einzelheiten finden

sich im Factsheet.

Sunrise Up - «das Upgrade für dein Leben»

Das neue Sunrise Up-Portfolio richtet sich an Singles, Paare, Familien,

kleine und grosse Haushalte, Home Worker, Selbstständige, KMU u.v.m. Mit der

Kombination von Up Mobile, Up Internet und Up TV können alle Bedürfnisse

abgedeckt werden. Kombinierte Sunrise Up Abos bieten unschlagbare Up

Benefits:

Up Mobile Up U-

In- p

ter- T-

net V

S M L X- M L X- M L X-

L L L

25.- 5- 6- 8- 59.- 7- 8- 2- 3- 5-

9- 9- 9- - 9- 9- 0- 0- 0-

.- .- .- .- .- .- .- .-

- - - - - - - -

50% Rabatt für jedes weitere Mobile Abo - - -

-

Bis CHF 20.- Rabatt -

-

- - Bis

CHF

20.-

-

Ra-

bat-

t

Top Speed mit bis zu 2 Gbit/s im [1]grössten -

und schnellsten 5G-Netz Beste WiFi-Reichweite -

zuhause kostenlos mit Smart WiFi Start 1.

https://www.sunrise.ch/de/privatkunden/sunri

se-produkte/connect-mobilnetz-test-2021.html

Kostenloses Upgrade zu Up TV XL mit Netflix,

MySports Pro oder Premium Plus inklusive

Wer alle Dienste von Up Mobile, Up Internet und Up TV kombiniert, profitiert

von Rabatten und Sunrise Up Benefits im Umfang von CHF 20.- bis rund CHF

100.-/Mt. Für Up Mobile S gilt nur der Kombi-Rabatt mit Up Internet. Weitere

Einzelheiten finden sich im Factsheet.

Sunrise Up Mobile

Das neue Sunrise Up Mobile bietet den 50% Multi-Mobile-Rabatt auf jedem

weiteren Mobile-Abo. Das gilt auch, wenn ein bestehendes Mobile-Abo aus

einem älteren Portfolio (z.B. Sunrise Freedom) stammt und ohne

Festnetz-Produkt. Unlimitiertes Surfen mit 5G im grössten und schnellsten

5G-Netz der Schweiz ist bei allen Abos inbegriffen. Fürs sichere Surfen

sorgt die inbegriffene Option surf protect.

Kleinunternehmen (SoHo) und KMU profitieren bei Mobile Abos ebenfalls von

der Internet Security sowie von Extra-Vorteilen wie 24/7-Support,

inbegriffener Extra-SIM Option und kostenloser Aktivierung.

Sunrise Up Internet

Sunrise Up Internet bietet echte Giga Speed Abdeckung für über 90% der

Haushalte und das schnellste Internet der Schweiz. Up Internet XL bietet

immer den schnellsten am Wohnort verfügbaren Speed. Das heisst lebenslange

Speed-Upgrades ohne Zusatzkosten. Sunrise Smart Wifi sorgt für die maximale

Zuverlässigkeit zuhause und deckt die ganze Wohnung, das Haus oder das Büro

mit bestem WiFi-Empfang ab. surf protect home sorgt für das sichere Surfen

und ist in jedem Up Internet Abo inbegriffen.

Ideal fürs Business: Sunrise Up Internet Business Plus mit bis zu 10 Gbit/s,

nahtlose Connectivity und Internet Security (Cisco Umbrella Easy Protect)

inbegriffen, ebenso Best Speed Garantie und Telefonie-Flatrate +

international EU, US, & Kanada für CHF 109.- Kombi-Rabatt mit Up Mobile (CHF

10.-) und Up TV XL und L (CHF 20.-). Aktivierung und Installation sind für

SoHo und KMU bei allen Up Internet Abos kostenlos.

Sunrise Up TV

Dank der kürzlich erneuerten Partnerschaft bietet Sunrise mit TV XL erstmals

einen neuen Kombitarif mit Netflix an, der beste TV Unterhaltung mit dem

riesigen Streaming-Angebot von Netflix vereinigt.

Mit oneplus profitieren die Kundinnen und Kunden dank der strategischen

Partnerschaft mit CH Media vom neuen Schweizer Streamingdienst mit mehr als

10'000 Filmen, Serien-Episoden und den beliebten Schweizer Eigenproduktionen

von 3+. Die oneplus Sunrise Edition ist in den meisten TV-Abos inbegriffen

und die Kundinnen und Kunden sehen viele spannende Inhalte als Erste.

