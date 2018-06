DGAP-News: DO & CO Aktiengesellschaft: (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "DO&CO Rest.&Catering":

14.06.2018

Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017/2018

(1. April 2017 bis 31. März 2018)

Mehr Gewinn - geringerer Umsatz

UMSATZ EUR 861,41 Mio. - 5,7 %

EBITDA EUR 83,41 Mio. - 9,2 %

EBIT EUR 50,64 Mio. - 9,9 %

NET RESULT EUR 24,37 Mio. + 17,0 %

WIEN - 14. Juni 2018 - Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt heute die

Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017/2018 gemäß IFRS bekannt. Der DO & CO

Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von EUR 861,41 Mio.

Dies stellt eine Umsatzreduktion von -5,7 % bzw. EUR -52,03 Mio. im

Vergleich zum Vorjahr.

Der Umsatzrückgang war insbesondere durch negative Währungseffekte (EUR 67

Mio.) und durch den Wegfall der Fußballeuropameisterschaft (EUR 29 Mio.)

beeinflusst. Bereinigt um diese negativen Umsatzeffekte in Höhe von EUR 96

Mio. würde der Konzern ein Umsatzwachstum von 5 % ausweisen.

Divisionen bzw. GJ 2017/18 GJ 2016/17 Veränderung Verände-

Konzern in Mio EUR in Mio EUR in Mio EUR rung in %

Airline Catering 574,11 597,46 -23,34 -3,9%

International 123,00 146,33 -23,33 -15,9%

Event Catering

Restaurants, 164,30 169,66 -5,36 -3,2%

Lounges & Hotel

Konzernumsatz 861,41 913,44 -52,03 -5,7%

EBITDA 83,41 91,89 -8,48 -9,2%

Abschreibun- -32,77 -35,66 2,88 -8,1%

gen/Wertminderun-

gen

EBIT 50,64 56,24 -5,59 -9,9%

Konzernergebnis 24,37 20,83 3,54 17,0%

(Net Result)

EBITDA-Marge 9,7% 10,1%

EBIT-Marge 5,9% 6,2%

Net Result-Marge 2,8% 2,3%

MitarbeiterInnen 9.587 9.576 11 0,1%

Das EBITDA des DO & CO Konzerns beträgt EUR 83,41 Mio. (VJ: EUR 91,89 Mio.).

Die EBITDA-Marge beträgt 9,7 % (VJ: 10,1 %). Das konsolidierte

Betriebsergebnis (EBIT) des DO & CO Konzerns beträgt im Geschäftsjahr

2017/2018 EUR 50,64 Mio. und liegt damit um EUR -5,59 Mio. unter dem

Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die EBIT-Marge beträgt 5,9 % (VJ: 6,2 %).

Das Konzernergebnis (net result) steigert sich im Geschäftsjahr 2017/2018

von im Vorjahr EUR 20,83 Mio. auf EUR 24,37 Mio.

Die Entwicklung der drei Geschäftsbereiche des DO & CO Konzerns im Detail:

1. AIRLINE CATERING

Airline Catering GJ 2017/18 GJ 2016/17 Veränderung Verände-

in Mio EUR in Mio EUR in Mio EUR rung in %

Umsatz 574,11 597,46 -23,34 -3,9%

EBITDA 60,62 70,63 -10,02 -14,2%

Abschreibun- -24,28 -25,69 1,41 -5,5%

gen/Wertminderun-

gen

EBIT 36,33 44,94 -8,61 -19,2%

EBITDA-Marge 10,6% 11,8%

EBIT-Marge 6,3% 7,5%

Anteil 66,6% 65,4%

Konzernumsatz

Die Division Airline Catering war im Geschäftsjahr 2017/2018 erneut mit

einem sehr kompetitiven und volatilen Marktumfeld konfrontiert.

USA

Erfreuliche Umsatzzuwächse sind für den Standort New York John F. Kennedy zu

berichten. Zu dieser Entwicklung trägt auch der Neukunde Lufthansa mit

mehreren täglichen Abflügen nach München bzw. nach Frankfurt seit März 2017

bei. Somit konnte DO & CO die Marktposition an diesem strategisch wichtigen

Standort weiter ausbauen. Auch bestehende Kunden wie Emirates und Egypt Air

tragen zu diesem Umsatzplus bei.

