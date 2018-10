DGAP-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG plant Börsengang (deutsch)

DFV Deutsche Familienversicherung AG plant Börsengang

^

DGAP-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e):

Börsengang/Kapitalerhöhung

DFV Deutsche Familienversicherung AG plant Börsengang (News mit

Zusatzmaterial)

12.10.2018 / 09:17

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER

INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,

KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG

DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

DFV Deutsche Familienversicherung AG plant Börsengang

- Die DFV Deutsche Familienversicherung AG plant im vierten Quartal 2018 den

Börsengang im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse.

- Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist ein Insurtech mit einer

skalierbaren, in-house programmierten digitalen IT-Plattform, welches sich

auf den Vertrieb und die Bestandsverwaltung von Krankenzusatz- und

Sachversicherungen spezialisiert hat.

- Die Verwendung von Amazon Echo, moderner Bezahlmethoden und die

Implementierung künstlicher Intelligenz erlauben schnelle und

hoch-effiziente Prozesse

- Zur Umsetzung der Wachstumsstrategie beabsichtigt die DFV Deutsche

Familienversicherung AG die Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender

Stückaktien aus einer von der Hauptversammlung zu beschließenden

Kapitalerhöhung gegen Bareinlage.

- Der angestrebte Bruttoemissionserlös von rund 100 Mio. Euro soll vor allem

für Investitionen in weiteres Wachstum, den Markteintritt in das europäische

Ausland und neue Produkte verwendet werden.

Frankfurt, 12.10.2018 - Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ( "DFV"

oder die "Gesellschaft", www.deutsche-familienversicherung.de), ein schnell

wachsendes, digitales Insurtech-Unternehmen mit Sitz in Frankfurt a.M.,

bereitet den Börsengang an den regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse noch im 4. Quartal 2018 vor.

Dr. Stefan M. Knoll, Gründer und CEO: "Die Deutsche Familienversicherung ist

ein Insurtech und Versicherungsunternehmen, wo die digitale Transformation

und digitale Wertschöpfung funktioniert. Die komplette Digitalisierung

unserer Prozesse, vom Abschluss bis zur Schadenregulierung, war und ist

zentrale Voraussetzung einer erfolgreichen Durchsetzung in einem verteilten

Markt. Dies und die Tatsache, dass wir, laut Stiftung Warentest, die besten

Produkte haben, ist Grundlage für unser enormes Wachstum."

Firmeneigene IT-Plattform & hoch skalierbare Prozesse

Die DFV arbeitet seit dem Jahr 2014 auf einer firmeneigene IT-Plattform,

einem hochmodernen Event- und Java-basierten Bestandsführungssystem. Diese

Plattform erlaubt es dem Insurtech schon heute den gesamten Geschäftsbetrieb

mit einem Bestand von über 420.000 aktiven Policen mit nur 109

MitarbeiterInnen zu bewältigen.

Betriebsvorstand Marcus Wollny: "Wir haben eine digitale

Versicherungsplattform entwickelt, die es uns erlaubt, Geschäftsvorfälle in

Echtzeit zu verarbeiten. Dabei nutzen wir künstliche Intelligenz gepaart mit

einer eventbasierten Prozessmaschine und flexiblen Schnittstellen. So sind

wir in der Lage, unsere Versicherungs-App sowie unser Kundenportal optimal

zu integrieren. Kunden können dadurch zum Beispiel ganz leicht Änderungen an

Verträgen vornehmen oder Schäden einreichen und erhalten unmittelbar eine

Rückmeldung darauf. Neue Produkte können innerhalb weniger Wochen am Markt

platziert und Produktänderungen in wenigen Stunden umgesetzt werden."

Dr. Stefan M. Knoll: "Mit unserer IT und den darauf aufsetzenden digitalen

Prozessen sind wir die hessisch-deutsche Antwort aus Frankfurt auf die

internationale Insurtech-Entwicklung."

Amazon Echo & DFV-ChatBot

Das Insurtech ermöglicht seinen Kunden eine Produktberatung über digitale

Sprachassistenten. Als erste Versicherung Deutschlands bietet die DFV durch

ihren eigenen Alexa-Skill nicht nur die Beratung, sondern auch den

Versicherungsabschluss an. Für weitere Produktberatung steht ebenfalls ein

KI-basierter ChatBot auf der Website der DFV zur Verfügung.

Dr. Stefan M. Knoll hierzu: "Der Versicherungsabschluss der Zukunft wird

weitgehend über digitale Sprachassistenten erfolgen. Die zunehmenden

digitalen Lebensgewohnheiten unserer Kunden verlangen derartige

Serviceanpassungen. Dem tragen wir Rechnung."

