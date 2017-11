DGAP-News: DO & CO Aktiengesellschaft: (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "DO&CO Rest.&Catering":

16.11.2017 / 11:17

WIEN - 16. November 2017 - Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt heute die

Ergebnisse für das erste Halbjahr 2017/2018 (1. April 2017 bis 30. September

2017) gemäß IFRS bekannt. Der DO & CO Konzern erzielte im ersten Halbjahr

2017/2018 einen Umsatz von

EUR 450,75 Mio. Dies stellt eine Umsatzreduktion von -10,7 % bzw. EUR -53,91

Mio im Vergleich zum Vorjahr dar.

Divisionen bzw. 1. HJ 1. HJ Veränderung Verände-

Konzern 2017/18 in 2016/17 in in Mio EUR rung in %

mEUR mEUR

Airline Catering 303,80 328,08 -24,28 -7,4%

International 65,72 92,95 -27,23 -29,3%

Event Catering

Restaurants, 81,23 83,64 -2,40 -2,9%

Lounges & Hotel

Konzernumsatz 450,75 504,67 -53,91 -10,7%

EBITDA 44,04 50,37 -6,33 -12,6%

Abschreibun- -16,31 -17,61 1,30 -7,4%

gen/Wertminderun-

gen

EBIT 27,73 32,76 -5,04 -15,4%

Konzernergebnis 12,42 15,16 -2,74 -18,1%

EBITDA-Marge 9,8% 10,0%

EBIT-Marge 6,2% 6,5%

MitarbeiterInnen 9.897 10.100 -203 -2,0%

Das EBITDA des DO & CO Konzerns beträgt EUR 44,04 Mio (VJ: EUR 50,37 Mio).

Die EBITDA-Marge beträgt 9,8 % (VJ: 10,0 %). Das konsolidierte

Betriebsergebnis (EBIT) des DO & CO Konzerns beträgt im ersten Halbjahr

2017/2018 EUR 27,73 Mio und liegt damit um EUR 5,04 Mio unter dem

Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die EBIT-Marge beträgt 6,2 % (VJ: 6,5 %).

Das Konzernergebnis beträgt im ersten Halbjahr 2017/2018

EUR 12,42 Mio (VJ: EUR 15,16 Mio).

Diese Kennzahlen waren insbesondere durch folgende externe Faktoren

beeinflusst:

- Entwicklung der türkischen Lira

- Sparmaßnahmen im Airline Catering in der Türkei

- Wegfall der Fußballeuropameisterschaft, die nur alle 4 Jahre stattfindet

- wesentliche Reduktion des Geschäftsvolumens beim Airline Kunden NIKI am

Standort Österreich (von 22 auf 5 Flugzeuge reduzierte Flotte) und damit

auch ein Passagierminus in der Airport Gastronomie in Wien.

+ erfreuliches Wachstum insbesondere in Deutschland, USA, UK, Italien und

Polen

+ Eröffnung der Gourmetküche in Los Angeles

+ Juventus Turin neuer Kunde

Die Entwicklung der drei Geschäftsbereiche des DO & CO Konzerns im Detail:

1. AIRLINE CATERING

Airline Catering 1. HJ 1. HJ Veränderung Verände-

2017/18 in 2016/17 in in Mio EUR rung in %

mEUR mEUR

Umsatz 303,80 328,08 -24,28 -7,4%

EBITDA 33,50 38,10 -4,60 -12,1%

Abschreibun- -12,22 -13,18 0,95 -7,2%

gen/Wertminderun-

gen

EBIT 21,27 24,92 -3,65 -14,6%

EBITDA-Marge 11,0% 11,6%

EBIT-Marge 7,0% 7,6%

Anteil 67,4% 65,0%

Konzernumsatz

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 wurde die erste DO & CO

Gourmetküche in Los Angeles erfolgreich eröffnet. Der Los Angeles

International Airport ist mit bis zu 75 Millionen Fluggästen der drittgrößte

Flughafen in den USA sowie der siebtgrößte Flughafen der Welt. Seit Anfang

September 2017 wird in dieser, nach modernstem Stand der Produktionstechnik

errichtete Gourmetküche, Emirates mit einem täglichen Langstreckenflug nach

Dubai als Erstkunde betreut. Danach folgte am 1. Oktober 2017 Cathay Pacific

mit täglich 3 bis 4 Flügen pro Tag von Los Angeles nach Hongkong.

