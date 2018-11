DGAP-News: DO & CO Aktiengesellschaft: (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "DO&CO Rest.&Catering":

Ergebnis für das erste Halbjahr 2018/2019

(1. April 2018 bis 30. September 2018)

- DO & CO gewinnt Ausschreibungen für

- British Airways

- Iberia und Iberia Express

- und verlängert die Partnerschaft mit Turkish Airlines

- Konzernergebnis verbessert - stabile Margen

UMSATZ EUR 433,91 Mio. - 3,7 %

EBITDA EUR 42,42 Mio. - 3,7 %

EBIT EUR 27,58 Mio. - 0,5 %

NET RESULT EUR 15,96 Mio. + 28,5 %

WIEN - 15. November 2018 - Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt heute die

Ergebnisse für das erste Halbjahr 2018/2019 (1. April 2018 bis 30. September

2018) gemäß IFRS bekannt. Der DO & CO Konzern erzielte im ersten Halbjahr

2018/2019 einen Umsatz von EUR 433,91 Mio. Dies stellt eine Umsatzreduktion

von -3,7 % bzw. EUR -16,84 Mio. im Vergleich zum Vorjahr dar.

Divisionen bzw. 1. HJ 2018/19 1. HJ 2017/18 Veränderung Verände-

Konzern in Mio EUR in Mio EUR in Mio EUR rung in %

Airline Catering 305,06 303,80 1,27 0,4%

International 70,43 65,72 4,71 7,2%

Event Catering

Restaurants, 58,42 81,23 -22,82 -28,1%

Lounges & Hotel

Konzernumsatz 433,91 450,75 -16,84 -3,7%

EBITDA 42,42 44,04 -1,62 -3,7%

Abschreibun- -14,84 -16,31 1,47 9,0%

gen/Wertminderun-

gen

EBIT 27,58 27,73 -0,15 -0,5%

Konzernergebnis 15,96 12,42 3,54 28,5%

(Net Result)

EBITDA-Marge 9,8% 9,8%

EBIT-Marge 6,4% 6,2%

Net Result-Marge 3,7% 2,8%

MitarbeiterInnen 9.773 9.897 -124 -1,3%

Das EBITDA des DO & CO Konzerns beträgt EUR 42,42 Mio. (VJ: EUR 44,04 Mio.).

Die EBITDA-Marge beträgt 9,8 % (VJ: 9,8 %). Das konsolidierte

Betriebsergebnis (EBIT) des DO & CO Konzerns beträgt im ersten Halbjahr

2018/2019 EUR 27,58 Mio. und liegt damit um EUR -0,15 Mio. unter dem

Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die EBIT-Marge beträgt 6,4 % (VJ: 6,2 %).

Das Konzernergebnis (net result) steigert sich im ersten Halbjahr 2018/2019

von im Vorjahr EUR 12,42 Mio. auf EUR 15,96 Mio.

Der Umsatzrückgang ist insbesondere auf negative Währungseffekte (EUR 59,7

Mio) zurückzuführen. Bereinigt um diesen negativen Effekt würde der Konzern

ein Umsatzwachstum von 9,5 % aufweisen.

Die Entwicklung der drei Geschäftsbereiche des DO & CO Konzerns im Detail:

1. AIRLINE CATERING

Airline Catering 1. HJ 2018/19 1. HJ 2017/18 Veränderung Verände-

in Mio EUR in Mio EUR in Mio EUR rung in %

Umsatz 305,06 303,80 1,27 0,4%

EBITDA 30,40 33,50 -3,10 -9,2%

Abschreibun- -11,14 -12,22 1,08 8,8%

gen/Wertminderun-

gen

EBIT 19,26 21,27 -2,02 -9,5%

EBITDA-Marge 10,0% 11,0%

EBIT-Marge 6,3% 7,0%

Anteil 70,3% 67,4%

Konzernumsatz

Das DO & CO Management kann in dieser Division von besonders erfreulichen

Entwicklungen berichten. Am 11. September 2018 hat DO & CO nach einer

Ausschreibungsphase von über eineinhalb Jahren den Zuschlag für die

Erbringung von Catering- und Handlingleistungen für alle Kurz- und

Langstreckenflüge von British Airways ex London Heathrow erhalten.

Gleichzeitig wurde DO & CO von Iberia und Iberia Express für Catering- und

Handlingleistungen für sämtliche Abflüge aus Madrid Barajas beauftragt.

Beide Aufträge beginnen im Frühjahr 2020 und wurden jeweils für die Dauer

von 10 Jahren abgeschlossen. Mit British Airways und Iberia/Iberia Express

vertrauen zwei weitere "Homebase Carrier" in DO & CO Gourmet-Entertainment.

Die DO & CO Stärken Innovation, marktfrische Produkte, konstante,

verlässliche Qualität und effiziente interne Abläufe haben auch dieses Mal

dazu beigetragen im Wettbewerb zu bestehen.

Fast alle DO & CO Standorte berichten Umsatzsteigerungen, wobei insbesondere

die Standorte in den USA, Österreich, Großbritannien und Polen hervorzuheben

sind. Rückläufig ist die Geschäftsentwicklung in Deutschland. Dies ist vor

allem auf die Insolvenz der NIKI Muttergesellschaft Air Berlin

zurückzuführen.

