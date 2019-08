DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG startet mit erfolgreichen Open-Airs stark in das dritte Quartal 2019 (deutsch)

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG startet mit erfolgreichen Open-Airs stark in das dritte Quartal 2019

- "Sion sous les étoiles", "Belladrum" und "NATURE ONE" restlos ausverkauft

- Open-Airs in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz zählen mehr als

230.000 Musikfans

- Hochprofitable Open-Airs belegen die erfolgreiche M&A-Strategie

- Wachstumsimpulse für das eigene Ticketing-Geschäft

Berlin, 05. August 2019 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche

Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker:

ERMK, informiert über einen erfolgreichen Start in das dritte Quartal 2019.

Demnach waren die drei Open-Airs "Sion sous les étoiles" in der Schweiz,

"Belladrum" in Großbritannien und "NATURE ONE" in Deutschland auch in diesem

Jahr ausverkauft. Die DEAG verkaufte für diese drei Events mehr als 110.000

Tages- und Mehrtagestickets. Insgesamt zählten die in den drei Ländern

veranstalteten Open-Airs mehr als 230.000 Musikfans.

Prof. Peter Schwenkow, Vorstandsvorsitzender der DEAG, kommentiert: "Unser

organisches Wachstum durch die Expansion erfolgreicher eigener

Entertainment-Formate, ergänzen wir durch ganz gezielte M&A-Aktivitäten.

Alle drei Open-Airs sind ein toller Beleg dafür, wie erfolgreich wir damit

sind: Langjährig etabliert, hochprofitabel und erneut restlos ausverkauft

tragen wir damit nicht nur zur Stärkung unserer Profitabilität bei, sondern

sorgen gleichzeitig auch für Wachstumsimpulse in unserem Ticketing-Geschäft.

Über MyTicket verkaufen wir mittlerweile Tickets für alle unsere Events,

aber auch vermehrt Dritt-Content. Für NATURE ONE 2020 sind wir bereits jetzt

wieder im Vorverkauf!"

"Sion sous les étoiles" ist eine langjährig etablierte und regional

verwurzelte Veranstaltung im Kanton Wallis. Gleiches gilt für "Belladrum" in

Schottland, das seit 2009 immer ausverkauft war. "NATURE ONE", das größte

Rave-Event Deutschlands und eines der größten europäischen Events der

Elektro-Musik-Szene, wurde bei der Verleihung des Deutschen Live

Entertainment Awards (LEA) zum "Besten Festival 2018" gewählt.

Die drei Open-Airs unterstreichen den erfolgreichen Auftakt der DEAG in das

zu erwartende sehr starke dritte Quartal 2019. Weitere Highlights im

laufenden Quartal sind unter anderem die sechs Stadionshows mit Ed Sheeran

im Rahmen der "Welcome-Back-Tour" in Ipswich und Leeds, die "Potsdamer

Schlössernacht" im Schlosspark Sanssouci, das Taschenlampenkonzert in der

Berliner Waldbühne oder das erste Open-Air-Konzert von Anne-Sophie Mutter

auf dem Münchener Königsplatz.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führender

Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa

und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert

und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten.

Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell

verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und

Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene

Ticketing-Plattform MyTicket für eigenen und Dritt-Content. Das hoch

skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu

steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro

Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein

beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen

von MyTicket.

Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die

Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz,

Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere

Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die

Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk

ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger

Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.

Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | ERMK) notieren im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der

Deutschen Börse.

