DGAP-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband: Angelsächsische Fondsmanager steigern Anteil im DAX nach Pandemie - deutsche Investoren zurückhaltender (deutsch)

Pressemitteilung

Angelsächsische Fondsmanager steigern Anteil im DAX nach Pandemie - deutsche

Investoren zurückhaltender

ESG-Integration bei der Investmententscheidung steigt weiter sprunghaft an

Frankfurt / London, 21. Juni 2021 - Der Anteil von angelsächsischen

Fondsmanagern im DAX ist 2020 um rund drei Prozentpunkte auf knapp 60% des

institutionellen Streubesitzes im DAX (UK & US zusammen) gestiegen, so die

aktuelle Studie des DIRK - Deutscher Investor Relations Verband und IHS

Markit. Die "Who owns the German DAX?"-Studie analysiert die

Strukturveränderungen der Investorenlandschaft des DAX.

Nach den Kurseinbrüchen im ersten Quartal 2020 haben Fondsmanager aus

Nordamerika und dem Vereinigten Königreich ihren Anteil am DAX wieder

ausgebaut. Der Anteil der amerikanischen Investoren steigt um 1,7

Prozentpunkte auf 37,6% des institutionellen Streubesitzes im DAX, der

Anteil der Briten legte um 1,3pp auf 20,7% zu. Der Anteil der deutschen

Manager fiel hingegen um 1,5pp auf 13,3%.

ESG-Integration wird zunehmend wichtiger

Der Megatrend ESG-Integration bei Investmententscheidungen schritt auch im

Jahr 2020 mit hohem Tempo voran. Rund die Hälfte der 100 größten Investoren

im DAX besitzt eine hohe Sensitivität bei der Integration von ESG-Kriterien

in den Anlage- und Engagement-Prozessen. Dies entspricht einer Verdopplung

gegenüber 2019.

Das Hauptaugenmerk der Studie lag sowohl auf der Verteilung, als auch

speziell auf den Veränderungen und Mittelflüssen des institutionellen

Streubesitzes der DAX-Emittenten hinsichtlich Geografie, Investment-Stil

sowie den meist genutzten Handelsplätzen. Hierbei wurden Investments auf

Investorengruppenebene, von Staatsfonds sowie die Bedeutung von

extra-finanziellen Kriterien und das Abstimmverhalten von Investoren näher

untersucht.

Die achte Ausgabe der Studie ergab folgende Haupterkenntnisse:

* Institutionelle Vermögensverwalter steigern erneut ihr Engagement im

Leitindex, so dass der institutionelle Streubesitz um knapp einen

Prozentpunkt auf über 62% klettert.

* Der Anteil der nordamerikanischen Investoren steigt um 1,7 Prozentpunkte

auf 37,6% des institutionellen Streubesitzes im DAX an.

* Obwohl aktive Fonds ihren Anteil am DAX insgesamt um ca. einen

Prozentpunkt verringerten, zeigten aktiv verwaltete Portfolios aus

Nordamerika und dem Vereinigten Königreich eine umgekehrte Entwicklung

und kauften um jeweils ca. 0,5 Prozentpunkte zu.

* Passive Fonds verwalten weiterhin gut ein Viertel des DAX-Vermögens,

wobei diese Entwicklung durch Zuflüsse aus Nordamerika und

Großbritannien beeinflusst wird.

* Privatanleger sind weiterhin stark im DAX vertreten und halten im

Durchschnitt ca. 17%. In den ersten drei Monaten des Jahres haben

private Haushalte das Preisniveau für Zukäufe genutzt. Allerdings ist

der relative Anteil der privaten Haushalte in der zweiten Jahreshälfte

durch die Zukäufe seitens institutioneller Investoren gesunken.

* BlackRock-Gruppe bleibt größter Investor der Deutschland AG mit 6.4%,

trotz eines leichten Rückganges um -0,4%.

* London bleibt trotz Brexit das Top-Roadshowziel für DAX-Gesellschaften,

gefolgt von Frankfurt und Paris.

* Trotz der gestiegenen Bedeutung des außerbörslichen Handels im Jahr 2020

um über einen Prozentpunkt, bleibt die Deutsche Börse mit einem Anteil

von mehr als 43% wichtigster Handelsplatz für DAX-Aktien.

Kay Bommer, Geschäftsführer des DIRK, kommentierte die Ergebnisse: "Der DAX

steht zunehmend im Fokus internationaler Investoren. Das erhöhte Interesse

von amerikanischen Anlegern bei gleichzeitigem Weggang heimischer Investoren

spiegelt die Beliebtheit deutscher Gesellschaften im Ausland wider. Aber

auch die hohe Bedeutung extra-finanzieller Investmentkriterien und das

gestiegene Vertrauen auf eigene Abstimmrichtlinien sind Themen, denen wir

uns als Verband verstärkt widmen wollen."

