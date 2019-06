DGAP-News: DEAG baut Marktposition in der Schweiz aus (deutsch)

DEAG baut Marktposition in der Schweiz aus

Corporate News

DEAG baut Marktposition in der Schweiz aus

- Mehrheitsbeteiligung an der Schweizer Unternehmensgruppe von Michael

Drieberg

- Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in die französischsprachige Schweiz

- Erfolgreiche Fortführung der Buy-and-Build-Strategie

- Weitere Wachstumsimpulse für Live-Entertainment- und Ticketing-Geschäft

Berlin, 21. Juni 2019 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche

Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker:

ERMK, gibt bekannt, sich über ihre 100 % Schweizer Tochtergesellschaft AIO

Group AG (u.a. Good News Productions AG) mehrheitlich an den beiden

Gesellschaften Live Music Production LMP S.A. und Live Music Entertainment

S.A. - der Unternehmensgruppe des Promoters und Veranstalters Michael

Drieberg - zu beteiligen. Damit weitet die DEAG ihre geschäftlichen

Aktivitäten von der Deutschschweiz in die Romandie, den

französischsprachigen Teil der Schweiz, aus.

Michael Drieberg ist seit über 20 Jahren erfolgreich als Promoter und

Veranstalter in der Schweiz tätig und veranstaltete Konzerte mit

internationalen Größen des Musikbusiness wie beispielsweise Johnny Hallyday,

Sting, Zucchero oder auch David Guetta. Die Unternehmensgruppe bietet wie

die DEAG attraktive Events in den Bereichen Rock/Pop, Family-Entertainment,

Arts+Exhibitions und Classics & Jazz an. Ihr klarer Fokus liegt dabei auf

französischsprachigen Künstlern und Veranstaltungen wie etwa "Disney sur

Glace", Patrick Bruel, Michel Sardou und anderen. Mit diesem Angebot ergänzt

die DEAG ihr eigenes Portfolio und deckt nun den gesamten Schweizer Markt

ab. Zudem betreibt die Unternehmensgruppe das berühmte Metropol-Theater

"Salle Métropole" in Lausanne am Genfer See. Im Herzen der Lausanner

Innenstadt gelegen, bietet die denkmalgeschützte Location seit 1929 bis zu

2.000 Besuchern einen einzigartigen Rahmen für Live-Events aller Art.

Darüber hinaus ist Michael Drieberg auch Veranstalter des Open Airs "Sion

sous les étoiles". Die Veranstaltung mit bis zu 40.000 Besuchern pro Jahr

ist eine langjährig etablierte und regional verwurzelte Veranstaltung im

Kanton Wallis.

Mit der mehrheitlichen Beteiligung setzt die DEAG ihre erfolgreiche

Buy-and-Build-Strategie weiter fort und weitet ihre Schweizer Aktivitäten

auf die Romandie aus. Der Vorstand der DEAG erwartet durch diesen Schritt

Wachstumspotentiale für das Live-Entertainment- und Ticketing-Geschäft. So

sollen erfolgreiche Events, die bisher ausschließlich in der Deutschschweiz

oder der Romandie stattfanden, zukünftig auch in der jeweilig anderen Region

angeboten werden. Synergien bieten sich zudem hinsichtlich des "Salle

Métropole". Hier wird die DEAG ihre Expertise und langjährige Erfahrung als

Betreiberin der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main einbringen. Auch nach

Abschluss der Beteiligung wird Michael Drieberg weiterhin die Geschäfte

führen und im Verwaltungsrat gemeinsam mit der DEAG und seinem Team, das

komplett im Unternehmen verbleibt, das Wachstum der Unternehmensgruppe

vorantreiben. Die DEAG rechnet perspektivisch für den Schweizer Markt

insgesamt mit einem profitablen Umsatzpotential von rund 35 Mio. CHF.

Detlef Kornett, Vorstandsmitglied der DEAG, kommentiert: "Mit der

Beteiligung forcieren wir den strategischen Ausbau unserer

Geschäftsaktivitäten in der Schweiz. Wir erweitern unser

Veranstaltungsangebot um erstklassige französischsprachige Künstler und

Events und erhalten einen ausgezeichneten Zugang zum französischsprachigen

Markt."

Michael Drieberg ergänzt: "Mit der DEAG etablieren wir gemeinsam ein

Netzwerk, das uns allen ausgezeichnete Wachstumschancen bietet. Mit Stefan

Matthey und Good News Productions verbindet uns eine langjährige,

vertrauensvolle Zusammenarbeit und wir freuen uns auf den Ausbau unserer

gemeinsamen Aktivitäten."

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führender

Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa

und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert

und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten.

Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell

verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und

Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene

Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch

skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu

steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro

Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein

beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen

von MyTicket.

Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die

Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz,

Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere

Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die

Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk

ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger

Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.

Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | ERMK) notieren im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der

Deutschen Börse.

IR-Kontakt

cometis AG

Claudius Krause

Tel: +49-611-20585528

E-Mail: deag@cometis.de

