DGAP-News: DIC Asset AG: Nina Wittkopf neuer Head of Investor Relations (deutsch)

DIC Asset AG: Nina Wittkopf neuer Head of Investor Relations

DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Personalie DIC Asset AG: Nina Wittkopf neuer Head of Investor Relations

23.02.2017 / 11:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Presseinformation

DIC Asset AG: Nina Wittkopf neuer Head of Investor Relations

Frankfurt am Main, 23. Februar 2017. Nina Wittkopf (45) übernimmt ab 1. Mai 2017 die Leitung des Bereichs Investor Relations der DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4). Sie wird die Betreuung der Investoren und Analysten verantworten und berichtet direkt an den Finanzvorstand (CFO) Sonja Wärntges. Peer Schlinkmann (34), seit August 2014 Leiter Investor Relations, verlässt das Unternehmen zum 31. Mai nach mehr als sieben Jahren, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.

Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin war zuvor sechs Jahre als IR- Managerin bei der IVG Immobilien AG tätig, bevor sie in 2014 die Leitung des Bereiches übernahm. Seit Juli 2016 leitet sie die IR-Abteilung der OFFICEFIRST Immobilien AG, einer Tochtergesellschaft der IVG. In dieser Funktion begleitete sie die Vorbereitungen zum Börsengang und den späteren Verkauf des Unternehmens an die Blackstone Group. Vor ihrer Zeit bei OFFICEFIRST Immobilien / IVG arbeitete Frau Wittkopf 10 Jahre für die Hypothekenbank in Essen AG. Zuletzt war sie dort als stellvertretende Bereichsleiterin im Corporate Management tätig.

"Nina Wittkopf verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche und im Investor Relations Bereich. Ich bin sicher, dass sie die sehr professionelle Arbeit von Herrn Schlinkmann erfolgreich fortführen wird. Herr Schlinkmann hat mit seiner Leistung in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, die DIC Asset AG als SDAX-Unternehmen zu etablieren. Ich danke ihm für sein Engagement und wünsche ihm auf seinem weiteren beruflichen Weg alles Gute. Gleichzeitig wünsche ich Frau Wittkopf einen guten Start und freue mich auf die erfolgreiche Zusammenarbeit," sagt Finanzvorstand Sonja Wärntges.

Presse

DIC Asset AG Andre Zahlten Leiter Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 - MainTor 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1435 pr@dic-asset.de

Investor Relations

DIC Asset AG Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations Neue Mainzer Straße 20 - MainTor 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1221 P.Schlinkmann@dic-asset.de

Über die DIC Asset AG Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Die Investitionsstrategie der DIC Asset AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 200 Objekte mit einem Marktwert von 3,5 Mrd. EUR. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das "Commercial Portfolio" (2,0 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co- Investments" (1,5 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen (anteilig 1,2 Mrd. Euro), Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

---------------------------------------------------------------------------

23.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 * MainTor 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1221 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648 WKN: A1X3XX, A1TNJ2, A12T64 Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

547041 23.02.2017