Frederik Frank, Director Shareholder Intelligence bei IHS Markit, erläutert

die Entwicklung: "Vor dem Hintergrund der Dynamik der Aktienmärkte im Jahr

2020 ist es wichtig, die Studienergebnisse im Detail zu betrachten. So

mussten institutionelle Investoren aufgrund von massiven Mittelabflüssen am

Anfang der Pandemie verkaufen und vorsichtig agieren, wobei Staatsfonds und

vor allem Hedgefonds die Volatilität und das Preisniveau im Markt für

Zukäufe genutzt haben."

"Privatanleger haben zu dieser Zeit ebenfalls stark in den DAX investiert.

Dieses Bild hat sich in der zweiten Jahreshälfte gedreht und es haben sich

vermehrt die long-only Fonds im deutschen Leitindex engagiert. Wir konnten

bei unserer täglichen Arbeit beobachten, dass besonders aktive Investoren

einen Fokus auf ein Investment im DAX gelegt haben", so Frederik Frank

weiter.

Patrick Tobias, Director Issuer Solutions Sales bei IHS Markit, fügte hinzu:

"Um den gestiegenen Anforderungen seitens ihrer Geldgeber, aber auch den

Regulatoren gerecht zu werden, setzen Investoren stärker auf Integration von

ESG-Kriterien in den Anlage- und Engagement-Prozessen. ESG wird somit

weiterhin ein starker Disruptor bleiben, der Unternehmensführung,

Stakeholder-Kommunikation und Kapitalmarktzugang nachhaltig verändert. Es

ist zu beobachten, wie Investoren aktiver auf Emittenten mit mangelhafter

Corporate Governance zugehen und ihre Unternehmensbeteiligungen zur

Verbesserung der Unternehmensführung einsetzen."

Im Jahr 2020 hat sich der Anteil der institutionellen Investoren an

DAX-Unternehmen wieder erhöht. So treffen 80% der Top 15 Käufer im DAX

aktive Investmententscheidungen bzw. sind Stock Picker. Große amerikanische

Häuser wie Capital Research Global Investors/Capital World Investors

(zusammen +0,4pp), MFS (+0,2pp) und Wellington (+0,2pp) gehörten in 2020 zu

den Top-Käufern. Die Investments deutscher Anleger sind weiter um 1,5pp

gesunken.

Trotz Brexit setzten UK-Investoren weiterhin auf den DAX. Top-Käufer war

Baillie Gifford (+0,7%). Auf Gruppenebene dominiert trotz eines geringeren

Anteils die BlackRock-Gruppe die Aktionärsstruktur im DAX (10% des

institutionellen Streubesitz im DAX), gefolgt von Vanguard (+0,3pp auf 5,4%)

und dem norwegischen Staatsfonds (unverändert bei 4,1%). Auch spielen

Stimmrechtsberater weiterhin eine wichtige Rolle, deren Research etwa 74%

der Fondsgesellschaften nützen. Allerdings verlassen sich etwa 95% der Top

100 Investoren im DAX auf interne Richtlinien zur finalen

Abstimmungsentscheidung (+2pp gegenüber 2019).

Die vollständige Studie kann über die untenstehenden Kontakte beim DIRK und

IHS Markit angefordert werden und stehen zusätzlich unter folgenden Links

zum kostenlosen Download bereit:

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband

https://www.dirk.org/publikation/marktstudie-investoren-der-deutschland-ag-8-0/

IHS Markit

https://cdn.ihsmarkit.com/www/pdf/0621/DAX-Study-2020---DIRK-Conference-June-2021_IHS-Markit.pdf

Für weitere Informationen:

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband

Hannes Bauschatz

Reuterweg 81

60323 Frankfurt

T. +49 (0)69.9590 9490

hbauschatz@dirk.org

www.dirk.org

Über den DIRK:

Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische

Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben

Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des

börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger

optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den

relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle

Qualitätsstandards. Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche

Unterstützung und praxisnahes Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und

IR-Professionals aus aller Welt. Zugleich fördern wir den Berufsstand der

Investor Relations und bieten umfangreiche Aus- und

Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und

Forschung.

IHS Markit

Sebastian Kadritzke

25 Ropemaker Street

EC2Y 9LY London, United Kingdom

T. + 44 20 31593283

Sebastian.kadritzke@ihsmarkit.com

www.ihsmarkit.com

Über IHS Markit:

IHS Markit (NYSE: INFO) is a world leader in critical information, analytics

and expertise to forge solutions for the major industries and markets that

drive economies worldwide. The company delivers next-generation information,

analytics and solutions to customers in business, finance and government,

improving their operational efficiency and providing deep insights that lead

to well-informed, confident decisions. IHS Markit has more than 50,000

business and government customers, including 80 percent of the Fortune

Global 500 and the world's leading financial institutions. Headquartered in

London, IHS Markit is committed to sustainable, profitable growth.

