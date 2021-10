DGAP-News: DEFAMA mit Zukauf und Vermietungserfolgen (deutsch)

DEFAMA mit Zukauf und Vermietungserfolgen

^

DGAP-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

DEFAMA mit Zukauf und Vermietungserfolgen

07.10.2021 / 14:11

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

* Neuabschluss und Verlängerung mehrerer größerer Mietverträge

* Kaufvertrag über Rossmann in Barsinghausen geschlossen

* Investitionen von 2 Mio. EUR steigern Nettomieten um 240 TEUR p.a.

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat eine Reihe von Verträgen und

Vereinbarungen geschlossen sowie eine Immobilie gekauft, die insgesamt zu

einer Steigerung der annualisierten Nettomieten um rund 240 TEUR führen.

So unterzeichnete DEFAMA einen Kaufvertrag über eine weitere Immobilie in

Barsinghausen (Niedersachsen), etwa 30 Kilometer westlich von Hannover. Der

Kaufpreis beträgt 1,4 Mio. EUR entsprechend dem 11-fachen der

Jahresnettomiete. Die vermietbare Fläche beläuft sich auf rund 900 qm. Das

Objekt liegt in bester Lage direkt am Marktplatz in der Fußgängerzone. Das

Erdgeschoss ist an Rossmann vermietet, im Obergeschoss findet sich eine

Fahrschule.

Darüber hinaus hat DEFAMA in einigen Bestandsobjekten neue langfristige

Mietverträge abgeschlossen. Schon im August unterzeichnet wurde ein

langfristiger Vertrag über eine Erweiterung des NORMA in die bisherige

Takko-Fläche in Sonnefeld. Der Umbau findet im ersten Quartal 2022 statt. In

Albstadt konnten wir ein Sanitätshaus für die freie Getränkemarkt-Fläche als

neuen langfristigen Mieter gewinnen und in Staßfurt die letzte verbliebene

Leerfläche an die Kassenärztliche Vereinigung vermieten. In Gardelegen steht

ein neuer Vertrag mit einem Filialisten für Heimtierbedarf über rund 800 qm

unmittelbar vor Unterzeichnung. Der entsprechende Umbau hat bereits begonnen

und wird im ersten Quartal 2022 abgeschlossen.

Des Weiteren gelang in den vergangenen Wochen in einer ganzen Reihe von

Objekten die Verlängerung der Ankermietverträge um durchschnittlich 4 Jahre.

Hierfür waren keine Investitionen nötig. Teils erfolgte dies durch

Optionsausübungen, teils durch Nachträge. So verlängerte ALDI in

Brand-Erbisdorf, REWE in Wittenburg und NORMA in Puderbach. Einschließlich

der von einem weiteren Lebensmittel-Ankermieter angekündigten vorzeitigen

Vertragsverlängerung entsprechen die betreffenden Verträge rund 6% der

gesamten annualisierten Jahresnettomieten der DEFAMA.

Insgesamt wird DEFAMA mit den getätigten Investitionen in Höhe von 2 Mio. EUR

die Mieterträge um rund 240 TEUR p.a. steigern. Der annualisierte FFO steigt

damit auf über 8,2 Mio. EUR bzw. 1,87 EUR je Aktie. Einschließlich der erfolgten

Vertragsverlängerungen werden jährliche Mieterträge von insgesamt fast 1

Mio. EUR langfristig gesichert. Bezogen auf die jeweiligen Laufzeiten

entspricht dies Mieterlösen von insgesamt über 6 Mio. EUR.

Über die Deutsche Fachmarkt AG

Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in

kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in

Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr

bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10

Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR. Angestrebt ist dabei

stets eine zweistellige Nettomietrendite.

Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten

Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die

DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im

Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.

Kontaktadresse

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin

Internet: www.defama.de

Ansprechpartner

Matthias Schrade

Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Fax: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 2

Mail: schrade@defama.de

---------------------------------------------------------------------------

07.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 - 555 79 26 - 0

Fax: 030 - 555 79 26 - 2

E-Mail: info@defama.de

Internet: www.defama.de

ISIN: DE000A13SUL5

WKN: A13SUL

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

München (m:access), Tradegate Exchange

EQS News ID: 1239133

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1239133 07.10.2021

°