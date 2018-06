DGAP-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband: Veröffentlichung der Studie 'Digital Leadership in Investor Relations' (deutsch)

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband: Veröffentlichung der Studie 'Digital Leadership in Investor Relations'

Studie

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband: Veröffentlichung der Studie

'Digital Leadership in Investor Relations'

14.06.2018 / 10:30

Pressemitteilung

Veröffentlichung der Studie

"Digital Leadership in Investor Relations"

Frankfurt am Main / Leipzig, 14.06.2018. Der DIRK - Deutscher Investor

Relations Verband und das Center for Research in Financial Communication der

Universität Leipzig veröffentlichen mit der Studie "Digital Leadership in

Investor Relations - Wie digital ist die Investor Relations in Deutschland?"

die Ergebnisse aus einer breit angelegten empirischen Untersuchung von

börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Das Forschungsprojekt in

Kooperation mit der

Deutsche Post DHL Group, Deutsche Telekom, innogy und SAP zeigt, wie - und

auch wie unterschiedlich - Investor Relations-Abteilungen den digitalen

Wandel gestalten.

Im Rahmen der Studie wurden 22 qualitative Interviews mit Vertretern von

Aktiengesellschaften aus dem DAX, MDAX, TecDAX und SDAX geführt. Eine

quantitative Onlinebefragung mit 73 Unternehmen aus dem Prime Standard und

dem Freiverkehr quantifizierte und validierte die Erkenntnisse. Analysiert

wurden unter anderem Voraussetzungen, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren

der digitalen Investor Relations. Zudem wurde erhoben, welche digitalen

Instrumente in welcher Intensität Anwendung finden. Daraus konnten der State

of the Art der digitalen IR-Landschaft in Deutschland abgeleitet sowie vier

unterschiedliche Typen im Umgang mit der Digitalisierung im IR-Bereich

identifiziert werden.

Die Studie kommt zu folgenden Haupterkenntnissen:

- Mangelnde Priorisierung: Nur 30 Prozent der Befragten geben an, dass die

Digitalisierung ihre Abteilung stark beschäftigt. 78 Prozent der Unternehmen

verfügen nicht über ein eigenes Digitalisierungsbudget und nur 12 Prozent

haben einen Verantwortlichen für das Thema Digitalisierung in ihrer

Abteilung benannt. Zudem geben nur 8 Prozent der Unternehmen an, dass eine

spezifische IR-Digitalisierungsstrategie existiert. Ein Großteil der

Unternehmen orientiert sich an der Digitalisierungsstrategie des

Unternehmens (58%) oder es gibt schlicht gar keine strategische Leitlinie

für die Bewältigung der Digitalisierung (23%). Damit wurde die strategische

Bedeutung der Digitalisierung für die Finanzkommunikation bisher nur

unzureichend erkannt.

- Pflicht vor Kür: Beim Einsatz digitaler Tools ist vor allem die Effizienz

entscheidend: Ein Großteil der IR-Abteilungen setzen digitale Instrumente

ein, um ihre Arbeit effizienter zu gestalten (71,3%) und um Standardprozesse

in der Abteilung zu automatisieren (65,8%). 41 Prozent der Unternehmen

wollen vor allem mit den üblichen Marktstandards mithalten, nur ein sehr

geringer Teil nutzt die Digitalisierung, um sich im Wettbewerbsumfeld oder

in der Branche als Vorreiter zu positionieren. Die Pflicht steht damit vor

der Kür.

- Treiber und Hürden: Die Globalisierung, das Interesse von Investoren und

die positive Erfahrung anderer Unternehmen mit digitalen Kanälen sind die

zentralen Treiber der Digitalisierung in der IR. Nur wenige sind aber

bereit, eine Vorreiterrolle einzunehmen. Als Hauptbarrieren wurden von den

Befragten die hohen Kosten der Implementierung neuer Instrumente sowie

fehlende finanzielle und personelle Ressourcen angesehen. Der Datenschutz

und die Datensicherheit betrifft in Zeiten der Datenschutz-Grundverordnung

auch die Investor Relations und gilt vielen als Hindernis für eine weitere

Digitalisierung der Finanzkommunikation: er ist nach dem Ressourcenmangel

die zweitwichtigste Hürde.

