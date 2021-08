DGAP-News: DIC Asset AG: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2021. Hervorragende Perspektiven für das gesamte Jahr (deutsch)

DIC Asset AG: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2021. Hervorragende Perspektiven für das gesamte Jahr

Presseinformation

* Konzernergebnis 37,7 Mio. Euro: Plus 32%

* Assets under Management 11,3 Mrd. Euro: Plus 33%

* Immobilienmanagementerträge 50,5 Mio. Euro: Plus 20%

* Funds from operations (FFO) 53,0 Mio. Euro: Plus 5%

* Transaktionen in Höhe von rund 900 Mio. Euro

Frankfurt am Main, 11. August 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4),

eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen,

veröffentlicht heute die Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2021.

Das Unternehmen blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Es

erreicht in allen wesentlichen Kennzahlen ein erhebliches Plus. Das

Konzernergebnis steigt um 32%. Die Assets under Management betragen mit

einem Zuwachs von 33% nun 11,3 Mrd. Euro und wachsen konstant weiter, so

dass das Unternehmen an seinem mittelfristigen Ziel von Assets under

Management im Wert von rund 15 Mrd. Euro festhält. Die zentrale

Ergebniskennzahl Funds from operations (FFO) erreicht mit einem Plus von 5%

und 53,0 Mio. Euro eine neue Höchstmarke zum Halbjahr.

"Das erste Halbjahr zeigt erneut, dass unsere Immobilienplattform

erfolgreich ist, eine starke Ertragsdynamik entwickelt und für die Zukunft

ein herausragendes Potenzial hat. Das ist genau das, was wir unter ,dynamic

performance' verstehen", sagt Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der

DIC Asset AG. "Mit dieser uns eigenen Dynamik werden wir vielversprechende

Transaktionen im zweiten Halbjahr umsetzen. Ich kann unser Versprechen

erneuern: Wir werden weiter wachsen und unsere Ziele für das laufende Jahr

erreichen."

Obwohl das Marktumfeld im ersten Halbjahr zurückhaltend war, sind der DIC

Asset AG entscheidende Erfolge bei Vermietungen und Transaktionen gelungen.

Dazu gehören etliche größere Neuvermietungen im Büro- und Logistikbereich.

Das Bilanzportfolio (Commercial Portfolio ohne Warehousing) konnte durch die

Cashflow-starken Ankäufe des "MBC" in Köln und "Campus C" in München weiter

gestärkt werden.

Im Institutional Business sind auf Basis wachsender Assets under Management

die Erträge erneut kräftig gestiegen. Mit Blick auf das zweite Halbjahr

verfügt die DIC mit mehr als 700 Mio. Euro an weiteren Eigenkapitalzusagen

von Investoren über einen gesicherten Investitionsumfang von rund 1,3 Mrd.

Euro zum stetigen Ausbau bestehender Investmentvehikel.

Zudem ist die DIC Asset AG sehr aktiv bei der Weiterplatzierung der

Immobilien im Warehousing an institutionelle Investoren. Bereits nach vier

Monaten konnte sie das Fundraising für ihren dritten Logistik-Fonds mit über

210 Mio. Euro an Investorengeldern erfolgreich abschließen. Ein

Startportfolio mit renditestarken Logistikimmobilien steht hierfür schon

bereit. Eine der derzeit attraktivsten Investmentmöglichkeiten für nationale

und internationale institutionelle Investoren ist das größte Bürohochhaus in

München, der "Uptown Tower". Die DIC Asset AG plant die Ausplatzierung in

ein attraktives und renditestarkes Core-Investmentprodukt in den nächsten

Monaten.