Neben den Standorten New York JFK und Chicago O'Hare ist dies der dritte DO

& CO Standort in den USA.

Fast alle weltweiten DO & CO Standorte berichten erfreuliche

Umsatzsteigerungen, wobei insbesondere die Standorte in Deutschland, in den

USA, Großbritannien, Polen und Italien hervorzuheben sind. Bei NIKI kam es

zu einer wesentlichen Reduktion des Geschäftsvolumens in Österreich. Anstatt

22 wurden nur mehr 5 Flugzeuge betrieben.

Während in der Türkei in der Landeswährung (türkische Lira) eine

Umsatzreduktion von

-2,6 % zu verzeichnen ist, entsteht durch den Wertverlust der türkischen

Lira gegenüber dem Euro in der DO & CO Konzerngewinn- und Verlustrechnung

ein Umsatzrückgang von -20,5 %. Nachdem der wesentliche Teil der Kosten in

der Landeswährung anfällt, bleiben die Margen davon weitgehend unberührt.

2. INTERNATIONAL EVENT CATERING

International 1. HJ 1. HJ Veränderung Verände-

Event Catering 2017/18 in 2016/17 in in Mio EUR rung in %

mEUR mEUR

Umsatz 65,72 92,95 -27,23 -29,3%

EBITDA 5,94 8,23 -2,30 -27,9%

Abschreibun- -2,41 -2,65 0,24 -9,2%

gen/Wertminderun-

gen

EBIT 3,53 5,58 -2,05 -36,8%

EBITDA-Marge 9,0% 8,9%

EBIT-Marge 5,4% 6,0%

Anteil 14,6% 18,4%

Konzernumsatz

Der starke Umsatzrückgang in dieser Division ist auf das Fehlen der

Aktivitäten während der Fußballeuropameisterschaft UEFA EURO 2016 in

Frankreich im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen.

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2017/2018 ist es DO & CO gelungen, Juventus

Turin als Neukunden zu gewinnen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres

2017/2018 zeichnete DO & CO für das Stadion Catering des Turiner

Traditionsclubs für ein Champions League Spiel sowie vier Serie A Spiele,

die höchste Spielklasse im italienischen Profifußball, verantwortlich. Die

Übernahme des Stadion Caterings ist ein bedeutender und wichtiger Schritt

für den Ausbau dieses Geschäftsbereiches. Juventus Turin ist neben Bayern

München, Red Bull Salzburg und Austria Wien der 4. Fußball Club, den DO & CO

kulinarisch betreut.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 fanden weiters sechs Formel

1 Grands Prix statt. In Spielberg, Silverstone, Budapest, Spa, Monza und

Kuala Lumpur wurden die VIP Gäste wie gewohnt von DO & CO kulinarisch auf

höchstem Niveau verwöhnt.

Zusätzlich war DO & CO im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 u.a.

kulinarischer Gastgeber für die VIP Gäste

- beim Springreittournier CHIO in Aachen,

- beim alljährliche Filmfestival am Wiener Rathausplatz,

- bei zahlreichen Fußballspielen in der Allianz Arena, Heimstätte des FC

Bayern München,

- bei Aktivitäten im Olympiapark München sowie

- beim Beachvolleyball Grand Slam in Pore und bei der Weltmeisterschaft in

Wien.

3. RESTAURANTS, LOUNGES & HOTEL

Restaurants, 1. HJ 1. HJ Veränderung Verände-

Lounges & Hotel 2017/18 in 2016/17 in in Mio EUR rung in %

mEUR mEUR

Umsatz 81,23 83,64 -2,40 -2,9%

EBITDA 4,61 4,04 0,56 13,9%

Abschreibun- -1,68 -1,78 0,10 -5,6%

gen/Wertminderun-

gen

EBIT 2,93 2,26 0,66 29,2%

EBITDA-Marge 5,7% 4,8%

EBIT-Marge 3,6% 2,7%

Anteil 18,0% 16,6%

Konzernumsatz

Diese Division berichtet etwas verbesserte Margen bei einem leichten

Umsatzrückgang.

