DGAP-News: DIC Asset AG schließt Aktiendividende 2021 mit hoher Annahmequote von 47,27% ab (deutsch)

DIC Asset AG schließt Aktiendividende 2021 mit hoher Annahmequote von 47,27% ab

19.04.2021 / 07:30

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR

INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN

* Annahmequote von 47,27% beweist erneut hohes Aktionärsvertrauen in die

Strategie des Unternehmens

* Bruttoemissionserlöse in Höhe von rund 19,0 Mio. Euro stärken das

Eigenkapital für weiteres Wachstum

* Ausgabe 1.274.135 neuer Stückaktien (+1,6% Kapitalerhöhung)

Frankfurt am Main, 19. April 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4),

eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen,

schließt das Angebot der Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2020 mit

einer hohen Annahmequote von 47,27% (Vorjahr: 40,25%) erfolgreich ab.

Voraussichtlich am 26. April 2021 werden insgesamt 1.274.135 neue Aktien mit

voller Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2021 in die Depots der

Aktionär der DIC Asset AG eingebucht und für den Handel im regulierten Markt

der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nach Eintragung der

Kapitalerhöhung im Handelsregister am 16. April 2021 beläuft sich die Anzahl

ausstehender Aktien der DIC Asset AG jetzt auf 81.861.163 und liegt damit

ca. 1,6% höher. Die Bruttoemissionserlöse aus der Ausgabe der neuen Aktien

belaufen sich auf rund 19,0 Mio. Euro und stärken die Eigenkapitalbasis der

Gesellschaft.

"Bereits zum vierten Mal haben wir erfolgreich eine Aktiendividende

angeboten und können mit rund 47% wieder auf eine beachtliche Zustimmung

unserer Aktionäre verweisen, die uns stolz macht und für die Zukunft

anspornt. Die Stärkung unseres Eigenkapitals hilft uns dabei, unseren

Wachstumskurs fortzusetzen und dabei wie gewohnt schnell, kreativ und

zuverlässig am Markt zu agieren", kommentiert Sonja Wärntges, die

Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

Wie in den Vorjahren bestand für alle Aktionäre ein Wahlrecht, die von der

ordentlichen Hauptversammlung am 24. März 2021 beschlossene Dividende in

Höhe von 0,70 Euro je Aktie ganz oder teilweise in bar oder in Form neuer

Aktien zu erhalten.

Zur Erfüllung möglicher Steuerpflichten wird am 22. April 2021 ein Betrag in

Höhe von 0,20 Euro je Aktie unabhängig von der Entscheidung für Bar- oder

Aktiendividende in bar ausgeschüttet. Am selben Tag erfolgt zudem ggf. noch

ein Restausgleich aus der Umwandlung in Aktien in bar. Insgesamt wurden rund

38 Mio. anteilige Dividendenansprüche in Höhe von 0,50 Euro je Aktie in

1.274.135 neue Aktien des Unternehmens getauscht. Der Bezugspreis lag bei

14,95 Euro und das Bezugsverhältnis bei 29,9 zu 1.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte

Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt

und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die

überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen

wichtigen deutschen Märkten. 225 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,3

Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am

Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio (2,0 Mrd. Euro Assets under Management)

umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir

kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem

optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und

realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business (8,3 Mrd. Euro Assets under Management)

erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und

internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der

Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven

Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

This document is not an offer of securities for sale in the United States.

Securities may not be offered or sold in the United States absent

registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or an

exemption from registration. The subscription rights and Shares referred to

in this document have not been and will not be registered under the

Securities Act and will not be offered or sold in the United States.

