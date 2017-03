DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE besetzt neue Position des Head of Investor Relations & Communications (deutsch)

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE besetzt neue Position des Head of Investor Relations & Communications

DEMIRE besetzt neue Position des Head of Investor Relations & Communications

Langen, 2. März 2017 - Mit Peer Schlinkmann (34) besetzt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) die neu geschaffene Position des Head of Investor Relations & Corporate Communications. Herr Schlinkmann wird diesen Aufgabenbereich voraussichtlich ab dem 1. Juni 2017 verantworten und in dieser Funktion direkt an Prof. Andreas Steyer, CEO der DEMIRE, berichten. Für die angestrebte Wachstumsforcierung des Unternehmens soll die Kapitalmarktkommunikation nochmals verstärkt und insbesondere die professionelle Investoren- und Analystenansprache zunehmend ausgebaut werden. Peer Schlinkmann bringt dafür sowohl mehrjährige Führungserfahrung in der Investor Relations-Arbeit in börsennotierten Gesellschaften mit wie auch Expertise in der Immobilienbranche.

Der Vorstand

Kontakt

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11

D-63225 Langen

Telefon: +49 (0) 6103 - 372 49 - 0

Telefax: +49 (0) 6103 - 372 49 - 11

ir@demire.ag

www.demire.ag

_______________________________________

Über die DEMIRE - first in secondary locations

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. DEMIRE verfügte am 30. September 2016 über einen Immobilienbestand mit einem Marktwert von EUR 985 Millionen. Zum Berichtsstichtag waren annualisierte Vertragsmieten von EUR 75,5 Millionen für durchschnittlich 5,2 Jahre fest vereinbart.

DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, die eigene Unternehmensorganisation so schlank wie möglich zu halten, ist aber der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem konzerneigenen Asset-, Property- und Facility-Management zu erreichen sind. Das geschäftliche Know-how bleibt auf diese Weise gesichert. Und - was mindestens ebenso wichtig ist - DEMIRE behält den direkten Kontakt zum Kunden.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

