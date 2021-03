DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Landmarkgebäude CIELO erhält neuen Eigentümer (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate":

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Landmarkgebäude CIELO erhält neuen Eigentümer

^

DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):

Immobilien/Ankauf

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Landmarkgebäude CIELO erhält

neuen Eigentümer

01.03.2021 / 07:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Landmarkgebäude CIELO erhält neuen Eigentümer

DEMIRE beteiligt sich an Bürokomplex an der Frankfurter Theodor-Heuss-Allee

Langen, 1. März 2021. Die unter dem Namen CIELO bekannten Gebäude des

prominenten Bürokomplexes an der Theodor-Heuss-Allee 100-104 in Frankfurt am

Main erhalten einen neuen Eigentümer, an dem die RFR Gruppe und die DEMIRE

Deutsche Mittelstand Real Estate AG gleichberechtigt beteiligt sind.

DEMIRE hat sich zudem im Rahmen der Transaktion vertraglich ein

Ankaufssrecht für den gesamten Gebäudekomplex gesichert. Der Wert der

Gesamttransaktion beläuft sich auf über 270 Millionen Euro. Mit dem Closing

rechnen die Beteiligten im zweiten Quartal diesen Jahres.

Das im Jahr 2003 errichtete und von 2018 bis 2020 umfangreich sanierte

Objekt ist langfristig an die Commerzbank AG vermietet. Cielo umfasst rund

37.000 m² Gesamtfläche und bietet eine moderne technische Ausstattung sowie

zeitgemäße Flächenzuschnitte. Der Standort liegt fußläufig zur Frankfurter

Messe und an einer der Haupteinfallsstraßen der Mainmetropole.

"Mit der Transaktion setzen wir die Neuausrichtung der DEMIRE konsequent

fort. Wir erwarten hieraus in den nächsten Jahren einen FFO I Beitrag* von

durchschnittlich rund 5 Mio. Euro pro Jahr. Zudem haben wir die Option, den

Gebäudekomplex zu bereits vereinbarten Konditionen in fünf Jahren von

unserem Partner RFR komplett zu übernehmen", kommentiert Ingo Hartlief,

Vorstandsvorsitzender der DEMIRE AG.

Dr. Alexander Koblischek, Geschäftsführer der RFR Management GmbH, ergänzt:

"Wir freuen uns, DEMIRE als starken Partner aus der Region für dieses

spannende Objekt gewinnen zu können. Nach Vollvermietung und umfassender

Sanierung durch RFR blicken wir nun dem nächsten Kapitel der

Theodor-Heuss-Allee mit Freude entgegen."

***

*nach Steuern, vor Minderheiten

Über RFR

Die RFR Holding GmbH gehört zur RFR Gruppe der beiden deutschstämmigen

Immobilien-Investoren Aby Rosen und Michael Fuchs. Aktuell betreut die RFR

Gruppe in den USA und Deutschland ein Immobilienvermögen von über 15

Milliarden Euro, davon in Deutschland ca. 5 Milliarden Euro. Die RFR

Management GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main ist für das Property- und Asset

Management des Immobilienportfolios der RFR Gruppe mit einem Flächenbestand

von über 1.000.000 m² in Deutschland zuständig.

Weitere Informationen über www.rfr-holding.de

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DEMIRE - REALize Potential

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Lagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere

Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potentialen an diesen

Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für

international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE

verfügt zum 31. Dezember 2020 über einen Immobilienbestand von 75 Objekten

mit einer Vermietungsfläche von rund als 1,0 Million Quadratmetern und einem

Marktwert von mehr als 1,4 Milliarden Euro.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:

DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt

notiert.

Weitere Informationen über www.demire.ag

Für Rückfragen:

Michael Tegeder

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: + 49 6103 3724944

Email: tegeder@demire.ag

Birgit Ritscher-Filka

Executive Director / Head of Leasing & Marketing

RFR Management GmbH

Ulmenstraße 18

60325 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 71 71 299-65

Email: birgit.ritscher-filka@rfr-management.de

---------------------------------------------------------------------------

01.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven'

63225 Langen (Hessen)

Deutschland

Telefon: +49 6103 37249-0

Fax: +49 6103 37249-11

E-Mail: ir@demire.ag

Internet: www.demire.ag

ISIN: DE000A0XFSF0

WKN: A0XFSF

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1171726

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1171726 01.03.2021

°