Ergebnisse und Meilensteine des ersten Halbjahrs 2021:

* Als einer der größten aktiven Player am Gewerbeimmobilienmarkt haben wir

unsere Assets under Management um 33% auf den neuen Rekordwert von 11,3

Mrd. Euro gesteigert

* Mit einem Transaktionsvolumen von rund 900 Mio. Euro sind wir voll im

Plan und haben unser Halbjahresziel erreicht

* Unser Bilanzportfolio (Commercial Portfolio ohne Warehousing) besticht

durch sehr gute Kennzahlen und steht auf solidem Fundament: Die

Bruttomietrendite liegt zum Stichtag bei 5,0%, die EPRA-Leerstandsquote

bei 6,1 % bei einer durchschnittlichen Restmietlaufzeit (WALT) von 5,9

Jahren

* Die Bruttomieteinnahmen lagen mit 48,3 Mio. Euro vor allem nach

Verkäufen und Abgängen von Warehousing-Objekten aktuell leicht unter dem

Vorjahr (H1 2020: 51,4 Mio. Euro)

* Die Erträge aus Immobilienmanagement stiegen durch die deutliche Zunahme

der Assets under Management im Institutional Business sowie die

Strukturierungen und Transaktionen des ersten Halbjahrs 2021 um 20% auf

50,5 Mio. Euro (H1 2020: 42,1 Mio. Euro), wobei die Asset-, Property-

und Development-Fees auf 18,8 Mio. Euro wuchsen (H1 2020: 18,1 Mio.

Euro). Die Transaktions- und Performance-Fees sind in H1 2021 um 32% auf

31,7 Mio. Euro gestiegen.

* Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen verringerte sich im Vergleich

zum Vorjahreszeitraum um 2,5 Mio. Euro auf 3,8 Mio. Euro. Der

Vorjahreswert war insbesondere durch hohe transaktionsbedingte

Beteiligungserträge beeinflusst.

* Die operativen Kosten lagen mit 29,0 Mio. Euro planmäßig über dem

Vorjahr (H1 2020: 24,4 Mio. Euro), bedingt durch den RLI-Erwerb Anfang

2021 sowie den gezielten Personalaufbau für das Wachstum der

Immobilienmanagementplattform.

* Das Zinsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr leicht auf -14,6 Mio. Euro

gesunken (H1 2020: -14,2 Mio. Euro). Die durchschnittlichen Zinskosten

wurden aufgrund der Optimierung der Finanzierungskonditionen zum 30.

Juni 2021 auf 1,9% verringert (30. Juni 2020: 2,1%).

* Das operative Ergebnis Funds from Operations (FFO) stieg um 5% auf 53,0

Mio. Euro und erreicht damit das bisher höchste Halbjahresergebnis.

Unter Berücksichtigung der Verkaufsgewinne von 16,3 Mio. Euro (H1 2020:

2,5 Mio. Euro) stieg die Kennzahl FFO II mit 69,3 Mio. Euro um 31% (H1

2020: 53,1 Mio. Euro).

* Zum 30. Juni 2021 beträgt der NAV 17,43 Euro je Aktie (31. Dezember

2020: 17,49 Euro). Der um den vollen Wertbeitrag des Institutional

Business ergänzte Adjusted NAV liegt bei 21,91 Euro je Aktie (31.

Dezember 2020: 22,04 Euro).

* Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) - ohne Berücksichtigung von

Warehousing - ist insbesondere aufgrund der im ersten Halbjahr 2021

getätigten Ankäufe sowie dem Barauszahlungsanteil der Dividende zum 30.

Juni 2021 auf 48,1% gestiegen (31. Dezember 2020: 44,5%). Der Adjusted

LTV (Einrechnung des vollen Werts des Institutional Business) lag bei

43,2% (31. Dezember 2020: 39,2%).

Jahresprognose 2021 bekräftigt

Das Management der DIC Asset AG sieht sich für den weiteren Verlauf des

Jahres bestens aufgestellt. Traditionell ist die zweite Jahreshälfte geprägt

von zahlreichen und vor allem großen Transaktionen. Daher bekräftigt die DIC

Asset AG die Ziele für das Jahr 2021. Die DIC Asset AG plant mit einem rund

10% höheren operativen Ergebnis als im Vorjahr. Wesentliche Treiber für

diesen Erfolg sind die verschiedenen dynamischen Elemente der einzigartigen

Immobilienplattform der DIC Asset AG. Diese Plattform liefert erneut

wachsende Erträge aus vier Bereichen: Erstens aus dem Immobilienmanagement,

zweitens aus der laufenden Bewirtschaftung (Asset- und Propertymanagement

und Development), drittens aus Transaktionsgebühren für An- und Verkäufe und

der Strukturierung von Investmentprodukten sowie viertens aus

Performancegebühren bei Übertreffen definierter Renditeziele. Auch der

weitere Ausbau des Commercial Portfolios (exklusive Warehousing) auf eine

Größe von über 2 Mrd. Euro trägt zum Wachstum in 2021 bei. In Summe erwartet

die DIC Asset AG Funds from Operations in einer Spanne von 106 bis 110 Mio.