- Vier Typen der IR-Digitalisierung: Die Studie konnte vier unterschiedliche

Ansätze im Umgang mit der digitalen IR identifizieren, die als

Digitalisierungs-Typen beschrieben werden. Beim Digital Transmitter (44% der

befragten Unternehmen) prägen die Erfüllung regulatorischer Normen sowie

eine Orientierung an Marktstandards die Digitalisierungsaktivitäten. Der

Digital Optimizer als zweite große Gruppe (42% der Unternehmen) strebt durch

den digitalen Wandel eine Steigerung der Effizienz sowie eine

Professionalisierung der IR-Arbeit an. Durch eine Profilierung und

Positionierung mittels digitaler IR-Aktivitäten strebt der Digital

Positioner (6% der Unternehmen) eine Vorreiterrolle in Bezug auf

Digitalisierung an. Der Digital Pioneer (8% der Unternehmen) arbeitet aktiv

an einer digitalen Transformation der Finanzkommunikation und hinterfragt

grundlegend etablierte Prozesse - etwa durch eine automatisierte,

personalisierte Kommunikation.

- Landkarte der digitalen IR: Small- und Mid-Cap Unternehmen fokussieren vor

allem darauf, die Pflichtkommunikation mittels digitaler Instrumente zu

gewährleisten, während Large-Cap-Gesellschaften durch die Digitalisierung

ihre Effizienz und Professionalisierung vorantreiben. Ein Zusammenhang

zwischen Unternehmensgröße und der Entscheidung für eine

Positionierungsstrategie besteht nicht, hier sind strategische Prioritäten

der Unternehmens- und Abteilungsleitung ausschlaggebend. Die Klärung der

personellen Verantwortlichkeiten für das Thema Digitalisierung ist verbunden

mit einem höheren Grad der Digitalisierung der Finanzkommunikation.

"Mit der Studie ist es uns gelungen, den aktuellen Stand der Digitalisierung

der Investor Relations in Deutschland abzubilden und unterschiedliche

Herangehensweisen im Umgang mit der Digitalisierung in der

Finanzkommunikation zu identifizieren," sagt Prof. Dr. Christian Hoffmann,

Professor für Kommunikationsmanagement an der Universität Leipzig und

Akademischer Leiter des Center for Research in Financial Communication.

"Noch steht in der Praxis die Pflichterfüllung an erster Stelle. Häufig

fehlt ein Verständnis, wie die Digitalisierung die Finanzkommunikation

verändern kann - und entsprechend die Priorisierung des Themas in der

Abteilung. Es mangelt an Strategien, klaren Verantwortlichkeiten, Budgets

und auch Kompetenzen."

Kay Bommer, Geschäftsführer des DIRK, ergänzt: "Die Studie ist ein idealer

Ausgangspunkt für die Diskussion und weitere Digitalisierung der

Finanzkommunikation in Deutschland. Die Forschung hält den deutschen

Aktiengesellschaften einen Spiegel vor, und mahnt, wichtige

Weichenstellungen nicht zu verschlafen. Das bietet einen Anreiz für uns, die

Professionalisierung der Finanzkommunikation in Deutschland weiter

voranzutreiben."

Die vollständige Studie "Digital Leadership - Wie digital ist die Investor

Relations in Deutschland?" steht auf der DIRK-Website hier oder auf der

CRiFC-Website hier zum Download bereit. Print-Exemplare können formlos per

Mail an info@dirk.org bestellt werden.

Über den DIRK:

Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische

Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben

Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des

börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger

optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den

relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle

Qualitätsstandards. Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche

Unterstützung und praxisnahes Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und

IR-Professionals aus aller Welt. Zugleich fördern wir den Berufsstand der

Investor Relations und bieten umfangreiche Aus- und

Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und

Forschung.

Kontakt:

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband

Ulrike Gatzen

Reuterweg 81

60323 Frankfurt

T. +49 (0)69.9590 9490

www.dirk.org

Über das Center for Research in Financial Communication:

Das Center for Research in Financial Communication (CRiFC) wurde 2016 an der

Universität Leipzig gegründet. Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen

nationale und internationale Forschungs- und Lehrprojekte im Themengebiet

Finanzkommunikation und Investor Relations. Dabei wird das Ziel verfolgt,

das Themenfeld der Finanzkommunikation in der universitären Forschung und

Lehre zu verankern sowie den Wissensaustausch zwischen Praxis und

Wissenschaft zu stärken. Gründungspartner des CRiFC sind die Deutsche Bank

(www.db.com) und Hering Schuppener Consulting (www.heringschuppener.com),

weiterer Partner ist die Deutsche Börse (www.deutsche-boerse.com).

Kontakt:

Prof. Dr. Christian P. Hoffmann

Universität Leipzig, Universitätsprofessor für Kommunikationsmanagement

Tel.: +49 341 97 35061 | E-Mail: christian.hoffmann@uni-leipzig.de

Sandra Tietz

Universität Leipzig, Research Associate

Tel.: +49 178 399 1681 | E-Mail: sandra.tietz@uni-leipzig.de

www.financialcommunication.org

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=YXFUKJWRAO

Dokumenttitel: Pressemitteilung Studie Digital Leadership in IR