Auch am zweiten nordamerikanischen Standort, Chicago O'Hare, ist ein

erfreulicher Geschäftsverlauf zu berichten. Gegen Ende des Geschäftsjahres

konnte Qatar Airways als Neukunde gewonnen werden. DO & CO beliefert somit

an diesem Standort bereits neun Kunden.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 ist die erfolgreiche

Eröffnung einer Gourmetküche auf modernstem Stand der Technik in Los Angeles

zu vermelden. Der Los Angeles International Airport ist mit bis zu 85

Millionen Fluggästen der zweitgrößte Flughafen in den USA sowie der

fünftgrößte Flughafen der Welt. Seit Anfang September 2017 wird an diesem

Standort Emirates mit einem täglichen Langstreckenflug als Erstkunde

betreut. Danach folgte unmittelbar am 1. Oktober 2017 Cathay Pacific, mit 3

bis 4 Flügen pro Tag von Los Angeles nach Hongkong. Neben den Standorten New

York John F. Kennedy Airport und Chicago O'Hare ist dies bereits der dritte

DO & CO Standort in den USA.

GROSSBRITANNIEN

Am Standort London Heathrow konnte der Umsatz durch eine Ausweitung der

Geschäftstätigkeit mit bestehenden Kunden und durch die Akquisition von

Neukunden gesteigert werden. In diesem Zusammenhang ist zu berichten, dass

seit Juli 2017 Oman Air in London Heathrow betreut wird.

Des Weiteren wurde im Geschäftsjahr 2017/2018 die Entwicklung eines neuen

Servicekonzeptes (inklusive der Entwicklung von neuem Geschirr durch die DO

& CO Designabteilung) für die British Airways Business Class Langstrecke

erfolgreich abgeschlossen. Während einer sechsmonatigen Testphase auf der

Strecke zwischen London Heathrow und New York John F. Kennedy Airport wurden

exklusiv für die British Airways auch neue Menüs entwickelt, wodurch die

Kundenzufriedenheit während dieser Testphase stark gesteigert werden konnte.

DEUTSCHLAND

An den deutschen Standorten (Frankfurt, München, Düsseldorf und Berlin)

konnten die Umsätze durch eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit sowohl

bestehenden Kunden als auch durch die Akquisition von Neukunden, deutlich

gesteigert werden. In diesem Zusammenhang ist zu berichten, dass gegen Ende

des Geschäftsjahres 2016/2017 Thai Airways in Frankfurt und München als

Neukunde gewonnen wurde. Seit April 2017 werden sämtliche Flüge der Thai

Airways aus München bzw. Frankfurt von DO & CO becatert.

POLEN

An den Airline Catering Standorten in Polen konnten die Umsätze durch eine

Ausweitung der Geschäftstätigkeit mit bestehenden Kunden, insbesondere durch

den langjährigen Partner LOT Polish Airlines sowie durch die Akquisition von

Neukunden gesteigert werden.

ITALIEN

Auch am Standort Mailand Malpensa konnte das Geschäftsvolumen weiter

gesteigert werden, was insbesondere auf den Neukunden Thai Airways ab April

2017 sowie die bestehenden Kunden Oman Air und Qatar Airways zurückzuführen

ist.

UKRAINE

Der Umsatz in der Ukraine ist rückläufig, allerdings auf Basis sehr geringer

Umsatzgrößen. Der wichtigste Kunde führt weiterhin Eigencatering durch.

ÖSTERREICH

In Österreich kam es zu einem Umsatzrückgang, welcher auf NIKI

zurückzuführen ist. Im Sommerflugplan 2017 waren nur noch 5 von bisher 22

Flugzeugen in Österreich stationiert gewesen. Des Weiteren wurde ein

Buy-on-Board Konzept eingeführt, welches von dem von DO & CO und Partnern

gegründeten Gemeinschaftsunternehmen Versilia Solutions Ltd. gestaltet

wurde. Aufgrund der Insolvenz der NIKI Muttergesellschaft Air Berlin wurden

die Cateringleistungen für NIKI mit Ende 2017 eingestellt.

TÜRKEI

Das für den Hauptkunden Turkish Airlines initiierte Sparprogramm wurde im

laufenden Geschäftsjahr fortgesetzt und ist erstmalig ein ganzes

Geschäftsjahr ergebniswirksam.