Der Umsatzrückgang in dieser Division ist insbesondere auf

- die Umsatzreduktion der Airport Gastronomie am Flughafen Wien (Wegfall

NIKI

Abflüge),

- den Verkauf des Café Griensteidl und

- den Wegfall der Emirates Lounges in Mailand und JFK zurückzuführen.

Da allerdings Anfang November die Abflüge der Eurowings am Flughafen Wien

wieder auf diesen Gates aufgenommen wurden, sollte das vorherige

Umsatzniveau in Kürze erreicht werden.

DO & CO nimmt derzeit auch im Bereich der Lounges an einigen Ausschreibungen

teil.

AKTIE

Die DO & CO Aktie verzeichnete sowohl an der Wiener als auch an der

Istanbuler Börse im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018

Kursverluste.

An der Wiener Börse verzeichnete die DO & CO Aktie einen Kursverlust von

-31,9 % und schloss am 29. September 2017 mit einem Kurs von 41,46 EUR.

An der Istanbuler Börse verzeichnete die DO & CO Aktie einen Kursverlust von

-26,7 % und schloss am 29. September 2017 mit einem Kurs von TRY 173,00.

AUSBLICK

Nach der Eröffnung der Gourmetküche in Los Angeles, welche mit Emirates und

Cathay Pacific bereits in kurzer Zeit zwei wichtige Kunden gewinnen konnte,

wurde auch in der im letzten Jahr eröffneten Gourmetküche in Seoul/Korea mit

Qatar ein weiter wichtiger Kunde gewonnen.

Neben der kontinuierlichen Teilnahme von DO & CO an Ausschreibungen für

Einzelkunden an unterschiedlichsten Standorten, finden derzeit zwei große

internationale Ausschreibungen für "Homebase Caterer" statt.

Sowohl British Airways, als auch Iberia schreiben das Catering an den

Standorten London Heathrow, London Gatwick bzw. Madrid Barajas ab dem Jahr

2020 aus. Entscheidungen sind im Frühjahr 2018 zu erwarten.

Ein weiterer Schwerpunkt im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres ist die

Fertigstellung der Gourmetküche in Paris und die Eröffnung des

Flagshipstores von Hédiard, am Place de la Madeleine.

Betreffend des Engagements in der Türkei ist festzustellen, dass DO & CO

beabsichtigt weiterhin seine Investitionen in der Türkei fortzusetzen.

Im Bereich International Event Catering ist derzeit davon auszugehen, dass

alle wesentlichen Großveranstaltungen, die derzeit betreut werden, auch

weiterhin von DO & CO durchgeführt werden.

In der Division Restaurants, Hotel, Lounges und Gourmet Retail gibt es nach

dem

FC Bayern München mit Juventus Turin einen weiteren europäischen

Spitzenclub, der seine

Hospitality, sowohl für die VIP- als auch Public Gäste, mit DO & CO

organisiert.

Damit verbunden ist auch die Aufnahme neuer Vertriebsmöglichkeiten, wie Food

Merchandising, welches in den nächsten Wochen der Öffentlichkeit präsentiert

wird.

Henry startet in Kürze mit einem Testbetrieb im Bereich Delivery Service in

Wien.

Weitere Läden sind derzeit im Ausbau und werden in den nächsten Wochen

eröffnet.

DO & CO ist durch seine unterschiedlichen Vertriebsmöglichkeiten, einem

breiten Markenportfolio sowie Aktivitäten in unterschiedlichen Regionen für

herausfordernde Marktbedingungen sehr gut vorbereitet und erwartet auch in

Zukunft gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Das DO & CO Management ist hinsichtlich der Fortsetzung des erfolgreichen

Weges der letzten Jahre zuversichtlich. Innovationen, beste Produkt- und

Dienstleistungsstandards sowie sehr gut ausgebildete und motivierte

MitarbeiterInnen stellen auch weiterhin die Basis von DO & CO für die

bestmögliche Ausnützung vorhandener Wachstumspotenziale dar.

Kontakt:

Mag. Daniela Schrenk

Group Legal Department

°