Modernste ezahlmethoden - Paypal & AmazonPay

Die Kunden wollen Versicherungsabschlüsse so einfach und so schnell wie

möglich tätigen. Aus diesem Grund hat die DFV ihre Abschlussstrecke radikal

vereinfacht.

Dr. Stefan M. Knoll: "Dank Amazon-Login wird die Eingabe der Daten erheblich

verkürzt, wodurch kostbare Zeit gespart wird. Darüber hinaus bieten wir,

neben konventionellen Bezahlmethoden, auch die Verwendung von AmazonPay oder

PayPal an. Dies ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Damit bieten wir

die kürzest mögliche Abschlussstrecke an und sind das erste

Versicherungsunternehmen, das AmazonPay und monatliche Zahlweise mit Paypal

anbietet."

Digitaler Kundenservice - DFV-App und DFV-Kundenportal

Der gesamte Policierungsvorgang erfolgt vollautomatisch und innerhalb von

durchschnittlich sechs Minuten. Danach erhält der Kunde Zugang zum

DFV-Kundenportal, zur DFV-Kunden-App und der DFV-Kunden-Wallet. Über diese

digitalen Kundenservices kann der Kunde seine Verträge verwalten und die

Leistungs- und Schadenmeldung veranlassen.

Künstliche Intelligenz & Schadenregulierung

Bei eingereichten Arztrechnungen ermittelt künstliche Intelligenz, um welche

Inhalte es sich handelt und ordnet die Rechnung einem Vertrag zu. Sie prüft,

ob die ärztliche Leistung über den abgeschlossenen Vertrag abgedeckt ist.

Die Auszahlung an den Kunden erfolgt dank künstlicher Intelligenz und

digitaler Wertschöpfung schnell, unkompliziert und vollautomatisch.

Dr. Stefan M. Knoll: "Dank dieser KI-basierten, digitalen Befähigung liegt

unser Rekord bei der Regulierung einer Zahnarztrechnung bei 45 Sekunden."

Großes Wachstumspotenzial & hoch skalierbarer Vertrieb

Die DFV sieht im deutschen Markt ein großes Wachstumspotenzial. Im Bereich

der Krankenzusatzversicherungen will das Insurtech zum Marktführer in

Deutschland aufsteigen. Mit den erwarteten Emissionserlösen aus dem

Börsengang plant die DFV verstärkt in Markenbildung und klassisches

Marketing zu investieren und so insbesondere das Wachstum der vergangenen

Jahre von rund 10-15 % im Kerngeschäft enorm zu steigern.

Dr. Stefan M. Knoll, Gründer und CEO: "Die DFV ist die neue Art von

Versicherung: Ausgezeichnete Produkte plus direkte digitale Wertschöpfung

ermöglichen größtmöglichen Kundennutzen bei unbegrenzter Skalierbarkeit. Die

DFV ist ein deutsches Insurtech, welches seit Jahren den Markt

revolutioniert. Die Börsennotierung passt daher sehr gut zur

Wachstumsfähigkeit unserer digitalen Plattform."

Vertriebsvorstand Stephan Schinnenburg: "Wir spürten eine enorme Nachfrage

nach digitalen Services. Wir sind diejenigen, die diese Nachfrage glaubhaft

und technisch hochwertig bedienen können. Die Möglichkeit, durch den

Börsengang neben transaktionsbezogener Werbung verstärkt in Branding und

klassische Werbung investieren zu können, wird nach unserer Ansicht zu einem

enormen Anstieg des Neukundengeschäftes führen."

Börsengang soll weiteres Wachstum unterstützen

Im Zusammenhang mit dem Börsengang erwartet die Gesellschaft einen

Emissionserlös aus der Platzierung von neuen Aktien in Höhe von rund 100

Mio. Euro. Die Gesellschaft plant diesen Erlös in erster Linie für den

Ausbau ihres Vertriebs und die Umsetzung von Marketingmaßnahmen einzusetzen.

Daneben will die Gesellschaft in ihre IT und die weitere Digitalisierung

investieren. Zusätzlich möchte die Gesellschaft ihr Produktportfolio

verbreitern und neue Versicherungsprodukte auf den Markt bringen. Des

Weiteren plant die DFV innerhalb der nächsten 12 Monate den Eintritt in

mindestens einen weiteren europäischen Markt.

Finanzvorstand Michael Morgenstern: "Die DFV ist grundsolide aufgestellt und

erfüllt alle aufsichtsseitigen Vorgaben auf nationaler und europäischer

Ebene. Der Börsengang bildet daher eine sehr gute Grundlage für das geplante

nachhaltig profitable Wachstum."

Um einen ausreichenden Streubesitz zu ermöglichen, ist neben der Ausgabe

neuer Aktien auch eine Umplatzierung von Anteilen zweier Aktionäre geplant.