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2017/2018 war ein deutlicher Verfall der

türkischen Lira gegenüber dem Euro zu verzeichnen. Während die türkische

Lira gegenüber dem Euro zu Beginn des Geschäftsjahres 2017/2018 noch 3,89

EUR/TRY betrug, belief sich der Kurs der türkischen Lira Ende März 2018 nur

mehr auf 4,88 EUR/TRY und war damit um -25,4 % gefallen. Nachdem der

wesentliche Teil der Kosten in lokaler Währung anfällt, bleiben dabei zwar

die Margen davon größtenteils unberührt, allerdings war ein negativer

Einfluss bei dem berichtetem Umsatz in Euro nicht zu verhindern . In der

Landeswährung türkische Lira ist trotz aller Sparmaßnahmen erstmals wieder

ein Umsatzwachstum zu verzeichnen (+1,9 %), welches sich durch den

Wertverlust der türkischen Lira gegenüber dem Euro in der DO & CO

Konzerngewinn- und -verlustrechnung jedoch mit einem Umsatzrückgang von

insgesamt -16,9 % widerspiegelt.

VERSILIA - innovative Buy on Board Solutions für Fluglinien:

Das Joint Venture Versilia Solutions Ltd., welches sich ausschließlich auf

die Entwicklung von Buy-on-Board Lösungen für das Airline Catering

konzentriert, betreute im Geschäftsjahr 2017/2018 mit NIKI, JetSmart und

Stobart Air bereits drei Kunden.

2. INTERNATIONAL EVENT CATERING

International GJ 2017/18 GJ 2016/17 Veränderung Verände-

Event Catering in Mio EUR in Mio EUR in Mio EUR rung in %

Umsatz 123,00 146,33 -23,33 -15,9%

EBITDA 12,10 11,79 0,31 2,6%

Abschreibun- -4,86 -5,07 0,21 -4,2%

gen/Wertminderun-

gen

EBIT 7,24 6,72 0,53 7,8%

EBITDA-Marge 9,8% 8,1%

EBIT-Marge 5,9% 4,6%

Anteil 14,3% 16,0%

Konzernumsatz

Der Umsatzrückgang in dieser Division ist auf das Fehlen der Aktivitäten

während der Fußballeuropameisterschaft im Vergleich zum Vorjahr

zurückzuführen. Besonders erfreulich ist, dass sowohl die EBITDA- als auch

die EBIT-Marge im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert werden konnten.

Hervorzuheben ist, dass DO & CO seit Mitte August 2017 für das Stadion

Catering des Traditionsclubs Juventus Turin für 16 Serie A Spiele, die

höchste Spielklasse im italienischen Profifußball, vier Champions League

Spiele sowie drei Spiele im nationalen Pokalwettbewerb verantwortlich

zeichnet. Im Schnitt kamen dabei ca. 4.100 VIP-Gäste sowie 36.000 weitere

Stadionbesucher in den Genuss von DO & CO Catering. Juventus Turin ist neben

Bayern München, Red Bull Salzburg und Austria Wien bereits der 4. Fußball

Club, den DO & CO kulinarisch betreut.

Zusätzlich war DO & CO im Geschäftsjahr 2017/2018 u.a. kulinarischer

Gastgeber bei folgenden Veranstaltungen:

- 17 Formel 1 Grands Prix in 17 verschiedenen Ländern

- 35 Fußballspielen in der Allianz Arena

- zahlreichen Events im Olympiapark in München

- ATP Tennis Masters Series in Madrid

- UEFA Champions League Finale im Nationalstadion von Wales in Cardiff

- Springreitturnier CHIO Aachen

- zahlreichen Veranstaltungen in Österreich (Kitzbühel Hahnenkammrennen,

Beachvolleyball Turnier in Wien und Vierschanzentournee am Bergisel und in

Bischofshofen)

- Beachvolleyball Miami Major in Fort Lauderdale / USA

- Filmfestival am Wiener Rathausplatz

3. RESTAURANTS, LOUNGES & HOTEL

Restaurants, GJ 2017/18 GJ 2016/17 Veränderung Verände-

Lounges & Hotel in Mio EUR in Mio EUR in Mio EUR rung in %

Umsatz 164,30 169,66 -5,36 -3,2%

EBITDA 10,70 9,47 1,23 13,0%

Abschreibun- -3,63 -4,89 1,26 -25,8%

gen/Wertminderun-

gen

EBIT 7,07 4,58 2,49 54,4%

EBITDA-Marge 6,5% 5,6%

EBIT-Marge 4,3% 2,7%

Anteil 19,1% 18,6%

Konzernumsatz

Die DO & CO Restaurants verzeichneten im Geschäftsjahr 2017/2018 eine

stabile Umsatzentwicklung. Das DO & CO Flagship Restaurant am Stephansplatz,

das DO & CO Restaurant Albertina sowie die beiden Restaurants im Münchner

Olympiapark, Restaurant 181 und Restaurant Olympiasee, entwickelten sich

zufriedenstellend.

