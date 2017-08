DGAP-News: DEAG treibt internationale Expansion voran und übernimmt den britischen Veranstalter Flying Music Group (deutsch)

DEAG treibt internationale Expansion voran und übernimmt den britischen Veranstalter Flying Music Group

^ DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme DEAG treibt internationale Expansion voran und übernimmt den britischen Veranstalter Flying Music Group

18.08.2017 / 17:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Corporate News

DEAG treibt internationale Expansion voran und übernimmt den britischen Veranstalter Flying Music Group

- DEAG erwirbt Mehrheitsbeteiligung an dem britischen Promoter Flying Music Group

- Profitable Expansionsstrategie in Großbritannien wird damit fortgesetzt

- Synergieeffekte ergeben sich im Live Entertainment- wie auch im Ticketing-Geschäft der DEAG

Berlin, 18. August 2017 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG), Berlin, (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G), erwirbt über ihre britische Tochtergesellschaft Kilimanjaro Holdings Ltd. die Mehrheitsbeteiligung an dem britischen Promoter Flying Music Group Holding Ltd. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/2017 erzielte die seit Gründung profitable Flying Music Group rund 20 Mio. EUR Umsatz. Mit dem zukünftigen Umsatzbeitrag der Flying Music Group wird sich der in Großbritannien erwirtschaftete Umsatz des DEAG-Konzerns im Geschäftsjahr 2018 voraussichtlich auf über 100 Mio. EUR steigern. Damit setzt DEAG die Strategie des profitablen Wachstums im internationalen Umfeld fort.

Die Flying Music Group ist seit mehr als 30 Jahren als Tournee-, Musical- und Theaterproduzent und -veranstalter erfolgreich etabliert. Shows der Flying Music Group sind unter anderem der Dauerbrenner und Westend-Hit "THRILLER - Live" mit bisher mehr als 3 Millionen Zuschauern, welche die Musik von Michael Jackson wieder aufleben lässt, "The Rat Pack Live from Las Vegas", die für einen Olivier-Award nominiert war, oder die Bühneninszenierung von "The Kite Runner", die aktuell in der zweiten Spielzeit im Westend aufgeführt wird und großes Lob von den Kritikern erhält.

Durch den Erwerb der Mehrheit an dem britischen Promoter verfügt DEAG über ein noch heterogeneres und breiteres Veranstaltungsangebot und zählt damit zu den führenden Promotern und Theaterproduzenten in Großbritannien. Mit diesem diversifizierten Event-Portfolio ergeben sich für die DEAG erhebliche Umsatzpotenziale sowie strategische Optionen für das Gesamtgeschäft des Konzerns in Europa. So ergänzt die Flying Music Group mit ihrer Event-Expertise das internationale Veranstaltungs-Portfolio der DEAG in komplementärer Weise und ermöglicht es der Gesellschaft insbesondere im Family Entertainment, auch in den Bereichen Musical- und Theater-Veranstaltungen, weiter zu wachsen. Über die positiven Effekte für das internationale Live-Entertainment-Geschäft der DEAG hinaus, erwartet der Vorstand aus den bis zu 500.000 zusätzlichen Tickets pro Jahr zudem Wachstumsimpulse für das Ticketing-Geschäft der DEAG in Großbritannien (myticket.co.uk).

Detlef Kornett, Vorstandsmitglied und verantwortlich für das internationale Geschäft der DEAG, sieht den bisherigen Weg der DEAG in Großbritannien bestätigt: "Die Integration der Flying Music Group in den DEAG-Konzern ist ein weiterer elementarer Schritt auf unserem zweiten Heimatmarkt in Großbritannien. Wir erweitern damit Kilimanjaros sowie unseren Footprint und werden weiter profitabel wachsen. Zudem sehen wir mit dieser Transaktion ausgezeichnete Chancen zur Zusammenarbeit mit hervorragenden Produktionen in unseren Kernmärkten, in ganz Europa und auch weltweit."

Stuart Galbraith, CEO und Partner der DEAG bei Kilimanjaro Live, ergänzt: "Für DEAG und Kilimanjaro sind das spannende Zeiten. Unser Kerngeschäft Live-Musikveranstaltungen wächst kontinuierlich. 2018 werden wir mit mehr als zwei Millionen verkauften Tickets in Großbritannien voraussichtlich ein weiteres Rekordjahr verzeichnen. Unser Wachstum in den vergangenen drei Jahren konnten wir auch dadurch erreichen, indem wir unser Geschäftsmodell über die Live-Musikveranstaltungen hinaus mit Projekten wie "The Illusionists", "Tape Face" und "Dinosaurs in the Wild" diversifiziert haben. Der Deal mit der Flying Music Group ist ein weiterer wichtiger Schritt für unsere Expansion im Westend-Touring-Geschäft in den Bereichen Musical und Theater. Angesichts der großen Erfahrung von Paul und Derek ist das Management der Flying Music Group ein geeigneter starker Partner für Kilimanjaro Live. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um gemeinsam mit der DEAG den Wachstumskurs der Flying Music Group in Großbritannien und weltweit weiter voranzutreiben."

Paul Walden und Derek Nicol, beide CEO der Flying Music Group, kommentieren die neu entstandene Partnerschaft: "Als unabhängiger Promoter ist das ein aufregender Schritt für die Flying Music Group. Während unser Unternehmen weiter wächst, freuen wir uns, unterstützt durch die bei Kilimanjaro Live und DEAG gebündelte internationale Erfahrung, ein neues Kapitel unserer Unternehmensgeschichte aufzuschlagen. Wir kennen und schätzen Stuart und sein Team schon seit vielen Jahren und blicken mit Freude der zukünftigen Zusammenarbeit entgegen."

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist ein integriertes Entertainment-Unternehmen und ein führender Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Tochtergesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Mit dem eigenen Vertriebsgeschäft, der mytic myticket AG, an dem zwei große Medienhäuser aus dem Print- und TV-Bereich beteiligt sind, wird eine steigende Profitabilität und die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells erreicht. Rund 2.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über den ertragsstarken Online-Vertriebskanal MyTicket.

Die Veranstaltungen umfassen die Bereiche Rock/Pop, Classic & Jazz, das wachstumsstarke Segment Family Entertainment sowie Arts + Exhibitions. Insbesondere die Bereiche Festivals und Family Entertainment sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Ein Netzwerk mit starken Partnern positioniert die DEAG hervorragend im Markt als international tätigen Live-Entertainment-Konzern. Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | ERMK) notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse.

IR-Kontakt

cometis AG Claudius Krause Tel: +49-611-20585528 E-Mail: deag@cometis.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft I Potsdamer Straße 58 I 10785 Berlin fon +49-30-810 75-0 I fax +49-30-810 75-519 I info@deag.de I www.deag.de Sitz Berlin I Amtsgericht Charlottenburg I HRB Nr. 69474 I St.-Nr: 29/225/03674 I USt-ID: DE193569522 Vorstand: Prof. Peter L. H. Schwenkow (Vorsitzender), Christian Diekmann, Detlef Kornett, Ralph Quellmalz I Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wolf-D. Gramatke

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

18.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft Potsdamer Straße 58 10785 Berlin Deutschland Telefon: +49-30-810 75-0 Fax: +49-30-810 75-519 E-Mail: deag@cometis.de Internet: www.deag.de ISIN: DE000A0Z23G6 WKN: A0Z23G Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

602267 18.08.2017

°