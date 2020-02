DGAP-News: DO & CO Aktiengesellschaft: (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "DO&CO Rest.&Catering":

20.02.2020 / 11:26

Ergebnis für das 1. - 3. Quartal 2019/2020

(1. April 2019 bis 31. Dezember 2019)

- Erfolgreiche Übernahme des Caterings für Iberia/ Iberia Express in Madrid

- FORMEL 1 Vertragsverlängerung um weitere 5 Jahre vereinbart

- Zweistelliges Umsatzwachstum in allen Divisionen

UMSATZ EUR 759,89 +

Mio. 16,7

%

EBITDA EUR 87,93 +

Mio. 42,6

%

EBIT EUR 48,97 +

Mio. 24,3

%

Alle Kennzahlen unter erstmaliger Anwendung des

neuen Standard IFRS16

WIEN - 20. Februar 2020 - Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt heute die

Ergebnisse für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2019/2020 gemäß

IFRS bekannt. Der

DO & CO Konzern erzielte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres

2019/2020 einen Umsatz von EUR 759,89 Mio. Dies stellt einen Umsatzanstieg

von 16,7 % bzw.

EUR 108,59 Mio. im Vergleich zum Vorjahr dar.

DO & CO wendet den neuen Standard IFRS 16 Leasingverhältnisse seit 1. April

2019 erstmals an. Dieser führt zu wesentlichen Verschiebungen in der

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung. Als Leasingnehmer erfasst DO & CO zum

Zeitpunkt der Bereitstellung des Leasingobjekts eine Leasingverbindlichkeit

und einen Vermögenswert aus einem Nutzungsrecht. Dies führt in der

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zu höheren Abschreibungen und

Zinsaufwand. Der Mietaufwand verringert sich dagegen. Zwecks

Vergleichbarkeit werden die Ergebnisse für die ersten drei Quartale des

Geschäftsjahres 2019/2020 auch exklusive der Effekte des IFRS 16 auf

Konzern- und Divisionsebene dargestellt.

Divisionen Q1-Q3 Q1-Q3 Verände- Verände- Q1-Q3 2019/20

bzw. Konzern 2019/20 2018/19 rung in rung in exkl. IFRS 16

in Mio EUR in Mio EUR Mio EUR % in Mio EUR

Airline 535,34 452,83 82,50 18,2% 535,34

Catering

International 119,84 107,14 12,70 11,9% 119,84

Event

Catering

Restaurants, 104,71 91,32 13,39 14,7% 104,71

Lounges &

Hotel

Konzernumsatz 759,89 651,29 108,59 16,7% 759,89

EBITDA 87,93 61,65 26,28 42,6% 67,35

Abschreibun- -38,95 -22,26 -16,69 -75,0% -21,31

gen/Wertminde-

rungen

EBIT 48,97 39,39 9,59 24,3% 46,04

Konzernergeb- 21,42 21,99 -0,57 -2,6% 22,76

nis (Net

Result)

EBITDA-Marge 11,6% 9,5% 8,9%

EBIT-Marge 6,4% 6,0% 6,1%

Net 2,8% 3,4% 3,0%

Result-Marge

MitarbeiterIn- 11.051 9.854 1.197 12,1% 11.051

nen

Das EBITDA des DO & CO Konzerns beträgt EUR 87,93 Mio. (VJ: EUR 61,65 Mio.).

Die EBITDA-Marge beträgt 11,6 % (VJ: 9,5 %). Das konsolidierte

Betriebsergebnis (EBIT) des DO & CO Konzerns beträgt in den ersten drei

Quartalen des Geschäftsjahres 2019/2020 EUR 48,97 Mio. und liegt damit um

EUR 9,59 Mio. über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die EBIT-Marge

beträgt 6,4 % (VJ: 6,0 %). Das Konzernergebnis (net result) verringert sich

in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2019/2020 um -2,6 % von im

Vorjahr EUR 21,99 Mio. auf EUR 21,42 Mio.