DO & CO hat Mitte Juni 2017 den ersten Gourmetshop unter der Marke Henry in

Kiew eröffnet.

Des Weiteren haben DO & CO und Nespresso mit ihrem Joint Venture Ende Juni

2017 das zweite Nespresso Café in London eröffnet. Im Stadtteil Soho werden

frische Produkte aus der Londoner DO & CO Gourmetküche und Nespresso Kaffee

serviert.

In den von DO & CO weltweit betriebenen 29 Lounges konnten im Geschäftsjahr

2017/2018 über 4,4 Millionen Passagiere kulinarisch versorgt werden.

Das Zugcatering für die Österreichischen Bundesbahnen wurde, wie berichtet,

mit

31. März 2018 beendet.

AUSBLICK

Nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2017/2018, mit nicht von DO & CO

beeinflussbaren Marktbedingungen und starken währungsbedingten negativen

Einflüssen, konnte DO & CO trotzdem trotz geringerem Umsatz, ein besseres

Ergebnis (net result) erzielen.

Für das Geschäftsjahr 2018/2019 hat das Management von DO & CO einen

positiven Ausblick und möchte über folgende Entwicklungen berichten:

VERLÄNGERUNG DES CATERING VERTRAGS MIT AUSTRIAN AIRLINES

DO & CO und Austrian Airlines werden ihre langjährige Partnerschaft weiter

fortsetzen.

Aus einem Ausschreibungsverfahren mit sechs internationalen Teilnehmern ist

DO & CO erneut als Bestbieter hervorgegangen und freut sich, auch in Zukunft

auf allen Flügen der Austrian Airlines das Catering der Business Class, der

Premium Economy und der Economy Class anbieten zu können.

Die neue Vereinbarung beginnt mit 1. Jänner 2019 und wurde für die Dauer von

drei Jahren, mit einer Verlängerungsmöglichkeit für weitere drei Jahre

abgeschlossen.

VERLÄNGERUNG DES CATERINGVERTRAGES MIT LOT POLISH AIRLINES

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 ist es DO & CO gelungen den

Cateringvertrag mit LOT Polish Airlines an den Standorten in Polen um

weitere fünf Jahre und neun Monate zu verlängern.

ERWEITERUNG DER PARTNERSCHAFT MIT DER LUFTHANSA GRUPPE - SWISS NEUER KUNDE

IN LOS ANGELES

Nach der Lufthansa in New York JFK, der Verlängerung der Partnerschaft mit

der Austrian Airlines konnte auch erstmals die SWISS als Kunde gewonnen

werden.

Ab Anfang Juli 2018 wird die SWISS, mit einem täglichen Flug von Los Angeles

nach Zürich, von DO & CO beliefert. Damit wird die Zusammenarbeit mit der

Lufthansa Gruppe weiter vertieft. DO & CO hat damit am neu eröffneten

Standort Los Angeles mit Emirates, Cathay Pacific und SWISS bereits drei

Kunden.

VERLÄNGERUNG DES VERTRAGES MIT DER OLYMPIAPARK MÜNCHEN GMBH

Der Olympiapark München und die Arena One Gastronomie GmbH, ein Unternehmen

des DO & CO-Konzerns, setzen ihre erfolgreiche Partnerschaft fort.

Nach einem Ausschreibungsverfahren hat DO & CO in München den Zuschlag für

die kulinarische Betreuung der Gäste und Besucher des Münchner Olympiaparks,

des Seerestaurants und des Restaurants 181 im Olympiaturm erhalten. Die neue

Vereinbarung beginnt mit 1. Jänner 2019 und wird für die Dauer von fünf

Jahren mit einer Option für weitere fünf Jahre abgeschlossen.

DO & CO BAUT EINE DER GRÖSSTEN GOURMETKÜCHEN EUROPAS IN LONDON

Die bereits bestehende DO & CO Gourmetküche in London Heathrow wird um ein

neues Gebäude erweitert. Mit über 30.000 m2 Fläche wird eines der modernsten

Gourmetküchen Europas gebaut. Die Fertigstellung ist für Ende 2019

vorgesehen.

