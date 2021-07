DGAP-News: DIC Asset AG steht für Verantwortung und Werte: Unternehmen stellt ESG-Strategie vor (deutsch)

DIC Asset AG steht für Verantwortung und Werte: Unternehmen stellt ESG-Strategie vor

^

DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

DIC Asset AG steht für Verantwortung und Werte: Unternehmen stellt

ESG-Strategie vor

01.07.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Presseinformation

DIC Asset AG steht für Verantwortung und Werte:

Unternehmen stellt ESG-Strategie vor

* Konsequent: Nachhaltigkeit in allen Bereichen

* Transparent: Mit neuer dynamischer ESG-Roadmap

* Innovativ: Digitalisierung als Tool für mehr Nachhaltigkeit

Frankfurt am Main, 1. Juli 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4),

eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat den

Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht. Der Bericht zeigt,

was DIC Asset in diesem wichtigen Bereich in den vergangenen zehn Jahren

bereits geleistet hat. Und in dem Bericht stellt das Unternehmen seine

ESG-Strategie für die nächsten Jahre vor.

"Die DIC Asset AG steht immer schon für Verantwortung und Werte. Das wissen

unsere Kunden, Investoren und Aktionäre und vertrauen uns. Mit der neuen

ESG-Strategie zeigen wir, wie wir mit der uns eigenen Kreativität und

Dynamik den Herausforderungen einer sich verändernden Welt begegnen und die

Ansprüche von Ökonomie und Ökologie vereinen", kommentiert Sonja Wärntges,

Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

In einer dynamischen ESG-Roadmap hat die DIC Asset AG ihre vier

Nachhaltigkeits-Ziele definiert:

1. Wir liefern einen positiven Beitrag zum Klimaschutz.

2. Wir gestalten mit den Menschen und für die Menschen.

3. Wir sind ein zuverlässiger Partner und führen unsere Geschäfte

transparent und verantwortungsbewusst.

4. Wir nutzen die Digitalisierung für ESG als weiteren Baustein.

Das Besondere: Das Unternehmen wird nun regelmäßig über den Status dieser

Ziele berichten. Die neu gestaltete ESG-Website wird zukünftig auch

außerhalb der Berichtszeitpunkte über die Erfolge des Unternehmens

informieren; zudem ist sie erster Anlaufpunkt für häufig gestellte Fragen

(z.B. zum regulatorischen Rahmen). Damit schafft DIC Asset eine gesteigerte

Transparenz in Sachen Nachhaltigkeit.

Diese Ziele möchte das Unternehmen vor allem mit einer konsequenten

Digitalisierung erreichen. Mit digitalen Services und Tools engagiert sich

das Unternehmen, um Immobilien und Prozesse effizient und nachhaltig zu

gestalten.

"Bei DIC Asset arbeiten Menschen für Menschen. Es ist uns eine besondere

Verpflichtung, mit unseren Möglichkeiten, die Welt zu einem nachhaltigen Ort

zu machen", sagt Sonja Wärntges.

Im Bereich "Environmental" (E) stehen die effiziente Bewirtschaftung,

energetische Modernisierung sowie nachhaltige Investments im Vordergrund.

Die DIC Asset AG führt aktuell ein Portfolio-Screening zur erweiterten

Standortbestimmung durch. Dieses Screening erfolgt anhand einzelner aktuell

priorisierter ESG-Kriterien unter Einbindung eines externen Expertenteams.

Es bildet die Grundlage für die Quantifizierung der CO2-Einsparziele im

nächsten Schritt. Diese ergänzen das im Rahmen der erfolgreichen

Schuldscheinplatzierung im April 2021 formulierte Ziel, den

Green-Building-Anteil bis Ende 2023 auf über 20% auszubauen.

Unter dem Oberbegriff "Social" (S) liegt der Fokus auf langfristiger

Mitarbeiterbindung und der Förderung von Fähigkeiten, Know-how sowie einer

positiven Unternehmenskultur. Hierfür wurde u.a. die neu geschaffene Stelle

Head of People and Culture Anfang Juni im Unternehmen besetzt.

Unter "Governance" (G) versteht die DIC Asset AG die Wahrung der Grundsätze

von Ethik und Integrität, die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und

unternehmensinterner Richtlinien und eine Unternehmensführung unter

Berücksichtigung vielfältiger Stakeholder-Interessen, insbesondere zur

Transparenz auf Unternehmens-, Vehikel- und Objektebene.

Der Nachhaltigkeitsbericht orientiert sich an den international anerkannten

Rahmenwerken GRI Standards der Global Reporting Initiative und EPRA

Sustainability Best Practice Recommendations (EPRA sBPR) der European Public

Real Estate Association.

Diese und weitere Themen werden im heute erschienenen Bericht im Detail

vorgestellt. Das Dokument steht unter folgendem Link auf der Website zum

Download zur Verfügung:

https://www.dic-asset.de/download/publikationen/DIC_NB_2020_D.pdf

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte

Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt

und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die

überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen

wichtigen deutschen Märkten. 231 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,6

Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am

Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio (2,0 Mrd. Euro Assets under Management)

umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir

kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem

optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und

realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business (8,6 Mrd. Euro Assets under Management)

erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und

internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der

Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven

Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

ESG-Kontakt DIC Asset AG:

Dr. Kati Herzog

Head of Sustainability

Neue Mainzer Straße 20 * MainTor Primus

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 2193789-21

sustainability@dic-asset.de

IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 * MainTor Primus

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

---------------------------------------------------------------------------

01.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DIC Asset AG

Neue Mainzer Straße 20

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 69 9454858-1492

Fax: +49 69 9454858-9399

E-Mail: ir@dic-asset.de

Internet: www.dic-asset.de

ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9

WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG

Indizes: S-DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg

EQS News ID: 1213993

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1213993 01.07.2021

°