Die Entwicklung der drei Geschäftsbereiche des DO & CO Konzerns im Detail:

1. AIRLINE CATERING

Airline Q1-Q3 Q1-Q3 Verände- Verände- Q1-Q3 2019/20

Catering 2019/20 2018/19 rung in rung in exkl. IFRS 16

in Mio EUR in Mio EUR Mio EUR % in Mio EUR

Umsatz 535,34 452,83 82,50 18,2% 535,34

EBITDA 55,07 41,50 13,57 32,7% 42,04

Abschreibun- -27,10 -16,70 -10,40 -62,3% -16,35

gen/Wertminde-

rungen

EBIT 27,97 24,81 3,16 12,8% 25,69

EBITDA-Marge 10,3% 9,2% 7,9%

EBIT-Marge 5,2% 5,5% 4,8%

Anteil 70,4% 69,5% 70,4%

Konzernumsatz

Fast alle DO & CO Standorte berichten deutliche Umsatzsteigerungen, wobei

insbesondere die Standorte in den USA, Großbritannien, Türkei, Polen und

Ukraine hervorzuheben sind.

Die Vorbereitungen für die Übernahme des gesamten Caterings für British

Airways in London Heathrow laufen auf Hochtouren. In diesem Zusammenhang

baut DO & CO eine der modernsten und größten Gourmetküchen Europas mit über

35.000 m² Fläche in London. Nach der erfolgreichen Übernahme erster

Langstreckenflüge im Dezember 2018, hat DO & CO zwischen April und Juni 2019

das Catering für zusätzliche sechs Destinationen von British Airways ex

London Heathrow übernommen.

Auch auf dem deutschen Markt gibt es Erfreuliches zu berichten. Nach

Düsseldorf und München ist Singapore Airlines auch am großen Hub Frankfurt

zu DO & CO gewechselt. Damit kann DO & CO auch mit einem weiteren

Qualitäts-Carrier seine Geschäftsbeziehung wesentlich intensivieren.

Das Gleiche gilt für die Geschäftsbeziehung mit Cathay Pacific. Seit Anfang

Mai 2019 beliefert DO & CO die sechs täglichen Abflüge von Cathay Pacific ex

London Heathrow bzw. ex London Gatwick.

Weiters ging bei der Iberia Nordamerika Cateringausschreibung DO & CO an

allen drei DO & CO Standorten als Sieger hervor. Seit November bzw. Mai 2019

werden bereits alle Iberia Flüge ex Chicago und Los Angeles becatert,

während New York JFK im Mai 2020 beginnt.

Erfreulich ist auch, dass die Qualitätsstrategie von DO & CO nicht nur zu

neuen Geschäftsbeziehungen führt, sondern dadurch auch Fluglinien

prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten. Diese können wiederum als

Marketinginstrument in der Kommunikation verwendet werden. Dabei ist

insbesondere Skytrax (www.worldairlineawards.com) zu erwähnen, welche 2019

zB Austrian Airlines mit DO & CO Catering zur "Best Business Class Catering

in Europe" und "Best Premium Economy Class Catering" auszeichneten.

Die Reduktion der EBITDA-Marge exklusive der Effekte des IFRS 16 ist in

dieser Division vorrangig auf einmalige Rechts- und Beratungskosten für

außerordentliche M&A-Projekte in Höhe von ca. 2,7 mEUR sowie Vorlaufkosten für

den British Airways und Iberia Start-up in der Höhe von ca. 6,3 mEUR

zurückzuführen. Bereinigt um diese Effekte liegt die EBITDA-Marge über dem

Vorjahreswert.

2. INTERNATIONAL EVENT CATERING

International Q1-Q3 Q1-Q3 Verände- Verände- Q1-Q3 2019/20

Event 2019/20 2018/19 rung in rung in exkl. IFRS 16

Catering in Mio EUR in Mio EUR Mio EUR % in Mio EUR

Umsatz 119,84 107,14 12,70 11,9% 119,84

EBITDA 17,65 14,09 3,56 25,2% 16,53

Abschreibun- -4,18 -3,45 -0,74 -21,4% -3,12

gen/Wertminde-

rungen

EBIT 13,47 10,65 2,82 26,5% 13,40

EBITDA-Marge 14,7% 13,2% 13,8%

EBIT-Marge 11,2% 9,9% 11,2%

Anteil 15,8% 16,5% 15,8%

Konzernumsatz

Die Division berichtet gesteigerte Umsätze und Margen.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 fanden vier Formel 1 Grands

Prix statt. In Suzuka, Austin, Mexiko sowie beim Saisonfinale in Abu Dhabi

wurden die VIP-Gäste mit DO & CO Catering verwöhnt.

Zusätzlich war DO & CO im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 u.a.

kulinarischer Gastgeber für die Gäste bei zahlreichen Fußballspielen von FC

Bayern München, Juventus Turin, FK Austria Wien und FC Red Bull Salzburg

sowie bei Aktivitäten im Olympiapark München.

Ein besonderes Highlight im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020

war auch die 200 Jahr Feier der Erste Bank in Wien mit über 19.000 Gästen an

drei Tagen.

3. RESTAURANTS, LOUNGES & HOTEL

Restaurants, Q1-Q3 Q1-Q3 Verände- Verände- Q1-Q3 2019/20

Lounges & 2019/20 2018/19 rung in rung in exkl. IFRS 16

Hotel in Mio EUR in Mio EUR Mio EUR % in Mio EUR

Umsatz 104,71 91,32 13,39 14,7% 104,71

EBITDA 15,20 6,05 9,15 151,2% 8,78

Abschreibun- -7,66 -2,12 -5,55 -262,2% -1,83

gen/Wertminde-

rungen

EBIT 7,54 3,94 3,60 91,6% 6,94

EBITDA-Marge 14,5% 6,6% 8,4%

EBIT-Marge 7,2% 4,3% 6,6%

Anteil 13,8% 14,0% 13,8%

Konzernumsatz

Die Division berichtet ebenfalls gesteigerte Umsätze und Margen.

Die Aktivitäten in den Restaurants, Cafés, Gourmet Retail Shops, Airline

Lounges, Betriebsrestaurants und der Airport Gastronomie laufen planmäßig

und erwartungsgemäß.

AUSBLICK

DO & CO ist durch seine unterschiedlichen Vertriebsmöglichkeiten, einem

breiten Markenportfolio sowie Aktivitäten in unterschiedlichen Regionen für

herausfordernde Marktbedingungen sehr gut vorbereitet und erwartet auch in

Zukunft gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Im Detail ist wie folgt zu berichten:

SPANIEN :

ERFOLGREICHE ÜBERNAHME DES CATERINGS und der LOUNGES VON IBERIA und IBERIA

EXPRESS in MADRID

DO & CO hat am 1. Februar 2020 erfolgreich alle Cateringleistungen für

sämtliche Iberia und Iberia Express Abflüge aus Madrid-Barajas übernommen.

Diese schwierige Übernahme ging nur deswegen reibungslos über die Bühne,

weil eine hohe Anzahl von Experten aus dem DO & CO Netzwerk eingeflogen

wurden und das lokale Team unterstützten.

Damit konnte ein wiederholtes Mal bewiesen werden, dass DO & CO in der Lage

ist, große Hub- und Homebase Locations erfolgreich an einem einzigen

Stichtag zu übernehmen. Derzeit werden rund 170 Flüge pro Tag, davon ca. 140

Kurzstrecken- und 30 Langstreckenflüge, problemlos beliefert.

Ebenfalls am 1. Februar 2020 hat DO & CO die beiden Premium-Lounges der

Iberia (Velazquez und Dali) am Flughafen Madrid Barajas übernommen. Dabei

werden täglich bis zu 3.000 Gäste mit frischen DO & CO Spezialitäten

verwöhnt.