In der Türkei ist in der Landeswährung (türkische Lira) ein starkes

Umsatzplus von 31 % zu verzeichnen, welches unter anderem auf eine

erfreuliche Entwicklung der Passagierzahlen bei Turkish Airlines

zurückzuführen ist. Der Wertverlust der türkischen Lira gegenüber dem Euro

führte allerdings zu einem Umsatzrückgang in der Konzern- Gewinn- und

Verlustrechnung von -10,6 %.

DO & CO intensivierte die Zusammenarbeit mit der Lufthansa-Gruppe. Nach

Lufthansa in New York JFK sowie der Verlängerung der Partnerschaft mit

Austrian Airlines, konnte auch erstmals die SWISS als weiterer Kunde

gewonnen werden. Seit Anfang Juli 2018 wird die SWISS mit einem täglichen

Flug von Los Angeles nach Zürich mit DO & CO Catering beliefert. DO & CO hat

somit am neu eröffneten Standort Los Angeles mit Emirates, Cathay Pacific

und SWISS bereits drei Kunden.

Am Standort Incheon / Südkorea konnte mit Ethiopian Airlines ein weiterer

Kunde gewonnen werden. Seit Juni 2018 wird diese Airline auf acht

wöchentlichen Flügen von DO & CO becatert.

2. INTERNATIONAL EVENT CATERING

International 1. HJ 2018/19 1. HJ 2017/18 Veränderung Verände-

Event Catering in Mio EUR in Mio EUR in Mio EUR rung in %

Umsatz 70,43 65,72 4,71 7,2%

EBITDA 8,05 5,94 2,11 35,6%

Abschreibun- -2,28 -2,41 0,13 5,6%

gen/Wertminderun-

gen

EBIT 5,77 3,53 2,25 63,7%

EBITDA-Marge 11,4% 9,0%

EBIT-Marge 8,2% 5,4%

Anteil 16,2% 14,6%

Konzernumsatz

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 fanden sieben Formel 1

Grands Prix statt. In Spielberg, Silverstone, Hockenheim, Budapest, Spa,

Monza und Sotchi wurden die VIP-Gäste wie gewohnt von DO & CO kulinarisch

auf höchstem Niveau verwöhnt.

Zusätzlich war DO & CO im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 u.a.

kulinarischer Gastgeber für die Gäste

- beim Springreittournier CHIO in Aachen,

- bei zahlreichen Fußballspielen von FC Bayern München, Juventus Turin, FK

Austria Wien und Red Bull Salzburg

- bei Aktivitäten im Olympiapark München sowie

- beim Beachvolleyball Major Series in Wien.

3. RESTAURANTS, LOUNGES & HOTEL

Restaurants, 1. HJ 2018/19 1. HJ 2017/18 Veränderung Verände-

Lounges & Hotel in Mio EUR in Mio EUR in Mio EUR rung in %

Umsatz 58,42 81,23 -22,82 -28,1%

EBITDA 3,97 4,61 -0,64 -13,8%

Abschreibun- -1,42 -1,68 0,26 15,2%

gen/Wertminderun-

gen

EBIT 2,54 2,93 -0,38 -13,0%

EBITDA-Marge 6,8% 5,7%

EBIT-Marge 4,4% 3,6%

Anteil 13,5% 18,0%

Konzernumsatz

Diese Division berichtet gesteigerte Margen bei einem Umsatzrückgang,

welcher hauptsächlich auf die Beendigung des Zugcaterings für die

Österreichischen Bundesbahnen mit 31. März 2018 zurückzuführen ist.

Die Aktivitäten in den Restaurants, Cafés, Gourmet Retail, Airline Lounges,

Betriebsrestaurants und der Airportgastronomie laufen planmäßig und

erwartungsgemäß.

AKTIE

DO & CO wurde per 24. September 2018 erneut in den österreichischen

Leitindex ATX aufgenommen. Die Entwicklung der DO & CO Aktie ist mit einem

Kursgewinn von 45,8 % an der Wiener Börse bzw. von 115,5 % an der Istanbuler

Börse im Berichtszeitraum sehr erfreulich.

AUSBLICK

Nach dem Gewinn der beiden wichtigen Ausschreibungen für British Airways und

Iberia bzw. Iberia Express sowie der Einigung über die Verlängerung der

Geschäftsbeziehung mit Turkish Airlines für weitere 15 Jahre auf dem neuen

Flughafen in Istanbul und weiteren Flughäfen in der Türkei (vorbehaltlich

der Genehmigung durch die Organe und der Behörden sowie einer

zufriedenstellenden Vertragsdokumentation) haben nun die Arbeiten begonnen,

diese Projekte auch innerhalb der nächsten Jahre erfolgreich umzusetzen.

DO & CO steht zu seinem Kommitment weiterhin innovativ, kundenorientiert und

effizient sein Produktportfolio am Markt anzubieten und nimmt auch weiterhin

an den unterschiedlichen Standorten an Ausschreibungen teil und wird über

den einzelnen Ausgang dieser Ausschreibungen laufend berichten.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der großen Ausschreibungen wird großer

Fokus auf die Weiterentwicklung des Retail-Segments, insbesondere auf

Hédiard und Henry, gelegt.

DO & CO ist mit seinen sehr gut ausgebildeten MitarbeiterInnen,

unterschiedlichen Vertriebsmöglichkeiten, einem breiten Markenportfolio

sowie Aktivitäten in unterschiedlichen Regionen für herausfordernde

Marktbedingungen sehr gut vorbereitet und erwartet auch in Zukunft gute

Entwicklungsmöglichkeiten, organisch oder auch durch sinnvolle

Akquisitionen, mit nachhaltigen Margen zu wachsen.

°