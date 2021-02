DGAP-News: DIC Asset AG vermietet 7.600 qm in Frankfurt und 2.200 qm in Heidelberg (deutsch)

DIC Asset AG vermietet 7.600 qm in Frankfurt und 2.200 qm in Heidelberg

DIC Asset AG vermietet 7.600 qm in Frankfurt und 2.200 qm in Heidelberg

19.02.2021 / 07:30

DIC Asset AG vermietet 7.600 qm in Frankfurt und 2.200 qm in Heidelberg

* Neuvermietung von 7.600 qm im "Palazzo Fiorentino"

* Das ist die aktuell größte Neuvermietung im Frankfurter Büromarkt

* Umbau und Modernisierung führen zur Aufwertung der Immobilie und zu

steigenden Erträgen

* Und: vorzeitige Verlängerung über 2.200 qm in einem

Multi-Tenant-Büroobjekt in Heidelberg

Frankfurt am Main, 19. Februar 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4),

eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, meldet

heute die Abschlüsse von zwei Mietverträgen in von ihr betreuten Immobilien

in Frankfurt und Heidelberg.

In der Büroimmobilie "Palazzo Fiorentino" im Frankfurter Stadtteil

Sachsenhausen wurden 7.600 qm Bürofläche direkt zum Auszug des Vormieters

nachvermietet. Das ist aktuell die größte Neuvermietung auf dem Frankfurter

Markt für Bürovermietungen. Der neue Mieter ist eine Behörde der Stadt

Frankfurt am Main. Sie hat einen Vertrag deutlich über 10 Jahre

abgeschlossen.

"Ich freue mich sehr über diese Neuvermietung und auf den neuen Mieter",

sagt Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG. "Besonders

freue ich mich, dass wir erneut zeigen konnten, wie wir über unser

professionelles Netzwerk und mit unserer Reputation immer wieder schnell den

passenden Mieter finden. Wir werden die Flächen jetzt mit unserem eigenen

Team so gestalten, dass wir die Ansprüche des neuen Mieters erfüllen und

zugleich den Wert der Immobilie steigern. Diese Vermietung zeigt genau das,

was wir unter ,dynamic performance' verstehen. Schnell reagieren. Und dann

kreativ und zuverlässig arbeiten."

Im März 2021 beginnen die Arbeiten zur Renovierung und zur Modernisierung

der Flächen. So wird zum Beispiel die bisherige Kantine in Büros umgebaut.

Diese Maßnahmen führen zu einer deutlichen Aufwertung der Immobilie und zu

einer entsprechenden Steigerung der Mieteinnahmen. Im Sommer 2022 startet

dann für die Behörde an ihrem neuen Standort - gleich am Main und gegenüber

der Europäischen Zentralbank - der Publikumsverkehr. Die Immobilie verfügt

über insgesamt 10.900 qm und ist im Besitz eines offenen

Immobilien-Spezial-AIF mit Fokus auf Büro.

Auch in einem Multi-Tenant-Büroobjekt in Heidelberg in unmittelbarer Nähe

zum Neckar wurde zu Jahresbeginn ein bestehender Mietvertrag über rund 2.200

qm mit einem Weiterbildungszentrum vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Das

Objekt in der Vangerowstraße ist im Besitz eines offenen

Immobilien-Spezial-AIF und ist aktuell zu 100% vermietet bei einer

durchschnittlichen Restlaufzeit von 3,4 Jahren.

"Mit den erfolgreichen Vermietungen unterstreicht die DIC Asset AG erneut

die Leistungsfähigkeit ihrer bundesweit aktiven Immobilienplattform im

deutschen Gewerbeimmobilienmarkt. Wir überzeugen mit Qualität und bauen auf

unsere etablierte Full-Service-Lösungskompetenz rund um das

Gewerbeimmobilieninvestment in allen Wertschöpfungsphasen. Mit unserer

Vor-Ort Präsenz an allen Top-7-Standorten in Deutschland sowie unserem

360-Grad-Ansatz für die Immobilienwertschöpfung zeichnen wir uns durch

besondere Markt- und Kundennähe aus und decken den gesamten Lebenszyklus

einer Immobilie vom Investment über das Management bis zum Exit ab",

kommentiert Sonja Wärntges weiter.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte

Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt

und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die

überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen

wichtigen deutschen Märkten. 225 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,3

Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am

Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio (2,0 Mrd. Euro Assets under Management)

umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir

kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem

optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und

realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business (8,3 Mrd. Euro Assets under Management)

erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und

internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der

Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven

Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DIC Asset AG

Neue Mainzer Straße 20

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 69 9454858-1492

Fax: +49 69 9454858-9399

E-Mail: ir@dic-asset.de

Internet: www.dic-asset.de

ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9

WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG

Indizes: S-DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg

