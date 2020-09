DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Markteintritt in Irland: DEAG-Konzern gründet Veranstalter 'Singular Artists' als Joint Venture mit renommierten Promotern - Weitere Stärkung des internationalen Ticketing-Geschäfts (deutsch)

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Markteintritt in Irland: DEAG-Konzern gründet Veranstalter 'Singular Artists' als Joint Venture mit renommierten Promotern - Weitere Stärkung des internationalen Ticketing-Geschäfts

02.09.2020

Berlin, 2. September 2020 - Die DEAG Deutsche Entertainment

Aktiengesellschaft (Prime Standard, ISIN: DE000A0Z23G6, Börsenkürzel: LOUD,

"DEAG") setzt auch während der COVID-19-Pandemie ihren internationalen

Expansionskurs fort und tritt in den irischen Markt ein. Die Konzerntochter

Kilimanjaro Holdings Ltd. ("Kilimanjaro") hat mit den renommierten Promotern

Fin O'Leary, Brian Hand und Simon Merriman das Gemeinschaftsunternehmen

Singular Artists Ltd. ("Singular Artists") gegründet. Singular Artists

organisiert Konzerte und Events in Irland und Nordirland und soll in den

kommenden Jahren zu einer starken, unabhängigen Marke entwickelt werden.

Kilimanjaro wird die Mehrheit an dem Joint Venture halten (55 %). Darüber

hinaus plant die DEAG, auch das eigene Ticketing-Geschäft mit den

konzerneigenen Ticketing-Plattformen "MyTicket" und "Gigantic.com" nach dem

erfolgreichen operativen Start von Singular Artists nach Irland auszuweiten.

Detlef Kornett, Vorstandsmitglied der DEAG: "Die DEAG expandiert trotz

Krise. Wir halten nicht nur unser Schlüsselpersonal im Konzern, sondern

bauen es sogar noch aus. Der irische Markt ist ausgesprochen attraktiv. Wir

werden uns darin mit hochkarätigem Content positionieren und wachsen.

Bereits heute finden jährlich über 8.000 Veranstaltungen in Irland statt.

Zusammen mit unseren eigenen Events bilden diese eine hervorragende Basis

für die Ausweitung unserer Ticketing-Aktivitäten auch nach Irland."

Bei den Partnern von Kilimanjaro in dem Joint Venture handelt es sich um

drei erfolgreiche Promoter des irischen Eventmarktes, die über ein breites

Netzwerk und einen langjährigen Track Record u.a. bei Aiken Promotions

verfügen. O'Leary, Hand, und Merriman haben in der Vergangenheit zahlreiche

international bekannte Künstler betreut. Dazu zählen: My Chemical Romance,

Sufjan Stevens, Fontaines DC, The Gloaming, Dermot Kennedy, Picture This,

Alanis Morissette, The Murder Capital, Daryl Hall & John Oates, Billy

Connolly, Yungblud, Tones & I, Sylvan Esso, The Snuts, The Dubliners, Big

Thief, Clannad, Julia Jacklin, The Midnight, Mahalia, Perfume Genius, SOAK,

Tamino, Larkin Poe, A-ha, Smoothboi Ezra, Jacksepticeye, Kai Tempest, Loyle

Carner, Mark Rebillet, Orville Peck, Girl Band, The Last Podcast On The

Left, Pillow Queens, Tiny Meat Gang, $uicideboy$, Jose Gonzalez und Steel

Panther. Die Künstlerliste wird ergänzt durch zahlreiche nichtmusikalische

Veranstaltungen beispielsweise aus dem Bereich Comedy.

Stuart Galbraith, CEO von Kilimanjaro, ergänzt: "Wir sind glücklich, dass

sich uns in dieser herausfordernden Zeit für die Live-Entertainment-Branche

diese Expansionschance eröffnet hat. Wir freuen uns alle darauf, unserem

Publikum bald wieder Konzerte und Events präsentieren zu können. Irland ist

ein attraktiver Markt innerhalb der EU, wir treten mit einem starken Team an

und bauen jetzt das Fundament, um den irischen Markt nach Ende der Pandemie

zu erobern. Die Stärke des DEAG-Konzerns liegt auch darin, dass er solche

Opportunitäten erkennt und die Kraft hat, sie zu nutzen."

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führender

Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment in Europa.

Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG seit mehr als 40 Jahren an 11

Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien und der Schweiz

präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem

Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der

Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events.

Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die

Kern-Geschäftsfelder der DEAG heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz,

Family-Entertainment, Arts+Exhibitions und das Ticketing. Insbesondere

Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die

Weiterentwicklung des eigenen Content.

In 2019 wurden für über 4.000 Veranstaltungen mehr als 5 Mio. Tickets

umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die

konzerneigenen E-Commerce-Plattformen " MyTicket" und " Gigantic.com" für

eigenen und Dritt-Content.

Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist die DEAG hervorragend im Markt als

international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.

Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | Börsenkürzel: LOUD)

notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem

Qualitätssegment der Deutschen Börse.

°