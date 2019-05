DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG expandiert in weltweit rasant wachsendes eSport-Segment (deutsch)

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG expandiert in weltweit rasant wachsendes eSport-Segment

Berlin, 29. Mai 2019 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche

Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker:

ERMK, gibt Expansion im eSport-Segment bekannt:

Das eSport-Segment und seine Live-Veranstaltungen wachsen seit Jahren

rasant. Events und Championships finden weltweit in Arenen und Stadien wie

dem Madison Square Garden in New York, dem Staples Center in Los Angeles

oder dem World-Cup-Stadion in Südkorea statt. Der Umsatz im eSport-Markt

wird weltweit von 655 Mio. USD in 2017 auf 1,7 Mrd. USD in 2021 steigen. Die

Anzahl der regelmäßigen eSport-Zuschauer wird bis dahin von 335 Mio. auf

etwa 550 Mio. anwachsen.

In enger Zusammenarbeit werden die DEAG-Gesellschaften handwerker promotion

e. GmbH und die Wizard Promotions Konzertagentur GmbH zusammen mit der

ally4ever Entertainment GmbH, einem erfahrenen Spezialisten im

eSport-Segment, ein einzigartiges eSport-Stadion-Event in Deutschland

etablieren. An der Gesellschaft hält DEAG eine Minderheitsbeteiligung mit

der Option, die Anteile bis 2022 aufzustocken.

Das Format des neuen eSport-Events ist durch sein Konzept einzigartig: Drei

Tage wird den Zuschauern vor Ort sowie zu Hause am TV oder online ein

einzigartiges Showprogramm geboten. In den wichtigsten Spieltiteln

duellieren sich die besten Teams der Welt um einen Preispool von insgesamt

3,5 Mio. Euro. Das Rahmenprogramm des sportlichen Events wird mit

internationalen Topstars aus Musik, Film, Sport, Showbiz und Influencern

abgerundet. In Kooperationen mit wichtigen Playern der eSport-Industrie

werden umfangreiche Nebenattraktionen geboten und eine eigene Erlebniswelt

geschaffen. Die Launch-Kampagne des Events wird im Sommer 2019 beginnen.

Chris Gellner, geschäftsführender Gesellschafter ally4ever Entertainment:

"Mit der DEAG, deren herausragende Expertise im Entertainmentbereich

unbestritten ist, gewinnen wir eine wertvolle und geschätzte

Mitgesellschafterin und Partnerin."

Prof. Peter Schwenkow, Vorstandsvorsitzender der DEAG: "Das Potenzial des

eSport-Segments ist immens. Für unser Unternehmen bietet sich die

Möglichkeit der nachhaltigen Ausweitung in einen neuen, stark wachsenden

Live-Entertainment-Bereich mit einer jungen Zielgruppe. Zielsetzung für die

DEAG ist es, mit erfahrenen Partnern einen Wissens- und Erfahrungsvorsprung

für weitere Wachstumsmöglichkeiten in diesem rasant wachsenden

Entertainment-Format zu gewinnen!"

Fred Handwerker, Geschäftsführer handwerker promotion: "Diese neue

Partnerschaft setzt Maßstäbe in einem noch sehr jungen und sich sehr schnell

entwickelnden Live-Event-Bereich. Umso mehr freut es uns, Teil dieser

zukunftsweisenden Veranstaltung zu sein."

Oliver Hoppe, Geschäftsführer Wizard Promotions: "Unsere eSport-Events

sollen die Next Generation des Live Entertainments in Europa darstellen und

wir freuen uns, an diesem visionären Projekt mitzuarbeiten."

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führender

Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa

und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert

und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten.

Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell

verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und

Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene

Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch

skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu

steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro

Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein

beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen

von MyTicket.

Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die

Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz,

Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere

Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die

Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk

ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger

Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.

Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | ERMK) notieren im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der

Deutschen Börse.

°