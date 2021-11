DGAP-News: DIC: Lokale Präsenz und Expertise zahlen sich aus - über 11.400 qm in Frankfurt, Halle und Eschborn erfolgreich vermietet (deutsch)

DIC: Lokale Präsenz und Expertise zahlen sich aus - über 11.400 qm in Frankfurt, Halle und Eschborn erfolgreich vermietet

Frankfurt, Halle und Eschborn erfolgreich vermietet

Frankfurt, Halle und Eschborn erfolgreich vermietet

25.11.2021

DIC: Lokale Präsenz und Expertise zahlen sich aus - über 11.400 qm in

Frankfurt, Halle und Eschborn erfolgreich vermietet

* Vollvermietung im Palazzo Fiorentino erreicht: Behörde der Stadt

Frankfurt mietet weitere Flächen über 3.300 qm

* Anschlussvermietung mit langjährigem Mieter im Eschborner Loftwerk über

3.900 qm gesichert

* Neuvermietung über 4.200 qm in Einzelhandelsimmobilie Neustadt Centrum

in Halle in Rekordzeit abgeschlossen

Frankfurt am Main, 25. November 2021. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN:

DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten

Immobilienunternehmen vermeldet zwei weitere Vermietungserfolge im

Drittgeschäft für institutionelle Investoren in Frankfurt und Eschborn.

Zudem konnte ein Vertrag über eine Neuvermietung im Eigenbestand in Halle

abgeschlossen werden. Insgesamt konnte die DIC Mietverträge für über 11.400

qm zum Abschluss bringen - ein erneutes Zeichen für die weitere Belebung und

steigende Dynamik in den Vermietungsmärkten.

"Unsere deutschlandweit tätigen Vermietungsteams sind immer nah am Geschehen

und bauen langfristig vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Bestandsmietern

auf. Gleichzeitig gehen sie bei Neuvermietungen sehr stark auf die

individuellen Wünsche unserer neuen Mieter ein. Und wir geben die passenden

Antworten auf Fragen zu ESG und das Büro der Zukunft. Dies ist die Grundlage

unserer regelmäßigen Vermietungserfolge", kommentiert Sonja Wärntges,

Vorstandsvorsitzende der DIC.

Details zu den Vermietungen

Zu Jahresbeginn wurde bereits bekanntgegeben, dass die Stadt Frankfurt am

Main rund 7.600 qm in der Büroimmobilie Palazzo Fiorentino für eine Behörde

neu angemietet hat. Die DIC hat mit dieser Behörde nun einen weiteren

Mietvertrag über die restlichen Flächen des rund 10.900 qm umfassenden

Objekts abgeschlossen. Damit ist die Immobilie, die sich in einem offenen

Spezial-AIF mit Fokus auf Büro befindet, wieder vollständig vermietet. Die

Behörde startet im Sommer 2022 nach Abschluss der aktuell noch laufenden

Modernisierungsarbeiten an ihrem neuen Standort den Publikumsverkehr.

In der Multi-Tenant-Immobilie Loftwerk in Eschborn nahe Frankfurt haben die

Vermietungsteams von DIC eine Anschlussvermietung mit einem langjährigen

Mieter aus der Medizintechnik-Branche über rund 3.900 qm erreicht. Die

Immobilie befindet sich in einem Spezial-AIF der "Office Balance"-Reihe der

DIC.

In der Einzelhandelsimmobilie Neustadt Centrum in der Neustädter Passage in

Halle hat die DIC 4.200 qm Kinofläche für eine Laufzeit von 10 Jahren neu

vermietet. Das Einkaufszentrum mit einer Gesamtfläche von 30.700 qm ist nach

nur kurzem Leerstand wieder nahezu voll vermietet. Die Neueröffnung des

Filmtheaters mit insgesamt 1.650 Sitzplätzen verteilt auf acht voll

klimatisierte Kinosäle ist noch für dieses Jahr geplant.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte

Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt

und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die

überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen

wichtigen deutschen Märkten. 237 Objekte mit einem Marktwert von rund 11,4

Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am

Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC

Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig

stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer

Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch

Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer

Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle

Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von

Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

