DGAP-News: DIC Asset AG: Kauf der GEG German Estate Group vollzogen - weitere Premium-Immobilien in München und Frankfurt im Volumen von 140 Mio. EUR erworben (deutsch)

Presseinformation

Frankfurt, 03. Juli 2019

DIC Asset AG: Kauf der GEG German Estate Group vollzogen - weitere

Premium-Immobilien in München und Frankfurt im Volumen von 140 Mio. EUR

erworben

Die DIC Asset AG ("DIC") hat mit Vertrag vom 5. Juni 2019 die GEG German

Estate Group ("GEG") erworben. Die Transaktion wurde nun planmäßig

abgeschlossen.

Mit dem Erwerb des Palazzo Fiorentino in Frankfurt-Sachsenhausen und der

Fashion Mall Munich in der Parkstadt Schwabing in München hat die GEG ihr

Portfolio an hochwertigen Objekten in zentraler Lage in den vergangenen

Tagen weiter ausgebaut.

"Mit dem Closing haben wir einen wichtigen weiteren Meilenstein in der

strategischen Aufstellung unseres Unternehmens getan und werden die

Umsetzung des Zusammenschlusses zügig vorantreiben. Der Erwerb zweier

weiterer Premium-Immobilien in den vergangenen Tagen ist ein erfreulicher

nächster Schritt zum werthaltigen Ausbau unserer Assets under Management

(AuM)", sagt Sonja Wärntges, Vorsitzende des Vorstands der DIC.

Den Palazzo Fiorentino mit knapp 11.000 qm Büromietflächen und 102

Tiefgaragen-plätzen hat die GEG Ende Juni im Rahmen eines Bieterwettbewerbs

erworben. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei rund 50 Mio. EUR. Die GEG

hat das Objekt für den Manage-to-Core-Fonds "GEG Deutschland Value I"

erworben. Die Büroflächen des Objekts sind vollständig an das Bankhaus

Metzler vermietet.

Der Palazzo Fiorentino wurde 2001 erbaut. Er besteht aus Erdgeschoss und

sechs Obergeschossen; eine umlaufende Dachterrasse sorgt für besondere

Attraktivität. Das Objekt lässt sich in mehrere autarke Mieteinheiten mit

separaten Eingängen unterteilen. Es zeichnet sich durch fußläufige Nähe zu

der Mainpromenade, der EZB und der Sachsenhausen-Gastronomie sowie eine

exzellente Verkehrsanabindung und hervorragende Visibilität aus.

Nahezu parallel dazu hat die GEG in München in der Parkstadt Schwabing die

Fashion Mall Munich im Rahmen einer off-market-Transaktion erworben. Das

vollvermietete Objekt verfügt über rund 17.000 qm Gesamtmietfläche und rund

340 Parkplätze. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Transaktion liegt bei rund

90 Mio. EUR.

Die Fashion Mall Munich profitiert mit ihrem bewährten Nutzungskonzept als

Mode- und Orderzentrum für B2B-Kunden von einer stabilen und

diversifizierten Vermietungssituation. Auf zwei separate Objekte aufgeteilt

präsentieren insgesamt 31 Mieter, darunter Label wie Max Mara, Marc Cain,

Sportalm, Palmers und Esprit, ihren Kunden die Kollektionen der jeweils

kommenden Saison.

Das Gebäudeensemble zeichnet sich durch moderne und flexible Mietflächen

aus. Die zentrale Lage in der Parkstadt Schwabing bietet eine optimale

Infrastruktur-Anbindung an das Münchner Stadtzentrum sowie zu Hauptbahnhof

und Flughafen.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten

Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20

Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs

Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und

betreut 178 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro. Mit ihrem

hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche

Commercial Portfolio und Institutional Business. Dabei nutzt die DIC eine

eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven

Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen

zu heben und Erträge zu steigern. Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd.

Euro Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und

Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der

Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Institutional

Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus

der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds,

Individualmandaten und Club Deals für institutionelle Investoren. (Stand:

30.06.2019, beinhaltet die GEG).

Die DIC hat mit Vertrag vom 5. Juni 2019 die GEG erworben. Die Transaktion

wurde nun abgeschlossen. Die DIC hat ihre Segmentberichterstattung auf die

beiden Säulen DIC Commercial Portfolio und DIC Institutional Business

umgestellt.

Die DIC ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index

für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

IR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

°