USA :

NEUER KUNDE QATAR AIRWAYS IN NEW YORK JFK

DO & CO hat in New York John F. Kennedy mit Qatar Airways einen weiteren

qualitätsorientierten und prestigeträchtigen Kunden gewonnen. Seit Mitte

Februar 2020 wird Qatar Airways mit hochwertigen Menüs für zwei tägliche

Abflüge beliefert. Somit konnte DO & CO die Marktposition an diesem

strategisch wichtigen Standort weiter ausbauen und ist Marktführer für

internationale Fluggesellschaften.

WIEN / ÖSTERREICH

In Wien hat DO & CO ebenfalls einen weiteren Kunden gewonnen.

Seit Jänner 2020 wird Ethiopian Airlines mit einem täglichen Abflug

becatert.

MAILAND MALPENSA / ITALIEN

Ab Mai 2020 konnte EVA Air als Neukunde in Mailand Malpensa gewonnen werden.

FORMEL 1:

VEREINBARUNG ÜBER EINE VERTRAGSVERLÄNGERUNG UM WEITERE FÜNF JAHRE

DO & CO und Liberty Media haben sich über eine Vertragsverlängerung

betreffend der kulinarischen Betreuung der Formel 1 Grands Prix für die

Jahre ab 2020 geeinigt. Somit wird DO & CO nach der 28. Saison in Folge das

Catering weitere fünf Jahre im exklusiven Paddock Club ausrichten. Neben dem

Catering umfasst dies auch die Formel 1 VIP-Hospitality-Infrastruktur, für

welche DO & CO seit dem Geschäftsjahr 2014/2015 verantwortlich ist.

DEUTSCHLAND :

VERLÄNGERUNG DES VERTRAGES MIT DER OLYMPIAPARK MÜNCHEN GMBH BIS 2028

Der Olympiapark München und DO & CO setzen ihre erfolgreiche Partnerschaft

für die kulinarische Betreuung der Gäste und Besucher des Münchener

Olympiaparks auch nach 2023 fort. Der Olympiapark München hat seine

Verlängerungsoption für weitere fünf Jahre, bis Ende 2028, bereits vorzeitig

ausgeübt.

CATHAY PACIFIC LOUNGES IN FRANKFURT NUN BEI DO & CO - VERTIEFUNG DER

ZUSAMMENARBEIT MIT CATHAY PACIFIC

Nach der Übernahme des Caterings von Cathay Pacific in London Heathrow bzw.

London Gatwick, des kompletten Menüdesigns der First Class sowie der

Qualitätskontrolle für alle Standorte in Europa und Nordamerika hat DO & CO

nun auch die Business Lounge in Frankfurt gewonnen! DO & CO wird diese

Lounge bereits Ende Februar 2020 übernehmen.

UK :

DO & CO GEWINNT QATAR AIRWAYS LOUNGE TENDER IN LONDON

In London Heathrow wird DO & CO ab April 2020 das Catering für die Qatar

Airways Business und Frequent Traveller Lounge übernehmen. DO & CO ist sehr

stolz, Qatar Airways in sein Lounges-Kundenportfolio aufnehmen zu dürfen.

VORBEREITUNGEN AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/2021

Das letzte Quartal im Geschäftsjahr 2019/2020 und das folgende Geschäftsjahr

2020/2021 sind besonders intensiv für DO & CO.

Die Vorbereitungen für die Eröffnungen der Gourmetküchen in London Heathrow

sowie die Planungen für die Fußballeuropameisterschaft UEFA EURO 2020 laufen

bereits auf Hochtouren.

Das DO & CO Management ist zuversichtlich den erfolgreichen Weg der letzten

Jahre fortzusetzen. Innovationen, beste Produkt- und

Dienstleistungsstandards sowie sehr gut ausgebildete und motivierte

MitarbeiterInnen stellen auch weiterhin die Basis von

DO & CO für die bestmögliche Ausnützung vorhandener Wachstumspotenziale dar.