Die Erlöse aus der Mehrzuteilungsoption sollen dagegen vollständig der

Gesellschaft zufließen, da die Greenshoe-Option aus einer weiteren

Kapitalerhöhung der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital bedient werden

würde. Für die Gesellschaft sowie deren bestehende Hauptaktionäre gilt eine

Lock-up-Periode von 12 Monaten. Die Hauptaktionäre beabsichtigen, weiterhin

langfristig die Mehrheit an der Gesellschaft zu halten.

Die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG agiert als Sole Global Coordinator

und Joint Bookrunner. Die MAINFIRST BANK AG fungiert als Joint Bookrunner.

Weitere Details zum geplanten Börsengang werden im Rahmen der

Veröffentlichung des Wertpapierprospekts bekannt gegeben.

Das deutsche Insurtech - eine besondere Erfolgsgeschichte

Die DFV ist eine Erfolgsgeschichte und hat sich mit über 420.000 aktiven

Policen am Markt etabliert. Mit dem Ansatz, Kunden nur einfach verständliche

Versicherungspolicen zu verkaufen, die diese in kürzester Zeit unkompliziert

abschließen können, bietet das Insurtech eine neue Art von digitaler

Versicherung an. Seit 2015 ist die DFV durchgehend profitabel. Das Jahr 2017

beendete die Gesellschaft mit einem EBIT von 1,4 Mio. Euro. Die

Solvency-II-Quote des der Gesellschaft lag im Jahr 2017 bei 214%. Zum

Produktportfolio des Frankfurter Insurtech gehören

Krankenzusatzversicherungen wie Ambulante-, Stationäre-, Zahn- und

Pflegezusatzversicherungen, sowie Sachversicherungen Hausrat-, Haftpflicht,

Rechtschutz- und Unfallversicherungen. Der Vertrieb findet mehrheitlich

digital beziehungsweise online statt. 80% der Kunden generiert die

Gesellschaft über die direkten Vertriebswege Online (Google, Bing,

Affiliate) und DRTV-Werbung (Direct-Response-Television). 20% der Neukunden

erreicht die Gesellschaft über die Vertriebswege "Kooperationen" (u.a. mit

gesetzlichen Krankenkassen) und "Makler".

Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG wurde 2007 als

Versicherungs-Start-up gegründet mit dem Ziel, Versicherungsprodukte

anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.

Vernünftig"). Die DFV ist heute ein Insurtech und für ihre vielfach

ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen bekannt (Zahn-, Kranken-,

Pflegezusatzversicherung sowie Unfall- und Sachversicherung). Mit dem

durchweg digitalen Produktdesign setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der

Branche.

Ansprechpartner für Presse & Investor Relations

Lutz Kiesewetter

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: 0049 69 74 30 46 396

Mobil: 0049 170 7130114

E-Mail: Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot

zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden

Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer

bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der DFV Deutsche

Familienversicherung AG (die "Gesellschaft" und solche Aktien, die "Aktien")

in den Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten") oder

sonstigen Staaten, und soll auch nicht dahingehend verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige

Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung

von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities

Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft

beabsichtigt weder, die Registrierung eines Teils des Angebots in den

Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der

Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat kein öffentliches Angebot in einem Mitgliedstaat des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik

Deutschland ("Deutschland") und des Großherzogtums Luxemburg ("Luxemburg")

autorisiert. In keinem anderen Mitgliedstaat des EWR als Deutschland oder

Luxemburg, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, (jeweils ein

"Relevanter Mitgliedsstaat") wurden oder werden eine Handlungen unternommen,

die ein in diesem Relevanten Mitgliedsstaat ein öffentliches Angebot

darstellen würden, welches die Veröffentlichung eines Prospekts erfordert.

Dementsprechend dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur

angeboten werden an:

(i) juristische Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte

Investoren" definiert werden; oder

(ii) unter den sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikels 3

Abs. 2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine

Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die

Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die

Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien

zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im

Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat

definiert ist. Der Ausdruck Prospektrichtlinie bezieht sich auf die

Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich der Richtlinie

2010/73/EU) und beinhaltet die Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten

Mitgliedsstaaten.

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der

Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat

und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht

im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein

Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie dar und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere

Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich

nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese

Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition

in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i)

Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen

haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial

Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net worth

entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei

diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur

Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die

keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser

Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen

oder auf dessen Grundlage handeln

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der

derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der

Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse

wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten

oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse

oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,

aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit

Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere

Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen

Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich

auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft

übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in

die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt

oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,

noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tastsache ihrer

Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich

im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen

werden.

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/dfv/732935.html

Bildunterschrift: Dr. Stefan M. Knoll, Founder & CEO

---------------------------------------------------------------------------

12.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

732935 12.10.2018

°