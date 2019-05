DGAP-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband: Extel, WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands beste Investor Relations (deutsch)

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband: Extel, WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands beste Investor Relations

Pressemitteilung

Extel, WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands beste Investor

Relations

Frankfurt am Main, 28. Mai 2019 Extel - An Institutional Investor Company,

die WirtschaftsWoche und der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband

freuen sich, die Shortlist des "Deutschen Investor Relations Preises 2019"

zu veröffentlichen. Mit diesem Preis wird alljährlich herausragende Investor

Relations-Arbeit in Deutschland prämiert. Er wird dieses Jahr zum 19. Mal

vergeben.

Die Gewinner werden im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung während

der

22. DIRK-Konferenz am 04. Juni 2019 in Frankfurt am Main gekürt.

Die Nominierten der einzelnen Kategorien sind in alphabetischer Reihenfolge:

Kategorie: Unternehmen

DAX30 Deutsche Telekom AG

RWE AG

Siemens AG

MDAX innogy SE

LEG Immobilien AG

MTU Aero Engines AG

SDAX DEUTZ AG

Schaeffler AG

Talanx AG

Kategorie: Investor

Relations-Manager

DAX30 Christian Becker-Hussong, Munich

Re

Sabine Reichel, Siemens AG

Oliver Schmidt, Allianz SE

MDAX Patrick Kiss, Deutsche EuroShop

AG

Dr. Holger Perlwitz, innogy SE

Burkhard Sawazki, LEG Immobilien

AG

SDAX Niels Fehre, Schaeffler AG

Leslie Isabelle Iltgen, DEUTZ AG

Carsten Werle, Talanx AG

Die Ergebnisse des Deutschen Investor Relations Preises beruhen auf der

jährlichen Umfrage von Extel - An Institutional Investor Company, die

regelmäßig im Frühjahr durchgeführt wird.

Amani Korayeim, EMEA Director, Institutional Investor and Extel Research,

führt dazu aus: "In diesem Jahr verzeichnete die Extel-Umfrage trotz einer

Komprimierung der Sell-Side und eines stark veränderten regulatorischen

Umfelds einen deutlichen Anstieg an Abstimmungen gegenüber dem Vorjahr."

"Anleger wie auch Journalisten brauchen glaubwürdige Zahlen, die überzeugend

vermittelt werden und die Leistung von Unternehmen vergleichbar machen.

Herausragende IR-Manager verschaffen ihnen diese," sagt Hauke Reimer,

stellvertretender Chefredakteur der WirtschaftsWoche.

Kay Bommer, Geschäftsführer des DIRK, fügt hinzu: "Neben den immer komplexer

werdenden Regularien sehen sich Investor Relations-Verantwortliche zunehmend

mit neuen Herausforderungen konfrontiert. So ist die ESG-Berichterstattung

mittlerweile integraler Bestandteil guter IR-Arbeit und auch die

Digitalisierung macht vor unserer Disziplin nicht halt. Umso mehr freut es

mich, dass deutsche Unternehmen hier sehr gut aufgestellt sind."

Für weitere Informationen:

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband

Kay Bommer

Reuterweg 81

60323 Frankfurt

T. +49 (0) 69.9590 9490

M. +49 (0)173.2094 116

E. kbommer@dirk.org

www.dirk.org

Über den Deutschen Investor Relations Preis:

Seit 2001 werden auf der DIRK-Konferenz herausragende Leistungen im

IR-Bereich im Rahmen der festlichen Abendveranstaltung des zweiten

Veranstaltungstages prämiert. Ausgezeichnet werden Unternehmen in den

Kategorien DAX30, MDAX und SDAX sowie die besten IR-Manager der jeweiligen

Indizes. Seit 14 Jahren werden die Gewinner auf Basis der Umfrage von Extel

- An Institutional Investor Company ermittelt. Regelmäßig beteiligt sich

weltweit eine Vielzahl von Experten aus Buy- und Sell-Side-Unternehmen an

dieser Umfrage.

Über den DIRK:

Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische

Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben

Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des

börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger

optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den

relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle

Qualitätsstandards. Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche

Unterstützung und praxisnahes Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und

IR-Professionals aus aller Welt. Zugleich fördern wir den Berufsstand der

Investor Relations und bieten umfangreiche Aus- und

Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und

Forschung.

Über Extel - An Institutional Investor Company:

Extel, ein Unternehmen von Institutional Investor, startete seine Umfrage in

1974 unter 53 Vermögensverwaltungsgesellschaften, die ihre Ansichten über

die Leistungen ihrer Research-Analysten darlegten. Heute zählen

Extel-Umfragen zu den bedeutendsten im europäischen Markt. Mit

breitgefächertem Know-how in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika bietet

Extel wertvolle Einblicke in aktuelle Themen wie SRI und MiFID II. Im Rahmen

der diesjährigen Umfrage haben über 14.000 Investmentprofis 1,7 Millionen

Stimmen abgegeben.

Über die WirtschaftsWoche:

Die WirtschaftsWoche ist das große aktuelle, konsequent marktwirtschaftlich

orientierte, weltoffene Wirtschaftsmagazin für Entscheider in Deutschland.

An die 100 Redakteure, so viele wie bei keinem anderen Wirtschaftsmagazin,

analysieren Woche für Woche die wesentlichen weltweiten Entwicklungen in

Wirtschaft und Politik, auf den Finanzmärkten und im Management, in Technik

und Wissenschaft. Die Redaktion stützt sich dabei auf Auslandsbüros in

Washington, Peking, São Paulo, Tokio, Brüssel, London, Istanbul und im

Silicon Valley. Ergänzt wird die Berichterstattung durch das Online-Team von

wiwo.de, das tagesaktuell Ereignisse präsentiert und analysiert.

