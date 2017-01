DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE verkauft Non-Core-Portfolio deutlich über Buchwert (deutsch)

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE verkauft Non-Core-Portfolio deutlich über Buchwert

DEMIRE verkauft Non-Core-Portfolio deutlich über Buchwert

Langen, 25. Januar 2017 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat ein Portfolio von insgesamt 84 nicht strategiekonformen Immobilien und Teile einer Liegenschaft in Darmstadt zu einem Preis von insgesamt EUR 21,6 Millionen verkauft. Es handelt sich um Objekte in meist dezentralen Lagen, die an die Deutsche Post DHL Group vermietet sind, und die jeweils einen Wert von unter 500.000 Euro aufweisen. Die Immobilie in Darmstadt ist gegenwärtig an die Deutsche Telekom vermietet. Der erzielte Veräußerungserlös lag insgesamt um mehr als EUR 3 Millionen über deren aktuellen Fair Value bzw. rd 16 % über den aktuellen Verkehrswerten und unterstreicht die konservative Bilanzierungspolitik der Gesellschaft. Die Verkäufe sind im Geschäftsjahr 2016 bilanzwirksam. Die Anzahl der Immobilien im DEMIRE-Konzern verringert sich durch die Transaktion deutlich von 178 auf 94 und unterstreicht die Fokussierung des Vorstandes auf ausgewählte Standorte und Immobilienprojekte.

"Der Verkauf zeigt, dass wir uns wie angekündigt im Rahmen unseres aktiven Portfoliomanagements konsequent von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilien trennen", sagt Vorstandssprecher Prof. Andreas Steyer. "Die von uns angestrebte Bestandsoptimierung schreitet somit schneller voran als geplant. Die Verkaufserlöse werden wir in strategiekonforme Akquisitionen reinvestieren. Dabei zielen wir auf Einzelobjektgrößen zwischen EUR 10 und 50 Millionen ab."

Mit dem Verkauf wird sich die Komplexität des DEMIRE-Portfolios weiter reduzieren, was sich positiv auf die Property-Management- und Verwaltungskosten auswirkt. Zudem verbessert sich durch die Transaktion die EPRA-Leerstandsrate (zum 31.12.2015 12,8 % auf 10,4 % zum 31.12.2016: 10,4 % pro forma) weiter.

Über die DEMIRE - first in secondary locations

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. DEMIRE verfügte am 30. September 2016 über einen Immobilienbestand mit einem Marktwert von EUR 985 Millionen. Zum Berichtsstichtag waren annualisierte Vertragsmieten von EUR 75,5 Millionen für durchschnittlich 5,2 Jahre fest vereinbart.

DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, die eigene Unternehmensorganisation so schlank wie möglich zu halten, ist aber der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem konzerneigenen Asset-, Property- und Facility-Management zu erreichen sind. Das geschäftliche Know-how bleibt auf diese Weise gesichert. Und - was mindestens ebenso wichtig ist - DEMIRE behält den direkten Kontakt zum Kunden.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

