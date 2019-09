DGAP-News: DEUTZ AG: DEUTZ und SANY unterzeichnen Vertrag über zukünftigen Joint-Venture-Standort mit chinesischer Stadt Changsha (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutz":

DEUTZ AG: DEUTZ und SANY unterzeichnen Vertrag über zukünftigen Joint-Venture-Standort mit chinesischer Stadt Changsha

30.09.2019 / 08:00

* Vertragsunterzeichnung beider Partner im Rahmen der Grundsteinlegung zum

Produktionsstandort in Changsha

* Provinz Hunan beteiligt sich mit mittlerem zweistelligen

Millionen-USD-Betrag

* Vorbereitungen für Produktionsstart im Joint Venture ab 2021 schreiten

sehr gut voran

Im Rahmen der Grundsteinlegung erfolgte am Samstag am Produktionsstandort in

Changsha die Vertragsunterzeichnung der Joint Venture Partner SANY und DEUTZ

AG mit Vertretern der Regierung von Changsha. Die DEUTZ AG und Chinas

größter Baumaschinenhersteller SANY unterzeichneten bereits im Juni diesen

Jahres den Vertrag über die Gründung des Joint Ventures. Ziel beider

Unternehmen ist die Errichtung eines Hochleistungs-Motorenmontagewerks in

der Provinz Hunan.

An der feierlichen Zeremonie nahmen ebenfalls Vertreter der Provinzregierung

von Hunan teil. Die Provinz Hunan unterstützt die Gründung des

Gemeinschaftsunternehmens und beteiligt sich mit einer Finanzierung im

mittleren zweistelligen Millionen USD-Bereich zusätzlich an dem Joint

Venture.

Das Joint Venture zwischen DEUTZ und SANY ist Teil von SANY's Intelligent

Heavy Truck Projekt, einem Großprojekt im Rahmen der

Digitalisierungsstrategie von SANY. Dafür übernimmt DEUTZ, zusätzlich zu

verschiedenen Off-Road-Anwendungen, die Motorenfertigung im Bereich Heavy

Trucks für SANY. In dem neuen Werk, das sich unweit des SANY Hauptsitzes in

Changsha, der Hauptstadt der Provinz Hunan, befindet, sollen in einem ersten

Schritt für SANY in 2022 rund 75.000 neue Motoren der Emissionsstufe IV

(China IV) bzw. der Abgasstufe 6 (China 6) für Off- und On-Road-Anwendungen

geliefert werden.

"Wir sind sehr froh, DEUTZ als Partner an unserer Seite zu haben. Wir freuen

uns auf eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit und sind

überzeugt, durch diese strategische Partnerschaft unser

Gemeinschaftsunternehmen zu einem großen Erfolg führen zu können," so Liang

Linhe, Vorstandsmitglied der SANY Gruppe.

DEUTZ Vorstandsvorsitzender Dr. Frank Hiller erklärte im Rahmen der

Vertragsunterzeichnung: "Wir sind überzeugt, dass unser Partner SANY eine

entscheidende Rolle im Markt großer Lastkraftwagen spielen wird und freuen

uns sehr, dass wir mit unserer innovativen Motorentechnologie einen

wesentlichen Beitrag hierzu leisten können. Die großzügige finanzielle

Beteiligung der Provinz Hunan zeigt das nachhaltige Interesse und Vertrauen,

das uns seitens der Regierung entgegengebracht wird."

Die DEUTZ AG, die zu den führenden Motoren-Herstellern im Off-Highway

Bereich gehört, weitet damit ihre Aktivitäten auch auf den On-Highway

Bereich aus. Das Unternehmen hat in das Joint Venture, an dem es mit 51

Prozent die Mehrheit hält, einen mittleren zweistelligen

Millionen-Euro-Betrag investiert.

Die Vorbereitungen für den Produktionsanlauf im Joint Venture schreiten

derzeit gut voran. Die Fertigstellung der Produktionsanlage wird

voraussichtlich Ende 2020 erfolgen. Der Anlauf der Produktion ist für das

Jahr 2021 geplant.