GROSSE INTERNATIONALE AUSSCHREIBUNGEN

Neben der kontinuierlichen Teilnahme von DO & CO an Ausschreibungen für

Einzelkunden an unterschiedlichsten Standorten, finden derzeit zwei große

internationale

Ausschreibungen für "Homebase Caterer" statt. Sowohl British Airways, als

auch Iberia schreiben das Catering an den Standorten London Heathrow, London

Gatwick bzw. Madrid Barajas ab dem Jahr 2020 aus. Eine Entscheidung ist in

den kommenden Wochen zu erwarten.

Ebenfalls erwähnenswert ist die IAG Nordamerika Ausschreibung, welche alle

Cateringleistungen für alle British Airways, Iberia und Aer Lingus Flüge ex

Nordamerika umfasst. DO & CO ist mit den Standorten New York John F. Kennedy

Airport, Chicago O'Hare und Los Angeles in Nordamerika vertreten. Mit einer

Entscheidung ist im Herbst 2018 zu rechnen.

EXPANSION DES BUY-ON-BOARD GESCHÄFTES IM BEREICH AIRLINE CATERING

DO & CO wird mit seinem 2016 gegründeten Gemeinschaftsunternehmen Versilia

Solutions Ltd. weiter die Entwicklung von Buy-on-Board Lösungen für das

Airline Catering konzentrieren und die Expansion weiter voranschreiten. Es

ist erfreulich, dass ab 1. Juni 2018 Laudamotion ex Wien (ehemalige NIKI)

zurückgewonnen werden konnte. Im Winterflugplan werden bis zu acht Flugzeuge

in Wien stationiert sein. Weiters konnte Vueling als Neukunde gewonnen

werden und wird ab Mitte August ab Wien becatert.

TÜRKEI

Derzeit wird mit Turkish Airlines im guten Einvernehmen über die weitere

Vorgehensweise und insbesondere über eine Auflösung der Partnerschaft bei

Turkish DO & CO verhandelt. Der Vorstand geht davon aus, dass in den

kommenden Wochen eine für DO & CO sinnvolle Einigung erzielt werden kann.

Bis zum Abschluss der Gespräche ist zwischen den Partnern Stillschweigen

vereinbart.

WEITERE INTERNATIONALE AUSSCHREIBUNGEN IM BEREICH FUSSBALL

DO & CO nimmt derzeit an einer Ausschreibung für die UEFA Championsleague

Finali der Jahre 2019, 2020 und 2021 sowie an der Ausschreibung für Teile

der UEFA EURO 2020 betreffend Hospitality Services bzw. Catering teil. Eine

Entscheidung ist in den nächsten Wochen zu erwarten.

NEUE AKQUISITIONEN

Laufend werden von DO & CO, wie auch in den letzten Quartalen, mögliche

Akquisitionsziele in verschiedenen Märkten evaluiert.

Das DO & CO Management ist hinsichtlich der Fortsetzung des erfolgreichen

Weges der letzten Jahre zuversichtlich. Innovationen, beste Produkt- und

Dienstleistungsstandards sowie sehr gut ausgebildete und motivierte

MitarbeiterInnen stellen auch weiterhin die Basis von DO & CO für die

bestmögliche Ausnützung vorhandener Wachstumspotenziale dar.

Investor Relations:

DO & CO Aktiengesellschaft ISIN AT0000818802

Mag. Daniela Schrenk

Wertpapier Kürzel DOC, DOCO

Reuters DOCO.VI, DOCO.IS

Dampfmühlgasse 5 Bloomberg DOC AV, DOCO. TI

1110 Wien Aktienanzahl 9.744.000

Notiertes Nominale 19.488.000 EUR

Tel: (01) 74 000-0 Indizes ATX Prime, ATX CPS, ATX GP,

BIST ALL

Notierung Wien, Istanbul

E-mail: investor.relations@doco.com Währung EUR, TRY

Internet: www.doco.com Erstnotiz 30.06.1998 (Wiener Börse)

02.12.2010 (Istanbuler Börse)

Finanzkalender:

02.07.2018 Nachweisstichtag Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017/2018

12.07.2018 Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017/2018

16.07.2018 Dividenden-ex-Tag

17.07.2018 Nachweisstichtag Dividenden

30.07.2018 Dividendenzahltag

14.08.2018 Ergebnis für das erste Quartal 2018/2019

15.11.2018 Ergebnis für das erste Halbjahr 2018/2019

14.02.2019 Ergebnis für die ersten drei Quartale 2018/2019

Kontakt:

Mag. Daniela Schrenk

Group Legal Department