Euro bis zum Jahresende 2021. Das Unternehmen beweist mit seinen Zahlen für

das erste Halbjahr und mit den Perspektiven für das gesamte Jahr, dass es

einer der aktivsten Player auf dem Markt der gewerblichen Immobilien in der

DACH-Region ist.

Einladung zum Investor Call / Webcast am 11. August 2021

Der Vorstand der DIC Asset AG lädt um 11:00 Uhr MESZ zur

Ergebnispräsentation des ersten Halbjahres 2021 ein.

Bitte nutzen Sie die u.s. Einwahlnummern:

Deutschland: +49 (0)69 2222 25574

Großbritannien: +44 (0)330 336 9105

Vereinigte Staaten: +1 323-794-2093

Frankreich: +33 (0)1 70 72 25 50

Schweiz: +41 (0)44 580 7206

Der Confirmation Code lautet: 1720902#

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:

https://www.webcast-eqs.com/dic20210811/no-audio

Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter

www.dic-asset.de.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte

Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt

und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die

überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen

wichtigen deutschen Märkten. 234 Objekte mit einem Marktwert von rund 11,3

Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am

Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC

Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig

stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer

Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch

Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer

Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle

Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von

Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

Die DIC Asset AG auf einen Blick

Finanzkennzahlen in Mio. Euro H1 H1

2021 2020

Bruttomieteinnahmen 48,3 51,4

Nettomieteinnahmen 40,2 41,0

Erträge aus Immobilienmanagement 50,5 42,1

Erlöse aus Immobilienverkauf 110,8 9,5

Gesamterträge 222,7 114,3

Gewinne aus Immobilienverkauf 16,3 2,5

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 3,8 6,3

Funds from Operations (FFO) 53,0 50,6

Funds from Operations inkl. Verkaufsgewinne (FFO 69,3 53,1

II)

EBITDA 83,5 67,2

EBIT 61,9 48,6

Konzernergebnis 37,7 28,5

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 40,5 41,5

Finanzkennzahlen je Aktie in Euro* H1 H1

2021 2020

FFO 0,65 0,65

FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) 0,85 0,68

Konzernergebnis 0,46 0,36

EPRA-Ergebnis 0,56 0,57

Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.06.2021 31.12.2020

Loan-to-Value (LtV) in%** 48,1 44,5

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.799,6 1.600,0

Eigenkapital 1.108,9 1.108,4

Finanzschulden*** 2.059,5 1.474,4

Bilanzsumme 3.385,2 2.724,2

Finanzmittelbestand 213,7 371,4

NAV (je Aktie in Euro) 17,43 17,49

Adjusted NAV (je Aktie in Euro)* 21,91 22,04

Operative Kennzahlen (gesamte Plattform) 30.06.2021 30.06.2020

Anzahl Immobilien 234 187

Assets under Management in Mrd. Euro 11,3 8,5

Mietfläche in qm 3.112.200 2.195.600

Vermietungsleistung in qm 100.100 125.800

Operative Kennzahlen 30.06.2021 30.06.2020

(Bilanzportfolio)****

Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro 102,4 97,2

EPRA-Leerstandsquote in % 6,1 7,5

Ø-Mietlaufzeit in Jahren 5,9 6,3

Ø-Miete in Euro pro qm 11,21 10,36

Bruttomietrendite in % 5,0 5,1

* alle Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS. (Durchschnittliche Aktienanzahl

H1 2021: 81.142 Tsd. / H1 2020:

78.234 Tsd.; Aktienzahl 30.06.2021: 81.861 Tsd. / 31.12.2020: 80.587 Tsd.)

** ohne Warehousing

*** inkl. IFRS 5

**** Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und

Warehousing-Objekte

